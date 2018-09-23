Видеоопрос: «Готовы ли вы платить за парковку 100 рублей в час?»
С 1 ноября цены на муниципальную парковку в центре Казани вырастут до 100 рублей в час. Речь идет о парковочных местах на улицах Театральная и Нужина, а также площади Свободы, где загрузка паркинга высокая.
«Готовы ли вы платить за парковку 100 рублей в час?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.
комментарии
водитель отправляясь в центр должен знать и регулировать свое время и деньги.
Что касается реальных инвалидов, то сомневаюсь что они составляют хотя бы 1% от паркующихся. И чем платить за парковку, инвалиду проще и дешевле приехать в центр на такси.