«Они убивают нас во сне»: жители Тольятти вышли на улицу с экологическим протестом

И потребовали предоставить реальные данные по загрязнению воздуха химическими гигантами

Фото: Виталий Папилкин

Вопреки ожиданиям, первый в современной истории Тольятти экологический митинг собрал не больше 150 человек. Для города с населением 800 тысяч жителей это капля в море. Выходит, что тема выбросов вредных веществ по-настоящему волнует лишь экологических активистов да пользователей «Фейсбука». Тем не менее 23 сентября на небольшой площадке недалеко от крупнейшего в городе торгового центра, собралась разношерстная толпа. Единственное, кого не было на акции протеста, так это представителей химических предприятий, которые, собственно, и обвиняют в загрязнении воздуха — а именно компаний «Сибур», «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот». Подробности — в репортаже «Реального времени».

#хватиттравитьтольятти



Этот хэштег — самый популярный в тольяттинском сегменте интернета последние несколько месяцев. Он объединил хипстеров и пожилых общественников, экологических активистов со стажем и девушек, прописавшихся в «Инстаграме», депутатов и многодетных матерей. На митинге были сторонники «Единой России», ОНФ, члены КПРФ, Социально-экологического союза и рядовые общественники. Большинство пришли семьями. Бросался в глаза возраст митингующих: он не превышал 35 лет. Одни пришли на эту согласованную акцию в костюмах химзащиты, другие в марлевых повязках, третьи — с самодельными плакатами.

Конфликт жителей Тольятти с топ-менеджментом химических предприятий тлел, как уголь, начиная с января 2018 года. Тогда граждане стали наблюдать на Обводном шоссе (поблизости от химгигантов) необычный дым, напоминающий туман. Он стелился на высоте 3—4 метра от земли, был желтого цвета и имел специфический запах. Чаще всего активисты фиксировали выбросы в атмосферу по пятницам, в промежутке с 21.00 до 23.00 по местному времени.

Об этом много писали в социальных сетях, но не в официальных СМИ, поскольку местные телекомпании и газеты, как правило, связаны с химпромом коммерческими договорами на рекламу.

Почему у жителей конфликт именно с топ-менеджерами химических гигантов? Со сцены часто звучало, что последние не живут в Тольятти, при этом позволяя себе травить местное население. Доля правды в этом есть. Так, например, Владимир Махлай и его сын Сергей (крупнейшие акционеры «Тольяттиазота») давно живут за границей — в Лондоне и Милане соответственно.

Владимир Махлай и его сын Сергей (крупнейшие акционеры «Тольяттиазота») давно живут за границей — в Лондоне и Милане соответственно. Фото polit.ru

Настоящий социальный взрыв по поводу загрязнения воздуха случился в конце лета. В августе и сентябре в Тольятти стояла жаркая, а главное, безветренная погода. Выбросы в атмосферу фактически зависали над городом в виде ядовитого облака. Жители стали жаловаться на головную боль, сухость во рту, удушье, рвоту, головокружение.

«Речь идет о слабоумии у новорожденных»

«Я работаю психотерапевтом и по роду деятельности часто общаюсь с врачами. Конечно, мы обсуждаем экологию. Доктора отмечают, что в Тольятти все чаще стали появляться на свет дети с врожденной деменцией. То есть речь идет о слабоумии, болезни, которая в основном наблюдается у пожилых людей», — рассказывает участница митинга по имени Алина.

Девушка приехала сюда за рулем дорогого внедорожника, невзирая на протесты супруга.

Спрашиваю: «Как вы относитесь к заявлениям некоторых блогеров о том, что участники этой акции пришли на митинг, потому что им заплатили?»

«Серьезно? А где можно получить мой гонорар?» — смеется Алина.

Она в первых рядах протестующих. В руках плакат: «Остановите экологическую катастрофу!»

«Мой муж, мягко говоря, не в восторге от того, что я участвую в этих акциях, — продолжает Алина. — Он эфэсбешник. Говорит, что всех нас тут и сфотографируют, и снимут на видео. А потом обязательно устроят проблемы. Но замалчивать эти вопросы я считаю преступлением. Две недели назад наша семья вернулась из отпуска, отдыхали в Крыму. И представляете, уже на следующий день у ребенка началась одышка. Медики говорят, что есть все подозрения на астму. Поэтому я здесь».

Большинство пришли на акцию семьями



Некоторые женщины, выступавшие на митинге, как и Алина, отмечали одну неприятную тенденцию: сначала врачи ставят ребенку диагноз «бронхит», а потом констатируют, что у него астма.

А это уже официальная статистика Минздрава Самарской области: показатель распространенности бронхиальной астмы у детей в возрасте до 14 лет в 2016 году получился на 22,2 % выше областных значений и на 43,8% выше, чем по Российской Федерации. Этот же показатель для подростков в возрасте 15—17 лет выглядит совсем уж шокирующим: 3 582,3 на 100 тысяч подросткового населения. Это на 72,8% выше аналогичных средних показателей по РФ.

Часто на митинге цитировали и слова заместителя главного врача крупнейшей в Европе больницы, Медгородка, Владимира Козлова. Он утверждает, что за прошедшие 7 лет количество онкобольных в Тольятти выросло с 10 до 20 тысяч человек.

Хроника отравлений

12 августа в результате выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в медицинские учреждения Тольятти только за сутки обратилось свыше 100 человек. Какое именно предприятие испортило воздух, установить не удалось.

«Я хорошо запомнила день 26 августа, — рассказывает участница митинга по имени Наталья, она проживает в Центральном районе Тольятти. — Мы с дочерью проснулись от химического запаха. Представляете, я почувствовала его даже сквозь сон. Чем пахло? По запаху очень напоминает карбид. Кисловатый такой вкус. Я сразу же закрыла в квартире все форточки. Но писать о выбросах в соцсетях все стали почему-то на следующий день».

Действительно, 27 августа блогеры Тольятти писали на тему экологии очень много. В тот день на «Сибуре» случилась авария. Около 9 утра по местному времени на предприятии остановили работу компрессорного оборудования (по причине снижения напряжения в сетях, — прим. ред.), продукты производства были переведены на факел. Проще говоря, их жгли. Несмотря на то, что пресс-служба «Сибура» заявила, что несанкционированных выбросов углеводородов не было, многие тольяттинцы, проживающие в Центральном и Автозаводском районе, пожаловались на сильную головную боль и удушье.

Несмотря на то, что пресс-служба «Сибура» заявила, что несанкционированных выбросов углеводородов не было, многие тольяттинцы, проживающие в Центральном и Автозаводском районе, пожаловались на сильную головную боль и удушье. Фото wikipedia.org



28 августа, по данным ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», было зафиксировано превышение ПДК по аммиаку в 1,7 раза.

31 августа ПДК по аммиаку была превышена в 1,9 раза — официальная информация Приволжского УГМС.

Источник выбросов не найден. Пока активисты его ищут, а местные власти делают вид, что занимаются тем же, тольяттинцы сочиняют вот такие песни.

Ищут виновных, но не могут найти

Обсуждая экологическую обстановку в городе, тольяттинцы склонны обвинять в загрязнении воздуха трех «монстров» химической индустрии: «Сибур», «Куйбышевазот» (КУАЗ) и «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Хотя, по состоянию на 2017 год, в городе зарегистрировано 125 химических компаний.

Любопытно, что сами представители «большой тройки» винят во всем автомобильные выхлопы.

«Соглашусь, что Тольятти когда-то был городом бандитов, — говорит депутат гордумы VII созыва от КПРФ Павел Турков. — Но он никогда не был городом дураков. За кого они нас держат, рассказывая о вреде транспорта?»

Соратник Туркова, организатор митинга Алексей Ястребов, как и все остальные участники протестной акции, не может назвать конкретного виновного в ухудшении экологической ситуации. Тем не менее он призывает не прекращать «шуметь» в соцсетях и еще чаще выходить на улицу с плакатами. По его словам, только так можно добиться вмешательства федерального центра в решение экологических проблем моногорода.

Алексей Ястребов, как и все остальные участники протестной акции, не может назвать конкретного виновного в ухудшении экологической ситуации

«Одним пахнет, а чиновникам — не пахнет, — горячится Ястребов со сцены, — Может, власть имущие и их дети дышат другим воздухом?! Вряд ли. Пока же они продолжают убивать нас во сне! Давайте дружно крикнем: «Хватит травить Тольятти!»

И толпа в третий, в четвертый, в пятый раз дружно повторяет за ним: «Хватит травить Тольятти!»

Несколько полицейских, обеспечивающих порядок на этой акции, откровенно скучают и даже не смотрят в сторону выступающих.

«Я считаю, все крупные химпредприятия соблюдают негласную договоренность — не выдавать друг друга, — уверен участник митинга по имени Константин. — Поэтому так сложно понять реальную картину происходящего».

Среди экоактивистов бытует мнение, что проблему частично поможет решить покупка современной мобильной химической лаборатории. Дело в том, что действующие стационарные посты, определяющие состояние атмосферного воздуха, способны выявить лишь 23 химических соединения. Для справки: только у «Тольяттиазота» насчитывается 90 позиций по выбросам.

Ястребов, впрочем, уверен, что покупка передвижной лаборатории в ближайшее время не улучшит экологическую ситуацию в Тольятти.

«От ее приобретения до использования пройдет полтора-два года, — объясняет он. — Ведь нужно получить аттестацию, обучить персонал и так далее. А проблему с выбросами нужно было решать вчера. То есть все сроки давно вышли».

Гражданский активист прав: по данным, опубликованным в докладе «Об экологической ситуации в Самарской области за 2017 год» (подготовлен специалистами Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования правительства региона, — прим. ред.) объемы загрязняющих веществ от стационарных источников, попавших в атмосферный воздух, составляют 110,30 выбросов в год на 1 квадратный километр. По этим показателям Тольятти обошел в 2016 году даже Чапаевск и Новокуйбышевск. Эти два города Самарской области традиционно считаются лидерами региона по количеству экологических проблем.

«Если мог бы — задушил бы их своими руками», — сказал Эмин Мамедов о виновниках, продолжающих травить Тольятти



Портрет экоактивиста

До лета 2018 года Алексей Ястребов был известен преимущественно пользователям социальной сети «Фейсбук». Он позиционировал себя как правозащитник и юрист, специализирующийся на проблемах ЖКХ.

Однако именно ему первому удалось оседлать «зеленый» протест в Тольятти. 13 сентября он опубликовал у себя на странице в соцсетях призыв поучаствовать в специальной акции. По замыслу Ястребова, несколько человек с плакатами, выражающими несогласие с экологической политикой властей, должны стоять на одной из улиц Тольятти на расстоянии более 50 метров друг от друга (в этом случае каждый из них проводит свой одиночный пикет).

Акция удалась — на просьбу Ястребова в соцсетях неожиданно откликнулось более 60 человек. Они растянулись по улице Ново-Заводская, где расположены крупнейшие химические предприятия, на расстоянии 10 с лишним километров. В знак солидарности проезжающие мимо автомобили сигналили сторонникам Ястребова. Тольяттинские социальные сети взорвались от сообщений и фотографий протестующих. Даже официальные СМИ не смогли не заметить эти одиночные пикеты, и уже на следующий день правозащитник Ястребов появился в эфире государственных телеканалов и крупных радиостанций.

Себя он называет «независимым общественником». Считается соратником депутата Туркова. Последний, в свою очередь, является помощником депутата Государственной думы РФ Леонида Калашникова и, по некоторым данным, близок к топ-менеджерам предприятия «Тольяттинский трансформатор».

«Если выяснится, что нарушения были, а чиновники это скрывали или подписывали документы о том, что экологическая ситуация в Тольятти удовлетворительная, то пусть они телепортируются в тюрьму!» — пожелал, завершая митинг, Павел Турков. В ответ толпа начала скандировать в адрес местных властей: «Позор! Позор! Позор!»

Толпа начала скандировать в адрес местных властей: «Позор! Позор! Позор!»



Впрочем, самым ярким и одновременно коротким выступлением на этой акции был спич восьмикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Эмина Мамедова:

«Если мог бы — задушил бы их своими руками», — сказал спортсмен о виновниках, продолжающих травить Тольятти.