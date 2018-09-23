Уфимцы завоевали очко на юге: «Ростов» позволил отстоять ничью

Южане по-прежнему неприступны для башкирского клуба

После оптимистичного начала сезона у ФК «Уфа» последовал ряд поражений, которые радости болельщикам ну никак добавить не могут. В пяти последних матчах чемпионата РПЛ «горожане» забили лишь однажды — Карп открыл счет своим голам за «Уфу» в Грозном еще с рулевым Ледяховым у «Ахмата» (1:2). В остальных поединках с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом» и ЦСКА — сухие поражения с обилием собственных ошибок. В Ростов-на-Дону команда Сергея Томарова пожаловала в роли аутсайдера (16-е место, 4 очка), фаворитами считались хозяева, тем более что история личных встреч тоже на стороне южан. О том, как завершился визит «Уфы» к команде Валерия Карпина — в материале «Реального времени».

Ростовские дела



В текущем сезоне «Ростов» стартовал очень мощно. Валерий Карпин сумел выстроить игру своей команды так, что по итогам семи туров «Ростов» расположился на второй строчке, уступая только «Зениту», пока никому во внутреннем чемпионате не проигрывающему. Ростовчане же проиграли лишь раз, и то из-за недоразумения, «Крыльям Советам», весь матч отбивавшим атаки хозяев поля — 0:1.

Южане отобрали очки у «Рубина» дома и у «Урала» в Екатеринбурге (оба раза по 1:1), а также выиграли у «Ахмата», ЦСКА и «Арсенала» с минимальным счетом 1:0, и разгромили 4:0 новичка лиги — «Енисей».

Самыми дорогими игроками у ростовчан являются исландцы — Сигурдссон (4 млн евро), Ингасон (3,2 млн евро), Кьяртанссон (2.5 млн евро). Лучший голеадор «Ростова» — Алексей Ионов, забивший 4 мяча и уже вызывавшийся в сборную России.

На замену им могут прийти Салатич, еще не до конца набравший форму Ванек да новичок Оливье Тилль



Уфимские плюсы и минусы

Подопечные Сергея Томарова после «Анжи», которому не забивает только ленивый (а «горожанам» подфартило аж на три «сухих» гола в Уфе), все начало сезона РПЛ проводят со сбитым прицелом. Это при том что в тренерском штабе есть забивной в прошлом форвард Дмитрий Кириченко — хоть самому выходи, как говорится. Игбун, Ванек (дважды) и Карп — вот вся голевая копилка «Уфы» во внутреннем первенстве.

Потери Стоцкого и Облякова — дополнительный минус в организации атаки уфимцев. На замену им могут прийти Салатич (в домашнем матче с ЦСКА он начал атаку на свои ворота в конце первого тайма), еще не до конца набравший форму Ванек, да новичок Оливье Тилль, пока еще не прочувствовавший связи с новыми партнерами.

В атаке болельщики все еще ждут решительных действий от Сысуева, Кротова, что-то молчит Слай, опять же Пауревич и Йокич (возвратился после дисквалификации) могут помочь в голевом деле. Состав «Уфы» усилился двумя молодыми игроками группы атаки — словенцем Ловро Бизяком (у него уже было достаточно времени понять, что в России с атакующими не церемонятся) и Азером Алиевым (его потенциал — пока загадка для всех, в том числе, похоже, и для него самого). Безусловно, когда-то надо начинать «мессить» соперников и Сейдахмету, но у него очень мало игрового времени (если не сказать, что его просто выпускают «на пожар» — побегать, попробовать потушить активными действиями пламя).

Оборона — отдельная история. Всякий раз, когда мяч находится в поле ее действия, остается разве что только молиться — хотя уже столько набито шишек (с помощью граблей). Радует, что Беленов в воротах может считаться последней надеждой, хотя и его правый угол — какая-то «магнитная аномалия», притягивающая голы.

Радует, что Беленов в воротах может считаться последней надеждой

Команды провели восемь матчей между собой в Премьер-лиге, из которых в пяти победу одержали ростовчане, еще три завершились вничью. Уфимцы пока еще не побеждали «Ростов» — статистика опять же не пользу подопечных Томарова.

Наконец, судья, обслуживавший встречу, — новичок в качестве главного в РПЛ, а с ними, согласно той же статистике последних матчей «Уфы», не просто не везет, а по сути, без шансов. На этот раз это Василий Казарцев (Санкт-Петербург). На его счету три поединка с одинаковым результатом 2:1 — победа «Краснодара» в Екатеринбурге над «Уралом», успех «Локомотива» над «Анжи» в Москве и несколько сенсационное поражение «Спартака» на собственной арене от гостей из «Ахмата», который вновь возглавил Рашид Рахимов.

Боевой первый тайм

В первые минуты уфимцы попытались навязать сопернику свою волю, и прострел Кротова превратился в угловой, который особой опасности не принес. После первой половины в итоге за «горожанами» числилось шесть корнеров против нуля с ростовской стороны. А на 7-й минуте Гацкан едва не травмировал Слая, жестко подкатившись под него. Йокич ответил через 3 минуты, но за его жесткость судья назначил штрафной, тоже не особо тянущий на голевой эпизод.

Спустя несколько секунд уже у Кротова был хороший момент для взятия ворот, а ростовчане в ответной атаке опасно пробили чуть выше ворот. Аяз Гулиев тут же ударил в штангу, хотя Беленов сопровождал в полете этот выстрел. Слай попытался отомстить обидчику Гацкану его же оружием, но нарвался на предупреждение — Казарцев пока посвистывал в сторону южан.

Постепенно хозяева прибрали территориальное преимущество к своим рукам, и уфимцам пришлось держать оборону. Впрочем, после 25-й минуты прессинг ростовчан закончился, и уже «Уфа» продолжила поиски лазеек к воротам Абаева.

В общем, 35 тысяч болельщиков увидели в первом тайме бескомпромиссную борьбу настоящих «гладиаторов».

35 тысяч болельщиков в первом тайме увидели бескомпромиссную борьбу настоящих «гладиаторов»

Борьба за очко



Интересный ход от тренерского штаба «Уфы» в начале второго тайма — Сысуева заменил Игорь Безденежных. Любопытно было и поведение тренеров на протяжении всего матча: Томаров, скрестив руки на груди, волновался, как студент, в своей бирюзовой футболке; Карпин в кожанке и джинсах, казалось, ждал, когда заведется его ростовский «мотоцикл». «Тертый» Калачев на замену стал ответным ходом от Карпина. Забросы ростовчан в штрафную гостей заставляли быть в постоянном напряжении, да и Беленов был в тонусе.

Самое опасное в эти минуты от уфимцев — выстрел Кротова метров с 20 прямо в Абаева. Многообещающим был и забег Слая на 73-й минуте, но это были лишь эпизоды атакующих действий уфимцев. Азер Алиев сменил Кротова на 90-й минуте — историческое событие, прежде всего для новичка. Но это, как всем понятно, лишь попытка потянуть такое тягучее для уфимцев время. Бизяк тоже был выпущен из колоды, но Слай шел к нему так долго, что 94-й минута закончилась. Накинутая Казарцевым еще одна минута тоже не изменила нулей на табло. Тяжелейшее очко «Уфы» в Ростове.

Впереди — кубковое испытание «Нижним Новгородом» и домашняя работа с не таким простым, как кажется, «Енисеем».

