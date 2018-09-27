Гендиректор Tatfight Даренков: «Татарстанским бойцам нужен новый уровень, поэтому привезли M-1 в Казань»

Интервью, в котором подробно рассказано, почему татарстанские бойцы станут звездами

Фото: Ирина Анисимова

Уже в эту пятницу в «Баскет-холле» пройдет второй турнир M-1 Global, который промоушен проводит совместно с татарстанской бойцовской лигой Tatfight. Так что нас ждут бои мировых звезд с местными воспитанниками. «Реальное время» побеседовало с генеральным директором татарстанской бойцовской лиги Tatfight Александром Даренковым и выяснило, почему M-1 выбирает именно Казань, каким образом происходит сотрудничество Tatfight и промоушена и когда татарстанские бойцы выйдут на международный уровень. А также обсудили, нужно ли шоу в MMA и драки в хоккее и почему о Киокусинкай совсем не слышно в прессе. Об этом и многом другом из бойцовского мира — в интервью «Реального времени».

«M-1 Global может разместить свой промоушен в любой точке мира, но выбирает Казань, потому что впечатлены местной инфраструктурой»

— Давайте сразу начнем с предстоящего события — турнира M-1 Global7, которое должно состояться в эту пятницу. Будут ли там выступать именитые бойцы, как и в прошлом году, и ожидается ли такое же доминирование американцев, как в 2017 году?

— Вообще проект M-1 Global — это проект общемировой, а не противостояние Америки и России. Мы редко видим бои, когда два перспективных и титульных бойца встречаются на одном ринге. Например, главным боем M-1 Challenge 97 Tatfight 7, станет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легком весе между Рубенилтоном Перейрой и Романом Богатовым. Здесь не столько противостояние России и Бразилии, сколько противостояние новых звезд MMA. Мое мнение такое, что проект M-1 Global сегодня занимает 3-4 строчку в мире. Нам очень комфортно с ними сотрудничать, и мы очень надеемся, что они будут занимать 2-3 строчку.

Хотя бесспорно, первое место занимает промоушен UFC, и если сегодня бойцы M-1 уже напрямую попадают в UFC, то я бы сказал, что это один из промоушенов, который серьезно рассматривается американской компанией UFC.

— Почему в последние годы MMA так резко стал популярен? В Европе сегодня просто кипит интерес к этому спорту. UFC сейчас вызывает особый интерес. Еще лет 5 назад такого не было.

— Каждое спортивное направление переживает взлет и падение. Что касается именно MMA, то причина в зрелищности. А мы еще с древних времен знаем, что народу нужно было хлеба и зрелищ. И даже древние греки в своих Олимпийских играх имели такое боевое направление, как панкратион.

MMA — это в принципе квинтэссенция боевых искусств, где минимальное количество ограничений, максимальное количество разрешенных атакующих действий, поэтому, наверное, оно и является сейчас самым зрелищным. Посмотреть, как представитель джиу-джитсу сразится с титулованным кикбоксером, оба из которых перешли в MMA ,— это будет очень интересно. Где еще они встретятся на одном ринге?

— Почему Global M-1 выбирает в России именно Казань помимо двух столиц?

— Во-первых, сразу будем говорить, что Казань — третья столица и спортивная столица России, поэтому обойти стороной такой замечательный город, как наша Казань, невозможно, и любой организатор хочет провести мероприятие именно здесь.

Но главное — это то, что у нас есть Российский союз боевых искусств, который объединяет все легитимные направления боевых искусств в России, и у нас в Республике есть филиал, который возглавляет Фархат Гусманович Хуснутдинов. Благодаря его переговорам с президентом компании M-1 Global Вадимом Финкельштейном у нас и происходят эти турниры.

Почему еще Global M-1 выбирает Казань, хотя может разместиться в любом городе мира? Недавно вот в Хельсинки был турнир. Я считаю, что многие площадки, которые есть в мире, они в чем-то, может, и более подготовлены под эти виды, но тем не менее у нас им понравилась инфраструктура. Есть определенные спортивные базы, гостиницы, экскурсионные программы и так далее.

Суть была не только в том, чтобы разместить здесь такой мировой бренд, как M-1, но и взрастить наших татарстанских бойцов. Ведь они достаточно хорошо чувствуют себя в любительских соревнованиях, являются чемпионами. Но нам нужно продвигать не только детский и любительский, но и профессиональный спорт, чтобы был полный цикл развития. Ведь кто-то хочет себя посвятить именно спорту. И чтобы развить этих бойцов, конечно же, им нужно участие в мировых промоушенах. Для этого у нас каждый год (а иногда и два раза в год) проходит международный турнир Tatfight— с 2014 года прошло уже шесть турниров. Но мы решили, что нам нужен новый уровень. Для этого наши бойцы должны показаться не только на наших местных российских телеканалах, но и на 130 телеканалах по всему миру. И поэтому Фархад Гусманович и Вадим Григорьевич договорились, что турниры будут проводиться совместно с профессиональной бойцовской лигой Tatfight и компанией M-1 Global. И вот этот турнир будет проходить уже в эту пятницу, всех приглашаем. Будут и татарстанские бойцы.

