Под одной крышей: как татарский богослов Зия Камали поселил у себя башкирского классика Мажита Гафури

Очерки из жизни первого народного поэта Башкортостана и основателя медресе «Галия»

В Уфе, на улице Гафури, 89, жил знаменитый просветитель и основатель медресе «Галия» Зия Камали (Зияитдин-Парвазетдин Камалетдинов). Более того, свой угол в этой усадьбе некоторое время был и у классика башкирской и татарской литературы Мажита Гафури. Однако строение с заколоченными окнами до сих пор не взято под государственную охрану. Учитывая, что эта территория в центре города передана одному из застройщиков, будущее уникального дома находится под вопросом. Председатель совета Фонда культуры имени Мажита Гафури Люция Камаева-Гафури в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о выдающихся жильцах этого здания — Гафури и Камали.

Увековечен при жизни

В Уфе, по улице Гоголя, 28, находится Мемориальный дом-музей Мажита Гафури. Это один из культурных, литературных центров столицы Башкирии. Дом-усадьбу Гафури в 1923 году подарил горисполком — согласно решению правительства Башкирии о проведении торжественных мероприятий по случаю 20-летнего юбилея литературной деятельности писателя. Инициатором стал народный комиссар просвещения Газим Касымов. Он же выступил автором первой научной биографии поэта. Торжества состоялись в здании Дворянского собрания (в нынешнем Шаляпинском зале Академии искусств имени З. Исмагилова). Гафури присвоили почетное звание народного поэта, Наркомзем подарил корову.

В честь Мажита Гафури была переименована улица Никольская. Возможно, это единственный случай в истории, когда улицу назвали именем поэта при жизни. Гафури прожил в этом доме до смерти в 1934 году. После него в доме продолжали жить его супруга Зухра Камалетдиновна и семья сына Анвара. Спустя две недели после ухода Гафури в мир вечности родился его старший внук Раиф.

В 1948 году открылся музей писателя, который сначала занимал половину дома. В 1953 году семье Анвара Гафури предоставили квартиру, и дом Мажита Гафури получил статус мемориального Дома-музея. В дом на Гоголя, 28 мы часто приходили с мужем Халитом Анваровичем, младшим внуком Мажита Гафури. Он любил бывать в нем, рассказывал о детских впечатлениях, музицировал на фортепиано. Халит Гафури родился в 1948 году, в год открытия музея деда, провел в нем раннее детство и очень хорошо помнил соседей, каким было внутреннее убранство, двор. Потом приходили втроем — с нашим сыном Мирсаитом, правнуком Гафури…

В Уфе, по улице Гоголя, 28, находится Мемориальный дом-музей Мажита Гафури. Это один из культурных, литературных центров столицы Башкирии. Фото Андрея В. / domofoto.ru



Войдя в семью Мажита Гафури, я стала больше интересоваться его творчеством, биографией, родословной. Вместе с мужем и единомышленниками мы создали общественную организацию — Фонд культуры имени Мажита Гафури, главной целью его является популяризация творчества классика литературы татарского и башкирского народов. Мы собираем материалы, документы, книги, радуемся самой маленькой информации, детали, открывающей новые страницы в творческой биографии Гафури. Нашли родственников друга Гафури Ахмет-Зии Тупеева в Уфе и в Казани, а в их архивах неизвестные фотографии Мажита Гафури. С Тупеевым Гафури учился в Троицке, в медресе шейха Зайнуллы Расулева. После А.-З. Тупеев окончил университет в Бейруте, вернулся в Уфу и преподавал в медресе «Галия» родной язык и литературу, его брат Исмагил Тупеев — химию.

После пожара

Задалась вопросом: а где жил Гафури до того, как ему подарили дом на Гоголя? Старожилы Уфы отвечали: «В доме Зии хазрата». А кто такой Зия хазрат? Мой супруг Халит Анварович посоветовал обратиться к дочери Сайфи Кудаша Суембике Сайфиевне. От нее я получила много ценной информации. Она рассказала, что Гафури жил в доме ректора медресе «Галия» Зии Камали и назвала адрес: улица Гафури (бывшая Никольская), 89. Мы ходили к дому, жители подтвердили слова С. Кудашевой. Они с большой теплотой говорили о Гафури, вспоминая рассказы старшего поколения.

