«Разрешают митинг и предоставляют место где-нибудь на отшибе, в лесопарковой зоне»

В Госсовете РТ обсудили законы и затраты, направленные на поддержку правопорядка

Фото: Олег Тихонов

О небогатом бюджете будущего года и бедных детях замолвили сегодня слово участники заседания Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку. Но гвоздем программы стал последний вопрос — о результатах анализа «подведомственных» комитету законов РТ. А вернее даже, вопрос об особенностях применения муниципалитетами закона «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ», когда, обеспечивая право граждан высказывать своем мнение, чиновники посылают их митинговать в городскую глухомань. За дебатами на заседании комитета следила корреспондент «Реального времени».

Судмедэксперты работают в две смены



О проекте закона «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на заседании комитета докладывали двое — замминистра экономики РТ Олег Пелевин и замминистра финансов РТ Алла Анфимова. Их выступления председатель комитета по законности и правопорядку Шамиль Ягудин предварил сообщением, что комитету поручено рассмотреть «профильные» разделы классификации расходов бюджета «Национальная оборона», «Национальная безопасность», «Правоохранительная деятельность», а также подраздел «Судебная система».

Олег Пелевин выступил с прогнозом социально-экономического развития республики. Он сообщил, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета Татарстана на 2019 год составляет 228,23 млрд рублей, а общий объем расходов — 232,38 млрд (дефицит — 4,15 млрд рублей). На 2020 и 2021 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет 225,03 млрд и 232,08 млрд рублей соответственно, общий объем расходов — 229,79 млрд (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6,63 млрд рублей) и 237,43 млрд рублей (в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12,44 млрд рублей), а дефицит бюджета — 4,76 млрд и 5,35 млрд рублей. По словам замминистра экономики, несмотря на внешние негативные факторы, в российской экономике наблюдается сохранение тенденции к росту, а Татарстан в этом плане вообще ходит в передовиках: «Объем валового регионального продукта по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2,228 трлн рублей, а в 2019—2024 гг. рост экономики прогнозируется в диапазоне 102—103,6 процента, что превышает среднероссийскую динамику».

Олег Пелевин выступил с прогнозом социально-экономического развития республики



Члены комитета пришли к выводу, что в законопроекте о бюджете предусмотрены в необходимом объеме средства на обеспечение деятельности по курируемым комитетом направлениям, однако обнаружили, что не хватает самой малости — 13,78 млн рублей для оплаты сверхурочного труда сотрудников Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. И несмотря на то, что участники заседания напомнили о нехватке средств на разных направлениях – от поддержки молодых семей до увеличения финансирования Общественной палаты и мер по противодействию «утечке мозгов» — поддержку комитета получило только предложение увеличить финансирование судмедэкспертам.

— Уже пятый или шестой год мы пытаемся увеличить им финансирование — у них средства в сентябре — октябре заканчиваются. У них двойная нагрузка! — поставил точку в споре зампредседателя комитета Рафил Нугуманов, и участники заседания проголосовали за предложенную им поправку.

«Несовершеннолетние нарушители становятся взрослыми хулиганами и пьяницами»

После этого члены комитета рассмотрели «деятельность органов местного самоуправления по профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних» — на примере Лениногорского района, где в январе 2016 года заживо сгорела многодетная семья. Выступление замруководителя райисполкома Владимира Друка, который, зачитывая заранее подготовленный доклад, путался в цифрах и не смог ответить на некоторые вопросы, вызвало неоднозначную реакцию.

Член комитета Ильдар Шамилов раскритиковал Друка за формализм, некомпетентность и неумение организовать работу. А еще он поинтересовался, куда деваются трудные подростки, которых снимают с учета в ПДН:

— Они исправляются или просто уходят во взрослые хулиганы и пьяницы, когда им исполняется восемнадцать?

И на этот вопрос у Друка ожидаемо не нашлось ответа.

Ильдар Шамилов (на фото — в центре) раскритиковал Друка за формализм, некомпетентность и неумение организовать работу



Ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина напомнила, что в этом году в Лениногорском районе уже лишили родительских прав еще шесть семей и довольно едко высказалась о том, что по закону курировать это непростое направление должны заместители глав районов, а на деле так организована работа лишь в 12 районах РТ. В остальных организацию работы с несовершеннолетними переложили на замруководителей исполкомов.

