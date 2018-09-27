Галимова о ситуации с ПСО «Казань»: «Серьезных опасений у нас нет»

Позиция казанского Кремля в восьми абзацах: от послания президента и рейса в Корею до платной трассы и проблем застройщика

Фото: Максим Платонов

На традиционном еженедельном брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о визите Рустама Минниханова в Китай, задачах, поставленных президентом в послании Госсовету РТ, новых проектах с датчанами, а также о платной трассе до Москвы и отсутствии оснований переживать за ПСО «Казань». Кроме того, на брифинге выяснилось, что по итогам визита в столицу РТ чрезвычайного посла Кореи в России две республики может связать прямой авиарейс. Подробности — в материале «Реального времени».

Без кардинального переформатирования «Татмедиа»

Правительство Татарстана подготовит комплексный план действий по реализации поручений президента республики, данных в рамках ежегодного послания Госсовету РТ. «Не исключено, что потребуется корректировать существующие программы, ну а исполнение поручений, прозвучавших в рамках послания, будет на особом контроле», — отметила Лилия Галимова. В частности, она пояснила, что проработкой стратегии развития татарского языка займется Всемирный конгресс татар. Потребует ли программа дополнительного финансирования, станет ясно после формирования стратегии. Что касается озвученной президентом проблемы правильного информирования населения, то вопроса по серьезному переформатированию работы «Татмедиа» не стоит.

Дружба с Китаем и Hair в Челнах

Сегодня начался рабочий визит делегации из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в Китай. За два дня ему предстоит посетить три города. В Цзинане президент посетит завод Haier по производству систем кондиционирования и встретится с главой компании, с которым обсудит строительство завода по выпуску стиральных машин, кухонного оборудования и планы по высокотехнологичному индустриальному парку. Завтра делегация отправится в Яньтай в китайско-российский технопарк и встретится с руководством химической корпорации, занимающейся производством и продажей полиуретанов, нефтехимических продуктов и специальных химикатов. «Наш интерес к этой компании обусловлен наличием единственного в России производства простых полиэфиров в Нижнекамске. Есть желание организовать совместное производство с этой компанией», — рассказала Галимова. В Цяньцзине делегация посетит местную зону технического и экономического развития, ориентированную на создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. С опытом работы китайских коллег ознакомятся также руководители ТАИФа и «Татнефти». Напомним, что за прошлый год внешнеторговый оборот между КНР и РТ достиг 565,5 млн долларов, за первое полугодие 2018-го — 307 млн долларов.

Прямой рейс в Корею

В субботу президент также встретится с послом Республики Корея в России. Последний раз Рустам Минниханов виделся с У Юн Гыном на матче Германия — Южная Корея в рамках ЧМ по футболу. В рамках этого визита планируется детально обсудить направления сотрудничества. Двухсторонний внешнеторговый оборот в прошлом году составил 56 млн долларов. «Нам есть куда расти», — полагает Галимова. Перспективными направлениями для сотрудничества являются области нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, машиностроения, медицины, агропромышленного комплекса и туризма. «Также планируется обсудить открытие прямых рейсов через Казань», — рассказала представитель казанского Кремля.

Новые датские производства

В начале следующей недели Рустам Минниханов встретится с чрезвычайным и полномочным послом Дании в России Томасом Винклером. Его пригласили в республику для участия в запуске датской компанией Rockwool в ОЭЗ «Алабуга» первой в России линии производства субстрата для профессионального растениеводства. «Предполагается, что выпускаемая каменная вата поможет сельскому хозяйству осуществлять производство, при этом экономя ресурсы. Необходимая продукция будет производиться из отечественного сырья», — отметила Галимова. На первом этапе производственная мощность линии достигнет 4 тысяч тонн в год и в будущем увеличится вдвое.

Отставки губернаторов — без комментариев

В казанском Кремле не стали давать свою оценку решениям президента России Владимира Путина, который накануне за час сменил трех губернаторов: «Как мы можем комментировать решения главы государства? Он такие решения принял, значит, для этого у него есть свои основания», — ответила Лилия Галимова на вопрос корреспондента «Реального времени».

За ПСО «Казань» не переживают

28 августа на стадионе «Самара Арена» отключили свет из-за долгов ПСО «Казань». Подача электроэнергии была возобновлена после получения гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию. На 19 сентября долг вырос до 13 млн рублей. Полностью рассчитаться компания должна к октябрю 2018 года. У компании Равиля Зиганшина сложности наблюдаются и на других объектах, в частности, на «Казань Экспо» и в «Салават купере». Тем не менее у правительства Татарстана вопрос на контроле, поскольку по строительным объектам каждую субботу проходят совещания с президентом РТ: «В рабочем режиме все необходимые меры применяются, поэтому каких-то серьезных опасений у нас нет».

Татарстан и платная трасса

«Автодор» в начале октября начнет проектирование платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Закончить строительство планируется в 2024 году. Будет ли участвовать в финансировании проекта республика — пока не ясно. «Это федеральная инициатива. Если в перспективе потребуется участие Татарстана — я думаю, этот вопрос будет рассмотрен. Пока это только принятое решение, цифры обобщенные. Понятно, что строительство дорог — это регулярно меняющаяся ценовая политика. Сейчас сложно сказать», — прокомментировала Галимова.

Поражение партии власти в регионах и выборы в Госсовет

В правительстве Татарстана следят за другими регионами, где на выборах проиграли кандидаты от партии власти и победили представители КПРФ и ЛДПР, но пока не комментируют ожидания от выборов в Госсовет РТ в 2019 году: «Безусловно, мы так же, как и вы, наблюдаем за тем, что происходит в регионах, где в сентябре состоялись выборы, и те события, которые там происходили, безусловно, изучаются. Пока говорить о том, как будет выстраиваться работа по подготовке к выборам в Госсовет, рано. Пока еще не стоит вопрос даже организационных моментов», — отметила представитель казанского Кремля.