День выборов на Волге: драка в Башкирии, победы технократов и взятие красными Ульяновска

Как Россия провела единый день голосования на фоне рекордно низкой явки и массовых протестов оппозиции против повышения пенсионного возраста

Фото: Максим Платонов

Итоги единого дня голосования подводит сегодня Россия. В этот день в 80 регионах прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня. В списки избирателей было включено около 65 миллионов человек, однако явка на выборы в большинстве регионов оказалась рекордно низкой. «Реальное время» разбиралось, почему население проявило равнодушие к результатам выборов. Напомним, они прошли параллельно с массовыми акциями протеста, объявленными сторонниками Навального против пенсионной реформы. Так что многие эксперты нашли в этом прямую взаимосвязь: «Власть столкнулась с проблемой: есть категория граждан, которая на протесты никогда не пойдет, но при первой возможности покажет кукиш».

Все на выборы



В воскресенье в Российской Федерации прошли выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы семи депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации (22 прямых, четверо — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

В Приволжском федеральном округе 9 сентября голосовали во всех четырнадцати входящих в него регионах. Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам прошли в Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, выборы губернаторов — в Нижегородской и Самарской. Выборы и довыборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов России — в Республике Башкортостан, Удмуртии, Мордовии, Кировской и Ульяновской областях. В остальных регионах ПФО, включая Татарстан, прошли муниципальные довыборы — депутатов городских дум и советов.

Нарушений почти нет, а задержания имеются

Как сообщил журналистам федеральный координатор Ассоциации независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Роман Коломойцев, в ходе единого дня голосования в ассоциацию поступило 318 сообщений о возможных нарушениях, однако 118 сообщений оказались ложными. Многие сообщения, которые, впрочем, не нашли подтверждения, касались отсутствия или плохой организации видеонаблюдения на избирательных участках, часть жалоб касалась ограничения работы наблюдателей и незаконной агитации.

Он отметил, что 118 сообщений, поступивших на карту НОМ, оказались ложными. «Очень много сообщений поступает об отсутствии или плохом видеонаблюдении на избирательных участках, однако подтверждения они не находят», — подчеркнул Коломойцев, добавив, что также определенная часть жалоб приходит на ограничение работы наблюдателей и незаконную агитацию. В ходе единого дня голосования 9 сентября не зафиксировано серьезных нарушений, за исключением ситуации в Бурятии, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает «РИА Новости».

В Башкирии обращений по поводу нарушений поступило всего 18, в том числе 7 — из ЦИК России. Как свидетельствует карта нарушений, большинство из них касалось подсчета голосов. Однако на УИК №1209 дело дошло до драки: на доверенное лицо кандидата в депутаты Госсобрания Республики Башкортостан Людмилы Варенцовой Эльвира Гилязева, который вел видеосъемку, неоднократно нападал председатель УИК Кочнев и выбивал у него из рук телефон прямо в присутствии полицейского…

«Сегодня занятий в Карсунской средней школе не будет. Там работает следственная группа. Вчера наблюдатели из Татарстана обнаружили признаки фальсификации итогов голосования на выборах в Законодательное собрание Ульяновской области на избирательном участке (УИК №1503), расположенном в этой школе», — сообщил сегодня утром в соцсети член ЦК Артем Прокофьев.

— Выборы проходили в достаточно сложной обстановке, — рассказал «Реальному времени» первый секретарь казанского горкома КПРФ Алексей Серов. — Я был в числе наблюдателей в Майнском районе Ульяновской области, село Степное Матюшино. В 14.00 там был зафиксирован вброс бюллетеней в урну… Однако того, что зачастую происходит в Татарстане, — откровенного давления на избирателей и членов УИК со стороны полиции, администрации, там не наблюдалось.

В «Красный контроль» — интернет-проект, запущенный КПРФ с целью организации наблюдения на избирательных участках, — из ряда школ Авиастроительного района Казани поступила информация о том, что учителей принуждают голосовать за «провластного кандидата».

Инцидент с членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Андреем Бояршиновым произошел накануне выборов в Казани. Вечером в субботу его задержали сотрудники полиции. Он был доставлен в ОП «Япеева», провел там ночь и, как сообщил «Реальному времени» свидетель этих событий Дмитрий Егоров, на другой день был осужден на 15 суток за распространение в сети интернет призывов к участию в несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованной в воскресенье местным штабом Алексея Навального. «Возможно, независимого члена участковой комиссии просто решили таким образом не допустить до рабочего места в день выборов», — написал в соцсети Егоров. Однако сегодня в разговоре с корреспондентом «Реального времени» он уточнил, что и в отсутствие Бояршинова, который сейчас отбывает назначенное судом наказание, ни вбросов, ни других эксцессов на 361-м участке, где он является членом УИК, не последовало.

