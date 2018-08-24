Кто «отнял» у коммунистов Татарстана и Нижегородской области право на пенсионный референдум?

ЦИК РФ отказал региональным отделениям КПРФ на том основании, что их опередила с заявкой «другая инициативная группа» во главе с бывшим «справросом»

Фото: Максим Платонов

На сегодня в Центризбиркоме РФ зарегистрировано пять формулировок вопроса о повышении пенсионного возраста для вынесения их на всероссийский референдум от различных инициативных групп. Теперь им предстоит зарегистрировать свои подгруппы как минимум в половине субъектов России, а затем приступить к сбору подписей. В Татарстане одной из зарегистрированных подгрупп является нижегородская общественная инициативная группа, возглавляемая бывшим помощником депутата Законодательного собрания Нижегородской области, директором нижегородской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Национальная федерация боевых единоборств» Алексеем Якимовым. Ранее его команде удалось опередить своих коллег из регионального отделения КПРФ в Нижнем Новгороде и в Татарстане. «Реальное время» пообщалось с Якимовым.

«Мы готовы объединиться с любой инициативной группой»

— Алексей Викторович, вы совмещаете спортивную, политическую, общественную деятельность, даже снялись в картине «Имя ему Легион», а теперь возглавили общественную инициативную группу Нижнего Новгорода для проведения референдума. Как совмещаете такие разные направления и как пришли к проблеме пенсионной системы?

— Общественная деятельность занимала большую часть моей жизни и как итог — это то, чем я занимаюсь сейчас. Сюда также могу отнести работу в избирательной комиссии, научном совете, членство в общественной палате Нижнего Новгорода, работу с организацией «Здоровое поколение», трезвенническим движением «За трезвый Нижний Новгород», также являюсь руководителем Музея трезвости и нижегородской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Национальная федерация боевых единоборств». Вся моя работа, нацеленная на развитие и популяризацию здорового образа жизни, только подтолкнула и привела меня к тому, чтобы сейчас участвовать в проведении пенсионного референдума.

— Расскажите о нижегородской общественной инициативной группе, которую вы возглавляете, о вашей формулировке вопроса для вынесения его на референдум. Относите ли вы себя к какой-либо партии?

— Я считаю, что из пяти формулировок, зарегистрированных в ЦИК РФ на сегодняшний день, у нижегородской инициативной группы наиболее понятная и четкая. Она звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» Конечно, хотелось бы, чтобы формулировка вопроса была проще, но предыдущие варианты ЦИК были не приняты — потребовалась более полная и точная постановка вопроса. Мы учли все правки и в конечном итоге подали тот вариант, который зарегистрирован на сегодняшний день.

Кроме того, после у нас была встреча с председателем ЦИК РФ Эллой Панфиловой, и она отметила: то огромное количество заявок на формулировку вопроса референдума, которое поступает сейчас, может привести к нивелированию самой идеи референдума. Поэтому она призвала инициативные группы к объединению. Я это услышал и хочу сказать, что мы готовы объединиться с любой инициативной группой. И если кто-то скажет, что может предложить более четкую и качественную формулировку, мы не имеем ничего против. Никто в нашей инициативной группе нарциссизмом не страдает, для нас важен результат.



На данный момент я не ассоциирую себя и не принадлежу ни к одной из действующих политических партий. Я не отрицаю и не скрываю, что раньше являлся членом партии «Справедливая Россия». В нашу инициативную группу входят представители совершенно разных социальных групп: это и политики, и юристы, и общественные, спортивные деятели, и студенты. По моему мнению, политика — это не то, в какой партии ты состоишь или за кого голосуешь, это то, как ты живешь. Я придерживаюсь правила — жить по справедливости, а не по уставу.

«В Татарстане люди неравнодушны к своему здоровью и тому, чтобы прожить полноценную и долгую жизнь»

— Поделитесь своим личным отношением к пенсионной реформе и повышению пенсионного возраста. Насколько этот вопрос принципиален для вас и для инициативной группы, которую вы возглавляете?

— Тот отклик, который мы получили, подтверждает те данные, которые были озвучены не так давно при предварительном опросе граждан России, где порядка 80% граждан высказались против повышения пенсионного возраста. Этот вопрос находит широкий отклик у населения нашей страны и становится для него консолидирующей силой, поэтому об этом не стоит молчать.

«Тот отклик, который мы получили, подтверждает те данные, которые были озвучены не так давно при предварительном опросе граждан России, где порядка 80% граждан высказались против повышения пенсионного возраста». Фото Максима Платонова

На самом деле изменения в пенсионной системе назрели давно и действительно необходимы, но проводить их нужно в комплексе: вносить поправки и в налоговую систему, и в систему здравоохранения и т. д. Но при этом конкретно повышение пенсионного возраста попросту незаконно.

— Какой интерес в плане проведения референдума для вас представляет Татарстан, ведь здесь также зарегистрирована ваша инициативная группа?

— На сегодняшний день всем инициативным группам, зарегистрированным в ЦИК, предстоит подобная процедура в не менее чем 43 субъектах РФ, чтобы организовать референдум о повышении пенсионного возраста. Приволжский федеральный округ включает в себя 14 субъектов и, разумеется, представляет для нас интерес. Что касается Татарстана, то представителей вашего региона нередко можно встретить на различных мероприятиях спортивной и социальной направленности. Это говорит о том, что в Татарстане люди неравнодушны к своему здоровью и тому, чтобы прожить полноценную и долгую жизнь. Значит, здесь живут наши единомышленники, которые могут поддержат нас в данной инициативе.

«Создается ощущение, что им больше нужна шумиха, чем сам референдум»

— Вы в курсе, что ЦИК РФ отклонил заявку инициативной группы нижегородцев, созданной региональным отделением КПРФ, для проведения пенсионного референдума. Затем областная избирательная комиссия отказала инициативной группе от политической партии КПРФ в регистрации подгруппы, в рамках которой они могли бы примкнуть к одной из групп, зарегистрированных в Иркутской области или в Алтайском крае, и теперь глава регионального отделения КПРФ считает, что все произошедшее является спланированной акцией, для того чтобы право проведения референдума не было дано их партии. Как вы относитесь к данной ситуации и в чем видите причину их неудачи?

— Не в моих правилах входить в полемику с представителями различных политических партий. Но я вижу, что некоторые из них сегодня больше распыляют силы, и создается ощущение, что им больше нужна шумиха, чем сам референдум. И это притом что у политических партий значительно больше рычагов и возможностей, чем у общественных инициативных групп. Но я проходил через все это сам, и могу сказать, что в процессе регистрации нет ничего сложного. Кроме того, как я уже отметил, мы с радостью объединимся с другими инициативными группами в работе над подготовкой к референдуму.

«Мы соблюли все формальности в соответствии с законом и после этого передали все необходимые документы в ЦИК. То есть нас вполне могли опередить, мы не торопились». Фото sakhakprf.ru



Если говорить о процессе подаче заявки в ЦИК от нашей нижегородской общественной инициативной группы, то этот процесс не происходил второпях. Мы провели все необходимые встречи, процедуры, параллельно я занимался своей непосредственной деятельностью в спортивной организации. Мы соблюли все формальности в соответствии с законом и после этого передали все необходимые документы в ЦИК. То есть нас вполне могли опередить, мы не торопились. Инициативная группа от партии, которая подала заявление на следующий день после нас и заявка которой была отклонена, делали все это в один день под прицелом камер журналистов. Для них не было создано каких-либо намеренных ограничений. Повторюсь, абсолютно любая инициативная группа могла быть зарегистрирована, но не более чем одна в каждом регионе.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. На сегодняшний день возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.