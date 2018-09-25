«Они убивают нас во сне»: жители Тольятти вышли на улицу с экологическим протестом
И потребовали предоставить реальные данные по загрязнению воздуха химическими гигантами
Вопреки ожиданиям, первый в современной истории Тольятти экологический митинг собрал не больше 150 человек. Для города с населением 800 тысяч жителей это капля в море. Выходит, что тема выбросов вредных веществ по-настоящему волнует лишь экологических активистов да пользователей «Фейсбука». Тем не менее 23 сентября на небольшой площадке недалеко от крупнейшего в городе торгового центра, собралась разношерстная толпа. Единственное, кого не было на акции протеста, так это представителей химических предприятий, которые, собственно, и обвиняют в загрязнении воздуха — а именно компаний «Сибур», «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот». Подробности — в репортаже «Реального времени».
#хватиттравитьтольятти
Этот хэштег — самый популярный в тольяттинском сегменте интернета последние несколько месяцев. Он объединил хипстеров и пожилых общественников, экологических активистов со стажем и девушек, прописавшихся в «Инстаграме», депутатов и многодетных матерей. На митинге были сторонники «Единой России», ОНФ, члены КПРФ, Социально-экологического союза и рядовые общественники. Большинство пришли семьями. Бросался в глаза возраст митингующих: он не превышал 35 лет. Одни пришли на эту согласованную акцию в костюмах химзащиты, другие в марлевых повязках, третьи — с самодельными плакатами.
Конфликт жителей Тольятти с топ-менеджментом химических предприятий тлел, как уголь, начиная с января 2018 года. Тогда граждане стали наблюдать на Обводном шоссе (поблизости от химгигантов) необычный дым, напоминающий туман. Он стелился на высоте 3—4 метра от земли, был желтого цвета и имел специфический запах. Чаще всего активисты фиксировали выбросы в атмосферу по пятницам, в промежутке с 21.00 до 23.00 по местному времени.
Об этом много писали в социальных сетях, но не в официальных СМИ, поскольку местные телекомпании и газеты, как правило, связаны с химпромом коммерческими договорами на рекламу.
Почему у жителей конфликт именно с топ-менеджерами химических гигантов? Со сцены часто звучало, что последние не живут в Тольятти, при этом позволяя себе травить местное население. Доля правды в этом есть. Так, например, Владимир Махлай и его сын Сергей (крупнейшие акционеры «Тольяттиазота») давно живут за границей — в Лондоне и Милане соответственно.
Настоящий социальный взрыв по поводу загрязнения воздуха случился в конце лета. В августе и сентябре в Тольятти стояла жаркая, а главное, безветренная погода. Выбросы в атмосферу фактически зависали над городом в виде ядовитого облака. Жители стали жаловаться на головную боль, сухость во рту, удушье, рвоту, головокружение.
«Речь идет о слабоумии у новорожденных»
«Я работаю психотерапевтом и по роду деятельности часто общаюсь с врачами. Конечно, мы обсуждаем экологию. Доктора отмечают, что в Тольятти все чаще стали появляться на свет дети с врожденной деменцией. То есть речь идет о слабоумии, болезни, которая в основном наблюдается у пожилых людей», — рассказывает участница митинга по имени Алина.
Девушка приехала сюда за рулем дорогого внедорожника, невзирая на протесты супруга.
Спрашиваю: «Как вы относитесь к заявлениям некоторых блогеров о том, что участники этой акции пришли на митинг, потому что им заплатили?»
«Серьезно? А где можно получить мой гонорар?» — смеется Алина.
Она в первых рядах протестующих. В руках плакат: «Остановите экологическую катастрофу!»
