«Урал» отскочил: «Нефтехимик» забил дважды, но спасти игру не сумел
Уткульбаев вновь построил коллектив, на который приятно смотреть — даже на фоне команды РПЛ
Этап 1/16 финала Кубка России для не искушенных большим футболом болельщиков команд ПФЛ давно служит возможностью увидеть живьем футболистов, играющих в высшем дивизионе. Нижнекамск в этом плане не исключение, и хотя вчера туда пожаловал не слишком громкий по именам «Урал», интерес к игре в городе был большой. К тому же уральцы стали лишь третьей командой из элиты российского футбола, приехавшей в гости к «Нефтехимику», — до этого в истории клуба были не слишком удачные матчи со «Спартаком» в 1993 году и с «Тереком» в 2013-м. О том, как нижнекамцы едва не выбили (2:3) представителя РПЛ из Кубка России, — в материале «Реального времени».
Мужик сказал, мужик сделал
Чуть менее года назад в редакции «Реального времени» побывал главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев. Тогда нижнекамский клуб, несмотря на амбиции его руководства, прозябал в середине турнирной таблицы ПФЛ. Однако сам специалист выглядел спокойным и буквально на пальцах объяснял, как он собирается выводить команду на уровень выше. Поверить в слова тренера тогда было сложно, а терпение болельщиков закончилось ближе к концу сезона. Самые радикальные из них писали гневные комментарии в соцсетях клуба, предлагая поставить вместо Уткульбаева любимого ими Ситчихина.
Последний в итоге все же оказался в «Нефтехимике», но в качестве помощника, а руководство продолжило верить в Юрия Анваровича и, кажется, не прогадало. Начало нового сезона складывается для нижнекамцев как нельзя лучше. Клуб успешно выступает в первенстве ПФЛ, возглавляя турнирную таблицу по потерянным очкам. Еще лучше обстоят (вернее, обстояли до вчерашнего дня) дела в Кубке России — команда уверенно прошла три раунда турнира и впервые за 5 лет выступила в 1/16 финала.
Несмотря на не слишком громкую афишу, нижнекамским любителям футбола было на что посмотреть: «Урал» возглавляет один из самых интересных молодых тренеров России Дмитрий Парфенов, который к тому же является и действующим обладателем Кубка вместе с «Тосно». Команда из Ленинградской области канула в Лету, а специалист пошел на повышение в стабильный уральский клуб. Пока дела у «Урала» в чемпионате идут не слишком хорошо, поэтому кубковую встречу там расценивали как некую отдушину и отправили в Нижнекамск состав, очень похожий на основной.
Что-то пошло не так, и ротацию провел «Нефтехимик», а не «Урал»
Парфенов слово сдержал и с первых минут на поле в Нижнекамске вышло лишь несколько футболистов, которых можно отнести к дублерам. Впрочем, для вратаря Баклова и полузащитника Бевеева игры против «Нефтехимика» не в новинку, оба они до перехода в «Урал» выступали в ПФЛ за «Сызрань» и «Носту» соответственно. В остальном состав уральцев был боевым, в нападении появились легионеры Эль Кабир и Араторе, а наконечником атак стал Ильин, основной форвард команды.
В этом плане более неожиданным оказался состав «Нефтехимика». Местные болельщики уже привыкли к тому, что Уткульбаев частенько проводит ротацию и непопадание даже в заявку Бочкова и Умарова восприняли обыденно. А вот для несведущих подобное было в диковинку — именно от этих двоих гости и ждали какого-то конструктива впереди и, кажется, пребывали в ступоре первые минуты матча. Объяснить отсутствие этих игроков можно разве что микротравмами, хотя, возможно, тренерский штаб решил приберечь своих лидеров на предстоящий матч-дерби в ПФЛ с челнинским «КАМАЗом».
Начало матча осталось за хозяевами поля, «Нефтехимик» серьезно «поддавил» гостей на их половине, однако ничего существенного извлечь из этого подопечные Уткульбаева не сумели. После этого уральцы немного пришли в себя и принялись методично расшатывать оборону хозяев. В какой-то момент защитники нижнекамцев дали слабину, пропустили сразу несколько опасных подходов по центру, что в конце концов привело к пропущенному голу. Неразбериха перед штрафной площадью обернулась для «Нефтехимика» неприятностями: нижнекамцы несколько раз имели возможность выбить мяч подальше, но полузащитник уральцев Бавин был куда расторопнее — 0:1.
«Нефтехимик» дважды отвечал опасными дальними ударами, но ни у Макарова, ни у Уридии сравнять счет не получилось. Стоит отметить, что хозяева частенько прибегали к ударам издали, по всей видимости, учитывая погодные обстоятельства. Ливень все же внес свои коррективы в ход матча, но скорее не голами, а обилием травм, из-за которых команды обменялись вынужденными заменами уже к 25-й минуте игры.
Чуть-чуть не считается, увы
Второй тайм начался по иному сценарию, чем первый. Гости задумали сразу решить исход встречи в свою пользу и не стали закрываться в своей зоне. Такая тактика принесла им успех почти тут же. Бевеев прошел по правому флангу, обыграл соперника и простреливал в пустоту, где неожиданно появилась нога Морозова, от которой мяч отскочил в сетку ворот Трунина. Хозяева встрепенулись, провели ряд замен и пошли вперед большими силами. Но вместо отыгрыша хотя бы одного гола нижнекамцы пропустили еще. Панюков и Жигулев убежали в контратаку два в одного, и последний технично с разворота сделал счет разгромным — 0:3.
Справедливости ради стоит сказать, что подопечные Уткульбаева никак не заслуживали такого разгрома. «Нефтехимик» выглядел довольно цельно, уступая сопернику разве что в техническом оснащении. Тренер гостей вряд ли остался доволен действиями футболистов «Урала». Для команды из Премьер-лиги екатеринбуржцы играли очень примитивно и добились успеха только благодаря тому, что открыли счет первыми. В остальном нижнекамцы буквально переигрывали противника, что в итоге привело к шквалу опасных моментов у ворот Баклова.
Для начала успехом увенчалась атака на 63-й минуте матча: прорвавшись по правому флангу, Макаров прострелил в центр штрафной, где точнее всех оказался Бабырь — 1:3. А за 15 минут до конца матча нижнекамцы устроили финальный навал и после одного из угловых сократили отставание до минимума. Спустя мгновение еще один стандарт чуть не погрузил стадион в эйфорию, но Бабырь трижды упустил выгоднейший шанс оформить дубль. Сверхэмоциональная концовка встречи, увы, так и не принесла плоды в виде забитых голов — 2:3.
Впрочем, посыпать голову пеплом нижнекамцам не стоит. Хозяева поля дали сопернику из Премьер-лиги настоящий бой. По характеру встречи «Нефтехимик» не был слабее уральцев, а по желанию и рисунку игры даже превосходил их. Очевидно, что такая команда заслуживает поддержки и должна после этого зажигательного матча получить в свои ряды новых болельщиков. Уткульбаев находится на правильном пути — то, на что у него не хватило времени в Казахстане и Казани, он выстраивает в Нижнекамске. Пока получается неплохо.
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