Мысль, что это неправильно, сразу подхватил и развил присутствовавший на заседании заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов:

— Мимо замглавы так просто не пройдешь.…

Гарифуллина отметила, что в районных ПДН давно ощущается нехватка кадров: «Работают непрофессионалы», — и напомнила, что после трагедии в селе Старый Кувак проверенный и опытный специалист ушла с должности по собственному желанию, а достойной замены ей пока не подобрали.

А Рафил Нугуманов бросил еще один камень в огород Друка:

— Надо было сразу подобрать нормального человека!

Деньги любят порядок. Общественный

15,53 млрд рублей будет потрачено с 2014 по 2021 год на реализацию госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ». Изменения в соответствующее постановление Кабмина, продляющее действие программы на год, члены комитета одобрили, не вступая в дебаты. Согласно ей, в будущем году на эти цели из госбюджета будет потрачено более 2,02 млрд рублей. В том числе на профилактику правонарушений и преступлений израсходуют 162,5 млн рублей, на меры по повышению безопасности дорожного движения — более 1,8 млрд рублей, на профилактику терроризма и экстремизма — 17,75 млн и на развитие комплексной системы защиты прав потребителей — 4,9 млн.

Едва ли не главным бенефициаром программы станет ГБУ «Безопасность дорожного движения», через которую пойдет финансирование множества направлений работы. Кроме уже перечисленных сумм ГБУ получит крупный куш на развитие связи, модернизацию оборудования и программного обеспечения. Только в 2019 году планируется профинансировать эти мероприятия в общей сложности на 42,13 млн рублей, а с 2019 по 2121-й — почти на 110 млн рублей. Еще на 1,2 млн рублей в течение ближайших трех лет ГБУ будет приобретать компьютерные полиграфы и почти на 4 млн — оборудование для проведения экспертиз. Укрепление материально-технической базы подразделений патрульно-постовой службы полиции также будет проводить ГБУ «БДД» — на эти цели организация в ближайшие 3 года получит свыше 20 млн рублей. На закупку новых транспортных средств БДД дадут почти 75 миллионов. А на развитие систем видеоконтроля эта компания уже на паях с «Таттелекомом» и ОМС получит почти 36,6 миллиона. Плюс 33 миллиона ГБУ дадут на оплату услуг связи.

Изменения в постановление Кабмина, продлевающее действие программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ» на год, члены комитета одобрили, не вступая в дебаты



Перечень крупных расходов этим не ограничивается. На этом фоне еще несколько миллионов рублей на финансирование журналистских конкурсов, проведение тематических слетов, конференций и прочих спартакиад, также порученное ГБУ «БДД», выглядят копеечными расходами.

Митинг должен быть виден

И напоследок — о том, как муниципальные чиновники, сами того не зная, умудрились шокировать членов комитета. А случилось это в ходе обсуждения информации о рутинной работе комитета — результатах анализа применения законов Татарстана.

В числе семи проанализированных оказался закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ», согласно которому уполномоченные органы — исполкомы — указывают гражданам места для реализации их конституционного права на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.

— По статистике явно идет рост отказов [на заявки о проведении митингов], — заметил член комитета Ильдар Шамилов. — Разбирались ли вы в истинных причинах отказов — то есть нет ли административного давления? Когда сотни людей собираются без административного ресурса, без административного давления, чтобы выразить свое недовольство теми или иными изменениями в жизни нашей республики и нашей страны — отказы недопустимы. Что нам нужно изменить в законодательстве, чтобы нивелировать это недовольство наших избирателей, устранить его причины? Особенно когда они не получают согласование соответствующих структур на выражение своей позиции? А когда разрешают какой-нибудь митинг и предоставляют место где-нибудь в лесопарковой зоне, на отшибе… Ну, честно говоря, перед людьми за это просто неудобно! Наш комитет должен проработать необходимость совершенствования законодательства.

Рафил Нугуманов: «Все на площади Свободы митинговать хотят»



Председатель комитета возразил — дескать, для отказов могут быть и законные основания, а если организаторы акций с отказом не согласны, они могут обратиться в суд.

— Все на площади Свободы митинговать хотят, — заметил Рафил Нугуманов.

А после завершения заседания комитета депутат Ильдар Шамилов заявил корреспонденту «Реального времени», что твердо убежден: места для выражения гражданской позиции организаторам протестных акций надо выделять, во-первых, в транспортно доступных точках города, куда с удобствами и без больших затрат смогут добраться на общественном транспорте все желающие принять участие в мероприятии. А во-вторых, добавил он, митинги, пикеты и прочие акции должны проходить так, чтобы протест или иное выражение позиции граждан все-таки были видны и слышны тем, к кому они обращены — к представителям власти, иначе акция теряет смысл.