«Мой муж, мягко говоря, не в восторге от того, что я участвую в этих акциях, — продолжает Алина. — Он эфэсбешник. Говорит, что всех нас тут и сфотографируют, и снимут на видео. А потом обязательно устроят проблемы. Но замалчивать эти вопросы я считаю преступлением. Две недели назад наша семья вернулась из отпуска, отдыхали в Крыму. И представляете, уже на следующий день у ребенка началась одышка. Медики говорят, что есть все подозрения на астму. Поэтому я здесь».
Некоторые женщины, выступавшие на митинге, как и Алина, отмечали одну неприятную тенденцию: сначала врачи ставят ребенку диагноз «бронхит», а потом констатируют, что у него астма.
А это уже официальная статистика Минздрава Самарской области: показатель распространенности бронхиальной астмы у детей в возрасте до 14 лет в 2016 году получился на 22,2 % выше областных значений и на 43,8% выше, чем по Российской Федерации. Этот же показатель для подростков в возрасте 15—17 лет выглядит совсем уж шокирующим: 3 582,3 на 100 тысяч подросткового населения. Это на 72,8% выше аналогичных средних показателей по РФ.
Часто на митинге цитировали и слова заместителя главного врача крупнейшей в Европе больницы, Медгородка, Владимира Козлова. Он утверждает, что за прошедшие 7 лет количество онкобольных в Тольятти выросло с 10 до 20 тысяч человек.
Хроника отравлений
12 августа в результате выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в медицинские учреждения Тольятти только за сутки обратилось свыше 100 человек. Какое именно предприятие испортило воздух, установить не удалось.
«Я хорошо запомнила день 26 августа, — рассказывает участница митинга по имени Наталья, она проживает в Центральном районе Тольятти. — Мы с дочерью проснулись от химического запаха. Представляете, я почувствовала его даже сквозь сон. Чем пахло? По запаху очень напоминает карбид. Кисловатый такой вкус. Я сразу же закрыла в квартире все форточки. Но писать о выбросах в соцсетях все стали почему-то на следующий день».
Действительно, 27 августа блогеры Тольятти писали на тему экологии очень много. В тот день на «Сибуре» случилась авария. Около 9 утра по местному времени на предприятии остановили работу компрессорного оборудования (по причине снижения напряжения в сетях, — прим. ред.), продукты производства были переведены на факел. Проще говоря, их жгли. Несмотря на то, что пресс-служба «Сибура» заявила, что несанкционированных выбросов углеводородов не было, многие тольяттинцы, проживающие в Центральном и Автозаводском районе, пожаловались на сильную головную боль и удушье.
28 августа, по данным ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», было зафиксировано превышение ПДК по аммиаку в 1,7 раза.
31 августа ПДК по аммиаку была превышена в 1,9 раза — официальная информация Приволжского УГМС.
Источник выбросов не найден. Пока активисты его ищут, а местные власти делают вид, что занимаются тем же, тольяттинцы сочиняют вот такие песни.
Ищут виновных, но не могут найти
Обсуждая экологическую обстановку в городе, тольяттинцы склонны обвинять в загрязнении воздуха трех «монстров» химической индустрии: «Сибур», «Куйбышевазот» (КУАЗ) и «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Хотя, по состоянию на 2017 год, в городе зарегистрировано 125 химических компаний.
Любопытно, что сами представители «большой тройки» винят во всем автомобильные выхлопы.
«Соглашусь, что Тольятти когда-то был городом бандитов, — говорит депутат гордумы VII созыва от КПРФ Павел Турков. — Но он никогда не был городом дураков. За кого они нас держат, рассказывая о вреде транспорта?»
Соратник Туркова, организатор митинга Алексей Ястребов, как и все остальные участники протестной акции, не может назвать конкретного виновного в ухудшении экологической ситуации. Тем не менее он призывает не прекращать «шуметь» в соцсетях и еще чаще выходить на улицу с плакатами. По его словам, только так можно добиться вмешательства федерального центра в решение экологических проблем моногорода.
