Когда и судьи «молодцы», и сами «хороши»: «Ак Барс» уступил «Локо» не без помощи «людей в полосатом»

Но казанцам нужно пенять и на себя

Извечно неудобный для казанцев «Локомотив» никак не может нащупать стабильную игру в нынешнем сезоне. А вот «Ак Барс» как раз в последних семи матчах проиграл лишь однажды. Так что фаворитом, пусть и неочевидным, выглядели, конечно, же гости. И по первым двум периодам все к их победе и шло, но… Можно, конечно, пенять на рефери, которые выписали ошибочные, но судьбоносные 5+20 Робу Клинкхаммеру, но не стоит забывать, что и «барсы» могли бы создать более внушительное преимущество, чтобы не подвергать себя непредвиденным «ударам судьбы». Более подробно о матче «Локомотив» — «Ак Барс» (2:1) — в материале «Реального времени».

Состав в Москве сыграл не то чтобы «супер», но пока его оставили

Победу, добытую на Ходынке двумя днями ранее, трудно назвать эффектной. «Ак Барс» взял свои 2 очка сложным трудом, отыграв первые два периода в черновой роли вечно обороняющейся стороны. Однако менять победный состав — не в традициях Билла и компании, так что на утренней раскатке «Арены 2000» к матчу готовились практически те же самые люди, что сыграли с «Динамо».

Разве что защитник Андрей Педан вновь занимался с командой — на этот раз в желтом тренировочном джерси номинально третьего сочетания, однако в итоговом стартовом составе он так и не вышел. Вне заявки остались и Ткачев с Галиевым, которые продолжают отрабатывать «исправительные наказания». Да и зачем им прямо сейчас в заявку, когда у Даниса Зарипова и Михаила Глухова сложилась довольно неплохая «химия», да и Попов в этом звене вовсе не выглядит как инородное тело.

А что касается вратарей, то Билл на этот счет уже ясно все сказал: «Когда вратари будут играть супер — будем оставлять, когда нет — менять».

Менять победный состав — не в традициях Билла и компании. Фото vk.com/hcakbars



Квартальнов в Ярославле любимцем болельщиков так и не стал

Если «Ак Барс» к своей стабильности потихоньку подходит — последняя потеря очков случилась у него 26 сентября в сумасшедшем матче с «Куньлунем», то у «Локомотива» еще на этапе подготовки к сезону началась чехарда с селекцией и прочими вопросами, так что эту нервную суматоху команда «унаследовала» и в чемпионате. Ярославцы пока не готовы проводить сколько-нибудь продолжительные победные серии, то и дело спотыкаясь о команды, которые, по идее, должны обыгрывать.

После неплохого начала сезона команда Дмитрия Квартальнова постепенно скатилась в крайне неровные отрезки, чередуя двойные поражения с натужными победами. Например, перед волжским дерби с «Торпедо» ярославцы дважды уступили — сначала «Металлургу», а затем нижнекамскому «Нефтехимику». Причем вторую игру наставник «Локомотива» завалил собственноручно, зачем-то заменив вратаря после первого периода.

Недовольство Квартальновым в Ярославле зреет уже довольно давно, а точнее, еще с прошлого сезона. И касается это даже не столько результатов, сколько той игры, которую показывает «Локомотив» под его началом. «Рельсовый» и прямолинейный хоккей, которым специалист прославился еще в бытность тренером ЦСКА, на нашел понимания у искушенного ярославского зрителя.

Впрочем, все это не мешает «Локомотиву» держаться прочно на своем четвертом месте на Западе. «Ак Барс» же наконец-то забрался в первую четвертку Востока, так что в этот раз можно было вновь, пусть и заочно, сравнить силы двух конференций.

Ярославцы пока не готовы проводить сколько-нибудь продолжительные победные серии, то и дело спотыкаясь о команды, которые, по идее, должны обыгрывать

Казанская классика: отличное «убийство» чужого большинства, но слабое свое

Игроки «Локомотива» начали, казалось, уверенно, но сами же в своих «кружевах» с шайбой запутались, и вскоре «барсы» их за это наказали. Иржи Секач перехватил шайбу в центре площадки после опрометчивой передачи защитников (кто же делает передачи в своей зоне через центр?), быстро отдал на Антона Ландера, а тот технично переиграл голкипера железнодорожников, убрав снаряд под неудобную руку.

