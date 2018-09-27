Рафику Якубову пора вернуться к вопросам селекции, а не морочить голову болельщикам и СМИ

Тем временем «барсы» проиграли китайскому «Куньлуню»

Накануне «Ак Барс» матчем против китайского «Куньлуня» продолжил довольно простую домашнюю серию с середняками и аутсайдерами лиги. Вкупе с относительно удачным выездным турне эти матчи могут вознести казанский клуб в лидеры Востока, где и место действующему чемпиону КХЛ. Но вчера не срослось (3:4). Двухматчевая «отсидка» Бурмистрова и Зарипова, «пресс-атташе» Рафик Якубов, а также Бек и камбэк казанского «Ак Барса» в матче с китайцами — в репортаже «Реального времени».

Старт третьего сезона «Куньлуня» в КХЛ не задался

Перед игрой казанцы занимали четвертое место на Востоке, так что матч с китайским клубом выглядел как прекрасная возможность забраться в лидеры конференции. «Куньлунь» проводит в КХЛ всего третий сезон и пока выглядит слабее, чем в первых двух. Команда на данный момент занимает третье место с конца турнирной таблицы Востока КХЛ.

И это несмотря на масштабные перемены в стане «Куньлуня». Летом здесь вновь сменили тренерский штаб (его возглавил известный финский специалист Юсси Тапола) и большую часть состава.

«Мы не собираемся расставаться с Падакиным»

Буквально в день игры выяснилось, что «Ак Барс» все же провернул обмен, избавившись от талантливого форварда Павла Падакина, который продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике». Взамен казанцы получат форвардов Разата Тимирова и Ислама Хасанова.

Судьба Падакина в «Ак Барсе» была решена давно. Еще 14 сентября «Реальное время» сообщило об уходе форварда из казанского клуба. Правда, показалось, что об этом решении никто не удосужился сообщить генеральному менеджеру «Ак Барса». Как еще объяснить довольно странное опровержение им этой информации. «Павел — наш игрок, у него контракт с «Ак Барсом» до 2020 года. И мы не собираемся с ним расставаться», — заверил публику Рафик Якубов.

Матч с китайским клубом выглядел как прекрасная возможность забраться в лидеры конференции



Выглядит это так, будто генеральный менеджер хоккейного клуба намеренно вводит в заблуждение болельщиков «Ак Барса» и СМИ. Или выступает в роли пресс-атташе, которому клубные инсайды доверяют в последнюю очередь.



После вчерашней игры корреспондент «Реального времени» задал вопрос Зинэтуле Билялетдинову: «Почему не сложилось у Падакина в «Ак Барсе»?», на что главный тренер отрезал: «Это вопрос к генеральному менеджеру».

Якубову пора вернуться к вопросам селекции

И это при том, что к селекционной работе клуба действительно есть большие вопросы. Напомним, летом казанцы расстались с одним из лучших защитников КХЛ Василием Токрановым, притом что сам игрок хотел остаться в Казани, и не сумели подписать контракт с Алексеем Емелиным, который также склонялся к переходу в «Ак Барс». В обоих случаях камнем преткновения стал один год в сроке контракта. Этот момент уже можно называть «пунктиком Якубова». В итоге Токранов усилил прямого конкурента в борьбе за Кубок Гагарина — питерский СКА, а Емелин перешел в стан омских «ястребов», которые считаются основными претендентами на титул королей Востока КХЛ.

Кроме того, так и осталась нерешенной вратарская проблема. Если бы не нежданный прорыв молодого Владислава Подъяпольского, травма-фантом Эмиля Гарипова привела бы к печальным последствиям. В первой половине выездной серии номинальный сменщик Гарипова — Александр Шарыченков расписался в собственном несоответствии уровню КХЛ, проиграв конкуренцию молодому пареньку из «Барса», который недавно пылил в ВХЛ и о «рамке» действующих чемпионов Континентальной лиги даже не мечтал. В общем, с прицелом на плей-офф ситуация надежной не выглядит. Вчера Гарипова вновь не оказалось даже на скамье запасных. На лед вышел Владислав Подъяпольский, и на сей раз бэкап сыграл неудачно…

После игры Зинэтула Билялетдинов сказал, что Гарипов по-прежнему не готов играть. Вопросы остаются.

Стартовали казанцы довольно агрессивно, но пропустили контрвыпад «Куньлуня»



Без Зарипова и Бурмистрова: по первому понятно, по второму — нет

Если сама игра до стартового вбрасывания не выглядела особо привлекательной, то внутренних интриг в «ростере» «Ак Барса» хватало. Второй матч подряд пропускали Данис Зарипов и Александр Бурмистров. Если по первому все понятно — возраст не позволяет хоккеисту держать уровень на длинной дистанции без ротации, то в случае с Бурмистровым остается только догадываться. Александр в выездном турне выглядел хорошо — и в атаке, и в обороне, и даже вытеснил из второго звена Владимира Ткачева. И вдруг оказался вне заявки на матч.

