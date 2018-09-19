ПСО «Казань» начало выплачивать долги после отключения электричества на «Самара Арене»

ПСО «Казань» начало выплачивать долги после отключения электричества на «Самара Арене».

«Сегодня, 19 сентября, при содействии в решении вопроса правительства Самарской области в ПАО «Самараэнерго» от ПСО «Казань» поступил первый транш оплаты задолженности в размере 2 млн рублей. Закрыть долг по оплате за электроэнергию ПСО «Казань» должно до октября 2018 года», — говорится в сообщении «Самараэнерго».

Если долг не будет погашен, ПАО «Самараэнерго» ограничит потребление электроэнергии на объектах ПСО «Казань».

Напомним, что 28 августа на стадионе отключили свет из-за долгов ПСО «Казань» в размере 9,2 млн рублей. Подача электроэнергии была возобновлена после получения гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию. При этом должнику была предоставлена рассрочка погашения задолженности. По состоянию на 19 сентября долг вырос до 13 млн рублей.