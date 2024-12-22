Сегодня в Кировском районе Казани обезвредят неразорвавшийся снаряд

Фото: Ирина Плотникова

В Кировском районе Казани сегодня проведут работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда, оставшегося на чердаке дома №31а на улице Клары Цеткин после падения и детонации беспилотника вчера. Жителей просят не беспокоиться в случае возникновения шума, пишет пресс-служба района в своем телеграм-канале.

В результате вчерашнего инцидента были повреждены кровля и тепловой контур здания. После обезвреживания снаряда начнутся работы по восстановлению теплового контура и оценке ущерба. Дом будет включен в план капитального ремонта.

Напомним, вчера были эвакуированы жители дома №31а, а также соседних домов №33 и №34 по улице Клары Цеткин. Пострадавших нет.