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Видеоопрос: «Готовы ли вы платить за парковку 100 рублей в час?»

07:00, 23.09.2018 6
Видеоопрос: «Готовы ли вы платить за парковку 100 рублей в час?» Фото: Максим Платонов

С 1 ноября цены на муниципальную парковку в центре Казани вырастут до 100 рублей в час. Речь идет о парковочных местах на улицах Театральная и Нужина, а также площади Свободы, где загрузка паркинга высокая.

«Готовы ли вы платить за парковку 100 рублей в час?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ЭкономикаФинансыОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:19
    Это очень дорого! 50 рублей еще куда ни шло, но 100 Это перебор
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    Анонимно 08:12
    Согласен много это...но больше возмущает факт, что льготы для инвалидов хотят убрать
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  • Анонимно 07:37
    Я не посещаю рестораны, салоны красоты и другие учреждения, у которых нет своей собственой парковки. И никогда не езжу ни на общественном транспорте, ни на такси. Думать надо, когда открываетесь, об удобстве клиентов. А не так чтобы приехал, поставил машину на платную парковку и иди еще минут пятнадцать или двадцать по улице до нужного места. Принципиально не хожу в такие места.
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  • Анонимно 08:12
    Вот сделали в центре города везде платные парковки...А что от этого изменилось то? Денежка в казну потекла и все...А лучше бы хоть раз задумались о комфорте и удобстве водителей, чем просто доить их!
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  • Анонимно 08:30
    Вот с инвалидами очень не красиво поступают
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  • Анонимно 08:54
    100 руб. - это не много и не мало. Это спрос.
    водитель отправляясь в центр должен знать и регулировать свое время и деньги.
    Что касается реальных инвалидов, то сомневаюсь что они составляют хотя бы 1% от паркующихся. И чем платить за парковку, инвалиду проще и дешевле приехать в центр на такси.
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