В 1915 году сгорел дом, в котором Гафури снимал комнату. Из огня няня успела вынести пятилетнего Анвара, сына поэта. Сгорели уникальная библиотека Гафури, дневник, начатый в годы учебы в Троицке, неопубликованные рукописи. Уцелела единственная книга — сборник стихов великого арабского поэта аль-Маари, благодаря тому, что была на руках его друга — учителя Халима Искандарова. По воспоминаниям Сайфи Кудаша, эта книга до смерти поэта лежала на маленьком столике около его кровати.

Я думаю, что пожар не был случайным. Ведь именно в 1915 году, в разгар первой империалистической войны, в дни, когда погиб родной брат его отца, Гафури написал стихотворение «Видно, нет тебя, Аллах!», указав в скобках «зарлану», то есть «жалоба». Впервые он прочел его на литературно-музыкальном вечере в медресе «Галия». Стихотворение произвело эффект разорвавшейся бомбы и завладело умами молодежи. Шакирды дружно просили автора повторить стихотворение несколько раз на бис. А в обществе, особенно среди священнослужителей, стихотворение вызвало бурю возмущения. Гафури предали анафеме во всех мечетях страны. Группа лавочников пришла в типографию «Шарек», где Гафури работал корректором, чтобы избить автора строк, взбудораживших умы учащейся и трудящейся молодежи, но рабочие типографии взяли в кольцо Гафури и не допустили расправы над любимым поэтом.

В тот тяжелый, голодный год Зия Камали пригласил Гафури с семьей в свой дом по улице Никольской, 89 (на фото). Там он прожил до 1923 года. Фото proural.info

После пожара семья Гафури снимала комнату в доме на углу улиц Вавилова и Ильинской до 1921 года. В тот тяжелый, голодный год Зия Камали пригласил Гафури с семьей в свой дом по улице Никольской, 89. Там он прожил до 1923 года.

Суембика Сайфиевна так описывает строение: «Дом Зии Камали расположен во дворе, поэт с семьей занимал четвертую часть, правый угол дома. От наружной двери до входа в дом проходил коридор длиною в 1,5 метра, небольшие сени с чуланом. Жилая часть состояла из двух комнат, одна из них большая с двумя окнами. Эта комната была разделена легкой перегородкой, образуя темную комнату-спальню. Рядом с темной комнатой находилась маленькая кухня с русской печью. Напротив кухни была маленькая комната (2x2 метра) — кабинет поэта с одним окном во двор».

После переезда Гафури в подаренный дом на Гоголя, 28 до 1935 года здесь жила семья Сайфи Кудаша. Зия хазрат был учителем и другом Гафури. Гафури ценил дружбу с ним и навещал его до тех пор, пока мог ходить.

Легендарные сокурсники Гафури

Впервые Гафури юношей пришел в Уфу пешком из родной деревни Зилим-Караново с намерением учиться в медресе «Усмания». Однако за учебу надо было платить. Осмеяв, бедного юношу выгнали, а холщовый мешок с книгами и лапти выкинули на улицу. Мажит собрал свои пожитки и ушел в медресе в селе Киешки близ Уфы, к Мирсаяфу хазрату, где проучился зиму. Затем последовали шесть лет учебы в медресе шейха Зайнуллы Расулева в Троицке, год учебы в медресе «Мухаммадия» в Казани. Ректор Г. Баруди готовил Гафури к преподавательской деятельности, и, возможно, Гафури остался бы в Казани, если бы не уехал в Уфу, узнав, что в октябре 1906 года там открылось новометодное медресе «Галия». Он известным в тюркском мире поэтом вернулся в Уфу навсегда после многолетних странствий. В Уфе Гафури обрел семью. Шестилетний курс учебы он закончил экстерном за три года и получил диплом «Галии» с отметками «5» и «5+».

Роль медресе «Галия» в подготовке кадров татарской и башкирской и в целом национальной интеллигенции мусульман России была неоценима. Ее можно сопоставить со значением Царскосельского лицея для российской культуры с его знаменитыми выпускниками, среди которых поэты и писатели А. Пушкин, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, М. Салтыков-Щедрин, вице-канцлер, дипломат А. Горчаков, генерал-майор В. Вольховский, И. Пущин и другие.

