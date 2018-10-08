«Цель была в том, чтобы не допустить на экраны фильмы, которые власть считает опасными»

Куратор старейшего Ижевского киноклуба Андрей Смирнов — о незавидной судьбе кинофестивалей после изменения законодательства

Новые требования Минкульта РФ, по сути, ставят крест на деятельности многих кинофестивалей и показах ретроспектив в киноклубах, считает Андрей Смирнов — куратор Ижевского киноклуба, действующего вот уже 40 лет и выступающего организатором фестивалей кино и уникальных кинопоказов в столице Удмуртии. Эксперт рассказал «Реальному времени» о судьбе нестандартного кино и его тернистом пути на экраны.

— Последнее время Ижевскому киноклубу перепадает много испытаний — и с площадкой для показов сложности, а теперь, как я понимаю, и фестивали под вопросом? В связи с чем возникают эти сложность и что вы планируете в связи с этим предпринимать?

— Проблема с фестивалями достаточно нетривиальная и сложная. Я не буду описывать ее суть, это уже сто раз сделано до меня. Я знаю, что сейчас киносообщество проводит консультации с депутатами о поправках к закону, которые нормализовали бы ситуацию, но все это очень неопределенно. Ясно одно: по новому закону с 1 ноября мы не сможем показывать ничего, кроме официального проката.

У меня два варианта выхода из ситуации: прекращать подобного рода показы или попробовать регистрировать фестивали в соответствии с безумными требованиями российского Минкульта. Возможно, при поддержке Минкульта УР, который, я надеюсь, заинтересован в том, чтобы культурный бренд региона не умер в одночасье.

— По вашему мнению, для чего в принципе были приняты такие изменения законодательства? Что это — попытка загнать фестивали в рамки? Осложнить доступ к «умному кино»?

— Конечно, в плане запрещения никому не интересен артхаус. Цель, судя по всему, была в том, чтобы не допустить на экраны фильмы, которые власть считает опасными — вроде «Смерти Сталина» или «Донбасса», или разного рода документального кино с «опасным» содержанием, которое кого-то не устраивает. Поскольку формального признака для запрета таких фильмов не существует, была применена тактика «ковровой бомбардировки», то есть было зачищено вообще все кино. Теперь оно может быть показано только через одобрение Минкульта. А артхаус сам по себе их не интересует, конечно.

«Конечно, в плане запрещения никому не интересен артхаус. Цель, судя по всему, была в том, чтобы не допустить на экраны фильмы, которые власть считает опасными — вроде «Смерти Сталина» или «Донбасса», или разного рода документального кино с «опасным» содержанием, которое кого-то не устраивает». Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»



— Какую цель вы ставили для себя, проводя фестивали кино из разных стран? Какова все-таки, в вашем понимании, роль Ижевского клуба, как меняется интерес ижевчан к показам киноклуба? И для кого кино, которое вы показываете?

— Цель этих показов — просвещение и доступ к мировой культуре. Мне хочется, чтобы наш город был действительно столичным, где люди могли бы выбрать для себя любое кино, чтобы они не чувствовали себя в культурной изоляции, в гетто. Ведь огромная часть кинематографа не попадает в официальный кинопрокат и неизвестна зрителям. Киноклуб здесь играет ту же роль, что и библиотеки, музеи, художественные галереи — занимается кинопросвещением и предлагает уникальные качественные профессиональные программы.

Мы показываем кино для думающей публики с хорошим вкусом. У которой жизненные потребности не ограничиваются материальным потреблением. Это люди, которые читают книги, размышляют, ходят на выставки, концерты, для которых культура и искусство так же важны в жизни, как и кусок хлеба.

— Как вы выбираете ленты для показа?

— Это самый сложный вопрос. С одной стороны, это фильмы с явным художественным, авторским началом любого жанра, времени и страны, с другой — это всегда компромисс с возможностью. Зритель даже не догадывается, насколько непросто донести конкретный фильм до экрана: и финансово, и организационно. Ну и не будем сильно разрушать эту иллюзию. Пусть все думают, что кино появляется само собой из воздуха лучом света в темноте кинозала.

— По вашим ощущениям, в каком состоянии сейчас артхаусное кино в России?

