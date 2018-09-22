Автоотпуск звезды «Эфира»: в древней Мцхете теперь продают вкус Грузии — в мороженом из вина

Как казанский журналист на машине горы штурмовал. Часть IV. Новый «рекорд» на границе, чипированные бродяжки и «родина» Мцыри

Перед шапкой чабана устоял, страх езды по серпантинам в горах преодолел, но после автоканикул в Грузии боится вставать на весы. «Реальное время» завершает публикацию путевых заметок шеф-редактора службы новостей ТК «Эфир» Сергея Шерстнева. За 2 недели августа он вместе с дочерью проехал за рулем 6 тысяч километров — без штрафов, но с приключениями.

Попробуй Грузию на вкус

21 августа в 19.15. Мцхета. Грузины — такие грузины! Встретили на улице ларек с рекламой — мороженое из вина, попробуй Грузию на вкус! Я решился на органолептический анализ. Собственно, мороженое как мороженое — и не скажешь, что оно из вина. Такой привкус ароматный есть — по-моему, саперави. В принципе, можно есть. Но дорого — 5 лари. Обычное стоит в три раза дешевле.

Кроме вывесок тут распространена реклама на школьных досках мелом — преимущественно, вина. Надписи с юмором: «Акция! Купи две бутылки и тогда… третью бутылку тоже купи!!!». А дальше — веб-адрес. Или вот: «Если боитесь набрать вес, выпейте бокал. Ослабляет страх».

Я решился на органолептический анализ. Собственно, мороженое как мороженое



Хвостатые бродяжки с электронными чипами

Отдельным постом решил выложить тему отношения в Грузии к бездомным животным. Во-первых, они там есть и их немало. Но! Законом запрещено жестокое обращение с животными. К сожалению, аналогичный закон в России не работает (ст. 245 УК РФ). В этой же стране на них никто и руку поднять не смеет. Дворняжки чувствуют себя очень вольготно — они совсем не агрессивны, подходят, ласкаются, просят подачки. И это обществом воспринимается абсолютно нормально.

Более того, каждая (я еще раз повторю: каждая!) собака и кошка чипированы — в ухе электронный чип, и все стерилизованы. Вот все время задаюсь вопросом: как же так, такая маленькая и небогатая Грузия нашла возможности и средства на государственном уровне решить эту проблему, а Мы, Россия — такая большая, такая богатая — до сих пор ведем бесконечные дискуссии на тему отношения к бездомным животным, а всякие нехорошие СОБЖи и догхантеры, вместо того, чтобы стерилизовывать бродяжек и отпускать в среду обитания — отстреливают их.

А поправки в закон о защите животных наша Госдума с 2011 года мусолит в первом чтении! С 2011 года, Карл!

На «родине» Мцыри

22 августа. Мцхета — древняя столица Грузинского царства в 15 км от Тбилиси. Город основан в V веке до нашей эры. Храм ночью — вид с террасы нашего отеля — собор Светицховели воздвигнут в XI веке. Во тьме на горе виднеется монастырь Джвари — первой половины VII века! Завтра — насыщенный день, а пока — празднуем (ркацители — по копеечным ценам!) легкий и удачный спуск с гор Сванетии))). Сегодня Мцхета — это тихий городок с населением 7,5 тысячи человек. Впрочем, центральная часть весьма оживлена за счет потока разноязычных туристов, которые приезжают сюда полюбоваться на кафедральный собор Светицховели — что прекрасно просматривался с террасы нашего отеля. Он был окончательно достроен в 1029 году. Внутри собора сохранились уникальные фрески, а прямо в полу храма расположены усыпальницы царственных особ и знатных людей, например, представителей царского рода князей Багратионов-Мухранских, в частности, грузинского царя в изгнании Георгия XIII и членов его семьи. В нем же отпевали и первого президента независимой Грузии, возглавившего страну после распада СССР, Звиада Гамсахурдиа.