В 1938-м прервалась жизнь выпускника «Галии» дипломата Карима Хакимова. Его на арабском востоке называли «красный паша». Из коллекции Музея Карима Хакимова, с. Дюсяново, Бижбулякский район, Республика Башкортостан



Сокурсниками Мажита Гафури были Галимжан Ибрагимов, Зия Ермеки, Ибрагим Башмаков, будущий классик казахской литературы Магжан Жумабаев. В ее стенах учились будущие выдающиеся писатели Шайхзада Бабич, Хасан Туфан, Сайфи Кудаш, музыкант Султан Габяши, тюрколог Нигмат Хаким, шакирды из Средней Азии, Казахстана и с Кавказа. Многих выпускников медресе «Галия» постигла трагическая участь: 70 процентов из них, составлявших национальную элиту мусульманских народов страны, были расстреляны, посажены в тюрьмы или сосланы в лагеря, где погибли от голода и непосильного труда в 1930—40-х годах. В 1937 году был необоснованно репрессирован один из первых кандидатов наук среди татар и башкир Нигмат Хаким за попытку опубликовать эпос «Идегей».

В 1938-м прервалась жизнь выпускника «Галии» дипломата Карима Хакимова. Его на арабском Востоке называли «красный паша». Он был личным другом основателя правящей и ныне династии Саудидов Абдель-Азиза ибн Сауда. После отзыва и последовавшей казни Карима Хакимова в 1938 году Королевство Саудовская Аравия прервало дипломатические отношения с СССР и возобновило лишь в 1991 году. В 1990 году посол СССР в Йеменской Арабской Республике В. Попов, характеризуя работу К.А. Хакимова в Аравии, писал: «То, что сделал этот человек как дипломат, как представитель нашей страны, трудно переоценить. Именно в результате в значительной степени его личного вклада был заложен фундамент отношений молодого советского государства с арабским миром… Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе людей Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев огромным уважением… Арабским он владел превосходно, даже арабы поражались его умению столь глубоко, витиевато и чисто «по-арабски» излагать мысли. Читать написанные его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так профессионально они написаны, и такой сочный, выразительный язык. Он был вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, его дом всегда был полон гостей — приходили и купцы, и приближенные королевской семьи, и простой люд». А ведь такие глубокие знания Карим Хакимов получил в медресе «Галия». Перед отправкой в Саудовскую Аравию на дипломатическую службу Карим Хакимов пришел к своему учителю Зие Камали и несколько часов они беседовали об истории, культуре, традициях, обычаях, нравах народов арабских стран. Об этой встрече с Зией Камали он написал в одном из журналов, выходивших в Оренбурге.

Трагическая участь постигла и самого Зию Камали. В 1936 году его арестовали, предъявив обвинение в подрывной националистической деятельности. Умер он от голода в 1942 году в Самарской тюрьме. Реабилитирован посмертно в 1956 году за отсутствием состава преступления.

Учеба Камали

Смыслом жизни Зии Камали было просвещение народа. С детских лет он был любознательным, способным к учению. Получив начальное образование в медресе Кляшево, поступает в уфимское медресе «Гусмания» и после его окончания Парвазетдина единогласно оставляют на должности преподавателя. Он много читает, занимается самообразованием, мечтает учиться в университете «Аль-Азхар» в Каире, с этой целью откладывает деньги для учебы. К его счастью, в те годы мусульманами Уфы было организовано благотворительное общество, учредители которого приняли решение направить Парвазетдина на учебу по его желанию в Каир за счет средств общества.

Парвазетдин ездил в страны арабского Востока, в Мекку, Медину, изучал культуру, обычаи народов этих стран. В поездках его часто сопровождали друзья Муса Бигиев (на фото) и С. Дагистани

Пять лет длилось обучение, а во время каникул Парвазетдин ездил в страны арабского Востока, посещал Мекку, Медину. Изучал культуру, обычаи народов. В поездках его часто сопровождали друзья Муса Бигиев и С. Дагистани. После он публиковал очерки о путешествиях, научные статьи по философии в египетских газетах и журналах.