После этого казанцы окончательно расправили плечи и стали действовать с позиции силы — пока Рафаэль Батыршин в борьбе с игроком, не владеющим шайбой, не нарушил правила, оставив команду в меньшинстве. Другое дело, что за эти 2 минуты казанцы ничего не дали создать «Локомотиву», частенько перехватывая шайбу и подолгу удерживая ее у себя, прежде чем выбросить в чужую зону. Только под самый конец большинства ярославцам удалось создать какую-то угрозу воротам Гарипова. В общем же, исходя из последних игр (в том числе с «Динамо», где удалений хватало), можно сделать вывод, что у казанцев отлично отработано «убийство» чужого большинства.

А вот с реализацией своего до сих пор проблемы. Когда до перерыва оставалась пара минут и Владислав Картаев подставил подножку Глухову, «барсы» тоже не выглядели сверхопасными при розыгрыше лишнего игрока. Этот элемент игры у «Ак Барса» не задался с самого начала сезона. Впрочем, нечто подобное происходило и в первой половине сезона прошлого. Видимо, не все сразу.

Судейские странности и Гарипов на высоте

Стоит отметить, что Зият Пайгин, который так рьяно заявлял о том, что не желает возвращаться в «Ак Барс», в этой игре никак себя не проявил. По крайней мере, с положительной стороны. Из-под него казанцы легко убегали в атаки, да и в единоборствах он не блистал. Правда, если сравнивать с теми защитниками, что играют сегодня за «Ак Барс», то те же Роман Абросимов или Рафаэль Батыршин смотрятся не лучше и не хуже Зията. Вот только Батыршин уже возрастной хоккеист, и его переподписание выглядит непонятным до сих пор.

На 5-й минуте второго периода возникло реальное опасение, что Эмиль Гарипов вновь может выбыть из состава — в этот момент он резко схватился за голову, сигнализируя о повреждении. Но после того, как с ним поработали клубные врачи, Эмиль смог продолжить игру. Вообще, в этом матче 77-й номер не раз вытаскивал сложные шайбы при добивании, и если отбивал, то старался делать это подальше и не в сторону клюшек соперника. Несколько раз Гарипов накрывал шайбу собой при опасной борьбе у его ворот.

А затем настал черед судей. Сначала они начудили, наказав Роба Клинкхаммера штрафом 5+20. Канадец вошел в совершенно безобидный контакт с Георгием Ивановым, тот сам влетел ему в ноги, сбил его и ударился о борт. Тут даже 2 минуты разглядеть для Клинкхаммера было сложно.

Роб отправился в раздевалку, наказание за него поехал отбывать Владислав Кара. А когда казанцы отстояли две с половиной минуты штрафа (и вновь при непосредственном старании Гарипова), судьи добавили еще двухминутку Дмитрию Юдину за подножку.

Так или иначе, оборонялись до самой сирены казанцы предельно четко и сконцентрировано. В перерыве Артем Лукоянов признавался, что второй период дался сложнее, чем первый, из-за того, что некоторые звенья стали переигрывать время на льду (фактор дальней скамейки). Возможно, поэтому под конец периода пошли нарушения.

Уже на старте третьего периода казанцы втроем против четверых все-таки не сумели сдержать Петри Контиолу

Судьи матча просто не имеют права работать в КХЛ

Впрочем, уже на старте третьего периода казанцы втроем против четверых все-таки не сумели сдержать Петри Контиолу, который мощным щелчком пробил Гарипова. А уже через минуту в формате 4 на 4 ярославцы добавили еще одну шайбу, на этот раз путем быстрого хождения снаряда и замыкания на пятаке в пустые ворота в исполнении Брэндона Козуна — 2:1.

За этот переворот отдельное спасибо стоит сказать, конечно же, главным арбитрам Алексею Раводину и Александру Сергееву. Но надо отметить и тот факт, что казанцы сами могли забрасывать больше одной шайбы, а не уходить на удержание минимального преимущества. Ведь, по сути, забив в начале игры, казанцы больше разрушали и останавливали чужие попытки и изредка совершали набеги на ворота Коновалова. Хоккей — не футбол, здесь счет 1:0 даже не скользкий, а часто потенциально проигрышный.

Да и после пропущенных шайб «Ак Барс» вовсе не выглядел командой, которой нужно было отыгрываться. Более-менее острый навал казанцы устроили лишь за пару минут до конца, когда вышел шестой полевой игрок. Тем не менее доигрались до поражения. Можно попенять рефери (и даже обязательно стоит это сделать), но и сами «барсы» обязаны дать должную оценку своей размеренной и такой неагрессивной игре в первых двух периодах.

Эрик Добролюбов, фото hclokomotiv.ru