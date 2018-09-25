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Строительство платной автотрассы Москва — Казань завершится в 2024 году

20:16, 25.09.2018 1
Строительство платной автотрассы Москва — Казань завершится в 2024 году
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Автодор» в начале октября начнет проектирование платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Закончить строительство планируется в 2024 году.

По словам председателя правления компании Сергея Кельбаха, минимум 30 процентов финансирования будут составлять концессионные соглашения и внебюджетные инвестиции, пишет ТАСС.

Ранее правительство России одобрило начало строительства скоростной трассы из Москвы в Казань. Она будет частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». Ее протяженность составит 726 километров, а расчетная скорость движения машин — 120 км/ч.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:04
    Как обычно, пунктов оплаты по навтыкают, на уже существующей М7.
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