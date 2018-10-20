«Из россиян здесь много чеченцев и им обычно хорошо помогают»

Бывшая жительница Казани о жизни и работе в Польше. Часть 2.

Людмила Гуркович (Ананникова) переехала из Казани в Польшу в 17 лет. В 11-м классе она выиграла грант на обучение в университете города Познань. Сейчас Людмиле 34, она вышла замуж, воспитывает сына Леона, которому 8 лет, живет в Варшаве и работает журналистом в газете Wyborcza. В первой части рассказа Людмилы читатели «Реального времени» узнали о том, как устроена польская система образования. Во второй — бывшая жительница Казани расскажет о зарплате учителей, о кризисе с квалифицированными рабочими, почему там много чеченцев и не принимают сирийцев.

«Если ты сварщик, то работа у тебя будет до конца дней и зарабатывать ты будешь больше, чем менеджер»

Начальная школа тут длится 8 лет. Первые 3 года оценки детям не ставят, но и так каждый понимает, что получил. Если написали: «ты должен очень постараться», то это 1 или 2, а если «Молодец, так держать», то 5 или 6 — здесь шестибалльная система. Из-за того, что школы перегружены, некоторые классы учатся во вторую смену. Мы в этом году тоже учимся во вторую смену — 3 дня в неделю ходим к 11.45.

После начальной школы идет лицей — это российские 10—11-й классы. К начальной школе они отношения не имеют и туда надо поступать. Есть сильные лицеи, куда большой конкурс, есть слабые, куда берут всех подряд.

В какой-то в момент в Польше быть рабочим стало непрестижно, и все начали стремиться в лицеи, а потом в институты. И так получилось, что людей с высшим образованием много, некоторые из них действительно вышли из вузов умными, а некоторые так себе. И непонятно, что с ними делать и где они будут работать. Поэтому сейчас в Польше взяли обратный курс — пусть в лицеи идут только интеллектуалы, а остальные — в техникумы.

Рабочих здесь очень не хватает, при этом они много получают. Если ты сварщик, то работа у тебя будет до конца дней и зарабатывать ты будешь больше, чем менеджер.

Рабочих здесь очень не хватает, при этом они много получают. Фото polsha24.com



В связи с нехваткой рабочих к нам приезжает много иностранцев. Для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, России и Украины здесь особые условия — на первые полгода не нужно разрешение на работу, потом работодатель обычно выходит с ходатайством о разрешении на работу, и они остаются здесь жить и трудиться. Из иностранцев здесь больше всего украинцев — порядка 2 млн человек. С распростертыми объятиями их принимают в основном на фабриках, помогают с жильем и питанием. Бывает, конечно, что агентства, которые занимаются наймом иностранного персонала, обманывают, но в основном украинцы себя здесь комфортно чувствуют, получают хорошие деньги, по сравнению с тем, что они получали бы на Украине.

«Но когда нужно было помочь Евросоюзу, наше правительство сказало «нет»

Польша открыта к украинцам потому что они славяне, но при этом ни одного сирийца мы не взяли. Я считаю, что это неправильно, так как Евросоюз нам помогал, очень много денег из Европы пришло сюда: были построены дороги, мосты, научные центры. Но когда нужно было помочь Евросоюзу, наше правительство сказало «нет». Хотя что такое 5 тысяч человек, которых нам хотели дать? В 38-миллионном крае мы бы их просто не заметили.

Из россиян здесь много чеченцев и им обычно хорошо помогают в школах — учителя организуют дополнительные занятия по польскому, математике, английскому. Еще Польша помогает цыганам. Даже рожденные в Польше они по-польски не говорят, и государство старается привлечь их в школу, чтобы они начали учиться. В областях, где цыган очень много, например, на юге, есть «ассистенты учителей по культуре». Это обычно цыган, который хорошо говорит по-польски и по-цыгански, занимается с детьми и помогает найти контакт с учителем.

В целом система образования тут открыта к людям, невзирая на их особенности. Например, у нас в классе есть мальчик, который бьет детей. Он умный, хорошо учится, но иногда у него бывают приступы агрессии — это, кажется, называется синдромом гиперактивности или одним из спектров аутизма. Родители класса написали главе района о том, чтобы ему предоставили дополнительного учителя. Министр образования выделил нашей школе денег на педагога, и теперь он сидит за одной партой с Николаем и помогает ему. Мы, конечно, могли бы сказать администрации школы: «Выгоните этого Николая, он мешает нашим детям, и в школе даже ждали, что в один момент родители попросят об этом». Но у нас настолько интеллигентный класс, что мы сказали: «Не хотим ни в коем случае исключать его, потому что это не решит его проблемы, а только усугубит их. Мы хотим, чтобы школа гарантировала безопасность», и нас услышали.

Польша — не самая богатая страна Евросоюза. Так же, как и в России, здесь проблема с учительскими кадрами. Фото za-kordon.in.ua

«Учителям здесь мало платят, и они часто протестуют»

В вузы здесь поступают, как и в России на основе баллов государственного экзамена. Есть факультеты где всегда аншлаг, например, медицина. А есть такие на которые никто не хочет идти и туда поступить просто. Это, например, культурология или что-нибудь вроде болгарской филологии. Дело в том, что в свое время в вузах наоткрывали множество факультетов, потому что было много желающих получить высшее образование. Много факультетов закрыли, но до сих пор есть такие, на которые берут всех подряд, лишь бы кто-то учился. Учиться там можно и бесплатно, но вопрос насколько тебе эти знания пригодятся в жизни.

С дополнительным образованием в Польше, в отличие от России, сложнее, особенно с музыкальным. На всю Варшаву всего 10 государственных музыкальных школ, в которые ежегодно принимают 30—40 человек, а желающих около 200. В прошлом году мы ходили в коммерческую школу и платили 500 злотых в месяц — это приличная сумма (1 евро равен 4,3 злотых, — прим. ред.). В этом году мы сдавали экзамены сразу в три бесплатных школы и в итоге в одну из них смогли поступить. Жалко, эта школа находится далеко от дома, но зато мы будем экономить по 500 злотых в месяц — откладывать на отпуск.

Польша — не самая богатая страна Евросоюза. Так же, как и в России, здесь проблема с учительскими кадрами. Учителям здесь мало платят, и они часто протестуют. Конечно, им постоянно повышают зарплату, но не настолько, чтобы все ломились в эту профессию. Педагог с большим стажем и дипломами может получать среднюю по стране зарплату — 3,5 тыс. злотых. Начинающий — около 2 000 злотых в месяц. В Познани или другом не большом городе — это неплохо, но для Варшавы — мало, потому что на фабрике можно заработать в два раза больше.