Муфтий Египта и одновременно ректор университета «Аль-Азхар» шейх Мухаммад Габдух (Абдо) обратил внимание на способного, старательного шакирда и взял его под свое покровительство. Ректор и преподаватели были готовы оставить его в университете и направить на учебу в Сорбонну, так как Парвазетдин к тому времени свободно владел французским и английским языками. Однако обдумав это заманчивое предложение, он поблагодарил своего наставника Мухаммада Габдуха и сказал: «И на моей бедной родине моим землякам нужен свет знаний. Просвещать, тем самым способствовать улучшению их жизни. Это дело я считаю своим долгом. Поэтому желаю вернуться в родные края». Услышав эти слова, Мухаммад Габдух встал с места, обнял своего ученика и сказал: «Правильно думаешь. Так и надо поступать. На твоем месте я бы тоже так сделал».

Получив благословение учителя, Камали возвращается домой. По дороге он заезжает в Баку, Астрахань, знакомится с методикой преподавания в мусульманских учебных заведениях. Распознав в нем высокообразованного человека, ему предлагают остаться в этих городах преподавателем, но он рвется в Уфу воплотить свои мечты о просвещении народа по новой методике с обучением по разным научным дисциплинам.

Передовое медресе

Его мечты об открытии новометодного медресе нашли поддержку в лице Суфиябики и Салимгарея Джантуриных, представителей знатных состоятельных людей Уфы, передовой, образованной интеллигенции. Кроме них на строительство здания медресе «Галия» внесли деньги Садретдин и Бадретдин Назировы, Сабиржан Шамгулов. Фундамент был заложен 7 мая 1908 года. Первый камень установил муфтий Султанов. На проведение электричества деньги дал однокашник по учебе в Каире Муса Бигиев.

Трехэтажное здание было построено и оборудовано для учебы и жизни шакирдов в соответствии с техническими достижениями того времени. Преподавать Зия Камали пригласил лучших учителей, образованнейших людей того времени: Фатых Сайфи-Казанлы преподавал географию и историю, Галимжан Ибрагимов — татарский язык и литературу, Саитшариф Зиганшин — арабский язык, автор двух учебников Амин Хафаси — арабскую поэзию, Габдулла Шонаси (Ибрагимов) — физику, Закуан Богданов — черчение и рисование, Фатима Давлеткильдеева — русский язык и литературу, Мухутдин (Махмут) Сатаев — логику, Гиниятулла Терегулов (в будущем доктор медицинских наук, профессор) — математику, Шакир Мухамедьяров — российское государственное право, Хабиб Зайни — географию, биологию, физкультуру (у его отца преподавателя медресе «Мухаммадия» в Троицке Гафури брал уроки стихосложения по книге «Гаруз гильми») и др. Выпускники «Галии» свободно владели арабским языком, что помогало им усвоить Коран, читать арабскую литературу, пронизанную кораническими сюжетами. Сам Камали преподавал философию и психологию. Написал несколько научных трудов по философии.





Медресе «Галия». Фото pastvu.com



Зия Камали приходился родным братом отцу матери Суембики Сайфиевны Кудашевой. Она автор нескольких книг. Среди них воспоминания о Мажите Гафури «Это было давно» на русском языке и «Великий просветитель Зия Камали» на татарском. В книге о Камали Суембика Сайфиевна приводит слова отца Сайфи Кудаша, произнесенные на юбилейных торжествах в честь его 90-летия на встрече с жителями родной деревни Кляшево в Чишминском районе Башкортостана. Он благодарит односельчан за теплый прием его и Мустая Карима, двух народных поэтов, и отмечает, что они не должны забывать еще одного выходца из Кляшево, достойного еще большего уважения — Парвазетдина, сына Жамалетдина Камалетдинова, — Зию Камали, основателя и ректора медресе «Галия».

Ныне в историческом здании по улице Чернышевского, 5 находится Российский исламский университет ЦДУМ России, известный как «Галия-Диния», где современные шакирды получают высшее образование по духовным и светским наукам. Коллектив преподавателей университета продолжает дело Зии Камали.

И наша задача — сохранить память о выдающемся просветителе, педагоге, ученом Парвазетдине Жамалетдиновиче Камалетдинове, вошедшем в историю под именем Зия Камали. Требуется отреставрировать его дом, расположенный по адресу: улица Гафури (бывшая Никольская), 89, создать музей. Дом, в котором жили три выдающихся сына татарского и башкирского народов: Зия Камали, Мажит Гафури, Сайфи Кудаш.