Особый интерес представляет крепостная стена вокруг собора, в одном из уголков которой можно увидеть гигантские глиняные сосуды для вина древних времен. Вторая главная достопримечательность Мцхеты — возвышающийся над городом монастырь Джвари (VI век — первая половина VII века нашей эры) — именно его Лермонтов описал в своей поэме «Мцыри»:

«Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь»

Сам же центр Мцхеты — пара пешеходных мощеных брусчаткой улочек, плотно оккупированных лавками с сувенирами, вином, чурчхеллой и чачей, кафешками с национальной едой (там было съедено последнее перед отъездом божественное аджарское хачапури слоновьих размеров!). Прямо в центре, на храмовой площади сидит шарманщик и время от времени наигрывает еще и на аккордеоне старые, хорошо известные мелодии вроде «Темной ночи» Богословского или «Миллиона алых роз» Паулса.

«Все время подмывало купить знаменитую шапку грузинских чабанов»

Покончив с историческим экскурсом, мы бодренько так прошвырнулись по этим торговым рядам, тратя последние лари, после чего рванули в сторону границы. Я так рассчитал, что по самому негативному сценарию приедем мы в Верхний Ларс в 15 часов по мск плюс 12 часов на прохождение границы плюс 4 часа пути до отеля в Пятигорске. То есть, чтобы в полдень следующего дня заселиться в отеле, отдохнуть, потом осмотреть город и в три утра выехать к следующей точке — Саратову (преодолев 1000 км).

Однако сценарий возвращения на родину оказался не просто оптимистичным, а супероптимистичным. Итак, залив полный бак на выезде из Мцхеты, мы спокойно и неторопливо преодолели весь этот горный серпантин, который так напугал меня на въезде в Грузию в темноте. При свете дня все оказалось таким мирным и красивым! Да и за эти полторы недели преодоления бесконечных горных серпантинов, видимо, мои водительские навыки и самооценка укрепились настолько, что было совсем не страшно.

В общем, не купил! Ограничился белой футболкой с символикой грузинского флага



Пару раз останавливались по пути, тратя остатки грузинской валюты, то на горный мед, то на Саперави по смешным ценам (5-литровый баллон — 25 лари!!! 675 рублей!!! Как говорил экс-президент Грузии Мишико Саакашвили в украинский период своей истории: «Де ви таке бачили? Де ви про таке чули?»). Меня все время подмывало купить эту знаменитую шапку грузинских чабанов из рунного черного или белого меха, который свисает на глаза. Но здравая мысль остановила: «Господи, Сережа, ну куда ты ее в Казани наденешь? Как на идиота смотреть будут! Так и проваляется в шкафу, а вещь недешевая)». В общем, не купил! Ограничился белой футболкой с символикой грузинского флага))).

По пути сделали остановку у одной из первых достопримечательностей, которая встречает путешественников, въезжающих в Грузию по Военно-Грузинской дороге, и которую мы не заметили, когда пересекли границу, ибо были в невменяемом состоянии от усталости и ехали в кромешной тьме. Я про Арку Дружбы в Казбеги — памятник советской эпохи (построена в 1983 году в честь дружбы россиян и грузин). С этой площадки открывается обалденный вид на горы и лежащее внизу озеро, а любителей экстрима могут прокатить на парапланах над ущельем.

Такая разная граница: туда — 12 часов, обратно — ?

И вот уже впереди знакомая надпись коричневой краской «Tbilisi» со стрелкой в нужном направлении, и мы въезжаем в 15.00 мск на грузинскую сторону границы в Верхнем Ларсе. Впереди — от силы пять машин в очереди. Памятуя о том аде, через который мы прошли на въезде ( стояли 12 часов!), не верим своим глазам — но факт есть факт — ровно 25(!!!) минут тратим на прохождение грузинской таможни. Машину даже не досматривают, просто щелкают штампом в паспорте, и вот мы уже пролетаем свободные тоннели и оказываемся у российской границы. Ну, тут-то мы точно зависнем надолго, думаю я — и… ошибаюсь! Российская сторона абсолютно свободна! В оба конца — и на въезд, и на выезд — просто какая-то мистика.

Очень быстро подъезжаем к контрольному пункту досмотра. Доброжелательный и улыбающийся таможенник проверяет документы, интересуется, где были — и, услышав, что объездили пол-Грузии, доверительно сообщает: «Сейчас такая тенденция пошла — наши за один присест три страны объезжают: заезжают в Азербайджан, потом едут в Армению и возвращаются через нас, посмотрев и Грузию. Но я вам скажу, Армению очень сильно хвалят — говорят, покруче чем Грузия!». Я ошарашенно киваю в ответ, с трудом понимая, что происходит???!!! Он нам это говорит просто потому, что ему интересно потрындеть с нами, а не ведет суровый допрос по долгу службы! И пока другой таможенник досматривает машину — мило любезничает и хихикает с моей дочкой!