Данные решения расчистили дорогу на лед Михаилу Глухову (в звено к Ткачеву с Галиевым) и позволили одновременно сыграть молодым Владиславу Каре и Артему Михееву. Первый вышел в тройке с Клинкхаммером и Малыхиным, а второй — с Лукояновым и раззабивавшимся Потаповым.

Как итог, атака «Ак Барса» выглядела накануне неубедительно. Хотя стартовали казанцы довольно агрессивно, но пропустили за пять минут до конца периода контрвыпад «Куньлуня». Гости убежали «два в одного», Тейлор Бек решил не делиться шайбой с партнером, а точно бросить в створ — 0:1. Казанцы завелись и чуть не устроили заварушку с дерзкими «китайцами» (китаец в заявке на матч у гостей был один). Арбитры оказались начеку, и все закончилось лишь удалением Лукоянова.

Казанцы завелись и чуть не устроили заварушку с дерзкими «китайцами»



Бек и камбэк

Второй период «барсы» также начали с глупого удаления — на сей раз Антона Ландера. «Куньлунь» образцово наказал фаворита — Бек оформил дубль могучим щелчком в противоход Подъяпольскому в дальнюю девятку — 0:2. Бросок вышел настолько мощным и точным, что предъявлять серьезные претензии молодому голкиперу «Ак Барса» вряд ли стоит.

Казанцы нашли в себе силы взвинтить темп, вынудив гостей нарушать правила. Однако две попытки большинства остались нереализованными. Креатива и свежести «Ак Барсу» явно не хватало. 4 шайбы в большинстве забросила команда Билялетдинова в 10 матчах чемпионата. Это 14,8% реализации и место в нижней пятерке команд КХЛ.

— Хорошая, быстрая игра. В принципе, я считаю, что заслуживали сегодня большего. Надо работать над своими проблемами. В том числе над большинством, — сказал после игры Билялетдинов.

— Было видно, что соперник разобрал наши спецбригады. Ребятам надо было более ответственно подходить к своим моментам, которые возникали в большинстве, — добавил к этим словам защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин.



Казанцы буквально перевернули игру с ног на голову, выдав в ответ на дубль Бека свой камбэк



В середине периода, уже в равных составах, именно Батыршин хитро метнул шайбу в «домик» Александру Лазушину, вернув матчу интригу — 1:2. Гости тут же поплыли и пропустили еще — Пол Постма от синей линии не стал «щелкать» по воротам, а катнул шайбу на пятак, где Роб Клинкхаммер изящно обыграл вратаря. Беды «Куньлуня» на этом не закончились. Буквально через 16 секунд Артем Лукоянов замкнул передачу Потапова из-за ворот — 3:2. Так казанцы буквально перевернули игру с ног на голову, выдав в ответ на дубль Бека свой камбэк.

«Тормознули и в итоге проиграли матч»

— Мы знали, что соперник — очень хорошая, опытная команда. Хорошие европейцы, быстрые игроки. Первый период мы немного проиграли им по скорости и по владению шайбой. Во втором включились в игру, забили голы, сделали счет в свою пользу, а потом вновь тормознули, не стали развивать свою игру, результат и в итоге проиграли матч, — сетовал после игры все тот же Батыршин.



А при счете 3:2 казалось, что это конец. Но гости были другого мнения — Виктор Бартли точным броском со средней дистанции завершил быструю атаку «Куньлуня» — 3:3. В заключительной трети матча место в воротах «Ак Барса» занял Александр Шарыченков. Хозяева вышли после перерыва засучив рукава и заработали в первой половине периода два большинства. Однако не сумели реализовать и эти попытки. Наказание последовало за минуту до конца матча, когда Савинайнен убежал на свидание с Шарыченковым и установил окончательный счет — 3:4. Казанцы играли в очередном большинстве…

Наказание последовало за минуту до конца матча, когда Савинайнен убежал на свидание с Шарыченковым и установил окончательный счет — 3:4

— То, что вы забросили три шайбы за 41 секунду, не породило у вас чувства, что соперник сломлен? — спросили журналисты после игры у форварда «Ак Барса» Артема Михеева.

— Нет. Мы поймали кураж, удачно забили три гола, потом, правда, пропустили.

— Как считаете, перед полученным в конце встречи большинством тренерам не стоило взять тайм-аут?

— Не знаю, этот вопрос не в моей компетенции.

— Как вам вообще ваша игра? Вы регулярно стали попадать в основу.

— Стараюсь, работаю, ребята помогают. Партнеры забивают, это здорово.

— А тренеры что говорят?

— Да ничего особенного, типа «продолжай в том же духе».

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru