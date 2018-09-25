Как меняется Бердыев, «пятерка» от «Зенита» чемпиону и скучное «дерби всея Руси»

Обзор 8-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу медленно, но верно приближается к первому символическому рубежу — преодолению трети турнирной дистанции. После 8-го тура уже определился главный фаворит в лице питерского «Зенита», оторвавшегося от ближайшего преследователя на расстояние двух побед. В преследователях у подопечных Сергея Семака амбициозный «Краснодар», захандрившие «Ростов» и «Спартак», а также резко помолодевший ЦСКА. Трое из догоняющих в последнем туре сыграли вничью, и лишь краснодарцы крупно обыграли в гостях «Крылья Советов». О том, как прошел тур, в котором были главное московское дерби, камбэк «Рубина» и очередная «пятерка» для чемпиона от «Зенита» — в материале «Реального времени».

Семину почет, «Локомотиву» нового тренера, а от «Зенита» — пять

Поражение от «Зенита», на всех парах летящего к долгожданному золоту, поставило в неудобное положение не только «Локомотив», но и его главного тренера. Пока Юрий Семин вступал в конфронтацию со своим прямым руководством, тренировать его команду было некому, так что ее нынешнее плачевное состояние удивления не вызывает. Вместо того чтобы, как мудрый человек, абстрагироваться от происходящего «вовне», тренер зачем-то сцепился с Геркусом и его сторонниками. Эта словесная баталия априори была для Семина проигрышной, и теперь, очевидно, ему придется покинуть пост главного тренера.

Скорее всего, специалисту предложат какую-нибудь должность с приставкой «почетный», минимизировав его полномочия в клубе. Безусловно, чемпионское звание, завоеванное спустя долгий бесславный промежуток времени, навсегда войдет в историю «Локомотива», однако успехи не должны затмевать разум, который уже просто кричит о необходимости перемен в тренерском штабе. Восемь пропущенных мячей в двух последних матчах заставляют задуматься над этим вопросом всерьез.

Любопытно и то, как стабильно проваливаются в Питере действующие чемпионы страны. В прошлом сезоне московский «Спартак» был бит «Зенитом» со счетом 5:1, в нынешнем уже «Локомотив» пропустил столько же, и лишь расслабленность подопечных Семака позволила скрасить разгром. Впрочем, сами питерцы принимают победу сдержанно. Старт прошлого сезона с Манчини тоже получился ярким — и все помнят, чем он закончился. Но, как бы то ни было, первую проверку на прочность Семак уже прошел.

Сама игра оказалась не такой яркой, как события, которые ее предваряли. Фото spartak.com



Гончаренко все хвалят, Карреру нет, но в дерби — ничья

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» никогда не оставляет равнодушными зрителей, а тем более участников. История повторилась и на этот раз — да и как могло быть иначе, если команды находятся в разном психоэмоциональном состоянии. У «красно-белых», к примеру, всю неделю обсуждалась тема бани Глушакова и его же жены, а в ЦСКА были воодушевлены спасением в Лиге чемпионов с «Викторией». К тому же «Спартак» еще ни разу в этом сезоне не забивал с игры, так что посмотреть на первый гол не со стандарта желали все «спартачи».

Сама игра, однако, в итоге оказалась не такой яркой, как события, которые ее предваряли. Команды обменялись красивыми голами («Спартак», конечно же, со стандарта), но в остальном собравшиеся ничего интересного на поле не увидели. О чем можно говорить, если за 90 минут игрового времени было нанесено лишь три удара в створ ворот, два из которых оказались голевыми. Но говорили после игры все равно много, в том числе о тренерах команд, причем в разном для них ключе. Если Гончаренко в глазах многих остается специалистом с большими перспективами, то Карреру, напротив, готовы уволить за ничью с принципиальным соперником.

Примечательно здесь то, что за весь период тренерства в «Спартаке» итальянец уступил армейцам лишь однажды при трех победах и одной ничьей. Безусловно, нынешняя игра «красно-белых» далека от идеала, но причины невразумительного выступления команды следует искать в совсем иной плоскости. В этом плане у Гончаренко ситуация проще. ЦСКА, как и «Спартак», лишился своего стержня (в случае с «красно-белыми» это Промес и Жиго), находится ниже в таблице, но давления на Виктора Михайловича практически не оказывается. Остается лишь гадать, понимают ли это те, кто сейчас нещадно критикует тренера, ставшего чемпионом со «Спартаком» после стольких лет унижений команды?





Валерий Карпин действовал первым номером, выпустил Калачева и новичка исландца Кьяртанссона, но пробить ворота Беленова ростовчане так и не смогли. Фото fc-rostov.ru



«Рубин» заразил ростовчан ничейным синдромом

После ничьей с казанским «Рубином» ростовская команда второй матч подряд не может одолеть своего оппонента. На этот раз повезло «Уфе» Сергея Томарова, еще не оклемавшейся от выступления в Лиге Европы. Валерий Карпин действовал первым номером, выпустил Калачева и новичка исландца Кьяртанссона, но пробить ворота Беленова ростовчане так и не смогли. В итоге безголевая ничья, которая все же оставила команду в тройке лидеров чемпионата.

Нечто подобное у «Ростова» было в прошлом сезоне, когда Кучук уверенно вел ростовчан в верхней части таблицы, но после перерыва на матчи сборных получил серию ничейных результатов и плохую реализацию моментов. Спустя несколько туров белорусский специалист был уволен, а клуб медленно, но верно опустился вниз. Нынешняя ситуация не позволяет говорить о такой перспективе, однако от подобного не застрахован ни один клуб в мире.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

«Контакт с ребятами нормальный, они входят в положение. Но любому терпению приходит конец. Невозможно полгода не платить людям зарплату, чтобы они молча терпели. Это же не только футболистов касается, но и сотрудников клуба. Многие живут в Махачкале, а наш офис находится в Каспийске. И у них элементарно нет денег, чтобы даже доехать до работы! Это же тоже большая проблема. Счета закрыты. Мы связаны по рукам и ногам. Ситуация хуже не стала. Потому что хуже уже некуда!» — говорил перед игрой с «Динамо» генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.



Махачкалинцам не позавидуешь, финансовые проблемы всерьез влияют на результаты команды. Летом из «Анжи» ушли практически все лидеры, но клуб не заработал на этих переходах ни копейки. Однако стоит отдать должное команде, игроки все равно продолжают выходить на поле и биться за очки. Победа над «Динамо» стала уже второй в сезоне, причем заработана она была с величайшим трудом. В самом конце матча махачкалинцы сфолили в штрафной и привезли пенальти в свои ворота. Но спасение утопающего клуба — сейчас дело рук самих утопающих, и голкипер гостей Дюпин взял и отразил удар Луценко с точки.

Три очка позволили «Анжи» уйти с последнего места в таблице, теперь остается лишь найти финансирование. Правда, не факт, что сделать это легче, чем заработать очки на футбольном поле.

Идет уже второй сезон после возвращения Бердыева в Казань, а «Рубин» все так же плетется в середине таблицы. Фото rubin-kazan.ru

Эйфория и эмоции — спасители Бердыева в Туле

Курбан Бердыев серьезно изменился. Если раньше для него было важно не обсуждать публично ошибки своих игроков, то сейчас тренер «Рубина» открыто их критикует. Чуть ранее после игры с «Зенитом» досталось Байрамяну, полторы недели назад тренер пожурил Коновалова, а нынче прилюдно отправил Полоза «посидеть на лавке».

Связаны ли игровые трудности с изменившимся (как будто) менталитетом коуча, сказать трудно. Однако идет уже второй сезон после возвращения Бердыева в Казань, а «Рубин» все так же плетется в середине таблицы, демонстрируя на поле не слишком вразумительную игру. Матч с «Арсеналом» выглядел как апогей безыдейности, пока не случился эмоциональный взрыв на 76-й минуте. Спас от бури возмущения Уремович, но герой, пожалуй, Азмун. Именно Сердар стал главным виновником разворота сюжета на 180 градусов, сначала отдав умный пас на Коновалова, а затем заработав пенальти.

«Крылья» хандрят, не помогает даже Рыжиков

Семь пропущенных мячей в двух последних поединках и ноль очков — плачевный результат «Крыльев Советов» под руководством Андрея Тихонова. Такое ощущение, что тренерский штаб самарцев просто не понимает, чего хочет от игроков. С одной стороны, выступая в ФНЛ, Тихонов прививал команде вертикальный футбол, но, с другой, состав «Крыльев» пока не позволяет играть на встречных курсах. Из-за этого самарцы закрываются на своей половине поля, только вот игра от обороны — явно не козырь молодого специалиста, воспитанного спартаковским футболом.

Крупное поражение от тульского «Арсенала» (0:4) и разгром при своих болельщиках от «Краснодара» (0:3) — явно не то, что хотели видеть самарские поклонники футбола. Усугубило ситуацию возвращение Молло, который пока не готов играть все 90 минут, но объяснить это непосвященному зрителю сложно. К тому же француз заточен скорее под атакующий футбол, чего на данный момент добиться от «Крыльев» практически невозможно. Вот и приходится тренерскому штабу отталкиваться от возможностей других игроков, подходящих под требования Премьер-лиги. Не спасает самарцев и великолепная игра Сергея Рыжикова. Легендарный вратарь казанского «Рубина» хоть и пропустил 7 мячей в трех матчах, выручал команду еще чаще. Но и в его случае один в поле, к сожалению, не воин.