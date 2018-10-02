Под одной крышей: как татарский богослов Зия Камали поселил у себя башкирского классика Мажита Гафури
Очерки из жизни первого народного поэта Башкортостана и основателя медресе «Галия»
В Уфе, на улице Гафури, 89, жил знаменитый просветитель и основатель медресе «Галия» Зия Камали (Зияитдин-Парвазетдин Камалетдинов). Более того, свой угол в этой усадьбе некоторое время был и у классика башкирской и татарской литературы Мажита Гафури. Однако строение с заколоченными окнами до сих пор не взято под государственную охрану. Учитывая, что эта территория в центре города передана одному из застройщиков, будущее уникального дома находится под вопросом. Председатель совета Фонда культуры имени Мажита Гафури Люция Камаева-Гафури в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о выдающихся жильцах этого здания — Гафури и Камали.
Увековечен при жизни
В Уфе, по улице Гоголя, 28, находится Мемориальный дом-музей Мажита Гафури. Это один из культурных, литературных центров столицы Башкирии. Дом-усадьбу Гафури в 1923 году подарил горисполком — согласно решению правительства Башкирии о проведении торжественных мероприятий по случаю 20-летнего юбилея литературной деятельности писателя. Инициатором стал народный комиссар просвещения Газим Касымов. Он же выступил автором первой научной биографии поэта. Торжества состоялись в здании Дворянского собрания (в нынешнем Шаляпинском зале Академии искусств имени З. Исмагилова). Гафури присвоили почетное звание народного поэта, Наркомзем подарил корову.
В честь Мажита Гафури была переименована улица Никольская. Возможно, это единственный случай в истории, когда улицу назвали именем поэта при жизни. Гафури прожил в этом доме до смерти в 1934 году. После него в доме продолжали жить его супруга Зухра Камалетдиновна и семья сына Анвара. Спустя две недели после ухода Гафури в мир вечности родился его старший внук Раиф.
В 1948 году открылся музей писателя, который сначала занимал половину дома. В 1953 году семье Анвара Гафури предоставили квартиру, и дом Мажита Гафури получил статус мемориального Дома-музея. В дом на Гоголя, 28 мы часто приходили с мужем Халитом Анваровичем, младшим внуком Мажита Гафури. Он любил бывать в нем, рассказывал о детских впечатлениях, музицировал на фортепиано. Халит Гафури родился в 1948 году, в год открытия музея деда, провел в нем раннее детство и очень хорошо помнил соседей, каким было внутреннее убранство, двор. Потом приходили втроем — с нашим сыном Мирсаитом, правнуком Гафури…
Войдя в семью Мажита Гафури, я стала больше интересоваться его творчеством, биографией, родословной. Вместе с мужем и единомышленниками мы создали общественную организацию — Фонд культуры имени Мажита Гафури, главной целью его является популяризация творчества классика литературы татарского и башкирского народов. Мы собираем материалы, документы, книги, радуемся самой маленькой информации, детали, открывающей новые страницы в творческой биографии Гафури. Нашли родственников друга Гафури Ахмет-Зии Тупеева в Уфе и в Казани, а в их архивах неизвестные фотографии Мажита Гафури. С Тупеевым Гафури учился в Троицке, в медресе шейха Зайнуллы Расулева. После А.-З. Тупеев окончил университет в Бейруте, вернулся в Уфу и преподавал в медресе «Галия» родной язык и литературу, его брат Исмагил Тупеев — химию.
После пожара
Задалась вопросом: а где жил Гафури до того, как ему подарили дом на Гоголя? Старожилы Уфы отвечали: «В доме Зии хазрата». А кто такой Зия хазрат? Мой супруг Халит Анварович посоветовал обратиться к дочери Сайфи Кудаша Суембике Сайфиевне. От нее я получила много ценной информации. Она рассказала, что Гафури жил в доме ректора медресе «Галия» Зии Камали и назвала адрес: улица Гафури (бывшая Никольская), 89. Мы ходили к дому, жители подтвердили слова С. Кудашевой. Они с большой теплотой говорили о Гафури, вспоминая рассказы старшего поколения.
