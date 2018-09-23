«Мое мнение об Тони Роббинсе не поменялось, но интересные мысли я отметил»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Максим Платонов

Какие книги получают предприниматели на Новый год из «Библиотеки Сбербанка», как усмирить мысли, чтобы добиться успеха в бизнесе и о каких рисках мирового масштаба стоит задуматься во время планирования — бизнесмены о книгах, прочитанных за последнюю неделю.

Валентин Голубев, директор бизнес-отеля «Татарстан»:

— На Новый год прислали книгу о формировании команд — «Командный подход» Джона Катценбаха и Дугласа Смита. В ней описывается создание команды и достижение ею высоких результатов. В основном речь идет об американских компаниях. Автор рассказывает о том, как любой член команды может повлиять на приближение к цели, насколько важно, чтобы люди имели взаимопонимание и все были нацелены на результат.

Также недавно прочел книгу «Прыгни выше головы» Маршалла Голдсмита. Автор занимался повышением личностного роста американских бизнесменов, политиков. Он опрашивал знакомых, коллег предпринимателей о том, что они думают о своем руководителе и друге, узнавал, как предприниматель сам себя презентует, и оказывалось, что две точки зрения не совпадали. Например, руководитель думал, что умеет слушать сотрудников, ценит их мнение, а они высказывали о нем противоположные мнения. На основе разных отзывов Маршалл Голдсмит составлял программу развития руководителя.

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф сам отбирает книги в «Библиотеку Сбербанка». Знакомый, работающий на руководящей должности в этом банке, рассказал, что сотрудники и топ-менеджеры обязательно должны их прочесть. И когда Герман Греф на региональном уровне выбирает руководителя Сбербанка, то во время собеседования интересуется, какие книги сотрудник читал из «Библиотеки Сбербанка», что запомнил в них, что считает ценным. Герман Греф всегда сам перечитывает произведения.

Альбина Ибрагимова, генеральный директор компании «Аист Тур»:

— Недавно прочитала «Подсознание может все» Джона Кехо. Он пишет о том, что мы и наши мысли едины. Все ограничения в нашей голове и чем шире будет кругозор, тем лучше станем жить. Книга достаточно печальная. Герой умирает, его жена, не выдержав этого, оканчивает жизнь самоубийством. Герой уже в загробном мире все переосмысливает. Автор создал интересный образ предпринимателя. На «Фабрике предпринимательства» мы всем советуем ее прочитать.

Сергей Крюков, исполнительный директор «Планета Фитнес»:

— Сейчас читаю книгу Нассима Талеба «Антихрупкость». Автор хорошо раскрывает тему нелинейности в мире, описывает как воспринимать и работать со случайностями, происходящими в жизни и бизнесе. Речь идет о случайных масштабных событиях, с которыми компания не планировала столкнуться, но они произошли. Надо понимать причину происхождения форс-мажора и выстраивать деятельность с их учетом. Эти риски надо закладывать в модель развития бизнеса, хотя, как правило, они считаются редкими и в нашей жизни не происходящими.

Еще одна книга, которую сейчас читаю — первый том «Капитала» Карла Маркса. Это классика, хорошо раскрывающая экономико-политический вопрос. «Капитал» не чтиво для отдыха, тем не менее она одна из самых читаемых в мире книг, как и «Политика» Аристотеля, чьи принципы были раскрыты еще тысячу лет тому назад.

Владимир Алексеев, генеральный директор компании «Брайс»:

— На волне хайпа по поводу выступления Тони Роббинса решил ускорить прочтение давно завалявшейся на моей полке книги «Разбуди в себе исполина». К автору у меня неоднозначное отношение, но подобное я стараюсь все-таки пропускать через себя, чтобы сформировать свое мнение. К тому же часто даже в самых плохих книжках можно встретить мысль, которая оправдает все потраченное на нее время. Мое мнение относительно Тони Роббинса не поменялось, но интересные мысли я все-таки отметил.

Александр Антонов, руководитель казанского подразделения маркетингового агентства Cleverra.ru:

— Последние прочитанные мной книги «Бизнесхак на каждый день. Экономьте время, деньги и силы» и «Лайфхак на каждый день» Игоря Манна. Не жалею ни секунды потраченного на эти книги времени. Все изложено максимально просто и информативно, нет «воды», что присуще множеству книг в подобной тематике. Лайфхаки из книги максимально продуктивны. Например, суть лайфхака «Минные растяжки» в том, что необходимо полагаться только на свою память. Еще один называется «Лягушки по утрам». Съесть пару «лягушек» стало моей привычкой. А если не успеваете с поставленной задачей или у вас имеется сразу несколько дел, то и на эти вопросы сможете найти ответ в книге. После прочтения книг значительно повысил свою продуктивность. Вывел самые эффективные лайфхаки и пользуюсь ими каждый день.

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