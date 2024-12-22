В Кировском районе Казани подорвали неразорвавшийся снаряд БПЛА

Фото: Ирина Плотникова

В Кировском районе Казани подорвали неразорвавшийся снаряд, который попал на чердак дома №31а на улице Клары Цеткин, сообщили в пресс-службе.

По информации властей, жители были заранее предупреждены о возможном шуме, связанном с проведением операций по уничтожению снаряда, и им рекомендовали не беспокоиться.

После подрыва снаряда начнутся работы по восстановлению теплового контура здания и оценке ущерба. Эвакуированные жители остаются в пунктах временного размещения, где им предоставляются все необходимые условия для проживания.

Сегодня на заседании оперштаба глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков сообщил, что позднее дом №31 на улице Клары Цеткин будет включен в план капитального ремонта.