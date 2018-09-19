От Полоза до Байрамяна: 5 игроков, которые могут вытащить «Рубин» в зону еврокубков

Кто поведет за собой партнеров

Текущий сезон у казанского «Рубина» выходит несколько противоречивым — команда демонстрирует как вполне уверенную игру (как с «Краснодаром»), так и весьма невразумительную (как с «Ахматом»). Такое обычно случается с коллективами, которые находятся в стадии становления, так что мы имеем основания ждать от «Рубина» движения вверх по турнирной таблице. О том, кто из нынешних игроков казанцев может повести за собой всю команду, — в материале «Реального времени».

Дмитрий Полоз

Нападающий, арендованный «Рубином» у питерского «Зенита», уже сейчас входит в число тех, кто «тащит» на себе коллектив. 3 гола в 6 матчах, один из которых стал победным — с «Енисеем», а два других принесли очки — с «Динамо» и ЦСКА — прямое подтверждение этим словам. Хорош Полоз и в плане продвинутой статистики. По xG90+xA90 Дмитрий уверенно лидирует среди игроков «Рубина» — 0,44, ближайший преследователь Сердар Азмун имеет показатель 0,36. Также Полоз лучший по ключевым передачам, их в его активе в среднем 1,5 штуки за матч, что с учетом системы Бердыева выглядит достаточно солидно.

При этом нельзя утверждать, что нападающий раскрылся в «Рубине» полностью. Полоз оказался в команде отчасти случайно — если бы казанцы смогли договориться с Поповым, то вариант с приглашением Дмитрия вряд ли бы вообще появился. Полноценно заменить Ивелина он пока не сумел, но в этом и видится ближайший резерв данного «Рубина». В лучшие для себя времена Полоз выдавал именно такие цифры, как сейчас в Казани, при этом складывается ощущение, что это вовсе не потолок. Оттянутый форвард может забить, как минимум, еще 4-5 голов, а также отдать пару-тройку голевых передач. В сезоне 2015/16 годов этого хватило для серебра с «Ростовом», как будет с «Рубином» — посмотрим.

Чико Флорес

Такие игроки важны даже одним лишь своим присутствием в коллективе



Человек с невероятной харизмой, рядом с которым любой заряжается энергией и положительными эмоциями. И не имеет значения, где это происходит — на открытой тренировке, перед игрой или после нее, или в совершенно незнакомой для него обстановке. Такие игроки важны даже одним лишь своим присутствием в коллективе. Его любили в Испании, им вдохновлялись в Уэльсе (где он играл за «Суонси»), а теперь очередь дошла до Казани, где, будем надеяться, Чико зауважают и полюбят и «рубиновые» болельщики.

Выделяется защитник и игрой на поле. В первых матчах сезона испанец явно чувствовал себя не в своей тарелке и во всех экспресс-интервью выделял акклиматизацию к чемпионату как важнейший для себя аспект. Спустя время Флорес привык к обстановке и требованиям Бердыева, хотя ошибки, в том числе позиционные, с ним до сих пор случаются. Но он прибавляет от матча к матчу и совсем скоро должен стать вторым (после Наваса) оплотом обороны казанцев.

Сослан Джанаев/Иван Коновалов

Настоящая уверенность в силе Ивана может прийти лишь после возвращения основного голкипера, который устроит Коновалову настоящий конкурентный тест на профпригодность



Так, стоп. Очевидно, что многие засомневаются в этой позиции, но если копнуть немного глубже, все становится понятно. Джанаев — топ, мало кто решится с этим спорить. Да, сейчас Сослан травмирован, это рецидив и это травма, напрямую связанная с его родом деятельности. Да, с плечом Джанаев мучился еще в «Ростове», тогда залечивание болячки затянулось почти на год. И да, возвращение может быть отложено до конца сезона, что печально для всех сторон этой ситуации.

Но, в отличие от ростовской истории, Кафанов и компания подготовились к рецидиву Джанаева куда лучше прежнего. Тогда на подмене оказался неопытный и нерешительный Медведев, сейчас же у команды имеется Коновалов с совершенно иными качествами. Однако настоящая уверенность в силе Ивана может прийти лишь после возвращения основного голкипера, который устроит Коновалову настоящий конкурентный тест на профпригодность. Справится ли он или уступит Джанаеву — для «Рубина» это будет не важно. В любом случае клуб окажется в плюсе.

Хорен Байрамян

Если Чико Флорес привносит в атмосферу команды теплоту, то Хорен — это драйв, веселье и куча позитива. Байрамяна можно было взять в «Рубин» хотя бы ради этого. Но у Бердыева в состав попадают по другим критериям. Хорен очень трудоспособный игрок, готовый развиваться и прислушиваться к требованиям коуча несмотря ни на что. Возможно, он не слишком талантливый футболист, но старания и труд все перетрут.

В «Рубине» Хорен играет «где попало», представляя собой универсальное средство для затыкания дыр. Нечто подобное было с Байрамяном в «Ростове» Бердыева, и если сравнить показатели двух сезонов, окажется, что футболист заметно прибавил в действиях впереди.

Байрамян в «Рубине», сезон 2018/19, understat.com

Как видим, это не идет ни в какое сравнение с Байрамяном ростовского образца.

Байрамян в «Ростове», сезон 2016/17, understat.com



Если Хорен научится действовать чуть проще и надежнее в оборонительных действиях, для «Рубина» это станет серьезным подспорьем.

Игорь Коновалов

Несмотря на то что в последнее время полузащитнику серьезно достается от Бердыева, он сильно прибавил. Видение поля и понимание ситуации были присущи Игорю еще в «Кубани», где он, будучи еще совсем юным, иногда подменял Андрея Аршавина. Сейчас Коновалов продолжает наращивать свой потенциал, но уже входя в более солидный футбольный возраст (в июле ему исполнилось 22).

Безусловно, рост футболиста происходит небезболезненно. Вся критика в адрес Коновалова вполне им заслужена, но при этом стоит понимать подтекст таких замечаний. Тренерский штаб знает, что парень способный и в перспективе обязан стать лидером команды в центре поля. Остается только самому Игорю не снижать к себе требований.