«К сожалению, здесь очень мало людей в чалмах»: как в Казани чествовали Шигабутдина Марджани

Конференция к юбилею исламского богослова: не принятый имамом потомок Марджани, наставники казахов и «ответка» ДУМ РТ своим оппонентам

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Казани начала работу международная научная конференция, посвященная татарскому богослову Шигабутдину Марджани. Завершится научная встреча сегодня. Как татары помогли казахам обрести свою государственность, ректор БИА нападал на своих оппонентов, а потомка Марджани не захотел принимать имам — в репортаже корреспондента «Реального времени», побывавшего на площадках форума.

Родоначальник научных направлений

Международная конференция «Научное наследие и общественная деятельность Шигабутдина Марджани», посвященная 200-летию татарского ученого-просветителя, открылась накануне. Форум, организованный Институтом истории им. Ш. Марджани, прошел в актовом зале Академии наук РТ. Следует отметить, что в Казань съехался весь цвет мировой тюркологии. Имена таких ученых, как Юлай Шамильоглу, Ибрагим Мараш, Роман Почекаев, Стивен Поу, Роман Хаутала, Зиябек Кабульдинов, Халит Эрен, Александар Узелац и других, на слуху у тех, кто «в теме». Также в Татарстан прибыло немало известных российских историков и исламоведов. Всего — более сотни делегатов.

— Марджани занимает уникальное место в культуре татарского народа, — выступил с приветственной речью президент АН РТ Мякзюм Салахов. — Он затронул в своем творчестве самый широкий круг вопросов и фактически явился родоначальником многих научных направлений. Широкую известность на мусульманском Востоке принесли ему новаторские реформаторские идеи.

По его словам, наряду с другими татарскими просветителями, Марджани заложил основы джадидизма. Он впервые в мусульманском мире проводил мысль о первостепенном значении научных знаний. Именно развитие наук определяет движение общества вперед. В научных трудах он имел авторитет востоковеда.

Василь Шайхразиев, выступая по-татарски, подчеркнул, что 2018 год объявлен в республике Годом Марджани



В честь татарского просветителя в Татарстане назван Институт истории, учреждена премия в области гуманитарных наук (присуждается раз в 3 года).

Заканчивая выступление, Салахов объявил, что присутствующему в зале «татарину Тасину Джемилю» (директор Института тюркологии и исследований Средней Азии при университете им. Бабеша-Больяй, Румыния) присвоено звание «Иностранный член АН РТ». Выражая слова благодарности на татарском, Мякзюм Халимуллович вручил европейскому ученому соответствующее удостоверение.

Заместитель премьер-министра РТ, глава Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев, выступая по-татарски, подчеркнул, что 2018 год объявлен в республике Годом Марджани. И в честь просветителя выпускаются книги, проводятся научные форумы. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения татарского богослова

«Здесь очень мало людей в чалмах»

Довольно любопытным было выступление ректора Болгарской исламской академии и Российского исламского института, зампредседателя ДУМ РТ Рафика Мухаметшина. Он затронул вопросы методологии изучения наследия Марджани магистрантами БИА и сразу же перешел в наступление на своих оппонентов.

— Неслучайно сегодня среди исламоведов очень модно стало рассуждать о палитре татарской богословской мысли, что муллы отсталые, забитые, варятся только в ханафитском мазхабе. Говорят, что надо выйти вперед, выйти за пределы средневековых представлений о религии. Но вопрос намного сложнее. Было единое богословское правовое пространство татар — ханафитское. А Кавказ был шафиитским. Все наши ученые были ханафитами и в рамках мазхаба рассуждали о вопросах, реформаторстве и т. д.

Рафик Мухаметшин затронул вопросы методологии изучения наследия Марджани магистрантами БИА и сразу же перешел в наступление на своих оппонентов

К слову, в зале сидел бывший заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, который в последний год критикует ДУМ РТ, а его высказывания о ханафитском мазхабе вызвали неоднозначную реакцию в религиозной среде.