Общее время прохождения грузинско-российской границы составило 55 минут!



Кстати, досмотр абсолютно символичен: попросили открыть багажник, спросили, что везете? Вежливо попросили приоткрыть первую попавшуюся на глаза сумку. Также заглянули во все дверцы машины, проверили бардачок и просветили днище зеркалом — вся процедура не заняла и пяти минут! Позже, при пересечении границы Северной Осетии — Алании, нас досматривали и проверяли гораздо тщательнее (хотя тоже — прошли проверку без сучка и задоринки).

Итак, общее время прохождения грузинско-российской границы составило 55 минут! Обалдевшие от такого поворота событий лихорадочно по телефону меняем бронь на гостиницу в Пятигорске (мы-то планировали туда добраться лишь на следующий день, а по факту оказались в Пятигорске уже в 19.30!)

22 августа. Пятигорск. Доехали без проблем, соблюдая скоростной режим и правила ПДД, ибо и в Северной Осетии, и в Кабарде реально «пасут» дороги автоинспекторы. И вот под вечер на горизонте уже вырисовываются силуэты пяти гор Пятигорска. Без проблем навигатор приводит нас в отель. Все просто чудесно-расчудесно — небольшой удобный номер за полторы тысячи рублей (плюс 100 рублей, если хотите припарковаться во дворе), общительная старушка на ресепшен охотно рассказывает, где можно в это время перекусить, направляя нас в прикольное заведение «Мир кухни». Этакий огромный комплекс под одной крышей: общая посадочная зона со столами и рядами напротив, где можно заказать (можно на вынос) кавказскую, вьетнамскую, японскую, американскую (бургеры), русскую, узбекскую и т. д. еду.

В это время здесь практически пусто, заведение через полчаса закрывается, но все работают до последнего клиента, и мы спокойно ужинаем после такого чрезвычайно насыщенного дня! Воистину, путь домой — сладок и приятен))).

Провал Бендера и место дуэли Лермонтова

23 августа в 9.22. Пятигорск. На момент планирования нашего путешествия, точнее, его российских отрезков, решили специально остановиться в двух самых любопытных, на мой взгляд, городах: по пути в Грузию — в буддистской Элисте, столице Калмыкии; и в Пятигорске — при возвращении. Конечно, в первую очередь из-за Лермонтова и «12 стульев» Ильфа и Петрова. Ну и знаменитой минеральной водички попить тоже хотелось — правда, не удалось. Именно в момент, когда мы гуляли по центральному бульвару Гагарина, где располагаются публичные бюветы с минеральными источниками, все они были закрыты на технический перерыв, а ждать нам не хотелось. На просмотр местных достопримечательностей было всего несколько часов, после обеда требовалось выезжать, чтобы к ночи успеть добраться до плановой ночевки в Волгограде.

Прямо в городском сквере Пятигорска сидят люди и плещут ноги в каменных ваннах с минералкой)).



В городе сохранилось очень много старинных зданий, которые мирно соседствуют с гигантскими «монстрами» советской эпохи, например санаторием «Родник» на том же бульваре Гагарина. Первая достопримечательность, к которой мы стремились, расположена прямо в конце этого бульвара — тот самый знаменитый Провал, прославленный Ильфом и Петровым в романе «12 стульев». У входа в тоннель установлена статуя Остапу Бендеру (в исполнении Арчила Гомиашвили в экранизации Гайдая), само карстовое минеральное озеро забрано решеткой и представляет собой небольшой прозрачный водоем глубиной 11 метров, покрытый на поверхности чем-то, напоминающим пленку. Стены грота составляют более 40 метров и заканчиваются на вершине тем самым провалом, давшим название озеру. Смотреть особо не на что, к тому же в гроте убийственный запах тухлых яиц из-за большого количества сероводорода в воде.

