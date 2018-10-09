Делегация из Узбекистана в ТАИФе: «Для нас было бы честью использовать ваш опыт»

Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с ТАИФом по вопросам газохимии

Фото: Олег Тихонов

В головном офисе ОАО «ТАИФ», под руководством заместителя генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова состоялась рабочая встреча с председателем Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Мусой Ерниязовым. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Узбекистане в области газохимии и энергетики. В ходе встречи было принято решение о создании комиссии по совместной работе. Подробности — в материале «Реального времени».

Делегация из Узбекистана предложила ТАИФу участие в газохимическом проекте

25 сентября головной офис Группы компаний ТАИФ с деловым визитом посетила делегация предпринимателей и политических деятелей из Узбекистана. Возглавил делегацию председатель Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Муса Ерниязов, в состав делегации также вошли заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан Бахытжан Хабибуллаев, мэр Нукуса, столицы Каракалпакстана, Парахат Торешов, начальник департамента компании «Узбекнефтегаз» по развитию углубленной переработки Алишер Бахадыров, руководитель компании «DIАN Group» Азамат Султамуратов и другие.

Республика Каракалпакстан находится на северо-западе Узбекистана, ее земля богата залежами нефти и газа. Открытие новых месторождений продолжается: в начале этого года были обнаружены залежи газового конденсата на плато Устюрт. Активная добыча сырья позволяет правительству Узбекистана развивать газохимическую отрасль. Три года назад в Каракалпакстане при участии бизнесменов из Южной Кореи был запущен Устюртский газохимический комплекс.

В ходе совещания с топ-менеджерами Группы компаний ТАИФ Муса Ерниязов рассказал о том, что в состав Устюртского газохимического комплекса вошли пять заводов. Реализация проекта общей стоимостью 4 млрд долларов США позволяет перерабатывать 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Завод выпускает более 380 тысяч тонн полиэтилена, 100 тысяч тонн полипропилена, почти вся продукция идет на экспорт.

Муса Ерниязов рассказал об успехах Каракалпакстана в области газохимии.



Успешный опыт запуска Устюртского газохимического комплекса и богатая газовыми месторождениями земля Каракалпакстана послужили толчком для дальнейшего развития отрасли газохимии в стране. Муса Ерниязов рассказал о проекте строительства нового завода и предложил ТАИФу принять в нем участие. «Мы оценили предварительную мощность нового завода: выгодно строить предприятие, перерабатывающее более 2 млрд кубометров газа в год. Сейчас делаем экономический расчет. К вам мы приехали для обмена опытом работы в сфере нефтегазохимии. Для нас было бы огромной честью использовать ваш большой опыт. Мы готовы к сотрудничеству в рамках строительства газохимического завода», — добавил Муса Ерниязов.

ТАИФ оценил инвестиционную привлекательность Каракалпакстана

Предложение делегации из Узбекистана заинтересовало руководство ТАИФа. Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов заявил о готовности рассмотреть конструктивные предложения об участии в проекте строительства газохимического завода.

«Мы готовы предметно рассмотреть ваше предложение», — заявил Руслан Шигабутдинов.



«Компании, производящие нефтехимическое оборудование, знакомые с Группой компаний ТАИФ, знают нас как серьезных ответственных партнеров. Мы полностью модернизировали оборудование, которое осталось на промышленных предприятиях после Советского Союза. С 2000-х годов построили новые заводы. Мы всегда учитываем открывающиеся возможности и перспективы и готовы предметно рассмотреть ваше предложение», — добавил Руслан Шигабутдинов.



Алишер Бахадыров поделился планами по созданию в Узбекистане промышленных кластеров.



В свою очередь правительство Узбекистана заинтересовано в привлечении в сферу газохимии крупных инвесторов. Начальник департамента компании «Узбекнефтегаз» по развитию углубленной переработки Алишер Бахадыров поделился планами по созданию в республике промышленных кластеров. Согласно действующему законодательству Узбекистана вся внешняя инфраструктура инвестиционного проекта, стоимость которого превышает 50 млн. долларов, осуществляется за счет государства. Оно берет на себя подведение линий электропередач, дорог, строительство жилья. В одной из промышленных зон Узбекистана будут созданы комфортные условия для предприятий, занимающихся газохимией.

Успешным примером сотрудничества с инвесторами в сфере газохимии представители узбекской делегации назвали соглашение по Устюртскому газохимическому комплексу, заключенное с корейским консорциумом 10 лет назад. На достигнутые договоренности не повлияли даже изменения в госрегулировании, начавшиеся после кончины первого главы Узбекистана Ислама Каримова.

Правительство Узбекистана заинтересовано в привлечении в сферу газохимии крупных инвесторов.



«Хотя некоторые пункты соглашения по Устюртскому газохимическому комплексу сейчас не очень выгодны государству, мы их не меняем. Если инвестиционные договоренности будут меняться, то государству перестанут доверять. Мы заинтересованы в сотрудничестве с иностранными партнерами, поэтому внесение изменений в инвестиционный климат Узбекистана не предполагается», — заявил Муса Ерниязов. Представитель узбекской стороны также добавил, что недавно было подписано постановление о государственной компенсации при влиянии внесенных изменений в законодательство на имущество или прибыль инвесторов.

В ходе встречи также обсудили мировой и российский спрос на газохимическую продукцию и возможное участие Каракалпакстана на рынке энергетики. Также узбекской делегацией было предложено представителям ТАИФа посетить Каракалпакстан в первых числах октября для совместного обсуждения подробностей работы по газохимическому проекту.

«ТАИФ — знаменитая компания, которая вызывает доверие»

После посещения ОАО «ТАИФ» корреспонденту «Реального времени» удалось задать несколько вопросов заместителю председателя Совета министров Республики Каракалпакстан Бахытжану Хабибуллаеву.

«Мы обсудили вопрос реализации большого проекта, связанного с переработкой газа на Устюртском плато», — сообщил Бахытжан Хабибуллаев.



— Бахытжан Сагидуллаевич, расскажите, пожалуйста, подробности проекта, который вы обсуждали на встрече с руководством ТАИФа.

— Прежде всего мне хотелось бы выразить благодарность за теплый прием с вашей стороны. Только что прошли переговоры о совместном сотрудничестве в области газохимии. Мы обсуждали вопрос реализации большого проекта, связанного с переработкой газа на Устюртском плато, было принято решение создать совместную комиссию для рассмотрения возможного сотрудничества. Мы думаем, что в скором времени ваша делегация посетит Ташкент и Каракалпакстан, где будут обсуждаться конкретные направления нашего сотрудничества.

— Почему в партнеры вы выбрали группу компаний ТАИФ?

— ТАИФ — знаменитая компания, которая вызывает доверие. Во время встречи мы узнали о ее похожих проектах в области нефтехимии.

— Когда планируется начать строительство завода, и кто еще выступит инвестором?

— Речь шла о нескольких инвесторах — татарстанской компании, также было озвучено участие китайской и узбекской стороны. Я думаю, что будет создана большая рабочая группа из числа специалистов, которые в будущем реализуют проект и достигнут конкретных результатов.

— Какую продукцию планирует выпускать завод?

— В основном она связана с переработкой природного газа: полипропилены, различные синтетические материалы, каучуки и другие.

— В этом году открыты новые месторождения газа в Узбекистане. Насколько в республике увеличилась их добыча?

— У нас несколько месторождений. Что касается нашего региона, то в нем открыто более семи месторождений. Думаю, что запаса газа хватит на долгое время.

Екатерина Гумарова, фото Олег Тихонов