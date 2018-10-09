«Булгары» могут ходить пешком: как власти Челнов увели у театра автобус, подаренный Миннихановым

Откровения на парламентских слушаниях о бюджете

В Государственном совете Татарстана вчера прошли парламентские слушания по проекту закона «О бюджете РТ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Поступление налогов, составляющих основной доход бюджета Татарстана, уменьшится, а возросшие пошлины за загранпаспорт и водительские права положение, не спасут. О том, почему субъекты МСБ мигрируют из приграничных районов республики к соседям, как вообще выглядит Татарстан на фоне других субъектов и каким образом выполнение «майских указов» создает напряженную обстановку в медицинских коллективах — в репортаже «Реального времени».

Татарстан не досчитается налогов

Бюджет Татарстана на 2019 год вполне выполним — к такому выводу пришли парламентарии на слушаниях в Госсовете. Прогноз социально-экономического развития позитивный, хотя на резкое увеличение темпов роста надеяться не приходится, доложил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Основной источник дохода, разумеется, налоги. Их в этом году Татарстан из-за изменений в федеральном законодательстве не досчитается. В связи с предоставлением в 2018 году отдельным категориям граждан вычета по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров местные бюджеты недополучат соответствующие платежи.

Увеличение ставки НДПИ, завершение налогового маневра, увеличение доли распределения акцизов на крепкий алкоголь, рост НДС до 20 процентов — тоже сказываются не в пользу республиканского бюджета. В 2019 году прекратит действие пониженная налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении магистральных трубопроводов и линий электропередач, что тоже окажет значительное негативное влияние на поступления в бюджет.

Несколько скрасить эти моменты должно увеличение госпошлин за выдачу загранпаспорта, водительских прав и ПТС, но, конечно, не настолько, чтобы покрыть сумму выпадающих доходов.

Прогноз социально-экономического развития позитивный, хотя на резкое увеличение темпов роста надеяться не приходится, доложил Фарид Абдулганиев



Пенсионерам-бюджетникам оставят по 264 рубля

К основным докладчикам — министру экономики и министру финансов у депутатов были вопросы. Марат Галеев поинтересовался, почему в соседних субъектах есть двухгодичные налоговые каникулы для предпринимателей, а в Татарстане нет.

— Нами был проведен анализ миграции субъектов МСБ из приграничных районов к соседям, часть предприятий регистрируются в соседних регионах. По ряду причин это выгоднее — и из-за налоговых каникул, и из-за стоимости патентов, которая в Татарстане выше, — признал Абдулганиев и понадеялся, что в республике это тоже когда-нибудь будет реализовано.

Ирина Бакова поинтересовалась, будут ли в связи со оскудевающим бюджетом реализовываться «уникальные проекты для бюджетников» — санаторное лечение и дополнительное пенсионное обеспечение.

— На санаторно-курортное лечение выделено порядка 109 млн рублей, а что касается дополнительного пенсионного обеспечения, то эта программа реализуется в Татарстане, начиная с 2007 года, и 20 тысяч бюджетников попадают под эти критерии в этом году, ежемесячно получая по 264 рубля. На следующий год деньги учтены, — ответил министр финансов Радик Гайзатуллин.

Радик Гайзатуллин заверил, что на санаторное лечение и дополнительное пенсионное обеспечение бюджетников средства предусмотрены



Лилия Маврина попросила сравнить, как Татарстан смотрится на фоне других субъектов, и получила ответ, что если не считать Москву и Московскую область, то опережаем.

Депутат Казгордумы Марат Бикмуллин заступился за Казань — мол, столица ежегодно дает 100 млрд налоговых доходов, а бюджет Казани утвержден на уровне 22 млрд: «Есть ли у Казани шансы более справедливо оставлять деньги в своем бюджете, чтобы город мог создавать богатство?», — спросил он. Этот вопрос несколько обескуражил докладчика. «Мы казанцам благодарны», — ответил Гайзатуллин.

Татьяна Ларионова озаботилась будущими пенсионерами, которым придется работать до старости, и им здоровье понадобится крепкое: «Изменения в пенсионном законодательстве диктуют необходимость модернизации гериатрической службы. Хотелось бы понять, насколько предусмотрено увеличение средств для этих целей? Это вызов времени сегодня».

— Я на вопрос должен ответить? — этот сюжет тоже, видимо, поставил в тупик министра финансов.

— Нет, это пожелание, — улыбнулась Ларионова.

Исполкомы увели у театров автобусы

Следующий блок слушаний состоял из выступлений — постановка вопросов не входила в регламент. Хотя получить ответы хотя бы на некоторые из них очень хотелось.

Спортсменка и депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова посетовала, что бюджет отрасли «Физкультура и спорт» составляет 457 млн рублей, а необходимо минимум 598. Родители юных спортсменов жалуются на то, что добывать медали и отстаивать честь республики им приходится за свой счет.

Ольга Павлова посетовала, что бюджет отрасли «Физкультура и спорт» составляет 457 млн рублей, а необходимо минимум 598



— Дефицит, который сегодня испытывает отрасль — 140 млн рублей. Нам необходимо его компенсировать, — попросила рассмотреть возможность дополнительного финансирования отрасли Павлова.

Председатель постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам Казанской городской думы Булат Кутдусов рассказал о бедствующем положении школ и детских садов, в которых надзорные органы выявили такое количество нарушений, что на их устранение понадобится более 1 млрд рублей.

На обслуживание парков и скверов необходимо 627 млн рублей, а в бюджет заложено только 80. Из-за этого газоны стригут только два раза за сезон вместо положенных шести. Средств на охрану и ремонт спортивного оборудования не предусмотрено. А программа по адаптации детей-аутистов, в рамках которой в Казани было открыто 19 спецклассов — под угрозой, поскольку в бюджете эти затраты не предусмотрены: «Город компенсирует, но эти расходы относятся к государственным полномочиям».

Председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Гульнар Хуснутдинова пожаловалась на то, что после исполнения «майских указов» о доведении зарплаты младшего и среднего персонала до 100 процентов от средней по региону санитарки и медсестры стали получать одинаково: «Это создает напряженную обстановку в коллективах. Это несправедливо и противоречит трудовому законодательству». Хуснутдинова попросила повысить медсестрам зарплату до 120 процентов.

Но самые шокирующие откровения прозвучали из уст руководителя рескома профсоюза работников культуры Альбины Сабитовой. Она рассказала, что исполкомы городов и районов буквально воруют у муниципальных ансамблей и театров.

В качестве примера Сабитова привела некое «учреждение» в Набережных Челнах (название не озвучивалось, — прим. ред.), которое «взяло автобус в кредит, оплатило, а исполком это авто забрал». Аналогичная ситуация в театре танца «Булгары» (тоже, кстати, из Набережных Челнов), которому президент РТ Рустам Минниханов торжественно вручил ключи от автобуса за успехи в творчестве.

— Сейчас он [автобус] в исполкоме, и «Булгары» могут ходить пешком», — возмутилась профсоюзный деятель.

По словам Сабитовой, учреждения, чтобы поехать на гастроли, вынуждены подавать заявки и платить за аренду транспорта. Руководитель профкома попросила депутатов заложить в бюджет деньги, чтобы вернуть эти автобусы учреждениям культуры.



Рекомендации, разработанные по итогам слушаний, обещали учесть



То ли парламентарии поддержали возмущение Сабитовой, то ли просто устали от продолжительных слушаний, но в зале послышалось шуршание и разговоры.

— Коллеги, терпение, уже заканчиваем, — попросил председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, который вел слушания.

Рекомендации, разработанные по итогам слушаний, обещали учесть. Законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании Госсовета.