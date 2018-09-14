Рафик Якубов: «Мы не собираемся расставаться с Падакиным»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов опроверг информацию об обмене нападающего казанской команды Павла Падакина или его возвращении в ХК «Сочи».

«Павел наш игрок, у него контракт с «Ак Барсом» до 2020 года. И мы не собираемся с ним расставаться», — прокомментировал Якубов ИА «Татар-информ» публикации в интернете о якобы готовящемся обмене Падакина.

«В данный момент Павел набирает форму после травмы, играет за молодежный «Барс». Так что, повторюсь, наш клуб не собирается расставаться с Падакиным», — приводит слова Якубова «Татар-информ».