«Мы только в начале пути, но звезды в профессиональном MMA из Татарстана обязательно будут»

— К слову о татарстанских бойцах. К сожалению, в прошлом году никто из татарстанцев не сумел выиграть свой бой. Почему так происходит и чего им не хватает, чтобы встать на уровень со звездами MMA?

— Мы вначале пути в плане развития профессионального спорта в сфере единоборств. Наши бойцы на данном этапе очень хорошо себя чувствуют в российских лигах. Следующий шаг — участие в мировых лигах. Если в российских есть переменный успех, то в мировых пока этого нет. Но он будет, это же планомерное развитие.

Стоит отметить, что наши бойцы на прошлом турнире провели достаточно равные бои. Не сказать, чтобы кто-то проиграл нокаутом или досрочно сдался. Поединки были в принципе равные, на протяжении всего боя шли вровень, но проигрывали по очкам. Я верю, что на нынешнем турнире будут и победы в том числе. Если говорить об их подготовке, то нужно учитывать и их определенные условия, нужен комплекс мероприятий по подготовке этих бойцов. Пока мы это все налаживаем.

Здесь важно, чтобы помогало не только государство, как в любительском спорте, но и спонсоры. Чтобы бойцы могли посвятить себя только занятиям единоборствами, и ни о чем больше голова у них не болела. Они должны на этом зарабатывать.

— Сколько мальчишек и девчонок занимается боевыми искусствами в Татарстане?

— На сегодняшний день в Республике под эгидой филиала Российского союза боевых искусств у нас более тридцати федераций и общественных организаций, развивающих боевые искусства и спортивные единоборства. Численность спортсменов, тренеров и членов федераций варьируется от 30 до 3 500 человек. То есть в среднем у нас чуть более 15 000 занимающихся. Так что на сегодняшний день, не побоюсь этого слова, это самое массовое спортивное движение вообще в России.

— Кого сегодня из татарстанских бойцов можно назвать зарождающимися «звездочками», которые могут заявить о себе на мировом ринге в ближайшие годы?

— Начнем с клубов. У нас сегодня в Татарстане действует несколько профессиональных бойцовских клубов, которые готовят профессиональных бойцов не только на любительские соревнования, но и к профессиональным боям. Из наиболее успешных могу назвать «Дивизион», очень много именно из этого клуба выступает бойцов. В Казани есть также клубы «Барс профи», «Тасма». В Альметьевске есть «Ирбис», в Челнах «Золотая орда», в Лениногорске — «Джабар». Их достаточно. И начинает зарождаться конкуренция, которая воспитывает чемпионов.

Что касается конкретных личностей, то у меня на языке крутится несколько имен: Ленар Сулейманов, который пришел из каратэ Киокусинкай и освоил MMA, он очень активно движется вперед. Он будет выступать только в боях следующего Tatfight в ноябре. Очень хороший и стабильный боец — Руслан Хисамутдинов. Оба — чемпионы по MMA Республики Татарстан. Хисамутдинов и его коллеги по цеху не раз побеждали в таких промоушенах как казахстанский «Абадан», «Комбат ринг», «Стальное сердце», «Парма файт». То есть это бойцы уже достаточно успешно защищают флаг Республики Татарстан.

Еще можно назвать таких бойцов, как Тимур Гилимзянов, Альберт Шингараев, Айрат Шингараев, Кирилл Кузьмин, Ниджат Иманов, Тимур Доронин. Я думаю, в этот раз будет выступление более успешным.

«Основная идея Tatfight в том, чтобы взрастить наших татарстанских бойцов»

— Вы упомянули предстоящее событие Tatfight. Расскажите подробнее о предстоящих турнирах.

— По Global M-1 мы основную информацию уже озвучили. Добавлю только, что от Татарстана там примут участие 5 бойцов, двое из которых будут оспаривать победу в «pre under card» — это самые начальные бои. А остальные трое попадут в «under card», и эти бои уже увидят зрители на телевидении.