«Нижегородцы, по сути, инвестировали свои надежды в кандидата Глеба Никитина»

Явка на выборы в Нижегородской области на общем фоне оказалась достаточно высокой — по предварительной оценке, составила 46 процентов от общего числа избирателей. Убедительную победу в борьбе за пост губернатора одержал единоросс Глеб Никитин, за которого проголосовали почти 68 процентов избирателей. Остальные претенденты ощутимо от него отстали: Владислав Егоров (КПРФ) набрал 16,6 процента голосов, Александр Курдюмов (ЛДПР) — 6,5 процента, Галина Клочкова («Справедливая Россия») — около 4,4 процента, Александр Быков («Партия пенсионеров») — около 3,3 процента.

Помимо главы региона в Нижегородской области выбирали депутата Госдумы РФ, депутата областного Законодательного собрания и членов ряда других представительных органов муниципальных образований. Место депутата Заксобрания досталось самому прославленному рабочему ПАО «ГАЗ» Артему Баранову — тому, который в декабре прошлого года задал Владимиру Путину, будет ли тот баллотироваться в президенты, — по предварительным подсчетам, он набрал почти 57 процентов голосов. Его конкуренты безнадежно отстали: за народного артиста России Василия Овсянникова (КПРФ) проголосовали чуть больше 19 процентов избирателей, за военного пенсионера Владимира Глазова (ЛДПР) — около 15 процентов. За помощника депутата Заксобрания Галины Клочковой Владимира Москаленко («Справедливая Россия») — менее 9 процентов.

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, кандидат политических наук Евгений Семенов отметил, что выборы в Нижегородской области прошли спокойно, конструктивно и без каких-либо сюрпризов. По его оценке, их можно назвать «бархатными», как для главного кандидата, так и для его конкурентов и избирателей. При этом серьезных нарушений, провокаций или скандалов члены избирательных комиссий и общественные наблюдатели не зафиксировали, не считая мелких погрешностей.

— Такой ход избирательной кампании и ее абсолютно прогнозируемые результаты, на мой взгляд, были обусловлены двумя главными факторами. Первое, когда год назад Никитин пришел в Нижегородскую область в качестве кандидата в губернаторы, он решил очень важную проблему: сумел сделать так, что конфликт ряда внутрирегиональных элит был прекращен. Я называю это следующим образом: была проведена операция по приведению региональных элит к конструктивному сотрудничеству. И исчезновение причин и последствий будущих конфликтов дало возможность создания атмосферы конструктивного диалога и с избирателями, и с элитами. И Никитин использовал это — сделал ставку на Стратегию развития Нижегородской области и дальнейшее развитие региона. И его предложение, выразившееся в этом конкретном документе, было принято избирателем. Нижегородцы, по сути, инвестировали свои надежды в кандидата Глеба Никитина. Это и обусловило ход голосования и его результаты, — пояснил Евгений Семенов.

Курултай стал пестрым и чуть-чуть «зеленым»

Явка на выборы в Башкирии в среднем составила около 49,1 процента, однако в Уфе она была гораздо ниже — 29 процентов. Средняя явка по городам составила около 40 процентов, по муниципалитетам — 61 процент.

В Курултае Республики Башкортостан большая часть из 110 мандатов досталась представителям «Единой России», которой избиратели отдали более 58 процентов голосов. Однако, как уточнил сегодня на брифинге председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев, «Единая Россия» потеряла в Курултае 15 мандатов по сравнению с 2013 годом. И если пять лет назад в парламенте были представлены всего две партии, то сейчас — целых шесть: 79 мандатов (почти 72 процента) получила «Единая Россия», пятнадцать — КПРФ, семь — ЛДПР, пять — «Справедливая Россия», два — Патриоты России, один — российская экологическая партия «Зеленые». И еще в Курултай прошел один самовыдвиженец.

