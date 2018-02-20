«Марджани предостерегал нас от потери языка и религии, мы нуждаемся в его книгах»

200-летие татарского богослова отметили международной конференцией в Казани

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Казани состоялась конференция, посвященная татарскому исламскому просветителю Шигабутдину Марджани. Корреспондент «Реального времени», побывавший на форуме, попытался выяснить, насколько идеи, изложенные татарским богословом, актуальны сегодня. Также он услышал мнения отдельных гостей о дискурсе вокруг так называемых коранитов.

«Летящая звезда ислама»

Научно-практическая конференция «Культурно-религиозное наследие мусульман России: история и современность», посвященная 200-летию Шигабутдина Марджани (1818—1889), прошла накануне в Казани. Напомним, 2018 год объявлен Духовным управлением мусульман Республики Татарстана Годом Марджани. И в честь татарского богослова муфтият будет и в дальнейшем проводить различные мероприятия. В преддверии встречи ее участники посетили могилу просветителя.

— Слово Марджани смотрит и на сегодняшний день, — подчеркнул муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Марджани предостерегал нас от потери языка и религии. Мы всегда нуждаемся в его книгах.

Во время брифинга перед конференцией председатель ДУМ РТ вспомнил и недавнюю трагедию в Кизляре. Человека, совершившего злодеяние, он назвал пособником шайтана.

— Есть люди, которые прикрываются маской ислама, — это последователи сатаны, в том числе запрещенного в России ИГИЛ, ваххабиты, — заявил Камиль хазрат и перевел разговор в свое русло. — Надо говорить о своих ученых, о своих книгах. Если мы будем изучать труды наших богословов, мы ни в чем не будем нуждаться.

Во время приветственной речи муфтий сделал перевод имени «Шигабутдин» на русский — «метеор религии», назвав просветителя «летящей звездой ислама». По его словам, Марджани своим ярким светом осветил жизнь мусульман России. В своих произведениях классик опирался на ханафитский мазхаб и матуридитскую акыду (вероучение), внося заметный вклад в сокровищницу исламской мысли.





Во время приветственной речи муфтий сделал перевод имени «Шигабутдин» на русский — «метеор религии», назвав просветителя «летящей звездой ислама». Фото Максима Платонова

Популярен на Востоке

Как отметил ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, Марджани достаточно известен в арабо-мусульманском мире и его труды изучаются на Ближнем Востоке. За всю жизнь ученый написал более 30 книг, бо́льшая часть которых составлена на арабском языке. Теперь встала необходимость переводить их на русский и татарский языки.

К слову, наследие татарского просветителя подробно изучают и приехавшие в Казань зарубежные гости: профессор кафедры исламской философии Анкарского университета Ибрагим Мараш (Турция), координатор отдела исламского образования Министерства образования Иордании Луай Халиль (с недавнего времени преподает в БИА) и председатель Высшего шариатского суда Бахрейна Ибрахим Аль-Мурейхи.

Сам шейх Аль-Мурейхи подтвердил журналистам, что Марджани довольно популярен на Среднем Востоке, и в Казань бахрейнец приехал рассказать о следе татарского ученого в исламском наследии.

— Мы начали работу по переводу трудов Марджани на русский и татарский языки, — сообщил Рафик хазрат, отвечая на вопрос нашего журналиста. — В рамках проекта, который мы начинали в Институте истории, одна книга «Аль-Хикмаль-балига» была издана на русском языке. Частично издали книгу «Мустафад аль-ахбар» (написана на татарском языке) на русском и татарском.

Мухаметшин заверил, что в этом году увидят свет новые книги богослова на двух государственных языках Татарстана.

Рафик Мухаметшин рассказал, что в этом году увидят свет новые книги богослова на двух государственных языках Татарстана. Фото Олега Тихонова

«До коранитов надо еще дорасти»

Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у некоторых гостей форума, насколько мысли Марджани отвечают современным вызовам со стороны различных философов и представителей интеллектуальной татарской элиты? Можно ли при помощи трудов отечественного богослова спорить с пресловутыми коранитами, о которых в последнее время беспокоятся российские религиозные деятели?

— Марджани говорил о важности сунны. В Коране сказано, чтобы мы подчинялись Аллаху и Его посланнику. Невозможно быть мусульманином и изучать религию ислам, не принимая пророка Мухаммада, — ответил Камиль Самигуллин.

Противоречивой фигурой назвал Марджани директор Центра исследований священного Корана и пречистой сунны РТ Фарид Салман в интервью нашему корреспонденту. По его мнению, Шигабутдин хазрат был не обновителем, а вдохновителем ислама. На его примере можно примирить и кадимитов, и джадидитов.

— В то время (вторая половина XIX века, — прим. ред.) было поспокойнее в отношении всяких сект. Был всплеск учения Абдуль-Ваххаба (ваххабизм), но тогда вопрос не стоял так остро. Интеллектуальные силы исламского мира были тогда более крепкими, нежели сейчас, и все невежество держалось в недждийских песках (Неджд — территория на Аравийском полуострове, — прим. ред.). Все противоречия исламского мира не обходили стороной и татарский мир, — прокомментировал он.

Наследие татарского просветителя подробно изучают и приехавшие в Казань зарубежные гости. Фото Олега Тихонова

Что касается коранизма, по словам Фарида хазрата, это явление существовало всегда. И полноценно Коран человек оценить не может. Для понимания священного писания в помощь мусульманам приходит сунна (поступки и слова пророка Мухаммада в тех или иных событиях).

Рустама Батрова и Арслана Садриева, которых ряд российских имамов и общественников обвинили в сектантстве, Салман отказался относить к коранитам.

— Интеллектуальные способности наших деятелей намного ниже тех же коранитов, — сыронизировал собеседник нашей интернет-газеты. — Читаю их публикации — их мысли давно известны в исламском мире, кто-то просто их озвучивает. Такие попытки осмысления Корана не новы. Не обвиняю их (Батрова и Садриева, — прим. ред.) и не оправдываю. Но до коранитов им еще надо дорасти.

Вопросы, поднимаемые двумя хазратами, должны обсуждаться лишь в кругу специалистов, считает Фарид Салман. Сеять сомнения среди «непосвященных» и усугублять эту дискуссию не нужно.

1 / 23 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов