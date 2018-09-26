«Дань уважения сильному политику»: зачем Рустам Минниханов летал на инаугурацию Глеба Никитина?

Сможет ли визит президента РТ в Нижний Новгород ускорить строительство ВСМ, и как будут дружить регионы на фоне конфликта «нефтяных» интересов

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал сегодня на инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Почему один из главных региональных политических «тяжеловесов» не осчастливил присутствием самарского губернатора, когда тот вступал в должность, но счел необходимым лично поздравить нижегородского и какие перспективы сулит обоим регионам в будущем сегодняшняя встреча их глав, разбиралось «Реальное время».

Минниханов — Никитину: «Мы очень внимательно следим за вами, молодыми технократами!»



Телекамеры зафиксировали оживление, царившее перед началом церемонии в зале, где кроме чиновников и политиков были представлены практически все лица, долженствующие составлять целостный «отпечаток» местного общества — от первых духовных лиц двух основных конфессий до последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. В зале чувствовалось не только приподнятое настроение, но и легкая озабоченность: опасения засидевшихся в руководящих креслах чиновников отражались на их лицах буквально сквозь приличествующие случаю улыбки.

Рустам Минниханов появился в зале одним из последних, его проводили в первый ряд на одно из самых почетных мест — в центре, рядом с супругой Никитина. Следом вошел полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров — он занял кресло по другую руку Екатерины Никитиной и тут же вступил в оживленный диалог с президентом Татарстана, так что даме пришлось даже слегка отклониться назад в своем кресле.

После того как губернатор принес присягу, он принял поздравления от Игоря Комарова, Валентины Матвиенко, телеграмму которой зачитал член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев, председателя Госдумы Вячеслава Володина, чей поздравительный адрес озвучил председатель думского комитета Сергей Жигарев, и от председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Лебедева. А потом наступила очередь коллег — на сцену поднялись Рустам Минниханов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Самарской Дмитрий Азаров. Первым место за трибуной занял президент Татарстана, коротко поприветствовал Никитина на родном языке и перешел к делу — отметил, что Нижегородская область является стратегическим партнером Татарстана, что между нашими регионами уже имеются «очень серьезные контакты», и пожелал успехов, заметив:

— Глеба Сергеевича я лично знаю давно, у него огромный опыт, и, самое главное, он прошел хороший экзамен — ходить с «и. о.» в течение года очень сложно. И чемпионат мира, и те процессы, которые реализуются и проходят у вас, — мы очень внимательно следим за вами, молодыми технократами! — поздравил Минниханов Никитина.

А после завершения церемонии, когда отзвучал гимн, сошедший с трибуны Глеб Никитин надолго задержался около президента РТ, и тот завершил разговор с ним характерным дружеским жестом — ободряюще хлопнул по плечу: дескать, не робейте, коллега…

Новое — это не забытое старое

Связи между Татарстаном и Нижегородской областью развиваются давно и стабильно. Еще в 2010 году между регионами было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. А в июле 2018-го в рамках проходившей в Екатеринбурге международной выставки промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2018» было подписано соглашение о межрегиональном взаимодействии с Нижегородской областью.

Тогда же был утвержден план мероприятий по реализации соглашения между правительством Татарстана и правительством Нижегородской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2018—2020 годы. И Рустам Минниханов высоко оценил перспективы взаимовыгодного сотрудничества в будущем, отметив, что «есть все возможности для дальнейшего развития торгово-экономических связей с Нижегородской областью».

Так что сегодняшний визит главы Татарстана в Нижний Новгород выглядит как вполне логичное подтверждение заявленного ранее курса. Вопрос лишь в конкретике — какие именно изменения произойдут в ближайшее время в обоих регионах. И еще в том, в каком направлении будет вектор федерального центра. Дать оценку сегодняшним событиям и спрогнозировать будущее «Реальное время» попросило известных политологов.

«Дело не в планах, а в демонстрации готовности»

— Я бы не стал связывать визит главы Татарстана на инаугурацию Никитина с какими-то совместными планами, которые, несомненно, есть, учитывая принцип соседства регионов, — заявил «Реальному времени» политтехнолог Дмитрий Фетисов, который ранее уже дал высокую оценку деятельности Глеба Никитина в качестве врио губернатора. — Но, как мне кажется, куда большую роль играет то, что глава Татарстана отдает дань уважения Никитину как сильному политику и эффективному руководителю. И визитом на инаугурацию он показал, что хочет с ним работать, готовность развивать партнерство двух регионов.

Фетисов напомнил о непростом дебюте Никитина в Нижегородской области, когда ему пришлось доказывать амбициозным представителям местных элит свою состоятельность как жесткого политика, пользующегося поддержкой федерального центра, и одновременно быть «конформистом, готовым самыми разными способами выстраивать отношения». А затем указал на то, что как только эта проблема была решена, предвыборная кампания Никитина фактически свелась к демонстрации конкретных достижений на посту — в социальной сфере, в развитии научно-производственного потенциала в области.

— Видно, что у него есть стратегия, что он понимает значимость науки для развития производства, и в целом можно говорить, что мышление у него стратегическое, — отметил политолог черту, которая сближает вновь избранного губернатора Нижегородской области с давно доказавшим свою состоятельность президентом Татарстана. — Если же говорить о том, кто поддерживает Никитина, то его сложно отнести к какой-то одной группе влияния в Кремле. Скорее это такая компромиссная фигура для многих групп. Это подтверждает, в частности, тот факт, что ни одна промышленная федеральная группа в Нижегородской области при Никитине существенно не увеличила свои ресурсы и свой бизнес.

Наш человек в Нижнем и горизонтальные связи

Более глубокую связь между двумя нашими регионами и их главами усматривает руководитель Нижегородского филиала ФоРГО (Фонда развития гражданского общества), член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов:

— Мне неизвестно, намечаются ли какие-то новые связи между Нижегородской областью и Татарстаном в связи с сегодняшним визитом Рустама Минниханова, но у нас есть давнишние, устойчивые и многоуровневые связи, и их перспектива вполне оптимистична. Я приведу только один факт: один из заместителей губернатора — из Татарстана, бывший директор ОЭЗ «Иннополис». Это тоже свидетельство близких интеграционных связей! Носов является тем самым человеком, который, наверное, будет развивать связи между Татарстаном и Нижегородской областью.

В участии татарстанского президента в церемонии инаугурации Глеба Никитина местный политтехнолог усматривает два значимых момента. Первый связан, так сказать, с личностным фактором:

— Минниханов является политическим тяжеловесом, он обладает очень серьезным общественным и политическим авторитетом. И если он приезжает на инаугурацию вновь избранного губернатора, который только начинает свою политическую карьеру, это для Никитина означает, что он вошел в пул региональных политиков. Что его оценивают как перспективного политика, и он уже с самого начала достаточно укрепил свой авторитет.

Но Семенов отметил также важность приезда на инаугурацию в Нижний Новгород «самых разных губернаторов» — от «тяжеловесов» до вновь избранных — как свидетельство выстраивания между регионами прочных «горизонтальных связей»:

— На мой взгляд, это очень позитивное явление… Это означает, что в регионах действительно существует и, возможно, будет продолжена система конструктивного сотрудничества. Это может выливаться в конкретные совместные экономические, культурные, образовательные проекты. Взаимодействие губернаторов, на мой взгляд, может принести значительную выгоду регионам.

Первая задача для «тяжеловесов» — подтолкнуть ВСМ?

Свое видение обстоятельств, в которых проходила инаугурация нижегородского губернатора, представил «Реальному времени» политический обозреватель, автор нижегородского телеграм-канала «ВОВК» Андрей Вовк:

— Никитин за год работы в Нижегородской области уже показал вектор развития — продемонстрировал, что главное внимание будет уделяться экономическому развитию, исполнению бюджета, снижению государственного долга, а политические моменты уйдут на второй план. Это общая позиция губернаторов-технократов. Я думаю, что дальнейшее развитие Нижегородской области выразится в крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах, о которых Никитин уже не раз говорил: мосты, дороги, метро.

