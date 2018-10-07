Муфтий и молодежь: Камиль Самигуллин встретился с активистами из мухтасибатов Татарстана

Сегодня в Казани прошла ежегодная встреча муфтия Татарстана Камиля Самигуллина с представителями мусульманской молодежи со всей республики. Участниками встречи стали волонтеры VI Республиканского ифтара, мусульманского молодежного форума и молодые активисты из мухтасибатов Татарстана. Среди участников форума были и молодые мусульманские семьи.

Встреча традиционно началась с чтения Корана и молитвы. Молодые люди активно задавали муфтию интересующие их вопросы. В завершение встречи прошло торжественное награждение активных волонтеров благодарственными письмами муфтия РТ.