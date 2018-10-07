«Казаньоргсинтез» установил новый «зеленый рекорд»

Работники предприятия за 5 лет высадили более 4,6 тысячи деревьев

Фото: Владимир Туник

«Казаньоргсинтез» шестой год подряд принимает участие в акции по посадке деревьев. За это время работники предприятия высадили более 4,6 тыс. деревьев. В этом году акцию продолжили, высадив 150 елей. Это не первый масштабный проект предприятия по благоустройству Казани: КОС обновил парк «Сосновая роща», помогал восстанавливать Лебяжьи озера. Ежегодно «Казаньоргсинтез» участвует в десятках других социальных проектов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Зеленый рекорд» «Казаньоргсинтеза»

В 2012 году в Казани стартовал проект «Зеленый рекорд». Уже на следующий год ПАО «Казаньоргсинтез» стало активным участником акции, высадив в парках, скверах и дворах города равное порядковому номеру года число деревьев — 2013. Были посажены рябины, липы и пирамидальные тополя.

После этого предприятие ежегодно стало участвовать в осенней посадке деревьев в той или иной части города. С 2013 по 2017 общее число высаженных деревьев превысило 4,6 тысячи. В городе высадили липы, рябины, клены, дубы, также в Казани прижились кустарники сирени, калины, розы, можжевельника и других. Особое предпочтение в Казани отдавалось хвойным деревьям. Известно, что сосновые леса выделяют в атмосферу огромное количество кислорода и поглощают углекислый газ, что городской среде приносит наибольшую пользу. Считается, что гектар сосняка выделяет в год более 5 тонн кислорода, который снимает усталость, вызывает эмоциональный подъем у человека.

6 октября в субботу сотрудники «Казаньоргсинтеза» посадили 150 елей на детской базе отдыха «Солнечный». Фото: Владимир Туник



В этом году акция продолжилась. 6 октября, в субботу, сотрудники «Казаньоргсинтеза» посадили 150 елей на детской базе отдыха «Солнечный». В этот раз в посадке деревьев приняли участие председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, члены исполнительной дирекции, директора заводов, представители профсоюза и молодежной организации работников предприятия.

Вклад в сохранение исторического и природного наследия Татарстана

«Зеленый рекорд» — не единственная акция по благоустройству города, в которой принимал участие КОС. В 2014—2015 году предприятие провело масштабную реконструкцию парка «Сосновая роща» возле ДК химиков. Этот природный уголок в Московском районе Казани знаменит вековыми соснами. В 2014 году там высадили 38 трехметровых сосен, которые быстро прижились. Там же посадили кустарники, обновили газон, смонтировали новую систему освещения, скамейки и дорожки, установили уникальную «химическую» детскую площадку, площадку для изучения ПДД, спортивную зону.

Еще один подарок казанцам сделал «Казаньоргсинтез», восстановив систему Лебяжьих озер. Площадь водной глади излюбленного места отдыха горожан увеличилась почти в 9 раз — с 4,2 до 36 гектаров. Чтобы вернуть жизнь в почти засохшие водоемы, озера углубили на 4 метра, использовали уникальную дренажную систему. Казанцы уже смогли оценить результат выполненных работ: в этом году после перерыва на берегу Лебяжьего традиционно провели городской Сабантуй.

Вклад промышленного предприятия в жизнь Казани в этом году оценил глава города Ильсур Метшин. В преддверии 60-летнего юбилея со дня основания ПАО «Казаньоргсинтез» предприятие было внесено в Книгу почета Казани в знак признания достижений не только в промышленно-экономическом секторе, но и за активное участие в многочисленных социально-значимых проектах. Награду от имени коллектива получил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

В преддверии 60-летнего юбилея со дня основания ПАО «Казаньоргсинтез» предприятие было внесено в Книгу почета Казани. Фото Максима Платонова



«Казаньоргсинтез» — одно из промышленных предприятий, которое оказывает активную поддержку и Республиканскому фонду «Возрождение». Завод участвовал в восстановлении святынь Свияжска и Болгара. В этом году на церемонии вручения восьмого тома Книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев поблагодарил всех благотворителей.

Благотворительная помощь первоклассникам и ветеранам

Участвуя в улучшении городской среды и восстановлении исторических памятников, ПАО «Казаньоргсинтез» не остается в стороне и от ежегодных благотворительных и социальных акций. Традиционно «Казаньоргсинтез» помогает образовательным учреждениям, расположенным в Кировском и Московском районах Казани. В 2018 году предприятие в очередной раз приняло активное участие в акции «Помоги собраться в школу». Руководство КОСа ежегодно выделяет средства для нужд детского реабилитационного центра «Апрель».

В 2018 году предприятие в очередной раз приняло активное участие в акции «Помоги собраться в школу»



Особую заботу и внимание «Казаньоргсинтез» проявляет к ветеранам. В этом году для них были проведены мероприятия, посвященные различным праздникам и чествованию ветеранов; организовывались посещения производств, откуда они ушли на пенсию. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ко Дню Победы был организован праздничный концерт. Предприятие каждый год принимает участие в декаде инвалидов и Дне пожилого человека. Неработающим инвалидам, состоящим на учете в первичной профсоюзной организации, выделяется материальная помощь. На учете в Совете ветеранов состоят 3 422 человека. Из них шестеро — участники Великой Отечественной войны, 78 — труженики тыла, 700 — инвалиды. Существует практика проведения специальных заездов ветеранов в санаторий-профилакторий МСЧ для лечения и оздоровления.



Особую заботу и внимание «Казаньоргсинтез» проявляет к ветеранам. Фото Олега Тихонова



Работники «Казаньоргсинтеза» поддерживают все городские праздники: организуют площадку на Сабантуе, участвуют в Масленице. Традиционно перед Новым годом заводчане украшают парк «Сосновая роща». На площади устанавливают елку, вешают гирлянды, оформляют сцену и заливают каток. Световое оформление парка переносит детей и взрослых в сказку. За время зимних каникул и праздников новогоднюю площадку посещает около 40 тысяч человек, среди них и работники «Казаньоргсинтеза» с семьями. В 2017 году Кировский и Московский районы заняли первое место в номинации «Лучшее оформление к новогодним мероприятиям» в том числе благодаря площадкам, украшенным благодаря «Казаньоргсинтезу».



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