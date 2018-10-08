«Цель была в том, чтобы не допустить на экраны фильмы, которые власть считает опасными»
Куратор старейшего Ижевского киноклуба Андрей Смирнов — о незавидной судьбе кинофестивалей после изменения законодательства
Новые требования Минкульта РФ, по сути, ставят крест на деятельности многих кинофестивалей и показах ретроспектив в киноклубах, считает Андрей Смирнов — куратор Ижевского киноклуба, действующего вот уже 40 лет и выступающего организатором фестивалей кино и уникальных кинопоказов в столице Удмуртии. Эксперт рассказал «Реальному времени» о судьбе нестандартного кино и его тернистом пути на экраны.
— Последнее время Ижевскому киноклубу перепадает много испытаний — и с площадкой для показов сложности, а теперь, как я понимаю, и фестивали под вопросом? В связи с чем возникают эти сложность и что вы планируете в связи с этим предпринимать?
— Проблема с фестивалями достаточно нетривиальная и сложная. Я не буду описывать ее суть, это уже сто раз сделано до меня. Я знаю, что сейчас киносообщество проводит консультации с депутатами о поправках к закону, которые нормализовали бы ситуацию, но все это очень неопределенно. Ясно одно: по новому закону с 1 ноября мы не сможем показывать ничего, кроме официального проката.
У меня два варианта выхода из ситуации: прекращать подобного рода показы или попробовать регистрировать фестивали в соответствии с безумными требованиями российского Минкульта. Возможно, при поддержке Минкульта УР, который, я надеюсь, заинтересован в том, чтобы культурный бренд региона не умер в одночасье.
— По вашему мнению, для чего в принципе были приняты такие изменения законодательства? Что это — попытка загнать фестивали в рамки? Осложнить доступ к «умному кино»?
— Конечно, в плане запрещения никому не интересен артхаус. Цель, судя по всему, была в том, чтобы не допустить на экраны фильмы, которые власть считает опасными — вроде «Смерти Сталина» или «Донбасса», или разного рода документального кино с «опасным» содержанием, которое кого-то не устраивает. Поскольку формального признака для запрета таких фильмов не существует, была применена тактика «ковровой бомбардировки», то есть было зачищено вообще все кино. Теперь оно может быть показано только через одобрение Минкульта. А артхаус сам по себе их не интересует, конечно.
«Конечно, в плане запрещения никому не интересен артхаус. Цель, судя по всему, была в том, чтобы не допустить на экраны фильмы, которые власть считает опасными — вроде «Смерти Сталина» или «Донбасса», или разного рода документального кино с «опасным» содержанием, которое кого-то не устраивает». Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»
— Какую цель вы ставили для себя, проводя фестивали кино из разных стран? Какова все-таки, в вашем понимании, роль Ижевского клуба, как меняется интерес ижевчан к показам киноклуба? И для кого кино, которое вы показываете?
— Цель этих показов — просвещение и доступ к мировой культуре. Мне хочется, чтобы наш город был действительно столичным, где люди могли бы выбрать для себя любое кино, чтобы они не чувствовали себя в культурной изоляции, в гетто. Ведь огромная часть кинематографа не попадает в официальный кинопрокат и неизвестна зрителям. Киноклуб здесь играет ту же роль, что и библиотеки, музеи, художественные галереи — занимается кинопросвещением и предлагает уникальные качественные профессиональные программы.
Мы показываем кино для думающей публики с хорошим вкусом. У которой жизненные потребности не ограничиваются материальным потреблением. Это люди, которые читают книги, размышляют, ходят на выставки, концерты, для которых культура и искусство так же важны в жизни, как и кусок хлеба.
— Как вы выбираете ленты для показа?
— Это самый сложный вопрос. С одной стороны, это фильмы с явным художественным, авторским началом любого жанра, времени и страны, с другой — это всегда компромисс с возможностью. Зритель даже не догадывается, насколько непросто донести конкретный фильм до экрана: и финансово, и организационно. Ну и не будем сильно разрушать эту иллюзию. Пусть все думают, что кино появляется само собой из воздуха лучом света в темноте кинозала.
— По вашим ощущениям, в каком состоянии сейчас артхаусное кино в России?
— Состояние артхауса в России сложное. Основная проблема в том, что мало кто решается художественно осмыслять состояние современного общества, политики, поколения — то, о чем спокойно рефлексирует кинематограф свободных стран. У нас таких художников можно пересчитать по пальцам. Но каждый год появляются очень интересные, даже выдающиеся фильмы. Поэтому даже в условиях нашего запретительства всего живого российский артхаус умеет говорить.
