От рецидивиста Захарчука до фантастических сейвов Ежова и Сорокина

Видеообзор самых горячих моментов недели в КХЛ

Прошедшая неделя в КХЛ запомнилась зубодробительными сейвами вратарей, эффектным возвращением на лед и рецидивом от самого неуравновешенного хоккеиста лиги. Пусть это и не была неделя сенсаций, но она точно подарила болельщикам целую серию красивых и не очень красивых, но драматичных мини-сюжетов. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила подборку самых ярких моментов пятой недели сезона 2018/2019 в КХЛ.

Рецедив Захарчука может стоить ему карьеры

Инцидент на льду «Фетисов Арены», конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что сегодня происходит на новостных ветках на тему нападений футболистов Мамаева и Кокорина на чиновника и водителя, но и очередной «рецидив» экс-защитника «Ак Барса», а ныне игрока «Адмирала» Степана Захарчука нельзя не отметить.

Дело в том, что защитник в первом же официальном матче за «Адмирал» (в начале сезона он прозябал в ВХЛ в ожидании заветного контракта) заработал себе 15 матчей дисквалификации за грубейшее действие на льду. Игрой в хоккей это назвать сложно, поэтому воспользуемся именно термином «действие». Захарчук просто влетел в борт вместе с хоккеистом «Трактора» Артемом Пеньковским в качестве подушки безопасности. Потом, конечно, игрок пропустил пару хуков от Полыгалова, заступившегося за партнера по команде, но это было только началом «показательной порки», которую Захарчук получил «благодаря» своему рецидиву.

На следующий день после игры «Адмирал» — «Трактор» стало известно, что у Артема Пеньковского все гораздо хуже, чем могло показаться на первый взгляд, — после грязного силового приема у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти. Медики прогнозируют для Артема как минимум три-четыре месяца вне хоккея, а возможно, и досрочное завершение сезона.

Так что 5 матчей дисквалификации Захарчука превратились в 15, а это практически треть оставшегося сезона (вряд ли кто-то поверит, что владивостокцы попадут в плей-офф). И дело тут даже не в медицинских последствиях, а в том, что для Степана это уже далеко не первый случай, когда он портит карьеру настоящим хоккеистам. В плей-офф сезона 2016/2017 в матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Уфе он влетел (именно влетел, оторвав коньки от льда) в Антона Лазарева и сломал тому грудные позвонки.

Уже в прошлом сезоне в выездном матче против «Магнитки» у Захарчука в голове вновь включился режим «неадекватность», и он на глазах у судей локтем расквасил лицо защитнику «Металлурга» Александру Будкину, за что получил 5+20 и 8 матчей дисквалификации.

На этом, по сути, и закончилась казанская карьера защитника. После отбытия наказания Захарчук еще попытался выходить на лед и показать себя примерным защитником, но было уже поздно — куда более молодой и спокойный Никита Лямкин занял его место и не оставил шанса для полноценного возвращения.

Похвально в этой ситуации только то, что Степан попытался загладить вину публичными извинениями и походом к Пеньковскому в больницу. Но верилось бы в эти извинения чуточку больше, если бы это была первая случайность, а не очередной рецидив.

Ежов сыграл в «Галимов-стайл»

С противоположной, положительной, стороны отметился голкипер нижнекамского «Нефтехимика». Матч с московским «Динамо» «волки» проиграли «всухую» (3:0), но это не должно вводить в заблуждение. Во-первых, все видели, какими заряженными стали динамовцы под руководством Владимира Крикунова еще в матче с «Ак Барсом». А во-вторых, еще неизвестно, с каким счетом закончился бы матч, не будь таких вот невероятных сэйвов от голкипера «Нефтехимика» Ильи Ежова, когда он буквально кувыркался на льду и доставал шайбу всем, чем только можно, в том числе и черенком своей клюшки.

Но даже такие чудеса не сравнятся с тем спасением, что сотворил Илья уже при счете 2:0. Когда уже казалось, что голкипер лежит «отыгранным», а ворота открыты, как русская душа, Ежов как-то сгруппировался и, бросившись как на гранату, сумел перехватить шайбу на линии ворот. Похожим сейвом отметился в игре против «Салавата» в розыгрыше Кубка Гагарина 2015/2016 экс-вратарь «Ак Барса» Станислав Галимов.

Если Зарипов возвращается, то только красиво

Крутым возвращением после двухнедельного перерыва отметился на прошедшей неделе и любимец казанской публики Данис Зарипов, который в первом же матче против «Динамо» оформил свой 400-й гол в российских первенствах. Причем как!

Данис вынудил ошибиться защитников москвичей в собственной зоне, собственноручно прокинул шайбу мимо только что напортачившего Хиетанена, убежал на встречу с вратарем Иваном Бочаровым и таким же легким движением рук обыграл голкипера, забросив обратной стороной «пера» клюшки. Так умеют только два мастера в КХЛ — Павел Дацюк и Данис Зарипов! Смотрим и наслаждаемся.

Могучий сорокинский шпагат

Еще одним выдающимся спасением отметился другой вратарь по имени Илья — Сорокин, в жарком матче двух мощнейших команд Запада и Востока — ЦСКА и «Авангарда». В очном противостоянии с Сергеем Широковым, неожиданно выскочившим с ним на рандеву, голкипер «армейцев» чрезвычайно своевременно сел на размашистый шпагат и закрыл всю нижнюю часть ворот, так и не дав шайбе пересечь линию.