«Пенсионер» — это для избирателя звучит убедительно

В Самаре и Самарской области явка избирателей на выборах губернатора составила 48 процентов, а на довыборах в Госдуму — 44 процента. Почти 73 процента избирателей отдали голоса врио губернатора Самарской области единороссу Дмитрию Азарову, который спустя год фактического руководства регионом теперь избавится от этой приставки. От него безнадежно отстали представитель КПРФ Алексей Лескин (около 10 процентов), выдвигавшийся от ЛДПР зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Степанов (около 6 процентов), представитель «Коммунистов России» Виталий Кирсанов (4 процента), справедливоросс Михаил Маряхин (2,6 процента) и представитель «Партии пенсионеров» Галина Баранова (2,56 процента).

А в Госдуму РФ, бесспорно, пройдет советник директора Росгвардии единоросс Александр Хинштейн, который получил почти 57 процентов голосов, тогда как кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин набрал 14,6 процента, а остальные кандидаты — менее 10 процентов.

Коммунисты уверенно взяли Тольятти и Сызрань. На выборах в тольяттинскую гордуму при явке чуть более 30 процентов Единая Россия, по предварительным данным, едва перешагнула рубеж в 28 процентов, тогда как КПРФ набрала около 35,6 процента голосов. ЛДПР с 15 процентами и «Справедливая Россия», не набравшая даже 14 процентов, и вовсе безнадежно отстали… В Сызрани голосовали более дружно, явка составила почти 41 процент. Там коммунисты по итогам выборов составят в гордуме более 36 процентов, единороссы — 34,6 процента, ЛДПР удовольствуется 15,5 процента, а справедливороссам останется чуть больше восьми.

— Победа коммунистов, я думаю, для нынешней действующей власти будет большущим вопросом, а все остальное идет по плану, — прокомментировал «Реальному времени» эту ситуацию главный редактор портала «Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев. — Поскольку основного оппонента Дмитрия Азарова Михаила Матвеева к выборам не допустили, вернее, его слили сами коммунисты, мы получили вполне ожидаемый результат — Азарова в качестве губернатора и Хинштейна в качестве депутата Госдумы. От них, я думаю, следует ждать стабильности в первую очередь. И то, что Хинштейн будет в Государственной думе, я считаю, хорошо: до того, как Николай Меркушкин выжил его из области, он был хорошим депутатом. Да и Дмитрий Игоревич будет стараться для области…

А показательным Сергей Курт-Аджиев считает тот факт, что в выборах губернатора Самарской области в числе представителей разных партий участвовала кандидат от «Партии пенсионеров» Галина Баранова которая прежде ни разу в выборах участия не принимала, но набрала всего на 0,04 процента меньше голосов, чем принимавший участие во многих выборных кампаниях кандидат от «Справедливой России» Михаил Маряхин. И то он обошел ее только по городу Тольятти, выходцем из которого является, а в остальных местах за него отдали меньше голосов, чем за нее:

— Поэтому можно сделать вывод, что партия «Справедливая Россия» в Самарской области подошла к своему закономерному финалу.

По мнению нашего эксперта, пенсионная реформа стала решающим фактором, определившим поведение избирателей на выборах. Прогнозировать что-либо давно уже крайне сложно, но если так дальше пойдет, то я думаю, что к следующим выборам пора будет проводить повторный ребрендинг «Единой России». Однажды это уже было, как вы помните,…

Заветам Ленина верны

На выборах в Заксобрание в Ульяновской области КПРФ набрала более 36 процентов голосов, обойдя «Единую Россию» с ее 34 процентами. От двух ведущих партий заметно отстали ЛДПР (13,5 процента), «Коммунисты России» (5,8 процента), «Справедливая Россия» (около 4 процентов) и КПСС (чуть более одного процента).

— Обстоятельный анализ произошедшему еще предстоит дать, и это будет сделано в ближайшее время, — сообщила корреспонденту «Реального времени» председатель регионального отделения российской Ассоциации политической науки, доктор политических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова Нина Дергунова. — А сейчас можно только сказать, что на результаты выборов оказала влияние совокупность нескольких факторов. Одним из них является затеянная правительством России пенсионная реформа, однако в Ульяновской области негативное мнение населения о «Единой России» стало результатом еще очень низкой зарплаты в регионе, недавним переименованием площади Ленина в Соборную площадь, которое последовало против воли жителей города, невзирая на их протесты. А также коррупционного скандала, в котором оказался замешан зампредседателя Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов… Плюс ко всему местные представители регионального отделения «Единой России» заняли очень трусливую позицию — вместо того чтобы разъяснять политику партии, предпочли уйти в тень и отмолчаться. На этом фоне КПРФ, всегда работавшая в тяжелых условиях, развернула эффективную агитацию, и это сработало.

