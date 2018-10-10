«Когда тебя зовет «Челси», надо цепляться!» Почему «Монако» — не уровень Головина

Зато не пойдет по стопам Кокорина и Мамаева

«Монако» стартовало ужасающе, однако Александр Головин на фоне партнеров уже сейчас выделяется очень сильно. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», оценивает первые матчи россиянина за монегасков.

Виноваты кто угодно. Только не Головин

В матче с «Анжером» атмосфера на «Луи 2» уже была унылой, под стать непривычно пасмурному небу Монте-Карло. Местный «Монако» впервые за 9 лет не нанес на своем стадионе ни одного удара в створ ворот, из-за чего команда проиграла аутсайдеру — 0:1. Немногочисленные зрители, едва заполнившие стадион на 40%, провожали игроков оглушительным свистом. Не досталось только Александру Головину: какой с него спрос, если почти половину лета он был травмирован?

Журналисты принялись атаковать «безвольных» и «аморфных» игроков «Монако». Под защиту прессы попал только один игрок. Конечно, Головин. «Он произвел на нас колоссальное впечатление. Он здорово влияет на «Монако» и уже сейчас играет в разы лучше своего конкурента Адама Траоре. Жаль, что Александр не смог сделать результативных действий. Но он хотя бы смотрелся активно, искал партнеров передачами, выдумывал что-то!» — заявил после матча с «Анжером» журналист Наим Бенедра.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим чувствует себя совсем не в своей тарелке. После игры с «Анжером» он прямо по ходу встреч стал экспериментировать с составом и позициями игроков. Фото asmonaco.com



Переход в Монако — это ошибка?

Однако самому Головину от этого вряд ли было легче. Еще в июле, когда он выбирал между «Челси», «Юве», «Барсой» и «Монако», он вряд ли представлял свой дебют именно так — против «Анжера», в холодную погоду, при полупустых недовольных трибунах…

«Я изначально говорил, что Головин перешел не в суперклуб. Если тебя зовет «Челси» — цепляйся за такой шанс, переходи именно туда! Но я думаю, решение о переходе в «Монако» принимал не только Головин, но и его агент», — предполагает агент Шандор Варга. Но стоило ли переходить в «Челси» при живых Канте, Ковачиче и Фабрегасе? Дискуссионный вопрос, на который мы так и не получим ответа.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим чувствует себя совсем не в своей тарелке. После игры с «Анжером» он прямо по ходу встреч стал экспериментировать с составом и позициями игроков. «Под раздачу» попал и Головин, который с «Анжером» действовал на месте левого центрального хавбека. Получилось неплохо, но весьма относительно — дело в том, что как только Головин получал мяч, на него бросался опорник «Анжера» Шейк Ндойе. Африканец очень агрессивно встречал россиянина, не оставляя тому свободного пространства впереди. В итоге из 66 передач Головина 28 были сделаны назад.

Тактические метания Жардима

В игре с «Ренном» Жардим полностью изменил игровую структуру. Португалец перестроил схему на 3-4-1-2, сделав ставку на быстроногих латералей Бенжамена Хенрихса и Джибриля Сидибе. При этом тренер избавился от находящегося в плохой форме Рони Лопеша и откровенно недотягивающего до уровня «Монако» Самуэля Грандсира. Головин же в этой формации занял место плеймейкера, расположившись под Фалькао и совсем юным Мусса Силла.

Россиянин отдал роскошную голевую передачу на Фалькао. Фото asmonaco.com

Новая позиция еще сильнее раскрыла Головина, который провел однозначно лучший матч в сезоне на данный момент. Россиянин отдал роскошную голевую передачу на Фалькао, а также создал для партнеров несколько прекрасных шансов. Несмотря на вдохновенную игру Головина (возможно, его позиция — именно плеймейкерская?!), «Монако» опять проиграл «Ренну» — 1:2. По итогам отчетного тура монегаски могли вообще оказаться на последнем (!) месте. Повезло: «Нант» разгромно проиграл, а подвальный «Генгам» сыграл вничью.

«Я разочарован тем, как стартовала моя команда. Я разочарован отсутствием должного настроя у ряда игроков. Начало Лиги 1 выдалось для нас аномально тяжелым, и дело здесь не только в отсутствии настроя. Нам нужно немедленно реагировать, иначе даже попадание в Лигу Европы окажется под вопросом», — честно признался после игры Леонарду Жардим.

Головин пока не ходит по стопам Кокорина и Мамаева

О борьбе за место в первой тройке французского чемпионата уже никто не говорит, при этом матч с «Ренном» показал: Головин уже сейчас начинает выделяться среди аморфных партнеров. «В отличие от многих, Александр не боится играть в футбол. Поражает, что Головин, который только что вернулся после травмы, отрабатывает на поле и не боится получить травму. Играет с полной отдачей. Это как минимум смело с учетом того, что он еще не готов на сто процентов физически. Думаю, в «Монако» очень сильно ждали его возвращения», — заявил Бенедра.

Новичок «Монако», как умный человек, не зазнается на ровном место. Он уже учит французский язык, хотя до идеала ему пока далековато. Разумеется, по приезду на базу сборной России Головина не забыли спросить и о злачных местах Монте-Карло. «Жизнь в Монако пока мне не знакома. До этого месяц потратил на восстановление после травмы, даже не успел погулять. Мотался по несколько раз в день на базу, где были разные восстановительные процедуры», — рассказал футболист, который пока не ходил по стопам Кокорина и Мамаева. И не пойдет, будьте уверены!