Большую поддержку в проведении данного турнира оказал лично президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и правительство Республики Татарстан. Как я уже сказал, это событие будут транслировать более 130 мировых каналов, большинство из которых выйдет в прямой эфир. Это будет не только спортивным, но и светским мероприятием. Как еще его принято называть «Вечер боев», куда можно прийти не только мужской компанией, но и с женами и детьми (ограничение 12+).

Что касается ноябрьского события, то оно состоится в «Пирамиде» 17 ноября. Это событие я бы даже больше назвал светским. Там татарстанские бойцы будут бросать вызов бойцам из других регионов и из-за рубежа. То есть основная идея Tatfight в том, чтобы взрастить наших татарстанских бойцов.

Там будут поединки не только по MMA, но и по тайскому боксу, и по каратэ Киокусинкай, и по боксу, и, возможно, по другим контактным направлениям. Это мультибрендовое событие. Помимо поединков здесь будет и богатая шоу-программа. Приедут различные медийные лица, режиссеры, актеры и другие.

— Какова посещаемость таких турниров, как в «Пирамиде»?

— Билетов обычно не хватает. Мы видим очереди у касс и обычно всегда предупреждаем, чтобы люди заранее позаботились о купленных билетах.

— Сколько денег требуется для проведения одного такого ивента?

— Сумму я сейчас озвучивать не буду, но хочу сразу сказать, что для проведения таких мероприятий практически не подключается бюджетное финансирование. Они проводятся в основном на спонсорские вложения. Важно сказать, что провести профессиональные бои российского уровня — это в десятки раз дороже, чем провести региональный чемпионат Республики Татарстан или межрегиональный турнир Поволжского округа среди любителей. Турнир может стоить от 1,5 миллиона, до сотен миллионов рублей у UFC.

— А кому принадлежала идея создания лиги «ТАТФАЙТ»?

— Основателями «ТАТФАЙТа» являются три человека: президент федерации грепплинга Республики Татарстан Рустем Зинатуллин, вице-президент Федерации «Комбат самообороны РТ» Иван Платцев и я. Нашу идею активно поддержали: президент Филиала РСБИ по РТ, председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов и Рушан Мингазов — президент лиги «ТАТФАЙТ». Благодаря этим людям и пошло столь активное и масштабное развитие!

Президент филиала РСБИ по РТ Фархат Хуснутдинов



«У нас много чемпионов по Киокусинкай, но все чемпионы и представители слишком скромные люди, чтобы об этом кто-то знал. Такова философия направления»

— Лично Вы уже более 20 лет занимаетесь каратэ Киокусинкай. Скажите, почему об этом направлении совсем не слышно ни в прессе, ни на телевидении? Ведь это довольно массовое направление.



— Есть очевидный ответ: наш основатель направления Масутацу Ояма завещал свои навыки, и в клятве, которую мы даем в зале, есть такая строчка — «мы никогда не забудем истинную добродетель скромности».

Да, у нас в Киокусинкай есть чемпионы различных стран, есть чемпионы Европы, победители первенства мира. Но они настолько скромные ребята, что вы не представляете. И лишний раз это в социальных сетях не позиционируют. Сам я как функционер выступаю за то, чтобы все это народу показать, но пока спортсмены и тренеры склоняются к скромности и непубличности. Будем работать над этим.

Будем рассказывать, что Киокусинкай — это не какое-то направление без значительных достижений, где невозможно ничего добиться, а что здесь так же достигаются высоты и у нас есть свои успехи в Татарстане. У нас уже 40 лет работают секции Киокусинкай, и, конечно же, есть чемпионы.

— Я сам в детстве немного занимался в секции каратэ Киокусинкай и заметил, что там всегда занимается очень много девочек. В чем основная причина? Хотят научиться самообороне?

— Знаете, это ведь один из самых популярных стилей каратэ в мире. И, наверное, потому что очень много секций, приходят девочки и им начинает нравиться. Система подготовки построена так, что девочку можно научить бить сильно и эффективно, так же, как и мальчишку. Это действительно привлекает.

Также сейчас многие девочки озадачиваются вопросом своей фигуры, ходят в фитнес-центры, выполняют программы. Но если же девочка попала к нам, то этот вопрос снимается. Настолько система подготовки выстроена, что фигура у наших девчонок всегда в порядке, и они это видят.

Ну и потом у нас ведь такие скромные и благородные мальчишки занимаются, а девчонки видят это и тоже занимаются, чтобы быть рядом с ними. А мальчишки соответственно стараются лучше выполнять упражнения. У нас одна семья, и нам неважен ни пол, ни возраст. Двери открыты для всех.

— В Альметьевске есть отличный крупный Дом каратэ, построенный в японском стиле. Но пока почему-то не слышно именитых спортсменов, вышедших оттуда.

