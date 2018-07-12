Неудавшийся наставник Горького и «ответственный» за похищение чудотворной иконы

История жизни казанского священнослужителя протоиерея Василия Братолюбова

Фото: Роман Хасаев

Сто лет назад в Казани служил протоиерей Василий Братолюбов, к сожалению, почти забытый потомками. Тем временем именно с ним связана детективная история похищения иконы Казанской Божией матери, при нем был построен в городе Воскресенский собор, он пытался воздействовать на Алексея Пешкова — будущего писателя. Однако в России более известен его сын — архиепископ Иоанн (Сергей) Братолюбов. Родственница протоирея Татьяна Преображенская в колонке, написанной для «Реального времени», решила восполнить этот пробел. Она надеется, что в Татарстане или других регионах найдутся потомки Василия Стефановича.

«Психолог» для Горького

В следующем году исполнится 100 лет со дня смерти протоиерея Василия Стефановича Братолюбова, прослужившего около 40 лет в Казанской епархии. В настоящее время это имя забыто, а между тем с ним связано несколько сюжетов истории нашего города.

Всем хорошо известна история похищения в 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря чудотворной иконы Божией Матери. Настоятелем монастырского собора тогда был Василий Стефанович. Именно ему пришлось пережить тяжелые месяцы расследования и принять на себя груз ответственности за случившееся. Много всякого говорилось и происходило в эти дни. Получал священник и такие письма: «Уведомляю Васъ батюшка что въ самомъ непродолжительномъ времени вашъ монастырь будетъ взорванъ мины ужи заложины а такъ как-бы не пострадали люди то позаботтисъ да и сами поберегитисъ…». Здоровье пожилого священника не выдержало; ему пришлось уйти на пенсию.

Дважды пересекались линии жизни Василия Стефановича Братолюбова и Алексея Максимовича Горького, жившего в молодые годы в Казани. Кто внимательно читал «Мои университеты», тот помнит имя Гурия Плетнева, с которым Пешков снимал жилье в знаменитой казанской «Марусовке». Плетнев входил в круг людей, причастных к казанским революционным кружкам. Он участвовал в студенческой сходке 4 декабря 1887 года. Вместе с другими протестующими студентами, среди которых нам наиболее известен Владимир Ульянов, был отчислен из университета. После Октябрьской революции Плетнев служил в Рабкрине; умер в 1922 году от туберкулеза. Так вот, этот Гурий Александрович Плетнев (15.03.1867—13.05.1922) был племянником жены Василия Братолюбова — Софьи Александровны.

Молодой человек вызывающе отказался общаться со священником, в результате его отлучили от церкви сроком на 4 года. Фото gorkilib.ru

Софья Александровна (5.07.1851 — не ранее 1910) родилась в Вятской губернии. Ее отец — Александр Дмитриевич Плетнев, сын сельского учителя, упорным трудом смог дослужиться до чина коллежского асессора, дающего в то время право потомственного дворянства. Он имел 11 детей от двух жен. Один из сыновей — Александр Александрович Плетнев, губернский секретарь, служил кассиром в Казанском купеческом банке. Гурий Александрович — его сын. Маловероятно, что Гурий Плетнев знакомил своего молодого приятеля с теткой и ее мужем. Однако Братолюбову все же было суждено узнать имя Алексея Пешкова, но при других обстоятельствах.

12 декабря 1887 года Алексей Пешков совершил неудачную попытку самоубийства на берегу Казанки. Сейчас в таких случаях с выжившим работает психолог, а тогда спасением души занималась церковь. Уже 31 декабря состоялось заседание Казанской духовной консистории, на котором было рассмотрено это дело и сделано указание отправить молодого человека к приходскому священнику «с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни, убедил его на будущее дорожить оною, как величайшим даром Божиим, и вести себя достойно христианского звания».

Одним из пяти участников этого заседания был Василий Стефанович Братолюбов. Молодой человек вызывающе отказался общаться со священником, в результате его отлучили от церкви сроком на 4 года. Будущего великого пролетарского писателя Максима Горького это нисколько не расстроило, он позже даже гордился этим. Свое неуважение к священникам он выразил тогда стихами: «Попу ли рассуждать о пуле?» Отношение к церкви и ее служителям — личное дело каждого человека. Но часто это отношение строится на базе неправильного представления о жизни российского духовенства. Например, протоиерею Братолюбову пришлось испытать в своей жизни нисколько не меньше трудностей, чем Горькому. Всего в жизни он добился сам, без чужой поддержки.

Потомство пономаря

Василий Стефанович родился в 1840 году в Ундозерском приходе Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне Вологодская область, — прим. ред.). Место это глухое и труднодоступное даже сейчас, не говоря уж о середине XIX века. Отцом его был пономарь Стефан Васильевич Братолюбов (примерно 1815 года рождения). Родом он был, скорее всего, с Вологодчины, так как учился, как и его старший брат Иоанн, в духовном училище Кирилло-Белозерского монастыря. Позднее они вместе служили в Ундозерском приходе.