«Одним пахнет, а чиновникам — не пахнет, — горячится Ястребов со сцены, — Может, власть имущие и их дети дышат другим воздухом?! Вряд ли. Пока же они продолжают убивать нас во сне! Давайте дружно крикнем: «Хватит травить Тольятти!»
И толпа в третий, в четвертый, в пятый раз дружно повторяет за ним: «Хватит травить Тольятти!»
Несколько полицейских, обеспечивающих порядок на этой акции, откровенно скучают и даже не смотрят в сторону выступающих.
«Я считаю, все крупные химпредприятия соблюдают негласную договоренность — не выдавать друг друга, — уверен участник митинга по имени Константин. — Поэтому так сложно понять реальную картину происходящего».
Среди экоактивистов бытует мнение, что проблему частично поможет решить покупка современной мобильной химической лаборатории. Дело в том, что действующие стационарные посты, определяющие состояние атмосферного воздуха, способны выявить лишь 23 химических соединения. Для справки: только у «Тольяттиазота» насчитывается 90 позиций по выбросам.
Ястребов, впрочем, уверен, что покупка передвижной лаборатории в ближайшее время не улучшит экологическую ситуацию в Тольятти.
«От ее приобретения до использования пройдет полтора-два года, — объясняет он. — Ведь нужно получить аттестацию, обучить персонал и так далее. А проблему с выбросами нужно было решать вчера. То есть все сроки давно вышли».
Гражданский активист прав: по данным, опубликованным в докладе «Об экологической ситуации в Самарской области за 2017 год» (подготовлен специалистами Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования правительства региона, — прим. ред.) объемы загрязняющих веществ от стационарных источников, попавших в атмосферный воздух, составляют 110,30 выбросов в год на 1 квадратный километр. По этим показателям Тольятти обошел в 2016 году даже Чапаевск и Новокуйбышевск. Эти два города Самарской области традиционно считаются лидерами региона по количеству экологических проблем.
Портрет экоактивиста
До лета 2018 года Алексей Ястребов был известен преимущественно пользователям социальной сети «Фейсбук». Он позиционировал себя как правозащитник и юрист, специализирующийся на проблемах ЖКХ.
Однако именно ему первому удалось оседлать «зеленый» протест в Тольятти. 13 сентября он опубликовал у себя на странице в соцсетях призыв поучаствовать в специальной акции. По замыслу Ястребова, несколько человек с плакатами, выражающими несогласие с экологической политикой властей, должны стоять на одной из улиц Тольятти на расстоянии более 50 метров друг от друга (в этом случае каждый из них проводит свой одиночный пикет).
Акция удалась — на просьбу Ястребова в соцсетях неожиданно откликнулось более 60 человек. Они растянулись по улице Ново-Заводская, где расположены крупнейшие химические предприятия, на расстоянии 10 с лишним километров. В знак солидарности проезжающие мимо автомобили сигналили сторонникам Ястребова. Тольяттинские социальные сети взорвались от сообщений и фотографий протестующих. Даже официальные СМИ не смогли не заметить эти одиночные пикеты, и уже на следующий день правозащитник Ястребов появился в эфире государственных телеканалов и крупных радиостанций.
Себя он называет «независимым общественником». Считается соратником депутата Туркова. Последний, в свою очередь, является помощником депутата Государственной думы РФ Леонида Калашникова и, по некоторым данным, близок к топ-менеджерам предприятия «Тольяттинский трансформатор».
«Если выяснится, что нарушения были, а чиновники это скрывали или подписывали документы о том, что экологическая ситуация в Тольятти удовлетворительная, то пусть они телепортируются в тюрьму!» — пожелал, завершая митинг, Павел Турков. В ответ толпа начала скандировать в адрес местных властей: «Позор! Позор! Позор!»
Впрочем, самым ярким и одновременно коротким выступлением на этой акции был спич восьмикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Эмина Мамедова:
«Если мог бы — задушил бы их своими руками», — сказал спортсмен о виновниках, продолжающих травить Тольятти.
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