Лучший боец России напал на Тимати и Егора Крида и оказался неправ

Тушить конфликт, похоже, придется Рамзану Кадырову

В UFC в преддверии принципиального боя принято устраивать так называемые треш-токи бойцов, когда стороны пытаются деморализовать противника в словесной перепалке. До поединка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова осталось чуть меньше месяца, но нешуточные страсти вокруг этих персон кипят уже сейчас. Правда, на этот раз Хабиб устроил «треш» не только с соперником, но и со своими соотечественниками из мира музыки. Его пикировка с Тимати и срыв концерта Егора Крида в Махачкале стали главными околоспортивными темами последней недели. Все зашло настолько далеко, что мирить молодых людей придется, скорее всего, главе Чечни Рамзану Кадырову. Кто прав в этой ситуации, разбирался корреспондент «Реального времени».

Концерт отменен — «невелика потеря»

9 сентября в Махачкале должен был пройти концерт рэпера Егора Крида, представителя лейбла Black Star (владелец — хип-хоп-исполнитель, продюсер Тимати). Хотя билеты на мероприятие были распроданы заранее, выступление пришлось отменить — причиной послужили угрозы в адрес артиста в социальных сетях, которые распространяли, предположительно, жители Дагестана. Соответствующее заявление появилось в «Инстаграм» лейбла.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — говорится в заявлении.

Инициаторы запрета концерта были, казалось, удовлетворены, но оказалось, что это лишь начало грандиозного конфликта. На происходящее отреагировал боец UFC Хабиб Нурмагомедов (родом из Цумадинского района Дагестанской АССР), подписавший скрин новости в своем инстаграм-сториз словами: «Невелика потеря». После чего многие вспомнили недавнее скандальное высказывание спортсмена («Разве это завещали нам праведные предшественники?»), и шквал угроз в адрес Крида связали с влиянием Хабиба на его фанатов.

«Каждая тварь ответит за свои слова»

Такая реакция Нурмагомедова удивила Тимати. Артист в ответ записал трехминутный ролик, отметив, что у него есть телефонный номер Хабиба, но дозвониться до него не удается.

Аналогичное обращение (только письменное) Хабибу адресовал и Егор Крид.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов @khabib_nurmagomedov будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная. Степень ожидания определяет то, что все билеты были распроданы задолго до моего концерта! Я бы не писал это тут, если бы вся эта тема с отменой не обрела такой масштаб», — написал Крид.



В конце певец добавил, что его песни несут «Любовь, Радость и Праздник», а слушать их или нет — личное право каждого человека в отдельности.

По всей видимости, обращение окончательно вывело Нурмагомедова из себя. Возможно, такая болезненная реакция бойца связана с подготовкой к бою с Макгрегором (россиянин сейчас работает над сгонкой веса). Короче говоря, Хабиб на все это ответил новым постом в «Инстаграм», назвав противников «тварями», «чертями» и «петушарами».

Скрин со странички в «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

На момент выхода материала последним из персонажей конфликта выступил Тимати. Артист напомнил «всем узколобым», что в России «разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» преследуется законом. При этом Тимати фактически пожурил Хабиба за то, что тот прикрывается религией, хотя его поступки далеки от исламских канонов.



«Подобные зрелища чужды мусульманам»



За Хабиба мгновенно вступились его друзья из мира спорта. Например, его менеджер Ризван Магомедов.

«Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию», — написал Магомедов в «Инстаграме».

Однако, сколько бы не оправдывали Хабиба, в данном случае факты за Тимати. Пока Нурмагомедов кидался в артистов оскорблениями, певец напомнил как минимум три вещи из мусульманской догматики, перечеркивающие всю духовность дагестанского бойца. Во-первых, в исламе, который «завещали Хабибу его предшественники», запрещены удары в лицо. Именно поэтому в традиционно мусульманских странах была развита борьба, а не бокс. По этому поводу недавно высказывался и муфтий РТ Камиль Самигуллин.

«Что же касается соревнований по боксу, то следует отметить, что даже при приведении в исполнение телесных наказаний по приговору суда запрещено наносить удары по лицу. Что уж говорить о виде спорта, целью которого является нанесение ударов по лицу человека», — сказал Самигуллин Islam-Today.ru.



О добивании лежачего (что считается нормой в «боях без правил») и вовсе говорить не приходится, это запрещено не только в исламе. А в-третьих, мусульманам запрещено не только выкладывание фото в соцсетях, но и любое появление на людях в одежде выше колен (для мужчин). Как все эти греховные, по исламу, деяния сочетает в себе Хабиб Нурмагомедов, понять сложно. Предоставим слово опять же Самигуллину.

«Подобные зрелища чужды мусульманам и являются элементом западной культуры невежества. Кроме того, если там, где проводятся соревнования, имеют место слова или поступки, противоречащие исламу, то мусульманам надлежит держаться подальше от таких мест», — сказал муфтий.



Свою неправоту боец, кажется, уже признал — во всяком случае, закрыл комментарии к своему «Инстаграму». А вот чтобы восстановить дружбу с Тимати, ему, судя по всему, придется обратиться к своему главному фанату и их общему с певцом другу Рамзану Кадырову.