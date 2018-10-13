«Немедленно расстрелять»: как закончилась жизнь прадеда академика Рашида Сюняева

100 лет со дня расстрела землевладельца и мецената Усманбая Кильдеева

Фото: архивное фото

На днях исполнилось 100 лет со дня расстрела членами Инсарской ЧК крупнейшего землевладельца и фабриканта из числа татар Пензенской губернии (ныне Республика Мордовия), прадеда академика Рашида Сюняева, родного дяди просветителя и основоположника селекционного садоводства Мухаметжана Кильдеева — Усмана Султаналеевича Кильдеева. Публицист Алексей Новоселов написал о нем новую авторскую колонку специально для «Реального времени».

Крупнейший землевладелец

К 1918 году это был один из крупнейших землевладельцев татар Пензенской губернии. Имение при деревне Петровке, Потуловке, хутор при Александровке, Кочетовке, Хованщине, лесные дачи в Сиалеевской Пятине, суконная фабрика в Пановке, мукомольная мельница.

Участвовал своим капиталом в строительстве мечети и светской школы в родной деревне. Из Казани преподавать точные науки пригласил выпускника медресе «Мухаммадия» башкирского татарина Арифа Мазитова. Сам был членом экзаменационной комиссии в школе.

Во время Первой мировой Усман с торгов купил суконную фабрику в селе Пановке Сызранского уезда Симбирской губернии. Заключил контракт с военным интендантством на поставку грубого солдатского сукна на нужды армии. Гражданской продукцией торговал в Москве, Сызрани, Кузнецке и на ярмарках в Нижнем Новгороде, где имел свои лавки, Саранске и Мензелинске. Трудилось на ней 246 человек.

Жил с женой, тремя сыновьями и четырьмя внуками.

Состоял в партии кадетов. Был знаком со всеми крупными помещиками и видными людьми уезда. Собрал домашнюю библиотеку, из Оренбурга выписывал татарскую газету «Вакыт».

Деревня Большие Полянки. Фото bpol.usite.pro

Враг Советов

В 1917 году с началом аграрных беспорядков большинство имений Усмана и его старших братьев были разграблены и сожжены. Вооруженный разбой чинили крестьяне соседних сел и деревень. Запасы хлеба, домашний скот, заготовительный лес вывозили, личные вещи, орудия труда, книги, оружие разворовывали. Дома управляющих имениями сжигали.

В марте 1918 года была остановлена работа суконной фабрики. Ткацкие, прядильные, сукновальные станки, красильные котлы и щипальные машины были законсервированы. В это же время как представитель партии эсеров и владелец крупных промышленных капиталов Усман Кильдеев попал в список врагов советской власти.

30 августа 1918 года инсарские чекисты устроили зачистку в Больших Полянках, проведя обыски у братьев Кильдеевых. Описали и изъяли запасы сахара, чая, махорки, спичек, мыла. По документам изъятое значилось переданным в Комитет бедноты, по факту — было распределено между ее членами.

Вечером того же дня в Москве было совершено покушение на убийство Владимира Ленина. Вину возложили на эсеров. Большевики объявили о начале «беспощадного массового террора против всех врагов революции».

Усман Кильдеев и еще девять представителей татарской интеллигенции из Больших Полянок были арестованы. Всего в Инсарской тюрьме оказались более ста человек. Денег у местной власти не хватало на содержание арестантов. Губернское правление в оказании финансовой помощи отказывало.

— Моя бабушка, Анастасия Степановна Масловская-Ксенократова, рассказывала, что арестованных держали в соборе в Инсаре. И она каждый день приходила и передавала им продукты. Среди арестованных был и мой дед — глава города Александр Ксенократов. После его ареста она осталась одна с семерыми детьми, — вспоминает Анатолий Печерский, профессор ПГУ.

Инсар. 1910 г. Фото mordovochka.blogspot.com

«Немедленно расстрелять»

Арестованных почти месяц держали в качестве заложников в ожидании новых указаний. Ключевой момент наступил 23 сентября 1918 года. В Пензенской тюрьме во время бунта арестантов был убит член местной чекистской организации И.Е. Егоров. Губернский исполком за подписью председателя Станислава Турло постановил «немедленно расстрелять всех арестованных по политическим мотивам и заложников буржуазии в губернском масштабе». Телеграммы были разосланы по всем уездным городам. «Немедленно привести в исполнение полученную телеграмму, при расстреле должны присутствовать все постановившие это».

В Инсаре телеграмму за №7740 «О производстве массовых арестов и обысков, в связи с убийством тов. Егорова» зачитывали 27 сентября. Постановили: «поручить исполнение чрезвычайной комиссии».

«Постановление Чрезвычайной Комиссии. Кильдеев Усман Алеич. Капиталист — миллионер. Эксплуататор. Приговор приведен в исполнение, мною, Председателем Комиссии, совместно с 15 человеками команды из отряда Ч.К. и членами Комиссии за городом, 27 сентября 1918 года в 5 часов утра».

Прадеда академика Рашида Сюняева и еще нескольких человек из числа земских служащих, отставных офицеров русской императорской армии, предпринимателей и главу города Инсара расстреляли на Коробковой горе, недалеко от большой дороги, на опушке леса около ручья.

Место это было определено в ходе поисковой операции осенью 2017 года, как и все «15 человек команды из отряда Ч.К. и членов Комиссии» пофамильно.

Алексей Новоселов