В 1915 году сгорел дом, в котором Гафури снимал комнату. Из огня няня успела вынести пятилетнего Анвара, сына поэта. Сгорели уникальная библиотека Гафури, дневник, начатый в годы учебы в Троицке, неопубликованные рукописи. Уцелела единственная книга — сборник стихов великого арабского поэта аль-Маари, благодаря тому, что была на руках его друга — учителя Халима Искандарова. По воспоминаниям Сайфи Кудаша, эта книга до смерти поэта лежала на маленьком столике около его кровати.
Я думаю, что пожар не был случайным. Ведь именно в 1915 году, в разгар первой империалистической войны, в дни, когда погиб родной брат его отца, Гафури написал стихотворение «Видно, нет тебя, Аллах!», указав в скобках «зарлану», то есть «жалоба». Впервые он прочел его на литературно-музыкальном вечере в медресе «Галия». Стихотворение произвело эффект разорвавшейся бомбы и завладело умами молодежи. Шакирды дружно просили автора повторить стихотворение несколько раз на бис. А в обществе, особенно среди священнослужителей, стихотворение вызвало бурю возмущения. Гафури предали анафеме во всех мечетях страны. Группа лавочников пришла в типографию «Шарек», где Гафури работал корректором, чтобы избить автора строк, взбудораживших умы учащейся и трудящейся молодежи, но рабочие типографии взяли в кольцо Гафури и не допустили расправы над любимым поэтом.
После пожара семья Гафури снимала комнату в доме на углу улиц Вавилова и Ильинской до 1921 года. В тот тяжелый, голодный год Зия Камали пригласил Гафури с семьей в свой дом по улице Никольской, 89. Там он прожил до 1923 года.
Суембика Сайфиевна так описывает строение: «Дом Зии Камали расположен во дворе, поэт с семьей занимал четвертую часть, правый угол дома. От наружной двери до входа в дом проходил коридор длиною в 1,5 метра, небольшие сени с чуланом. Жилая часть состояла из двух комнат, одна из них большая с двумя окнами. Эта комната была разделена легкой перегородкой, образуя темную комнату-спальню. Рядом с темной комнатой находилась маленькая кухня с русской печью. Напротив кухни была маленькая комната (2x2 метра) — кабинет поэта с одним окном во двор».
После переезда Гафури в подаренный дом на Гоголя, 28 до 1935 года здесь жила семья Сайфи Кудаша. Зия хазрат был учителем и другом Гафури. Гафури ценил дружбу с ним и навещал его до тех пор, пока мог ходить.
Легендарные сокурсники Гафури
Впервые Гафури юношей пришел в Уфу пешком из родной деревни Зилим-Караново с намерением учиться в медресе «Усмания». Однако за учебу надо было платить. Осмеяв, бедного юношу выгнали, а холщовый мешок с книгами и лапти выкинули на улицу. Мажит собрал свои пожитки и ушел в медресе в селе Киешки близ Уфы, к Мирсаяфу хазрату, где проучился зиму. Затем последовали шесть лет учебы в медресе шейха Зайнуллы Расулева в Троицке, год учебы в медресе «Мухаммадия» в Казани. Ректор Г. Баруди готовил Гафури к преподавательской деятельности, и, возможно, Гафури остался бы в Казани, если бы не уехал в Уфу, узнав, что в октябре 1906 года там открылось новометодное медресе «Галия». Он известным в тюркском мире поэтом вернулся в Уфу навсегда после многолетних странствий. В Уфе Гафури обрел семью. Шестилетний курс учебы он закончил экстерном за три года и получил диплом «Галии» с отметками «5» и «5+».
Роль медресе «Галия» в подготовке кадров татарской и башкирской и в целом национальной интеллигенции мусульман России была неоценима. Ее можно сопоставить со значением Царскосельского лицея для российской культуры с его знаменитыми выпускниками, среди которых поэты и писатели А. Пушкин, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, М. Салтыков-Щедрин, вице-канцлер, дипломат А. Горчаков, генерал-майор В. Вольховский, И. Пущин и другие.