— Наши ученые, особенно светские, пытаются забыть это ханафитское пространство и начинают обвинять наших религиозных деятелей (муфтиев), которые напоминает, что по уставу Духовного управления мусульман, мы должны быть ханафитами. В рамках этого пространства уже рассуждайте. А так, мы все упрощаем, — сказал ректор БИА.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов зачитал приветствие от своего руководителя, главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Также он передал салям от верховного муфтия Сирии Ахмада Бадруддина Хассуна. Дамир хазрат обратил внимание, что мероприятие совпало с днем Ашура — особой датой в мусульманском календаре.

— К сожалению, здесь очень мало людей в чалмах, — подчеркнул спикер. — Мы смотрим на портрет на баннере (Маджани, — прим. ред.) и видим ученого в большой прекрасной чалме. Что это значит? Или мусульманское духовенство мало информировано о том, что происходит в стенах академии, или, как и 100 лет назад, в дни жизни Шигабуддина хазрата, не до конца все муллы его принимали и считались с ним как, возможно, и сегодня.

Дамир хазрат обратил внимание, что мероприятие совпало с днем Ашура — особой датой в мусульманском календаре

Достояние тюрко-татарского мира

Первый заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов отметил, что феномен богослова свидетельствовал о стремительном формировании татарской нации и ее социальных институтов в конце XIX — начале XX веков. Марджани напомнил всему миру о многовековой государственности и исторически оправданном этнониме татарского народа. Его ученики создали уникальную историографическую традицию, плодами которой пользуются исследователи до сих пор.

Директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов (Казахстан), поприветствовав гостей форума по-татарски, продолжил мысль Салихова.

— Марджани является не только достоянием Российской Федерации, но и всего тюрко-мусульманского мира, — заявил гость из Алматы. — На рубеже XIX — начала XX веков значительная часть будущей казахской элиты, национально-демократического движения «Алаш» получила образование от татарских просветителей. Казахская интеллигенция первоначальное образование получила на территории Татарстана, Оренбургского края. Благодаря татарской интеллигенции, мы получили автономию в августе 1920 года. Место Казани, Татарстана в жизни казахского народа велико.

Радик Салихов отметил, что феномен богослова свидетельствовал о стремительном формировании татарской нации и ее социальных институтов в конце XIX — начале XX веков

«Хотел встретиться, побеседовать как потомок Марджани»

Примечательно, что на конференцию пригласили потомка Марджани — 84-летнего доцента КАИ Аскара Хуснутдинова.

— Мама была непосредственным потомком Марджани, — пожилой человек, расчувствовался, вытер слезу и продолжил. — Отец закончил Казанский императорский университет, был врачом. Служил, воевал с японцами. Наша семья оказалась врагами народа. Брата старшего не приняли в институт (он сдал экзамены в КХТИ). Я закончил техникум, пошел в армию, вернулся. Мама сказала: «Сынок, ты никуда не сможешь поступить». Но обходным путем я поступил в авиационный институт. Скажу неприятную вещь. Когда мы приехали в Казань, мама первым делом повела нас, троих детей, в мечеть «Аль-Марджани». Там на втором этаже было помещение, нам накрыли стол. Рос я в нерелигиозной среде. Я всю жизнь посвятил КАИ. Но когда я позвонил Мансуру хазрату (Джалялетдин – имам мечети и заместитель муфтия РТ, — прим. ред.), я предложил поговорить. Но он не захотел. Может, крыша поехала.…

— У вас время кончилось, регламент, — Хуснутдинова неожиданно прервал модератор Марат Гибатдинов, замдиректора Института истории им. Ш. Марджани.

— На самом интересном месте остановил, — зашептали в зале.

После выступления Аскар Киямович, одевая куртку, объяснил корреспонденту «Реального времени», что хотел сказать.

— Может, Мансур хазрат боится, что я хочу занять его место, — предположил он. — Но я не знаю Корана, арабских букв читать не умею. Ни на что не претендую. Просто хотел встретиться, побеседовать как потомок Марджани. От него мне ничего не надо. Пенсия у меня хорошая.

Другие потомки Марджани, по его словам, тоже не реализовали себя в религиозной сфере.

1 / 32 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов