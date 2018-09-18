На высоком берегу Камы: три губернатора, чайный плантатор и сталинский лауреат

Помещики Шуранского прихода. Часть 2: потомки Кудрявцевых — Нармацких (XIX—XX века)

Фото: Олег Тихонов

На берегу Камы расположены старинные села Сорочьи Горы и Шуран. Их история по-своему интересна. Владели этими поместьями знаменитые русские фамилии. Биография отдельных представителей дворян была поистине уникальна. Колумнист «Реального времени» Татьяна Преображенская в сегодняшней колонке, написанной для нашей интернет-газеты, продолжает рассказывать о жизни помещиков.

Дембровские и их родственники

Пока не найдено документов, указывающих на владельцев Шурана, Полянок и Сорочьих гор в начале XIX века. Однако по архивным документам конца этого столетия можно догадаться, как распределялась земля с крестьянами между потомками Нармацких — Кудрявцевых. Известно, что старшая дочь Кудрявцевых Надежда вышла замуж за Григория Петровича Дембровского, а младшая Вера — за Александра Яковлевича Жмакина. Владения семьи в Шурановском приходе были поделены между ними: Дембровским достались Шуран и Полянки, Жмакиным — деревня Сорочьи Горы.

Муж Надежды Яковлевны — Дембровский Георгий Петрович (иногда пишут Домбровский) — участник военной кампании 1812 года, кавалер ордена Святой Анны 2 степени и прусского ордена Красного орла 3 степени, имел звание капитана. После отставки служил в Департаменте внешней торговли, дослужился до статского советника. В 1837—1839 годах был лаишевским уездным предводителем дворянства. Их дети — Петр Григорьевич Дембровский (1807 г. рожд.), Григорий Григорьевич Дембровский (9.12.1810 г. рожд.) и, возможно, Иван Григорьевич Дембровский (примерно 1828 г. рожд.). Надежда Яковлевна умерла рано, не дожив до пятидесяти лет — 28 января 1827 года. После ее смерти Георгий Петрович был еще раз женат; умер в 1847 году.

Поручик Григорий Григорьевич Дембровский участвовал в русско-турецкой войне, после отставки жил в Шуране. Именно он перестроил родовой дом. Григорий Григорьевич был женат на дочери казанского мещанина Федора Алексеевича Крючкова — Анне Федоровне (около 1820 г. рожд.). Их имена встречаются в метрических книгах Шурановского прихода вплоть до 1861 года; Георгий Георгиевич там указан как владелец крестьян сел Шуран и Полянки. Георгий Георгиевич и Анна Федоровна венчались в Христорождественской церкви 2.10.1840 года и здесь же были похоронены; за алтарем шурановской церкви были найдены надгробья их могил.

Их сын — Николай Прокопьевич Чижевский (27.03.1873—21.04.1852) стал известным ученым в области металлургии и коксохимии, академиком АН СССР, лауреатом Сталинской премии 1949 года. Фото wikipedia.org



Из потомков этой семьи известны Константин Григорьевич Дембровский (1.10.1841 г. рожд.), приятель и сослуживец археолога П.А. Пономарева, и его брат Дмитрий Григорьевич Дембровский (21.09.1843 г. рожд.). В начале ХХ века в Шуране жил Леонид Григорьевич Дембровский (7.08.1861 г. рожд.) вместе со своей женой Анной Яковлевной и сыном Анатолием (12.02.1897 г. рожд.). Леонид Григорьевич, коллежский секретарь, земской начальник 3-го участка Лаишевского уезда, владел 1600 десятинами земли, которые он сдавал в аренду крестьянам.

В связи с большим количеством наследников, земли и крепостные крестьяне Дембровских в Шуране и Полянках делились, в связи с чем в метрических книгах прихода появлялись новые фамилии помещиков. Например, в Шуране жил отставной капитан Николай Андреевич Овсянников, женатый на Марии Григорьевне Дембровской. Ее сестра — Анна Григорьевна — была замужем за Прокопием Андреевичем Чижевским. Выходец из среды разночинцев, он служил чиновником в суде. Их сын — Николай Прокопьевич Чижевский (27.03.1873—21.04.1852) стал известным ученым в области металлургии и коксохимии, академиком АН СССР, лауреатом Сталинской премии 1949 года. В метрических книгах Христорождественской церкви встречаются также имена шурановских помещиков Александра Гавриловича Соколова и Тимашева, а также помещиков из Полянок — Билетова и Михаила Никитича Орлова. Возможно, это тоже родственники Дембровских. Хотя, не исключено, что они являются наследниками Мельгуновых, которые владели землями и крестьянами этого прихода во второй половине XVIII века.

Поместье Жмакина

Интересно, что даже после освобождения от крепостной зависимости, вплоть до начала XX века, шурановские крестьяне делились на общества — «дембровские», «соколовские», овсянниковские». Они собирались для обсуждения вопросов крестьянской жизни и работы в разных концах деревни, отдельно друг от друга. Видимо, сказывалась многолетняя привычка вместе обрабатывать земли одного помещика.

Теперь расскажем о владельцах деревни Сорочьи Горы. Александр Яковлевич Жмакин (15.10.1780—19.11.1850) женился на Вере Яковлевне Кудрявцевой в 1803 году. Сначала семья жила в Казани, потом перебралась в Вятку, поскольку Александр Яковлевич получил должность местного вице-губернатора. Дом Жмакиных в Вятке (г. Киров), известный как дом Веры Яковлевны Жмакиной, в немного перестроенном виде существует до сих пор. Вера Яковлевна умерла в 1820 году, еще раньше своей старшей сестры Надежды. Александр Яковлевич вскоре женился на Марии Павловне Добринской, дочери вятского губернатора. В 1821 году он переехал в Казань, где выполнял обязанности сначала вице-губернатора, а с 1823 по 1826 годы — губернатора. Затем Жмакин пять лет служил губернатором в Симбирске; в 1831 году был переведен в Санкт-Петербург, где и умер в 1850 году. Понятно, что семья Жмакиных в принадлежащей ей деревне Сорочьи Горы никогда не жила.

Дом Жмакиных в Вятке (г. Киров), известный как дом Веры Яковлевны Жмакиной, в немного перестроенном виде существует до сих пор. Фото visitkirov.ru

У Веры Яковлевны и Александра Яковлевича Жмакиных было две дочери: Прасковья и Любовь. Любовь Александровна вышла замуж за генерала Андрея Васильевича Пятницкого, служившего с 1839 по 1848 годы губернатором Иркутска.

Прасковья Александровна (1804—1887) стала женой известного казанского литератора Владимира Ивановича Панаева (1792—1859). Владимир Иванович служил чиновником в Санкт-Петербурге, имел чин статского советника. Из 9 детей Панаевых до взрослого состояния дожили Надежда (1827—1890) по мужу Кисловская, Сергей (1829 г. рожд.), Петр (1832—1874), Вера (1834 г. рожд.) по мужу Толстая, Александра (1837 г. рожд.) по мужу Лукьянович и сын Александр. Из метрических книг Шурановского прихода известно, что единственной владелицей крестьян деревни Сорочьи Горы до 1861 года была тайная советница Прасковья Александровна Панаева. Скорее всего, крестьяне свою хозяйку видели очень редко (если вообще когда-нибудь видели), поскольку она проживала по месту службы своего мужа.

Новые времена, новые хозяева

После реформы 1861 года, оставшись без даровой рабочей силы, русские помещики стали быстро разоряться. Вместо поисков способа эффективного ведения хозяйства они, в большинстве своем, предпочитали закладывать свои имения. Полученные деньги, при отсутствии привычки к экономии, быстро проживали, а родовые поместья уходили с молотка. Так, по-видимому, произошло и с Сорочьими Горами.

В конце XIX века имение в Сорочьих Горах купил известный казанский купец Осип (Иосиф) Яковлевич Молотков. Его привлек там большой, площадью в 15 десятин, фруктовый сад. В эти же годы Осип Яковлевич приобрел также имение в селе Кулаево Казанского уезда. Там он построил огромный особняк, руины которого сохранились до сих пор. В Казани Молотков жил в доме на пересечении улиц Грузинской (ул. Карла Маркса) и Гоголя. Осип Яковлевич владел чайными плантациями в Китае и занимался продажей чая. Вместе с Иваном Федоровичем Токмаковым Молотков организовал в Алуште винное производство «Токмаков и Молотков», ставшее вторым по значимости после императорской Массандры (сейчас это винсовхоз «Алушта»).

Осип Яковлевич владел чайными плантациями в Китае и занимался продажей чая



Молотков в Сорочьих Горах не жил, приезжал изредка. Делами заведовал управляющий — Евгений Николаевич Есперов. А вот умер Осип Яковлевич Молотков именно в Сорочьих Горах от «паралича сердца». Это произошло 18 августа 1912 года; о чем свидетельствует запись в метрической книге Христорождественской церкви. Согласно этой записи, Молотков был похоронен на общественном кладбище г. Казани. Наследниками Осипа Яковлевича были жена Мария Ивановна (она после смерти мужа жила в доме на Грузинской улице и занималась торговлей), сын Яков Осипович Молотков и дочь Мария Осиповна по мужу Рам. Известно, что Яков Иосифович Молотков был арестован 6 сентября 1920 года в городе Омске. «За службу в белой армии» он был приговорен к заключению в омский концлагерь №3. Дальнейшая его судьба неизвестна. Мария Иосифовна Рам смогла выехать за границу. Она умерла в Женеве 17 июля 1949 года.

На этом заканчивается история владельцев деревни Сорочьи Горы. На базе бывшего помещичьего имения в годы советской власти был организован совхоз, занимающийся выращиванием фруктов и овощей, который, впрочем, просуществовал не очень долго.