«Интерес ижевчан разный, порой парадоксальный. Иногда мы собираем аншлаги, как было на французских кинофестивалях или на ретроспективе Тарковского, а иногда в зале по 15-20 человек, как на фестивале этнического кино или недавней ретроспективе Райнера Вернера Фассбиндера. Заранее даже сложно предугадать». Фото vk.com/horosheekino
— Конечно, рассуждать о вкусах разных людей сложно, но все-таки — что интересно нашему ижевскому зрителю, исходя из опыта вашего киноклуба? Можно ли говорить о каких-то отличительных чертах нашего зрителя? Может, кино определенных стран и режиссеров нам особенно близко?
— Интерес ижевчан разный, порой парадоксальный. Иногда мы собираем аншлаги, как было на французских кинофестивалях или на ретроспективе Тарковского, а иногда в зале по 15-20 человек, как на фестивале этнического кино или недавней ретроспективе Райнера Вернера Фассбиндера. Заранее даже сложно предугадать. Но общее ощущение от наших зрителей сложное. Жаль, что нет ощущения уникальности этого проекта, и у зрителей нет ощущения личной ответственности за судьбу киноклуба. За 40 лет к нему уже так привыкли, что он кажется вечным. В то время как каждый показ, каждый купленный билет — это один кирпичик в будущее проекта. Это как маленький частный магазинчик деликатесов — ему не выжить в конкуренции с сетевыми гипермаркетами, если жители не будут приходить и покупать в нем хорошую качественную еду, пусть иногда дороже, пусть это не всегда рядом с домом. Но в Европе именно на таких небольших проектах и строится экономика, культура. На поддержке местными жителями своих фермеров, своих уникальных артефактов, своих культурных героев.
Нашему, то есть ижевскому зрителю более всего интересны, и я говорю об этом с сожалением, известные имена и страны, о которых уже сложились определенные стереотипы. Открывать что-то новое, делать шаг в неизведанное до сих пор мало кто готов. Так, все хотят видеть французское кино, но мало кому интересно кино из Якутии (и это притом, что якутский кинематограф — одно из самых интересных мировых открытий в кино последних лет). Мне лично жаль, что за 40 лет нам так и не удалось вырастить в Ижевске любопытного массового зрителя, для которого киноклуб стал бы насущной культурной необходимостью.
— Киноцентр «Россия» как площадка вас устраивает? Какие сейчас рассматриваете варианты? Почему не удалось договориться с «Империей грез»?
— С киноцентром «Россия» мы ведем переговоры, пока что есть договоренность лишь на еще один кинофестиваль: мы показываем венгерское кино с 18 октября, и это будет наш последний кинофест до вступления в силу тех самых жутких поправок. С «Империей грез» произошла странная история: мне до сих пор непонятно, почему от нас отказались. Знаю лишь, что это не было связано с финансами — в коммерческом смысле мы приносили им доход, зрителям нравилась площадка и у нас были большие планы. Возможно, еще можно будет что-то изменить. Основная проблема в том, что это франшиза, и офис «Империи грез» находится в Нижнем Новгороде, где о нас, конечно, не знают. Коммуникации с ними у меня практически не было.
«С киноцентром «Россия» мы ведем переговоры, пока что есть договоренность лишь на еще один кинофестиваль: мы показываем венгерское кино с 18 октября, и это будет наш последний кинофест до вступления в силу тех самых жутких поправок». Фото ros-spravka.ru
— Будет ли в этом году Ижевский кинофестиваль? Какие планы на будущее выстраиваете для Ижевского киноклуба?
— Мне пока не совсем понятно, как проводить Ижевский кинофестиваль в этом году — опять-таки с точки зрения изменившегося законодательства. То есть, как минимум, мы можем собрать жюри и назвать победителей. А вот показать эти фильмы ижевской публике — нет. И в этом сюр и ирония нашей современной жизни.
Справка
Ижевский киноклуб был образован в 1976 году. Его первое название, «Зеркало», было связано с только что вышедшим на экраны одноименным фильмом Андрея Тарковского. Актив клуба составили преподаватели и студенты Удмуртского государственного университета. В клубе регулярно показывались лучшие отечественные и зарубежные фильмы (те, которые можно было официально получить). Просмотр неизменно сопровождался обсуждением увиденного.
Проекты, фестивали, акции, проведенные киноклубом: ретроспективы фильмов Киры Муратовой, Александра Сокурова, Алексея Германа, Сергея Параджанова, Олега Ковалова, Георгия Данелия, Вадима Абдрашитова, Александра Кайдановского, Сергея Соловьева, Андрея Тарковского. На регулярной основе проводятся фестивали французского, бразильского, буддийского, румынского, польского, шведского, голландского, израильского, чешского, немецкого, финского, венгерского, швейцарского кино.
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