Двигаемся дальше: по соседству с Провалом есть еще два места, которые необходимо увидеть. Беседка Эолова арфа — памятник архитектуры, построена в 1831 году по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. Из нее открывается потрясающая панорама города, но, самое главное, в момент открытия, в XlX веке, под куполом беседки была установлена настоящая арфа, которая под воздействием ветра издавала оригинальные нежные мелодии. Сейчас музыку воспроизводит электронное оборудование, причем в любую погоду.

Тут же рядышком в сквере находится грот Лермонтова. Когда мы шли к нему по навигатору, какая-то словоохотливая пенсионерка, сидящая на скамейке, рассказала нам, что грот назван так в честь того, что в романе «Герой нашего времени» именно в нем Печорин встречается с княжной Мэри. Потом она же догнала нас снова, со словами: «Ой, молодые люди! Я ввела вас в заблуждение! Простите, но в этом гроте Печорин объяснялся с Верой!», на что Полина вполголоса резонно заметила: «Вот кобель!».

Спуск с Машука по навигатору: «Думаете, первые сюда приперлись?»

Далее мы отправились к подножию горы Машук — предполагаемому месту дуэли Лермонтова с Мартыновым. К слову, практически у всех местных достопримечательностей, как и у нас в Казани, установлены стенды с QR-кодами, что очень удобно — загружаешь на сотовый аудиофайл с экскурсией и слушаешь. Впрочем, по поводу подлинности именно этого места дуэли до сих пор ведутся споры, некоторые ученые считают, что поединок произошел на другой поляне, южнее. Так или иначе, но именно это место на северо-западном склоне Машука вот уже много лет магнит притяжения любителей творчества поэта.

Нынешний монумент, изготовленный из кисловодского доломита, был открыт в 1915 году, к 100-летию со дня рождения Лермонтова, открыли его без всякой помпезности — шла Первая мировая война. Кстати, с этим памятником связан скандал: сам обелиск спроектировал скульптор Микешин, а вот ограду сделать к сроку не успевал, поэтому ее доделывали уже другие художники — Дитрих и Козлов. Микешин разобиделся, назвал их творение уродским, разрушающим весь его первоначальный замысел, и на открытие памятника не приехал. И правда, если сам обелиск — образец классической пирамидальной формы, то ограда на его фоне выглядит несколько «кичево» — столбики, символизирующие пули, скованы тяжелыми цепями, а по четырем углам застыли фигуры грифов.

На этом наш осмотр Пятигорска закончился, и мы довольные отправились в сторону дома. Пытаясь выйти к оставленной в центре города машине по навигатору, вскоре уперлись в железный забор со шлагбаумом — то ли элитный санаторный комплекс, то ли жилой городок для небедных людей. Красномордый дядька, сидевший в будке охранника, сказал, что хода дальше нет, и посоветовал «давить ногой все эти ваши навигаторы! Вы думаете, вы первые сюда приперлись? Десятитысячные!!!». Но в конце концов показал, как спустится с Машука в цивилизацию кратчайшим путем.

В час дня мы тронулись из Пятигорска, Волгоград проехали уже в сумерках, что было очень удачно, ибо в пробках не стояли, как днем, и достаточно быстро миновали этот проблемный участок. А на выезде из города заселились в придорожный мотель «Дон Кихот», оплатив 2 400 рублей за четырехместный номер без подселения. Минусом было отсутствие wi-fi и нагло высокие цены в местном кафе, абсолютно не соответствующие качеству блюд. Но нам было уже все равно — сказывалась накопленная усталость от бесконечных переездов и недосыпа: в течение двух недель я намотал почти 6 тысяч км!

На следующее утро тронулись в 6 часов и без приключений к 19.00 въехали в Казань. По обоюдному мнению — отпуск удался на славу, а эта усталость — приятная. Теперь надо вновь вливаться в рабоче-спортивный график, ибо на весы я откровенно вставать боюсь. Все эти аджарские хачапури, истекающие горячим расплавленным сулугуни и тбилисские хинкали (минимальная порция при заказе — 6 штук!) теперь придется отрабатывать в спортзале потом и кровью!

Часть I. Обитель Будды в Элисте, граница, Дарьяльские тоннели

Часть II. Спальный вагон Кобы, книжные развалы Тбилиси, туалет-аттракцион и «вождение по мукам»

Часть III. У «диких сванов», башни от врагов и дорожное свинство

Сергей Шерстнев