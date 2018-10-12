Задача-минимум выполнена: Россия в лидерах после двух туров

Черчесов после ЧМ не проигрывает

Российской сборной по футболу предстоял тяжелый матч в рамках Лиги наций в Калининграде. Проблема не столько в сопернике — он-то как раз был вполне проходным, а вот ситуация вокруг не так давно выходивших в футболке национальной команды Кокорина и Мамаева тревожила куда сильнее. Понятно, что сколько бы футболисты сборной и сам тренер не отнекивались от комментариев на этот счет, влияние на атмосферу в команде имело место в любом случае. О том, как сложился матч, подогретый таким инфополем, — в материале «Реального времени».

Так себе инфополе

Пожалуй, впервые сборной России предстояло играть официальный матч в условиях такого информационного давления. Всех, правда, интересовали два футболиста, уже давно в нее не вызывавшиеся. Между тем и Кокорин, и Мамаев вполне могли рассчитывать на вызов, их последние выступления за свои клубы были довольно впечатляющими. Но, увы для игроков, среди вызванных Черчесовым их фамилий не оказалось, более того, все для них закончилось весьма плачевно. Пока Кокорину и Мамаеву оглашали меру пресечения, сборная готовилась выйти на свой второй матч в Лиге наций.

Кроме «залетных» полевых игроков, была еще одна существенная для команды потеря. Карьеру в сборной официально завершил ее многолетний вратарь Игорь Акинфеев. В первой встрече группы он не участвовал, да и вариантов его замены у тренерского штаба хватало, однако ситуация все равно немного пугала.

Еще одним человеком, на которого не мог рассчитывать тренерский штаб, был Александр Ерохин, выглядевший лидером в составе «Зенита» сразу по возвращении из сборной после игры с Турцией. Травмированного футболиста питерцев могли заменить несколько игроков, но все же функционал у Ерохина (в схемах Черчесова) куда шире, чем у всех его конкурентов. В остальном все было обыденно, никаких интриг и коллизий. Кажется, Черчесов окончательно определился с теми, кто отвечает его требованиям лучше всего.

По сравнению с игрой в Турции в основном составе появились Головин и Рауш, заменившие немного сбавивших Кузяева и Кудряшова. Фото rfs.ru



Дзюба лидер этой сборной

Стартовый состав, в принципе, оказался без серьезных сюрпризов. Единственным новичком в основе был Гилерме, которому предстояло дебютировать за сборную с первых минут. К Ионову можно относиться по-разному, но, выйдя рядом с Дзюбой и Черышевым, он долгое время был главной опцией команды в атаке. Также по сравнению с игрой в Турции в основном составе появились Головин и Рауш, заменившие немного сбавивших Кузяева и Кудряшова. Хотя в случае с последним, кажется, Черчесов пытался немного разнообразить атаку, нежели имел серьезные претензии к игроку «Рубина».

Поражение шведов от турков, несмотря на 2:0 по ходу встречи, заставило их тренера пересмотреть стратегию на матч с Россией. Таким образом, первые десять минут команды скорее присматривались друг к другу, осторожно пытаясь прощупать план соперника на игру. Первыми проснулись россияне, которые имели несколько потенциально опасных выпадов. Трижды на острие оказывался Ионов, но в каждом из моментов Алексею не хватало времени на решающее касание.

Чаще всего передачами в финальную треть поля отмечался Фернандес. Чуть ли не каждое его появление на чужой половине если не превращалось в опасный момент, то как минимум заставляло шведов напрячься. Но, судя по игре в первом тайме, да и по всему матчу, становилось ясно, что новым лидером сборной стал Дзюба. Он привычно цеплялся за мячи возле штрафной площади гостей, выиграв в 5 из 8 (12 из 23 во всем матче) верховых единоборств и оттягивал на себя основное внимание защитников. Именно одна из скидок Артема привела к самому опасному моменту у ворот Олсена. Дзюба передал мяч на ход Черышеву, но, обработав мяч, тот пульнул в сетку с внешней стороны.

В конце первого тайма инициатива перешла к шведам. Гости несколько раз опасно подходили к воротам российской дружины, и лишь отменная игра Гилерме спасла ее от гола в раздевалку. На 43-й минуте форвард гостей Берг оказался совершенно один перед вратарской, но не попал в створ. Россия не противилась такому ходу событий и осознанно отдавала мяч сопернику, чтобы поиграть в контратаке. Дивидендов это особо не принесло, как, впрочем, и пропущенных голов.

Судя по игре в первом тайме, да и по всему матчу, становилось ясно, что новым лидером сборной стал Дзюба. Фото rfs.ru

Задача-минимум выполнена

Во втором тайме шведы, наконец, разобрались с игрой россиян. Помимо акцентированной работы по Дзюбе, гости сумели выключить из игры активного в первой сорокапятиминутке Ионова. Во втором тайме игрок «Ростова» коснулся мяча всего 9 раз — меньше, чем кто-либо другой из нашей сборной, а вышедший вместо него Кузяев успел совершить 23 касания. Все это говорит не о слабости Ионова, а о хорошей работе тренерского штаба шведов.

После этого на поле установилась 20-ти минутная «акция» серого футбола, во время которой не было не то что опасных моментов, а даже серьезных подходов к штрафной соперника. Оживилась игра лишь ближе к 80-й минуте, да и то лишь на несколько мгновений, хотя назвать футбол россиян плохим язык не повернется. На поле воцарилась яркая борьба без компромиссов, в которой чаша весов могла склониться в любую сторону.

Интересно, что Черчесов, имея под рукой Миранчука и Полоза, так и оставил их на скамье запасных. Станислав Саламович сделал ставку на Кузяева и Заболотного, но, возможно, в следующем матче сборной все будет иначе.

А пока что ничья. Безголевая и отчасти справедливая. Одно радует — теперь Россия вновь встретится с турками уже в ранге главного фаворита группы. В случае победы россияне наверняка выполнят задачу-минимум по выходу из группы.

Зульфат Шафигуллин