Зарипов и Ткачев уже не те — хорошо, что есть канадцы у «Ак Барса»

Команда Билялетдинова ударно завершила выездное турне по Западу КХЛ

Накануне «Ак Барс» на мажорной ноте завершил сложную выездную серию, собрав 4 очка в турне по маршруту Москва — Ярославль — Череповец. Казанцы увенчали ее образцово-показательной, по системе Билла, победой (2:0) над «Северсталью». Огненные канадцы «барсов», несколько сдавшие Зарипов с Ткачевым, нерешенные проблемы с большинством и убойное для соперника меньшинство — в материале «Реального времени».

«Зеркальная» выездная серия

Выездная серия складывается для «Ак Барса» неоднозначно, зато абсолютно зеркально. Казанцы сначала обыграли в Москве «Динамо», потом с аналогичным счетом (1:2) проиграли в Ярославле «Локомотиву». Тот матч запомнился не только бессилием команды Билялетдинова в большинстве, но и странными судейскими решениями. Главное из них — матч-штраф для канадца Роба Клинкхаммера в эпизоде, когда оснований и для двухминутного удаления найти было сложно.

Накануне спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение отменить наказание, наложенное на Клинкхаммера. Однако казанцам от этого не легче, поскольку пятиминутное удаление, конечно же, сказалось на результате в Ярославле.

Так или иначе, казанцы к игре с «Северсталью» сохранили четвертое место на Востоке КХЛ. Правда, отрыв от не знающего поражений (15 побед в 15 матчах ) «Автомобилиста» вырос уже до 10 очков, что при двухочковой системе нового регламента составляет уже целую пропасть. Впрочем, практика победных Кубков Гагарина показывает, что «Ак Барсу» первое место в «регулярке», строго говоря, и не нужно. Но побеждать «Северсталь» накануне все же было необходимо, чтобы получить итоговый положительный исход выездной серии в целом.

Практика победных Кубков Гагарина показывает, что «Ак Барсу» первое место в «регулярке», строго говоря, и не нужно



«Северсталь» сильнее не стала, но борется за плей-офф

Клуб из Череповца за межсезонье сильнее не стал, поскольку лишился своего главного актива в лице Дмитрия Кагарлицкого, перешедшего в московское «Динамо». А еще хуже, что менеджмент «Северстали» не нашел сколько-нибудь достойной замены лидеру. Теме не менее череповчане претендуют на место в кубковой восьмерке, занимая девятое место на Западе.

Довольно неожиданно на лед вчера не вышел Эмиль Гарипов, который в двух предыдущих матчах пропустил всего три шайбы. Остается надеяться, что это плановая ротация, а не новые проблемы со здоровьем. Напомним, совсем недавно Эмиль восстановился после повреждения спины. Место в воротах досталось Владиславу Подъяпольскому. Кроме того, по сравнению с ярославским матчем на лед не вышли защитники Никита Лямкин и Рафаэль Батыршин. При этом в состав вернулись форварды Владимир Ткачев и Станислав Галиев, составившие привычное сочетание с Данисом Зариповым. Также на лед вернулся защитник Андрей Педан.

Канадцы «Ак Барса» «в огне»

Казанцы начали матч весьма уверенно, реализовав одно большинство из двух попыток на старте поединка. Но не сказать, что реализация лишнего улучшилась системно. «Барсам» откровенно повезло на последних секундах второй попытки — Денис Куляш отрикошетил неловкий прострел Клинкхаммера в ходе быстрой атаки. Интересно, что канадец стал лучшим снайпером команды, забросив шестую шайбу в сезоне. Напомним, что в прошлом сезоне Роб исполнял скорее роль силового форварда, с приоритетом отработки в обороне и на пятаках. Кстати, у «Ак Барса» лучшими бомбардирами в матчах против «Северстали» являются Данис Зарипов (2+5) и Джастин Азеведо (3+4). Последний в эпизоде с заброшенной шайбой выступил в роли ассистента.

Вторым ассистентом стартовой шайбы стал еще один канадец — защитник Пол Постма. На этом он не остановился, поучаствовав и во втором голе команды Билялетдинова. Постма адресно набросил шайбу от синей линии, а Иржи Секач удачно подставил клюшку — 0:2. У Пола пока получается полноценно заменить утерянного Токранова — на счету канадца уже 10 (3+7) очков в 15 матчах. Завидная статистика для большинства форвардов «Ак Барса».

В целом, казанцы провели практически идеальный период, попутно внешне легко «убив» большинство соперника после удаления Альберта Яруллина. Отметим также, что Секач впервые в своей карьере за «Ак Барс» поразил ворота «Северстали». До этого у чеха были только голевые передачи (3) в играх с череповчанами. А канадцы у «барсов» в полном порядке.

Ткачев, Галиев, Зарипов выглядят слабо в этом сезоне. Только по Галиеву в этом сочетании можно ожидать в ближайшее время качественного рывка



Зарипов и Ткачев сильно сдали

В первой половине второго периода казанцы не смогли реализовать большинство. В этой попытке особенно заметно было бессилие второго звена. Ткачев, Галиев, Зарипов вообще выглядят слабо в этом сезоне. Станислав и Данис набрали лишь 5 очков, а у Владимира всего 3. Именно эти ребята должны обеспечить качественный рывок «Ак Барсу», если (или когда) наберут форму прошлого сезона. В том сезоне эту тройку, по сути, тащил на себе Станислав Галиев, забивая много голов и давая тем самым очки за результативность возрастному уже Зарипову и Ткачеву, который с новым «лидерским» контрактом окончательно утратил те самые лидерские качества. Только по Галиеву в этом сочетании можно ожидать в ближайшее время качественного рывка. Остальные пазлы этого звена выглядят совсем не очень.

Да, большинство у «Ак Барса» по-прежнему не работает, но это отчасти компенсируется железобетонным меньшинством. Во второй половине периода казанцы опять не дали работы Подъяпольскому после удаления Антона Ландера. Однако «барсы» здорово смазали концовку, отдав инициативу хозяевам на финише 20-минутки. Но опять же вала голевых моментов у казанских ворот не было.

Капитан Свитов должен помочь

В заключительном периоде «Ак Барс» действовал мастито и по счету, позволяя соперникам владеть инициативой, но обстреливать ворота Подъяпольского лишь с дальних дистанций. Казанский вратарь не мандражировал, спокойно отражая то, что обязан отбивать. Система «сбойнула» лишь раз, когда казанцы в середине периода удалились на ровном месте, нарушив численный состав. Но тут же последовало просто идеальное «убийство» большинства соперника. «Барсы» даже расположиться сопернику в зоне не дали. А в самой концовке команда Билла врубила высокий прессинг, дезориентировав «Северсталь» и добыв «сухарь» для Подъяпольского.

Думается, Зинэтула Билялетдинов может быть доволен игрой и привычной системой достижения побед. Наставнику «Ак Барса» осталось лишь каким-либо образом реанимировать звено Ткачева, что даст необходимый прирост в атаке и в большинстве. Может быть, возрастному Зарипову и капризному Ткачеву не хватает капитана? Александр Свитов залечил травму и скоро вернется на лед. С ним команда должна прибавить ментально и зарядить «лентяев». Ждем.

Артур Халилуллов, фото severstalclub.ru