— Простите меня, но вы неправы. Я прекрасно знаю, как строился этот Дом каратэ, и до его постройки ездил в Альметьевск на рейсовых автобусах. И там всегда были самые лучшие тренеры. Например, Виктор Александрович Клочков, который до сих пор возглавляет этот Дом. Мы ездили к нему на учебно-тренировочные сборы, и могу сказать, что это целая эпоха. Многие тренеры по Республике Татарстан — это ученики Виктора Клочкова и воспитанники Дома каратэ и того зала, который был до него. То есть Альметьевск в 90-е годы являлся эпицентром по развитию боевых искусств в Республике Татарстан и насчитывал более четырех тысяч занимающихся, из которых многие стали чемпионами, тренерами и руководителями городских федераций.

Если говорить о руководителях: глава федерации Киокусинкай Бугульмы Андрей Алексеев — воспитанник Альметьевска, одна из руководителей федерации Киокусинкай Казани Елена Деваева — тоже ученица Виктора Александровича Клочкова. В Лениногорске — Фуркат Джумабаев, а в Заинске тоже все его ученики — Владимир и Алексей Ревины.

О спортсменах: там воспитывался как раз Ленар Сулейманов, который сейчас выступает в MMA. Он активно вошел туда, у него была отличная ударная техника, а тренер Иван Плацев ему уже поставил борьбу в стойке и в партере, плюс подкорректировал ударную технику. Арман Мартиросян — чемпион Армении по Киокусинкай. До этого были чемпионы Северного Кавказа.

Я сам воспитанник этой школы. Хотя всю жизнь прожил в Казани, я ездил тренироваться туда. Зампредседателя Общественной палаты Тимур Халиков — воспитанник Клочкова Виктора Александровича.

Просто, как я уже говорил, нет пока канала донесения до публики этой информации.

— Вы сами большую часть жизни в каратэ и имеете черный пояс с двумя данами. Сколько времени необходимо человеку в среднем, чтобы добраться до черного пояса?

— На этот вопрос я бы хотел ответить двумя частями. Первое: когда появляется какое-то успешное движение, всегда появляются его двойники. И надо сначала определиться, в каком именно направлении достичь черного пояса. Есть Киокусинкай, признанный Министерством спорта РФ и аккредитованный, туда входят общероссийские общественные организации, имеющие право развивать данный вид спорта.

Но есть множество секций Киокусинкай, не входящих в эти федерации, организовавшие свои нелегитимные федерации. И в некоторых таких нелегитимных организациях, я слышал, можно и за 4-5 лет получить черный пояс.

А что касается легитимных федераций, то я получил черный пояс спустя десять лет занятий. Осознано я начал заниматься каратэ в 1995 году, и только в 2005 году с участием экспертной комиссии из Японии в Алма-Ате я сдавал на первый дан. В 2015 году я сдал экзамен на второй дан. Фактически вышло по 10 лет на каждый дан.

По нормативу нужно отзаниматься не менее 7 лет, чтобы сдавать на первый дан, и не менее 2-3 лет после сдачи на первый дан, чтобы сдавать на второй. Причем не просто отзаниматься. Есть требования стилевые, требования спортивные и этические. Например, черный пояс нельзя получить до 18 лет. Потому что претендент должен быть мудрым, это же мастер!

— Слышал истории, будто Ояма вбивал ребром ладони горлышки от стеклянной бутылки.

— По крайней мере, нет никаких фактов, которые опровергают это. Но есть очевидцы, которые это подтверждают. Что он выходил на поединки с быками, срубал им рога, срубал горлышки от бутылки и прочее. Этому есть очевидцы. Наверное, не пошла бы такая большая армия достаточно подготовленных людей за этим мастером, если бы он был шарлатаном. Ведь Ояма более чем в 200 странах объединил своих последователей.

«Если это шоу в UFC не выходит за этические рамки, оно является пользой»

— Совсем скоро предстоит главный бой года — Коннор Макгрэгор против Хабиба Нурмагомедова. Вас как спортсмена не настораживает тот факт, что в таких боях в UFC все больше присутствует элемент шоу и меньше спорта? Перепалки в «Твиттере», распитие виски на пресс-конференциях и прочая показуха.

— Я думаю, что сегмент шоу будет увеличиваться, но полностью он никогда поединок не выдавит. Потому что для этого есть промоушен реслинга, а UFC все-таки имеет цель определить лучшего бойца.