Бойкот, которого не ждали

В Саратовской области на довыборах депутатов Госдумы победили кандидат от КПРФ Ольга Алимова, набравшая 45,7 процента голосов, безнадежно опередившая выдвиженцев от остальных партий, и единоросс Евгений Примаков, получивший 64,8 процента голосов. Явка на избирательные участки в 163-м Саратовском одномандатном избирательном округе, где победа осталась за коммунистами, составила неполные 16 процентов, а в 165-м Балашовском округе, где победил Примаков, — 33,5 процента. На дополнительных выборах в Саратовскую городскую думу победил кандидат от КПРФ Дмитрий Сорокин, набравший 36,5 процента голосов избирателей.

В Удмуртии, как уже сообщало «Реальное время», в депутаты Госсовета прошли единороссы — экс-прокурор республики, советник главы УР Сергей Панов и директор «Белкамнефти» Дмитрий Арсибеков, набравшие 47,5 процента и 72 процента голосов соответственно. На выборах в Гордуму Ижевска в четырех округах из пяти также победили представители «Единой России».

В Кировской области население дружно проголосовало против всех — неявка на избирательные участки составила в среднем 70 процентов. Но коммунисты выборы проиграли — среди тех, кто прошел в Гордуму и Заксобрание, кандидатов от КПРФ нет…

В Мордовии при 42-процентной явке избирателей по итогам дополнительных выборов в Госсобрание победил кандидат от «Единой России», директор «Агрохолдинга «Новотроицкий» Владимир Руженков, а на допвыборах в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск — его коллега по партии, директор «Детской пищевой станции» Сергей Киреев.

В Оренбургской области к урнам пришло менее 19 процентов избирателей, и голоса они отдали в основном выдвиженцам «Единой России»: депутатами представительных органов городов, муниципальных районов, городских округов, сельских советов избраны 34 единоросса, по одному от КПРФ и ЛДПР и три самовыдвиженца.

В Чувашии на дополнительных выборах в органы местного самоуправления при средней явке 62,7 процента в 81 округе из 82 победили представители «Единой России» и в одном округе — самовыдвиженец. Чувашская Республика поставила своего рода рекорд: в округах Канашского и Красноармейского районов зарегистрирована 100-процентная явка избирателей…

Муниципальные довыборы в Татарстане прошли в Казани и Набережных Челнах. Из 246 вакантных мандатов, при явке избирателей в Казани чуть более 17 процентов, а в Набережных Челнах — около 16,7 процента, из 246 вакантных мандатов «Единая Россия» получила 195, «Справедливая Россия» — семь, ЛДПР — шесть, «Партия ветеранов России» — четыре, «Коммунисты России» — три, «Российский общенародный союз» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — по два, партия «Родина» и Республиканское общественное движение «Татарстан — Новый век» — по одному. Еще 24 мандата получили кандидаты-самовыдвиженцы.

— Мы уже видим целый ряд проколов на выборах в регионах, — считает политолог Борис Кагарлицкий. — Там, где казалось, что все пошло по сценарию власти, удалось убрать со сцены всех сколько-нибудь серьезных кандидатов, даже не оппозиционных, а просто имеющих самостоятельное лицо и мало-мальски привлекательных, которые могли бы составить хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию «Единой России» и ее выдвиженцам, мы получаем того же Собянина с 70-процентным большинством, но зато многие москвичи не приходят на выборы. Они убрали Гудкова, Евгения Федорова, Шувалову. Всех персонажей, которые могли хотя бы содержательно критиковать мэра. А результат — люди просто не пошли на такие выборы. Это моральная катастрофа… та же история — в Новосибирске. И результат — 70 процентов граждан не выборы не пришли, а в городе и вовсе очень низкая явка. И если кампанию по организации бойкота президентским выборам вел Навальный и левые силы, и она не дала сенсационного результата, то тут кампанию не вел никто, а бойкот состоялся! Стихийно, потому что людям было скучно и неинтересно на эти выборы ходить. И в этом смысле власть столкнулась с такой проблемой: есть специфическая категория граждан, и их большинство, которые на протесты, может быть, вообще никогда не пойдет, но при первой же возможности власти покажет… в лучшем случае кукиш. А в восточных регионах картина вообще интересная. В Иркутске, по сути, триумф Сергея Левченко. А надо понимать, что он не просто красный губернатор — это единственный на данный момент во всей России губернатор, который был избран вопреки воле администрации президента.