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«Марджани предостерегал нас от потери языка и религии, мы нуждаемся в его книгах»

07:00, 20.02.2018 20

200-летие татарского богослова отметили международной конференцией в Казани

«Марджани предостерегал нас от потери языка и религии, мы нуждаемся в его книгах» Фото: Олег Тихонов

Накануне в Казани состоялась конференция, посвященная татарскому исламскому просветителю Шигабутдину Марджани. Корреспондент «Реального времени», побывавший на форуме, попытался выяснить, насколько идеи, изложенные татарским богословом, актуальны сегодня. Также он услышал мнения отдельных гостей о дискурсе вокруг так называемых коранитов.

«Летящая звезда ислама»

Научно-практическая конференция «Культурно-религиозное наследие мусульман России: история и современность», посвященная 200-летию Шигабутдина Марджани (1818—1889), прошла накануне в Казани. Напомним, 2018 год объявлен Духовным управлением мусульман Республики Татарстана Годом Марджани. И в честь татарского богослова муфтият будет и в дальнейшем проводить различные мероприятия. В преддверии встречи ее участники посетили могилу просветителя.

— Слово Марджани смотрит и на сегодняшний день, — подчеркнул муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Марджани предостерегал нас от потери языка и религии. Мы всегда нуждаемся в его книгах.

Во время брифинга перед конференцией председатель ДУМ РТ вспомнил и недавнюю трагедию в Кизляре. Человека, совершившего злодеяние, он назвал пособником шайтана.

— Есть люди, которые прикрываются маской ислама, — это последователи сатаны, в том числе запрещенного в России ИГИЛ, ваххабиты, — заявил Камиль хазрат и перевел разговор в свое русло. — Надо говорить о своих ученых, о своих книгах. Если мы будем изучать труды наших богословов, мы ни в чем не будем нуждаться.

Во время приветственной речи муфтий сделал перевод имени «Шигабутдин» на русский — «метеор религии», назвав просветителя «летящей звездой ислама». По его словам, Марджани своим ярким светом осветил жизнь мусульман России. В своих произведениях классик опирался на ханафитский мазхаб и матуридитскую акыду (вероучение), внося заметный вклад в сокровищницу исламской мысли.


Во время приветственной речи муфтий сделал перевод имени «Шигабутдин» на русский — «метеор религии», назвав просветителя «летящей звездой ислама». Фото Максима Платонова

Популярен на Востоке

Как отметил ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, Марджани достаточно известен в арабо-мусульманском мире и его труды изучаются на Ближнем Востоке. За всю жизнь ученый написал более 30 книг, бо́льшая часть которых составлена на арабском языке. Теперь встала необходимость переводить их на русский и татарский языки.

К слову, наследие татарского просветителя подробно изучают и приехавшие в Казань зарубежные гости: профессор кафедры исламской философии Анкарского университета Ибрагим Мараш (Турция), координатор отдела исламского образования Министерства образования Иордании Луай Халиль (с недавнего времени преподает в БИА) и председатель Высшего шариатского суда Бахрейна Ибрахим Аль-Мурейхи.

Сам шейх Аль-Мурейхи подтвердил журналистам, что Марджани довольно популярен на Среднем Востоке, и в Казань бахрейнец приехал рассказать о следе татарского ученого в исламском наследии.

— Мы начали работу по переводу трудов Марджани на русский и татарский языки, — сообщил Рафик хазрат, отвечая на вопрос нашего журналиста. — В рамках проекта, который мы начинали в Институте истории, одна книга «Аль-Хикмаль-балига» была издана на русском языке. Частично издали книгу «Мустафад аль-ахбар» (написана на татарском языке) на русском и татарском.

Мухаметшин заверил, что в этом году увидят свет новые книги богослова на двух государственных языках Татарстана.

Рафик Мухаметшин рассказал, что в этом году увидят свет новые книги богослова на двух государственных языках Татарстана. Фото Олега Тихонова

«До коранитов надо еще дорасти»

Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у некоторых гостей форума, насколько мысли Марджани отвечают современным вызовам со стороны различных философов и представителей интеллектуальной татарской элиты? Можно ли при помощи трудов отечественного богослова спорить с пресловутыми коранитами, о которых в последнее время беспокоятся российские религиозные деятели?

— Марджани говорил о важности сунны. В Коране сказано, чтобы мы подчинялись Аллаху и Его посланнику. Невозможно быть мусульманином и изучать религию ислам, не принимая пророка Мухаммада, — ответил Камиль Самигуллин.

Противоречивой фигурой назвал Марджани директор Центра исследований священного Корана и пречистой сунны РТ Фарид Салман в интервью нашему корреспонденту. По его мнению, Шигабутдин хазрат был не обновителем, а вдохновителем ислама. На его примере можно примирить и кадимитов, и джадидитов.

