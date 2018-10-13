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Видеоопрос: «Какого наказания заслуживают Кокорин и Мамаев?»

07:00, 13.10.2018
Видеоопрос: «Какого наказания заслуживают Кокорин и Мамаев?» Фото: versiya.info

В пятницу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО «Бутырка», где они пробудут до 8 декабря. После этого состоится суд — за избиение двух человек в центре Москвы молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы.

«Какого наказания заслуживают, по вашему мнению, Кокорин и Мамаев?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ПроисшествияОбществоСпорт Татарстан
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