— Состояние артхауса в России сложное. Основная проблема в том, что мало кто решается художественно осмыслять состояние современного общества, политики, поколения — то, о чем спокойно рефлексирует кинематограф свободных стран. У нас таких художников можно пересчитать по пальцам. Но каждый год появляются очень интересные, даже выдающиеся фильмы. Поэтому даже в условиях нашего запретительства всего живого российский артхаус умеет говорить.

«Интерес ижевчан разный, порой парадоксальный. Иногда мы собираем аншлаги, как было на французских кинофестивалях или на ретроспективе Тарковского, а иногда в зале по 15-20 человек, как на фестивале этнического кино или недавней ретроспективе Райнера Вернера Фассбиндера. Заранее даже сложно предугадать». Фото vk.com/horosheekino



— Конечно, рассуждать о вкусах разных людей сложно, но все-таки — что интересно нашему ижевскому зрителю, исходя из опыта вашего киноклуба? Можно ли говорить о каких-то отличительных чертах нашего зрителя? Может, кино определенных стран и режиссеров нам особенно близко?

— Интерес ижевчан разный, порой парадоксальный. Иногда мы собираем аншлаги, как было на французских кинофестивалях или на ретроспективе Тарковского, а иногда в зале по 15-20 человек, как на фестивале этнического кино или недавней ретроспективе Райнера Вернера Фассбиндера. Заранее даже сложно предугадать. Но общее ощущение от наших зрителей сложное. Жаль, что нет ощущения уникальности этого проекта, и у зрителей нет ощущения личной ответственности за судьбу киноклуба. За 40 лет к нему уже так привыкли, что он кажется вечным. В то время как каждый показ, каждый купленный билет — это один кирпичик в будущее проекта. Это как маленький частный магазинчик деликатесов — ему не выжить в конкуренции с сетевыми гипермаркетами, если жители не будут приходить и покупать в нем хорошую качественную еду, пусть иногда дороже, пусть это не всегда рядом с домом. Но в Европе именно на таких небольших проектах и строится экономика, культура. На поддержке местными жителями своих фермеров, своих уникальных артефактов, своих культурных героев.

Нашему, то есть ижевскому зрителю более всего интересны, и я говорю об этом с сожалением, известные имена и страны, о которых уже сложились определенные стереотипы. Открывать что-то новое, делать шаг в неизведанное до сих пор мало кто готов. Так, все хотят видеть французское кино, но мало кому интересно кино из Якутии (и это притом, что якутский кинематограф — одно из самых интересных мировых открытий в кино последних лет). Мне лично жаль, что за 40 лет нам так и не удалось вырастить в Ижевске любопытного массового зрителя, для которого киноклуб стал бы насущной культурной необходимостью.

— Киноцентр «Россия» как площадка вас устраивает? Какие сейчас рассматриваете варианты? Почему не удалось договориться с «Империей грез»?

— С киноцентром «Россия» мы ведем переговоры, пока что есть договоренность лишь на еще один кинофестиваль: мы показываем венгерское кино с 18 октября, и это будет наш последний кинофест до вступления в силу тех самых жутких поправок. С «Империей грез» произошла странная история: мне до сих пор непонятно, почему от нас отказались. Знаю лишь, что это не было связано с финансами — в коммерческом смысле мы приносили им доход, зрителям нравилась площадка и у нас были большие планы. Возможно, еще можно будет что-то изменить. Основная проблема в том, что это франшиза, и офис «Империи грез» находится в Нижнем Новгороде, где о нас, конечно, не знают. Коммуникации с ними у меня практически не было.

«С киноцентром «Россия» мы ведем переговоры, пока что есть договоренность лишь на еще один кинофестиваль: мы показываем венгерское кино с 18 октября, и это будет наш последний кинофест до вступления в силу тех самых жутких поправок». Фото ros-spravka.ru



— Будет ли в этом году Ижевский кинофестиваль? Какие планы на будущее выстраиваете для Ижевского киноклуба?

— Мне пока не совсем понятно, как проводить Ижевский кинофестиваль в этом году — опять-таки с точки зрения изменившегося законодательства. То есть, как минимум, мы можем собрать жюри и назвать победителей. А вот показать эти фильмы ижевской публике — нет. И в этом сюр и ирония нашей современной жизни.

Михаил Красильников