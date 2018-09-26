«Урал» отскочил: «Нефтехимик» забил дважды, но спасти игру не сумел

Уткульбаев вновь построил коллектив, на который приятно смотреть — даже на фоне команды РПЛ

Этап 1/16 финала Кубка России для не искушенных большим футболом болельщиков команд ПФЛ давно служит возможностью увидеть живьем футболистов, играющих в высшем дивизионе. Нижнекамск в этом плане не исключение, и хотя вчера туда пожаловал не слишком громкий по именам «Урал», интерес к игре в городе был большой. К тому же уральцы стали лишь третьей командой из элиты российского футбола, приехавшей в гости к «Нефтехимику», — до этого в истории клуба были не слишком удачные матчи со «Спартаком» в 1993 году и с «Тереком» в 2013-м. О том, как нижнекамцы едва не выбили (2:3) представителя РПЛ из Кубка России, — в материале «Реального времени».

Мужик сказал, мужик сделал

Чуть менее года назад в редакции «Реального времени» побывал главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев. Тогда нижнекамский клуб, несмотря на амбиции его руководства, прозябал в середине турнирной таблицы ПФЛ. Однако сам специалист выглядел спокойным и буквально на пальцах объяснял, как он собирается выводить команду на уровень выше. Поверить в слова тренера тогда было сложно, а терпение болельщиков закончилось ближе к концу сезона. Самые радикальные из них писали гневные комментарии в соцсетях клуба, предлагая поставить вместо Уткульбаева любимого ими Ситчихина.

Последний в итоге все же оказался в «Нефтехимике», но в качестве помощника, а руководство продолжило верить в Юрия Анваровича и, кажется, не прогадало. Начало нового сезона складывается для нижнекамцев как нельзя лучше. Клуб успешно выступает в первенстве ПФЛ, возглавляя турнирную таблицу по потерянным очкам. Еще лучше обстоят (вернее, обстояли до вчерашнего дня) дела в Кубке России — команда уверенно прошла три раунда турнира и впервые за 5 лет выступила в 1/16 финала.

Для «Нефтехимика» это всего лишь третий раз за всю историю клуба, когда в Нижнекамск приезжает соперник уровня Премьер-лиги



Несмотря на не слишком громкую афишу, нижнекамским любителям футбола было на что посмотреть: «Урал» возглавляет один из самых интересных молодых тренеров России Дмитрий Парфенов, который к тому же является и действующим обладателем Кубка вместе с «Тосно». Команда из Ленинградской области канула в Лету, а специалист пошел на повышение в стабильный уральский клуб. Пока дела у «Урала» в чемпионате идут не слишком хорошо, поэтому кубковую встречу там расценивали как некую отдушину и отправили в Нижнекамск состав, очень похожий на основной.

Что-то пошло не так, и ротацию провел «Нефтехимик», а не «Урал»

Парфенов слово сдержал и с первых минут на поле в Нижнекамске вышло лишь несколько футболистов, которых можно отнести к дублерам. Впрочем, для вратаря Баклова и полузащитника Бевеева игры против «Нефтехимика» не в новинку, оба они до перехода в «Урал» выступали в ПФЛ за «Сызрань» и «Носту» соответственно. В остальном состав уральцев был боевым, в нападении появились легионеры Эль Кабир и Араторе, а наконечником атак стал Ильин, основной форвард команды.

В этом плане более неожиданным оказался состав «Нефтехимика». Местные болельщики уже привыкли к тому, что Уткульбаев частенько проводит ротацию и непопадание даже в заявку Бочкова и Умарова восприняли обыденно. А вот для несведущих подобное было в диковинку — именно от этих двоих гости и ждали какого-то конструктива впереди и, кажется, пребывали в ступоре первые минуты матча. Объяснить отсутствие этих игроков можно разве что микротравмами, хотя, возможно, тренерский штаб решил приберечь своих лидеров на предстоящий матч-дерби в ПФЛ с челнинским «КАМАЗом».

Уральцы немного пришли в себя и принялись методично расшатывать оборону хозяев

Начало матча осталось за хозяевами поля, «Нефтехимик» серьезно «поддавил» гостей на их половине, однако ничего существенного извлечь из этого подопечные Уткульбаева не сумели. После этого уральцы немного пришли в себя и принялись методично расшатывать оборону хозяев. В какой-то момент защитники нижнекамцев дали слабину, пропустили сразу несколько опасных подходов по центру, что в конце концов привело к пропущенному голу. Неразбериха перед штрафной площадью обернулась для «Нефтехимика» неприятностями: нижнекамцы несколько раз имели возможность выбить мяч подальше, но полузащитник уральцев Бавин был куда расторопнее — 0:1.

«Нефтехимик» дважды отвечал опасными дальними ударами, но ни у Макарова, ни у Уридии сравнять счет не получилось. Стоит отметить, что хозяева частенько прибегали к ударам издали, по всей видимости, учитывая погодные обстоятельства. Ливень все же внес свои коррективы в ход матча, но скорее не голами, а обилием травм, из-за которых команды обменялись вынужденными заменами уже к 25-й минуте игры.

Чуть-чуть не считается, увы

Второй тайм начался по иному сценарию, чем первый. Гости задумали сразу решить исход встречи в свою пользу и не стали закрываться в своей зоне. Такая тактика принесла им успех почти тут же. Бевеев прошел по правому флангу, обыграл соперника и простреливал в пустоту, где неожиданно появилась нога Морозова, от которой мяч отскочил в сетку ворот Трунина. Хозяева встрепенулись, провели ряд замен и пошли вперед большими силами. Но вместо отыгрыша хотя бы одного гола нижнекамцы пропустили еще. Панюков и Жигулев убежали в контратаку два в одного, и последний технично с разворота сделал счет разгромным — 0:3.

Справедливости ради стоит сказать, что подопечные Уткульбаева никак не заслуживали такого разгрома. «Нефтехимик» выглядел довольно цельно, уступая сопернику разве что в техническом оснащении. Тренер гостей вряд ли остался доволен действиями футболистов «Урала». Для команды из Премьер-лиги екатеринбуржцы играли очень примитивно и добились успеха только благодаря тому, что открыли счет первыми. В остальном нижнекамцы буквально переигрывали противника, что в итоге привело к шквалу опасных моментов у ворот Баклова.





Тренер гостей вряд ли остался доволен действиями футболистов «Урала»



Для начала успехом увенчалась атака на 63-й минуте матча: прорвавшись по правому флангу, Макаров прострелил в центр штрафной, где точнее всех оказался Бабырь — 1:3. А за 15 минут до конца матча нижнекамцы устроили финальный навал и после одного из угловых сократили отставание до минимума. Спустя мгновение еще один стандарт чуть не погрузил стадион в эйфорию, но Бабырь трижды упустил выгоднейший шанс оформить дубль. Сверхэмоциональная концовка встречи, увы, так и не принесла плоды в виде забитых голов — 2:3.

Впрочем, посыпать голову пеплом нижнекамцам не стоит. Хозяева поля дали сопернику из Премьер-лиги настоящий бой. По характеру встречи «Нефтехимик» не был слабее уральцев, а по желанию и рисунку игры даже превосходил их. Очевидно, что такая команда заслуживает поддержки и должна после этого зажигательного матча получить в свои ряды новых болельщиков. Уткульбаев находится на правильном пути — то, на что у него не хватило времени в Казахстане и Казани, он выстраивает в Нижнекамске. Пока получается неплохо.