Строительство платной автотрассы Москва — Казань завершится в 2024 году

«Автодор» в начале октября начнет проектирование платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Закончить строительство планируется в 2024 году.

По словам председателя правления компании Сергея Кельбаха, минимум 30 процентов финансирования будут составлять концессионные соглашения и внебюджетные инвестиции, пишет ТАСС.

Ранее правительство России одобрило начало строительства скоростной трассы из Москвы в Казань. Она будет частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». Ее протяженность составит 726 километров, а расчетная скорость движения машин — 120 км/ч.