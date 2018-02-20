«Марджани предостерегал нас от потери языка и религии, мы нуждаемся в его книгах»
200-летие татарского богослова отметили международной конференцией в Казани
Накануне в Казани состоялась конференция, посвященная татарскому исламскому просветителю Шигабутдину Марджани. Корреспондент «Реального времени», побывавший на форуме, попытался выяснить, насколько идеи, изложенные татарским богословом, актуальны сегодня. Также он услышал мнения отдельных гостей о дискурсе вокруг так называемых коранитов.
«Летящая звезда ислама»
Научно-практическая конференция «Культурно-религиозное наследие мусульман России: история и современность», посвященная 200-летию Шигабутдина Марджани (1818—1889), прошла накануне в Казани. Напомним, 2018 год объявлен Духовным управлением мусульман Республики Татарстана Годом Марджани. И в честь татарского богослова муфтият будет и в дальнейшем проводить различные мероприятия. В преддверии встречи ее участники посетили могилу просветителя.
— Слово Марджани смотрит и на сегодняшний день, — подчеркнул муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Марджани предостерегал нас от потери языка и религии. Мы всегда нуждаемся в его книгах.
Во время брифинга перед конференцией председатель ДУМ РТ вспомнил и недавнюю трагедию в Кизляре. Человека, совершившего злодеяние, он назвал пособником шайтана.
— Есть люди, которые прикрываются маской ислама, — это последователи сатаны, в том числе запрещенного в России ИГИЛ, ваххабиты, — заявил Камиль хазрат и перевел разговор в свое русло. — Надо говорить о своих ученых, о своих книгах. Если мы будем изучать труды наших богословов, мы ни в чем не будем нуждаться.
Во время приветственной речи муфтий сделал перевод имени «Шигабутдин» на русский — «метеор религии», назвав просветителя «летящей звездой ислама». По его словам, Марджани своим ярким светом осветил жизнь мусульман России. В своих произведениях классик опирался на ханафитский мазхаб и матуридитскую акыду (вероучение), внося заметный вклад в сокровищницу исламской мысли.
Популярен на Востоке
Как отметил ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, Марджани достаточно известен в арабо-мусульманском мире и его труды изучаются на Ближнем Востоке. За всю жизнь ученый написал более 30 книг, бо́льшая часть которых составлена на арабском языке. Теперь встала необходимость переводить их на русский и татарский языки.
К слову, наследие татарского просветителя подробно изучают и приехавшие в Казань зарубежные гости: профессор кафедры исламской философии Анкарского университета Ибрагим Мараш (Турция), координатор отдела исламского образования Министерства образования Иордании Луай Халиль (с недавнего времени преподает в БИА) и председатель Высшего шариатского суда Бахрейна Ибрахим Аль-Мурейхи.
Сам шейх Аль-Мурейхи подтвердил журналистам, что Марджани довольно популярен на Среднем Востоке, и в Казань бахрейнец приехал рассказать о следе татарского ученого в исламском наследии.
— Мы начали работу по переводу трудов Марджани на русский и татарский языки, — сообщил Рафик хазрат, отвечая на вопрос нашего журналиста. — В рамках проекта, который мы начинали в Институте истории, одна книга «Аль-Хикмаль-балига» была издана на русском языке. Частично издали книгу «Мустафад аль-ахбар» (написана на татарском языке) на русском и татарском.
Мухаметшин заверил, что в этом году увидят свет новые книги богослова на двух государственных языках Татарстана.
«До коранитов надо еще дорасти»
Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у некоторых гостей форума, насколько мысли Марджани отвечают современным вызовам со стороны различных философов и представителей интеллектуальной татарской элиты? Можно ли при помощи трудов отечественного богослова спорить с пресловутыми коранитами, о которых в последнее время беспокоятся российские религиозные деятели?
— Марджани говорил о важности сунны. В Коране сказано, чтобы мы подчинялись Аллаху и Его посланнику. Невозможно быть мусульманином и изучать религию ислам, не принимая пророка Мухаммада, — ответил Камиль Самигуллин.
Противоречивой фигурой назвал Марджани директор Центра исследований священного Корана и пречистой сунны РТ Фарид Салман в интервью нашему корреспонденту. По его мнению, Шигабутдин хазрат был не обновителем, а вдохновителем ислама. На его примере можно примирить и кадимитов, и джадидитов.
— В то время (вторая половина XIX века, — прим. ред.) было поспокойнее в отношении всяких сект. Был всплеск учения Абдуль-Ваххаба (ваххабизм), но тогда вопрос не стоял так остро. Интеллектуальные силы исламского мира были тогда более крепкими, нежели сейчас, и все невежество держалось в недждийских песках (Неджд — территория на Аравийском полуострове, — прим. ред.). Все противоречия исламского мира не обходили стороной и татарский мир, — прокомментировал он.
Что касается коранизма, по словам Фарида хазрата, это явление существовало всегда. И полноценно Коран человек оценить не может. Для понимания священного писания в помощь мусульманам приходит сунна (поступки и слова пророка Мухаммада в тех или иных событиях).
Рустама Батрова и Арслана Садриева, которых ряд российских имамов и общественников обвинили в сектантстве, Салман отказался относить к коранитам.
— Интеллектуальные способности наших деятелей намного ниже тех же коранитов, — сыронизировал собеседник нашей интернет-газеты. — Читаю их публикации — их мысли давно известны в исламском мире, кто-то просто их озвучивает. Такие попытки осмысления Корана не новы. Не обвиняю их (Батрова и Садриева, — прим. ред.) и не оправдываю. Но до коранитов им еще надо дорасти.
Вопросы, поднимаемые двумя хазратами, должны обсуждаться лишь в кругу специалистов, считает Фарид Салман. Сеять сомнения среди «непосвященных» и усугублять эту дискуссию не нужно.
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