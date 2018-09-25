КПРФ готова войти в коалицию с ЛДПР: «С самим чертом надо идти на разумный компромисс»

Татарстанские коммунисты подвели итоги выборов второго тура и рассказали об уступках в борьбе за власть

Фото: Максим Платонов

С инициативой создания коалиции с ЛДПР и революционным призывом поменять власть выступил сегодня на пресс-конференции первый секретарь ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов. «Как сказал Ильич, с самим чертом надо идти на разумный компромисс, чтобы достигать стратегических целей», — процитировал основоположника марксизма-ленинизма глава татарстанских коммунистов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о выборе союзников на пути к власти.

Пенсии — это повод, а не довод!

— Итоги выборов 9 сентября показывают, что в России наступил переломный период, — открыл пресс-конференцию громким заявлением Хафиз Миргалимов. — «Единая Россия» теряет свои голоса… и все сваливает на пенсионную реформу. Ничего подобного, это повод, а не довод! «Единая Россия» уже давно, из года в год держится [у власти] только на административном ресурсе.

Результаты выборов в Приморье, где в числе наблюдателей присутствовала большая группа коммунистов из Татарстана, Миргалимов сравнил с событиями 1996 года, когда, по версии коммунистов и ряда политологов, реальную победу на президентских выборах одержал вовсе не Борис Ельцин, а Геннадий Зюганов, но в итоге результаты голосования были сфальсифицированы. Он отметил, что «избиратели сейчас верят, что через голосование мирным, законодательным путем можно менять власть», и подчеркнул:

— Только благодаря жесткому наблюдению на выборах мы не дали фальсифицировать [результаты] по тем желанным кандидатам по четырем округам, на которых делал ставку Путин…

Отдельно глава татарстанских коммунистов прокомментировал ситуацию в Ульяновской области, где убедительную победу на выборах в Заксобрание одержали кандидаты от КПРФ, прозрачно намекнув, что официальные результаты там могли быть совсем другие, если бы не общественные наблюдатели:

— Мы направили туда почти двести человек. Оказывается, там есть такие районы, которые называют «Чечня ульяновского масштаба», — где партия власти получала, пока мы не приехали, по сто процентов голосов. А когда взяли под наблюдение все участки, «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение.

Отметил Миргалимов важную роль, которую наблюдатели от коммунистов сыграли и в соседней Башкирии, и в далекой Хакасии. И закончил анализ ситуации непривычно резким выводом:

— «Единая Россия, власти, в том числе Путин, Медведев и его министры-капиталисты, губернаторы, получили решительный отпор от избирателей в виде бюллетеней от избирателей России… Приходит конец административному давлению.

«Нечестное» поражение — это тоже победа

Муниципальные довыборы в Татарстане, которые кандидаты от КПРФ не смогли выиграть так убедительно, как коммунисты в соседних регионах, Хафиз Миргалимов провальными не считает, напротив, он занес их в копилку побед.

— Мы везде идем вторыми, — настаивал Миргалимов. — В Северном только проиграли (поселок Северный в Казани).

Он поделился подозрениями: дескать, низкая явка избирателей в тех же Набережных Челнах — менее пятисот человек из 2,5 тысячи зарегистрированных — свидетельствует о запрограммированности выборов. И о том, что при подведении итогов был задействован административный ресурс:

— Администрация не должна вмешиваться в работу избирательной комиссии — их дело ЖКХ, дороги и другие вопросы… Выборы прошли нечисто и нечестно!

Хафиз Миргалимов заявил, что в связи с утратой позиций и доверия избирателей «Единой Россией» в стране пора создавать коалиционное правительство, и ради этой благой цели КПРФ готова объединиться с другими партиями. Фото Максима Платонова



С популистами в одной упряжке

Итоги выборов показали: во многих регионах, в частности и в Татарстане, нога в ногу с коммунистами, а иногда и опережая их, на выборах идут кандидаты от ЛДПР. Хафиз Миргалимов заявил, что в связи с утратой позиций и доверия избирателей «Единой Россией» в стране пора создавать коалиционное правительство, и ради этой благой цели КПРФ готова объединиться с другими партиями, в частности с ЛДПР: «Но только тактически — стратегически они нам не союзники».

Характеризуя потенциальных союзников, глава татарстанских коммунистов не преминул раскритиковать их за популизм, а саму партию назвал «партией одного человека», который, «что хочет, когда хочет, говорит и иногда попадает в точку». Следуя заветам Ленина, Хафиз Миргалимов выразил готовность сотрудничать с популистами на этом этапе «для достижения стратегической цели», однако напомнил, что в отличие от коммунистов, которые за время пребывания во власти добились решения многих вопросов, с которыми к ним обращались граждане, представители ЛДПР практических результатов своей деятельности особо не демонстрировали…

— У меня десять объектов — от бани в Буинске до дома-музея Ленина… Офтальмология получила 66 миллионов — до президента я дошел, когда в очереди [на операцию] стояли 30 тысяч… Или последнее вот: в Арске бабушки ко мне обратились, бывший глава восемь домов снес, переселили их в дома Госжилфонда. Абдуллин правильно говорит — платите. Я занимался почти полтора года, они получили бесплатные квартиры…

— Почему тогда ЛДПР имеет такой успех? — удивилась корреспондент «Реального времени».

— Это популизм! Они обещают… Но искусство политика, есть чье-то такое изречение, заключается в том, чтобы обещать, а потом объяснять, почему не сделано. А они хоть раз объяснили?..

— Большинство избирателей России находится на левых социальных позициях, — дополнил ответ своего шефа первый секретарь Казанского городского комитета КПРФ Алексей Серов. — Там же находится КПРФ. И было создано большое количество партий, которые работают на этом же фланге, в том числе и против КПРФ. Это и «Коммунисты России», и «Справедливая Россия», и другие партии, где присутствует только верхушка, работающая на отрыв голосов избирателей у нас. А ЛДПР на своей политической поляне присутствует в гордом одиночестве, это лишний раз показывает, что политический блок в нашей стране принимает определенные меры для повышения авторитета ЛДПР нам в пику.

Хафиз Миргалимов: «Надо менять власть»

В заключение Хафиз Миргалимов рассказал, что он прочитал между строк во вчерашнем послании президента Татарстана Госсовету, и посетовал на отсутствие в нем ряда конкретных цифр: «Например, не были названы размеры средней заработной платы — только сказано про увеличение «в разы», не было сказано о межбюджетных отношениях с Россией, о том, что в бюджете не нашлось не самой огромной суммы — 4 млрд рублей — на поддержку детей войны, и на то, что в Татарстане уже третий год подряд не увеличивали официальный размер прожиточного минимума.

Похвалив действующего президента РТ за разумный и продуманный подход к государственным делам, руководитель коммунистов сделал революционный вывод:

— Надо менять власть!..

И еще Хафиз Миргалимов сообщил, что татарстанские коммунисты не будут обжаловать отказ ЦИК Татарстана в проведении референдума о повышении пенсионного возраста. Отказ был обоснован тем, что ранее уже была зарегистрирована заявка другой инициативной группы.

— Однако мы, как ни старались, не смогли найти ее представителей, чтобы объединить усилия, уточнил Миргалимов. — Полагаю, что эта группа была создана с единственной целью — сорвать референдум… Но опротестовывать отказ мы не будем — время ушло.