Бороться с этим, я считаю, не нужно. Другое дело, что я, как мастер восточных единоборств, считаю, что необходимо соблюдать определенную этику. Ведь публика зачастую дает оценку всем боевым искусствам смотря как раз на эти вещи. Может быть какие-то этические вещи стоит соблюдать, но само шоу не надо убирать. Если это шоу не выходит за этические рамки, оно является пользой. Оно привлекает людей и после всех этих битв народ приходит заниматься в залы, и тренеры (если они лицензированы) поставят человека на правильный путь.

— Но вот бой Мэйвейзера против Коннора — это ведь чистое шоу. Там даже о спортивной составляющей говорить не стоило, было просто глупо выходить против боксера на его условиях.

— Понятно, что люди, имеющие отношение к боевым искусствам, заранее понимали, что победа очевидно будет за боксером, поскольку это его стезя. Но я не согласен, что это чистое шоу. Они ведь реально подрались! Они били друг друга реально — были реальные удары и защитные действия. Фактически сделано это было ради шоу, но спортивная составляющая сохранилась.

Но у меня на этот бой желания сходить не возникло бы. А бой Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова посетить очень хотелось бы, потому что это действительно схватка мастеров MMA, а не разных видов, где исход понятен.

— А как относитесь к дракам на льду во время хоккейных матчей? Это ведь тоже элемент шоу.

— Хоккей — настоящий мужской спорт, в котором, кстати, травм больше, чем в единоборствах. И поединки на льду — это его неотъемлемая составляющая. Там есть своя определенная тактика, там все иначе, чем в ринге и на татами. В целом, я не против этого явления, главное, чтобы все было по правилам и корректно, без подлостей!

«С раннего детства ребенку нужен спорт. Хотя бы для общего развития»

— Вы уже в детстве для себя решили, что хотите посвятить жизнь боевым искусствам, или сначала был поиск себя?

— Занимался и акробатикой, боксом, смешанными единоборствами, пробовал дзюдо, борьбу. Понял, что все, что связано с борьбой, не идет у меня. А в боксе отталкивало отсутствие философии, этикета и внутреннего развития.

Такого не было, чтобы я рвался в боевые искусства, но мне всегда нравились фильмы с Брюсом Ли. Я хотел, но каких-то действий для этого не совершал. Потом как-то друг пригласил в «качалку», и мы увидели, что каратисты занимаются. Попробовали, позанимались, мне понравилось. Остался. Но заниматься именно Киокусинкай я начал достаточно поздно — в 12-13 лет.

Когда уже пять лет отзанимался, принял для себя решение, что одно из важнейших направлений в моей жизни — это единоборства. Я стал получать соответствующее образование, а в 2005 году я написал программу для силовых и охранных структур «Прикладные боевые искусства».

До сих пор я веду две группы: по этому направлению, но уже не с охранниками, а с разными людьми, которым интересны смешанные единоборства, и еще одну группу по Киокусинкай, которую, несмотря на недостаток времени, я веду уже с конца 90-х годов и бросать не собираюсь.

— Своих детей вы тоже сразу приобщаете к каратэ? Или дадите им выбор?

— У меня сыну 4 года, и он уже посещает тренировки. Я говорю «посещает», потому что в таком возрасте тяжело что-то освоить, но тем не менее уже старается и привыкает к этой дисциплине и атмосфере.

Я ни в коем случае за сына ничего решать не буду. Сейчас ему постараюсь предоставить выбор, хочу сводить на несколько секций. Помимо каратэ планирую плавание и командные виды спорта. Все, что ему понравится, он и выберет. Я выскажу лишь одно пожелание: что он должен заниматься одним командным видом спорта и одним индивидуальным. Выбор только за ним.

Но с раннего возраста обязательно нужен спорт. Я не говорю о том, чтобы с пятилетнего возраста сделать из него чемпиона, но он должен находиться в спортивной секции хотя бы для общего развития, и чтобы он был занят полезным делом. Это отвлечет его от гаджетов, бесполезного шатания по подъездам и избавит от возможного влияния вредных привычек.

— Чем вы себя занимаете в свободное от профессиональной деятельности время?

— Хочу сразу сказать, что генеральный директор лиги Tatfight — это не основная работа. Я работаю председателем в союзе общественных деятелей, где мы ведем спортивное и патриотическое направление.

Что касается моего личного увлечения, то я очень люблю читать. У меня обычно лежит стопка из пяти книг, и я перед сном беру сначала одну и читаю, главу прочел — беру другую совершенно другого жанра. Больше документальную литературу, ну и часть художественной.

Вообще времени очень мало, но если выдалась свободная минута, то уделю ее, конечно, общению с друзьями. Потому что общение с людьми — это самое ценное, что есть. Ничем мы его не заменим. Надо чаще общаться с близкими и с друзьями.

Партнерский материал

Эрик Добролюбов