— В то время (вторая половина XIX века, — прим. ред.) было поспокойнее в отношении всяких сект. Был всплеск учения Абдуль-Ваххаба (ваххабизм), но тогда вопрос не стоял так остро. Интеллектуальные силы исламского мира были тогда более крепкими, нежели сейчас, и все невежество держалось в недждийских песках (Неджд — территория на Аравийском полуострове, — прим. ред.). Все противоречия исламского мира не обходили стороной и татарский мир, — прокомментировал он.

Наследие татарского просветителя подробно изучают и приехавшие в Казань зарубежные гости. Фото Олега Тихонова

Что касается коранизма, по словам Фарида хазрата, это явление существовало всегда. И полноценно Коран человек оценить не может. Для понимания священного писания в помощь мусульманам приходит сунна (поступки и слова пророка Мухаммада в тех или иных событиях).

Рустама Батрова и Арслана Садриева, которых ряд российских имамов и общественников обвинили в сектантстве, Салман отказался относить к коранитам.

— Интеллектуальные способности наших деятелей намного ниже тех же коранитов, — сыронизировал собеседник нашей интернет-газеты. — Читаю их публикации — их мысли давно известны в исламском мире, кто-то просто их озвучивает. Такие попытки осмысления Корана не новы. Не обвиняю их (Батрова и Садриева, — прим. ред.) и не оправдываю. Но до коранитов им еще надо дорасти.

Вопросы, поднимаемые двумя хазратами, должны обсуждаться лишь в кругу специалистов, считает Фарид Салман. Сеять сомнения среди «непосвященных» и усугублять эту дискуссию не нужно.

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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
Тимур Рахматуллин
ОбществоИсторияОбразование
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 20 февр
    Странные рассуждения у Фарида Салмана,т.е он открыто признается,что есть религия для черни,и есть религия для "посвященных". И кто же тогда будет учить людей об истинной религии мусульман?.
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    Анонимно 20 февр
    Отомстил Батрову
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    Анонимно 20 февр
    Религия для "черни" и для "посвещённых", речь о том, что называют культурой дискуссии или полемики, пропаганда своих взлядов батровцами является и остаётся пропагандой в этом понимании.
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  • Анонимно 20 февр
    Это конечно же полная стыдоба: до сих пор не перевели на русский и современный татарский язык Марджани! Все татары на всех углах любят рассказывать про великого Марджани, но когда начинаешь спрашивать: а что конкретно Вы прочитали у Марджани? или что такое оригинальное написал Марджани?, то тут же замолкают и не могут ничего конкретного и вразумительного сказать.
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  • Анонимно 20 февр
    Марджани прежде всего был реформатором. Пройдет время и наши потомки также будут отзываться о Батрове. О Самигуллине никто и не вспомнит.
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    Анонимно 20 февр
    Не сравнивайте микроскопическую мелочь с огромной глыбой. Думаю, понятно, кто здесь мелочь. Глыба - Марджани.
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    Анонимно 20 февр
    Батров, ты что ли о себе так пишешь? Не будут о тебе вспоминать как о Шихабуддин-хазрате.
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    Анонимно 20 февр
    нет не я :)
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  • Анонимно 20 февр
    я вчера тоже побывал на конференции. практически ничего нового не узнал. даже удивился, что смогли написать что-то.
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  • Анонимно 20 февр
    Салман - сам одиозный деятель. Еще говорит, кто дорос и кто не дорос до сектантов.
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  • Анонимно 20 февр
    Рафик Мухаметшин на фото зачетно вышел)) Как будто какой-нибудь малазийский мусульманин)))
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  • Анонимно 20 февр
    Мне сложно читать его произведения, сложно-татарский
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    Анонимно 20 февр
    Старинный,многие слова видоизменились
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    Анонимно 20 февр
    Старотатарский надо популяризировать, если хотим быть культурными людьми. Cоветский период ничего не дал языку.
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    Анонимно 20 февр
    А кладбище поставили под охрану, а то погромщиков знают, но не задержали. На опыте своём учатся в Татарстане или нет?
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  • Анонимно 20 февр
    Религия - то, что зачастую разделяет людей, к сожалению
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    Анонимно 20 февр
    В каком смысле разделяет?
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    Анонимно 20 февр
    Ну например представители разных религий не могут быть вместе...
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    Анонимно 20 февр
    могут, ещё как могут, если не будут кричать на каждом углу и через слово, что их бог один и только он правильный. А для этого нужно не религиоведение преподавать, а нравственность. Религия, если преподавать её как одну извращает и сталкивает. Не так много так мыслящих религиозных деятелей. Как правило говорят одно, а думают другое, делают третье.
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    Анонимно 21 февр
    Если,люди будут жить по совести,то никакие раввины, муллы,попы,патеры не смогут разделить. Нравственные категории едины для всех.
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