Сокурсниками Мажита Гафури были Галимжан Ибрагимов, Зия Ермеки, Ибрагим Башмаков, будущий классик казахской литературы Магжан Жумабаев. В ее стенах учились будущие выдающиеся писатели Шайхзада Бабич, Хасан Туфан, Сайфи Кудаш, музыкант Султан Габяши, тюрколог Нигмат Хаким, шакирды из Средней Азии, Казахстана и с Кавказа. Многих выпускников медресе «Галия» постигла трагическая участь: 70 процентов из них, составлявших национальную элиту мусульманских народов страны, были расстреляны, посажены в тюрьмы или сосланы в лагеря, где погибли от голода и непосильного труда в 1930—40-х годах. В 1937 году был необоснованно репрессирован один из первых кандидатов наук среди татар и башкир Нигмат Хаким за попытку опубликовать эпос «Идегей».
В 1938-м прервалась жизнь выпускника «Галии» дипломата Карима Хакимова. Его на арабском Востоке называли «красный паша». Он был личным другом основателя правящей и ныне династии Саудидов Абдель-Азиза ибн Сауда. После отзыва и последовавшей казни Карима Хакимова в 1938 году Королевство Саудовская Аравия прервало дипломатические отношения с СССР и возобновило лишь в 1991 году. В 1990 году посол СССР в Йеменской Арабской Республике В. Попов, характеризуя работу К.А. Хакимова в Аравии, писал: «То, что сделал этот человек как дипломат, как представитель нашей страны, трудно переоценить. Именно в результате в значительной степени его личного вклада был заложен фундамент отношений молодого советского государства с арабским миром… Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе людей Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев огромным уважением… Арабским он владел превосходно, даже арабы поражались его умению столь глубоко, витиевато и чисто «по-арабски» излагать мысли. Читать написанные его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так профессионально они написаны, и такой сочный, выразительный язык. Он был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, его дом всегда был полон гостей — приходили и купцы, и приближенные королевской семьи, и простой люд». А ведь такие глубокие знания Карим Хакимов получил в медресе «Галия». Перед отправкой в Саудовскую Аравию на дипломатическую службу Карим Хакимов пришел к своему учителю Зие Камали и несколько часов они беседовали об истории, культуре, традициях, обычаях, нравах народов арабских стран. Об этой встрече с Зией Камали он написал в одном из журналов, выходивших в Оренбурге.
Трагическая участь постигла и самого Зию Камали. В 1936 году его арестовали, предъявив обвинение в подрывной националистической деятельности. Умер он от голода в 1942 году в Самарской тюрьме. Реабилитирован посмертно в 1956 году за отсутствием состава преступления.
Учеба Камали
Смыслом жизни Зии Камали было просвещение народа. С детских лет он был любознательным, способным к учению. Получив начальное образование в медресе Кляшево, поступает в уфимское медресе «Гусмания» и после его окончания Парвазетдина единогласно оставляют на должности преподавателя. Он много читает, занимается самообразованием, мечтает учиться в университете «Аль-Азхар» в Каире, с этой целью откладывает деньги для учебы. К его счастью, в те годы мусульманами Уфы было организовано благотворительное общество, учредители которого приняли решение направить Парвазетдина на учебу по его желанию в Каир за счет средств общества.
Пять лет длилось обучение, а во время каникул Парвазетдин ездил в страны арабского Востока, посещал Мекку, Медину. Изучал культуру, обычаи народов. В поездках его часто сопровождали друзья Муса Бигиев и С. Дагистани. После он публиковал очерки о путешествиях, научные статьи по философии в египетских газетах и журналах.
Муфтий Египта и одновременно ректор университета «Аль-Азхар» шейх Мухаммад Габдух (Абдо) обратил внимание на способного, старательного шакирда и взял его под свое покровительство. Ректор и преподаватели были готовы оставить его в университете и направить на учебу в Сорбонну, так как Парвазетдин к тому времени свободно владел французским и английским языками. Однако обдумав это заманчивое предложение, он поблагодарил своего наставника Мухаммада Габдуха и сказал: «И на моей бедной родине моим землякам нужен свет знаний. Просвещать, тем самым способствовать улучшению их жизни. Это дело я считаю своим долгом. Поэтому желаю вернуться в родные края». Услышав эти слова, Мухаммад Габдух встал с места, обнял своего ученика и сказал: «Правильно думаешь. Так и надо поступать. На твоем месте я бы тоже так сделал».
Получив благословение учителя, Камали возвращается домой. По дороге он заезжает в Баку, Астрахань, знакомится с методикой преподавания в мусульманских учебных заведениях. Распознав в нем высокообразованного человека, ему предлагают остаться в этих городах преподавателем, но он рвется в Уфу воплотить свои мечты о просвещении народа по новой методике с обучением по разным научным дисциплинам.
Передовое медресе
Его мечты об открытии новометодного медресе нашли поддержку в лице Суфиябики и Салимгарея Джантуриных, представителей знатных состоятельных людей Уфы, передовой, образованной интеллигенции. Кроме них на строительство здания медресе «Галия» внесли деньги Садретдин и Бадретдин Назировы, Сабиржан Шамгулов. Фундамент был заложен 7 мая 1908 года. Первый камень установил муфтий Султанов. На проведение электричества деньги дал однокашник по учебе в Каире Муса Бигиев.
Трехэтажное здание было построено и оборудовано для учебы и жизни шакирдов в соответствии с техническими достижениями того времени. Преподавать Зия Камали пригласил лучших учителей, образованнейших людей того времени: Фатых Сайфи-Казанлы преподавал географию и историю, Галимжан Ибрагимов — татарский язык и литературу, Саитшариф Зиганшин — арабский язык, автор двух учебников Амин Хафаси — арабскую поэзию, Габдулла Шонаси (Ибрагимов) — физику, Закуан Богданов — черчение и рисование, Фатима Давлеткильдеева — русский язык и литературу, Мухутдин (Махмут) Сатаев — логику, Гиниятулла Терегулов (в будущем доктор медицинских наук, профессор) — математику, Шакир Мухамедьяров — российское государственное право, Хабиб Зайни — географию, биологию, физкультуру (у его отца преподавателя медресе «Мухаммадия» в Троицке Гафури брал уроки стихосложения по книге «Гаруз гильми») и др. Выпускники «Галии» свободно владели арабским языком, что помогало им усвоить Коран, читать арабскую литературу, пронизанную кораническими сюжетами. Сам Камали преподавал философию и психологию. Написал несколько научных трудов по философии.
Зия Камали приходился родным братом отцу матери Суембики Сайфиевны Кудашевой. Она автор нескольких книг. Среди них воспоминания о Мажите Гафури «Это было давно» на русском языке и «Великий просветитель Зия Камали» на татарском. В книге о Камали Суембика Сайфиевна приводит слова отца Сайфи Кудаша, произнесенные на юбилейных торжествах в честь его 90-летия на встрече с жителями родной деревни Кляшево в Чишминском районе Башкортостана. Он благодарит односельчан за теплый прием его и Мустая Карима, двух народных поэтов, и отмечает, что они не должны забывать еще одного выходца из Кляшево, достойного еще большего уважения — Парвазетдина, сына Жамалетдина Камалетдинова, — Зию Камали, основателя и ректора медресе «Галия».
Ныне в историческом здании по улице Чернышевского, 5 находится Российский исламский университет ЦДУМ России, известный как «Галия-Диния», где современные шакирды получают высшее образование по духовным и светским наукам. Коллектив преподавателей университета продолжает дело Зии Камали.
И наша задача — сохранить память о выдающемся просветителе, педагоге, ученом Парвазетдине Жамалетдиновиче Камалетдинове, вошедшем в историю под именем Зия Камали. Требуется отреставрировать его дом, расположенный по адресу: улица Гафури (бывшая Никольская), 89, создать музей. Дом, в котором жили три выдающихся сына татарского и башкирского народов: Зия Камали, Мажит Гафури, Сайфи Кудаш.
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