Вовк согласен с Дмитрием Фетисовым в том, что Глеб Никитин не является ставленником какой-то одной группы в Кремле:

— Его самый главный ресурс — это хорошие знакомства на федеральном уровне, и в Питере, и в Москве. Всегда писали и говорили, что Никитин в первую очередь ставленник «Ростеха», но это не совсем верно. За год, который он здесь провел, стало ясно, что он одинаково близок нескольким крупным компаниям и кланам — это Сечин, Чемезов, Мантуров. В этом смысле он схож с новым полпредом Комаровым.

Собеседник «Реального времени» напомнил интересную деталь — Рустам Минниханов не пропустил инаугурацию Никитина, но не поехал на недавнюю инаугурацию самарского губернатора Дмитрия Азарова. Ранее Вовк проводил параллели между Никитиным и Азаровым: «Они немного похожи внешне… Оба были назначены врио… после громких отставок Шанцева и Меркушкина… Оба входят в кадровый резерв президента и являются так называемыми технократами». А еще он отмечал схожесть регионов: «Лично мне кажется, что именно Самарская область — наш главный соперник в ПФО (Татарстан давно ушел в отрыв). К Самаре ближе и новый полпред Игорь Комаров, так как работал в «ростеховском» АвтоВАЗе. Здоровая конкуренция между регионами и их губернаторами точно будет». Это предсказание, похоже, начало сбываться, и в конкурентной борьбе на текущем этапе, похоже, вперед вырвался Глеб Никитин.

— Приезд Минниханова на инаугурацию Никитина — это очень показательный момент. Казалось бы, Азаров более опытный, он давно работает в регионе, в округе… Но президент Татарстана сейчас, наверное, является главным политиком ПФО, все-таки, как ни крути, Казань — третья столица России, а Нижний это звание потерял. Так что приезд президента РТ — это достаточно высокая честь. Если Комаров, Никитин, Минниханов и Азаров вчетвером соберутся — я думаю, что это будет такая современная элита Приволжского ФО, и она станет главным драйвером развития ПФО, особенно на федеральном уровне.

А еще Андрей Вовк высказал предположение, что первым и главным на сегодня совместным проектом Никитина и Минниханова может стать проект высокоскоростной магистрали:

— Я думаю, что они его должны вместе лоббировать на федеральном уровне, потому что если ВСМ будет построена, это даст очень большой толчок к развитию и Нижегородской области, и Татарстана.

Перенимать опыт может помешать конфликт интересов

А телеграм-канал «Медиатехнолог» недвусмысленно предсказал «Реальному времени» скорое и тесное сближение Казани и Нижнего Новгорода: «Никитин — ставленник Путина, технократ, который должен развернуть застрявшую Нижегородскую область из тяжелой промышленности в сторону инноваций, за короткий срок ему удалось завоевать доверие нижегородцев и получить 67,75% поддержки на выборах 10 сентября, и теперь нужно двигаться дальше. В этом плане опыт Татарстана будет как нельзя кстати…»

«Медиатехнолог» считает, что «у Нижегородской области и Татарстана много общего. Это и города-миллионники, и развитое машиностроение, и большой объем бюджетов. Татарстан уже прошел этап перезагрузки своей экономики, теперь то же самое ждет и соседей. Плюс некоторые кадры из Татарстана уже перетекают в Нижегородскую область, например, Носов, который был главой Иннополиса. Теперь он вице-губернатор, это подтверждение предыдущего тезиса».

Правда, обозреватель ТГ-канала полагает, что сотрудничество вряд ли будет строиться совсем уж гладко: «Не стоит забывать, что Нижний Новгород — это «Лукойл», а Татарстан — «Татнефть». Здесь может возникнуть конфликт интересов. Многие центральные офисы банков по Поволжью были перенесены из Казани в Нижний Новгород — это также фактор отрицательный. В любом случае это начало нового сотрудничества, и каким оно будет, пока сложно предположить».