В 1904 году Андрей Стефанович стал настоятелем Александро-Невской заводской церкви Петрозаводска, где прослужил до самой своей смерти в 1916 году. Фото eparhia.karelia.ru

Пономарь — это самая низшая и самая малооплачиваемая должность в православной церкви. Особенно бедны пономари небольших сельских приходов. У Стефана Васильевича была большая семья — пять сыновей и три дочери. С девочками проблем было меньше, их выдали замуж: Акилину отдали в крестьянскую семью, Татьяна стала женой местного псаломщика Алексея Ильича Логиневского, а Дарья (1839 — после 1906) вышла замуж за вдовца с двумя детьми — Георгия Матвеевича Преображенского, служившего пономарем в Тагажмозерском приходе Олонецкой губернии. Сыновьям хотелось другой жизни, а для этого нужно было учиться. Причем материальной поддержки от родителей ждать не приходилось, нужно было надеяться только на себя. Один из мальчиков, Николай (1854—24.05.1866) умер рано, во время учебы в Петрозаводском духовном училище. Все остальные окончили училище, затем Олонецкую духовную семинарию (в Петрозаводске, — прим. ред.).

Только один из них — Андрей Стефанович Братолюбов (1849—23.05.1916) остался в Олонецкой губернии. Сначала, после окончания семинарии, он 13 лет проработал учителем, потом принял сан священника и занял должность духовника в Олонецкой духовной семинарии. В 1904 году Андрей Стефанович стал настоятелем Александро-Невской заводской церкви Петрозаводска, где прослужил до самой своей смерти в 1916 году. Одновременно он занимал ряд должностей в Олонецкой духовной консистории. Своей огромной трудоспособностью и высокой ответственностью при выполнении любых порученных ему работ Андрей Стефанович заслужил особое уважение всего петрозаводского духовенства. У Андрея Стефановича и Екатерины Антоновны Братолюбовых было трое детей: в 1916 году одна дочь, Валентина, служила сестрой милосердия в Курске, другая дочь, Ольга, училась в это время в Петрограде на Высших Бестужевских курсах, сын Александр был студентом Ростовского университета.

Другой сын Стефана Братолюбова, Никанор Стефанович (1845 — после 1906), был направлен учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию. Таким правом могли пользоваться лишь один или два человека из всего выпуска семинарии, отличившиеся особым усердием во время обучения. В 1871 году, получив степень кандидата богословия, Никанор Стефанович начал работать преподавателем в Самарской духовной семинарии. В Самаре Никанор Стефанович и прожил всю свою жизнь, обучая семинаристов греческому языку, дослужившись до чина статского советника. О его семье ничего неизвестно.

Меньше всего сведений удалось найти о Дмитрии Стефановиче Братолюбове. В формулярном списке отца за 1879 год написано, что местонахождение сына Дмитрия неизвестно. В некрологе, посвященном Андрею Стефановичу в Олонецких епархиальных ведомостях за 1916 год, сообщается, что Дмитрий учился в университете. Словарь «Яндекса» выдает справку со ссылкой на источник, что Дмитрий Братолюбов, сельский учитель в Плоцкой губернии (Польша), был участником революционного кружка в 1871 году и распространял революционную литературу. Кто знает, может быть, это и есть пропавший сын Стефана Васильевича Братолюбова.

Василий Стефанович по желанию архиепископа Палладия в 1887 году был перемещен в Казанский женский монастырь, одновременно он начал преподавать закон Божий во 2-й Казанской гимназии на Булаке, где проработал 10 лет. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Казань: строительство собора и несохраненная реликвия

Василий Стефанович Братолюбов тоже получил право поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию, окончил ее в 1867 году, получив степень магистра богословия, и был направлен на службу в Казанскую духовную академию. Сначала он преподавал математику, потом стал заведовать знаменитой академической библиотекой, основу которой положили 1 515 рукописей и 83 старопечатных издания из старинной библиотеки Соловецкого монастыря, привезенные в Казань в 1856 году. Именно в этот период (1.06.1870 года) он женился на Софье Александровне Плетневой. 5 июня 1877 года Василий Стефанович был произведен в священники Казанского Воскресенского собора, который в то время строился на том месте, где сейчас расположено здание химического факультета Казанского университета.

Как писали в епархиальном журнале, «этот лучшій по архитектурѣ храм в городѣ Казани был построен при живом и дѣятельномъ участіи новаго настоятеля, умѣвшаго в самую критическую минуту изыскивать средства, необходимый для постройки грандіознаго храма». Освящения собора в 1890 году Василий Стефанович не дождался, по желанию архиепископа Палладия в 1887 году он был перемещен в Казанский женский монастырь на должность настоятеля Богородицкого собора с возведением в сан протоиерея. Одновременно он начал преподавать закон Божий во 2-й Казанской гимназии на Булаке, где проработал 10 лет. Кроме основной службы Василий Стефанович постоянно выполнял различные общественные нагрузки. Вот неполный список его должностей:

1871—1872 член ревизионного комитета по проверке экономических отчетов духовной академии; 6.09.1870—6.10.1880 член правления Казанского духовного училища; 14.02.1878—15.01.1897 член Казанского училищного совета; 5.07.1877—31.10.1890 член строительного комитета по сооружению Воскресенского собора; 20.10.1878—1880 член Комитета по делам съездов духовенства; 13.05.1879—1.11.1882 благочинный 1 Благочинного округа Казани; 19.08.1880—13.05.1893 член Казанского духовного епархиального попечительства; 18.10.1882—7.08.1899 член Казанской духовной консистории; 26.12.1886—7.12.1890 член строительного комитета по расширению академического здания; 18.05.1879—5.05.1898 член Законоучительского совета в г. Казани и председатель сего совета; 1894—1895 г., 5.06.1896—10.11.1898 цензор проповедей, произносимых в Соборе

Так же велик список наград, полученных Братолюбовым за усердную работу. Кроме обычных церковных отличий (набедренник, фиолетовая скуфья, камилавка, наперсный крест, палица) он имел много светских наград: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 3-й и 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й и 3-й степени, серебряную медаль в память царствования Александра III, а также многочисленные благодарности и премии. За 25-летнюю службу В.С. Братолюбову 9 июля1897 года была назначена пенсия от Министерства народного просвещения в размере 400 рублей. А в 1899 году Василий Стефанович был удостоен редкой для священника чести — вместе с женой и детьми он был внесен в 3-ю часть Дворянской Родословной книги Казанской губернии. Мог ли об этом мечтать его отец?

Успехи давались нелегко. Все чаще подводило здоровье. Особенно большая проблема была со зрением. Только операция на глазах в университетской клинике помогла еще некоторое время самостоятельно передвигаться, проводить службы в храме (только младенцев боялся причащать) и даже читать крупный шрифт. Окончательно сдали силы, когда была потеряна святыня любимого храма, пришлось уйти на пенсию. Однако и тогда Василий Стефанович не смог долго прожить без дела. В 1905 году ему было предложено стать духовником воспитанниц Епархиального духовного училища, на что он с удовольствием согласился. Иногда он совершал службы в училищном храме или в церкви Кирилла и Мефодия, прихожанином которой числился.

Особого богатства Василий Стефанович не накопил. У него не было даже собственного дома. Всю жизнь он с семьей жил на служебных квартирах при храмах, а после выхода на пенсию поселился у зятя, И.А. Невзорова, который имел собственный дом на 1-й Горе (район улицы Бутлерова). Умер Василий Стефанович Братолюбов 10 ноября 1909 года от паралича и был похоронен на кладбище Богородицкого монастыря, где прослужил 17 лет.

В 1905 году ему было предложено стать духовником воспитанниц Епархиального духовного училища, на что он с удовольствием согласился. Фото pastvu.com



Дети — богатство Василия Стефановича

Большим богатством Василия Стефановича были его дети, их было не менее 11. Один из них, названный в честь отца Василием (1876 года рождения), умер в младенчестве. Об остальных можно рассказать следующее.

Старшая дочь Мария (1872 — не ранее 1915) была замужем за преподавателем Казанской духовной семинарии Иваном Андреевичем Невзоровым (1862 — не ранее 1918). Это был довольно известный в Казани человек, преподававший в семинарии и Епархиальном женском училище богословие, теорию и историю русской словесности, а также немецкий язык. Он известен как автор нескольких печатных трудов по богословию. Иван Андреевич, сын псаломщика из Пензенской губернии, дослужился до чина статского советника. К людям, имеющим такой чин, обращались «Ваше высокородие». За время службы Иван Андреевич был награжден двумя орденами (на период 1914 года): Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени. В 1914 году в семье Невзоровых было трое детей: 22-летняя Надежда (22.07.1892 года), 17-летний Алексей (15.03.1897 года) и 15-летняя Нина (8.01.1899 года). О судьбе семьи Невзоровых после революции никаких сведений найти не удалось.

Вторая дочь Вера (примерно 1878 года рождения) уже в 1900 году была замужем за священником (фамилия, к сожалению, в документе не указана) и жила в городе Моздоке Терской области. Две следующие девочки: Екатерина (род. 3.10.1879) и Ольга (род. 9.07.1884), по-видимому, замуж не вышли, жили с родителями. Обе окончили Мариининскую женскую гимназию. Известно, что в 1914—1916 годах Ольга Братолюбова работала учительницей в 14-м (Петровском) женском училище (ныне школа-лицей №5). В Казанской Мариинской гимназии учились и две другие сестры Братолюбовых: Елена (род.13.04.1886) и Варвара (род. 13.12.1892). Елена между 1906 и 1909 году была выдана замуж, о последующих годах жизни Варвары ничего не известно.

Из сыновей Братолюбовых неизвестной осталась судьба Николая (род. 25.10.1890). Установлено только, что в 1909 году он учился в 5 классе Казанской духовной семинарии.

Трагично закончилась жизнь младшего сына — Александра, родившегося 26 июня 1896 года. Как и другие братья, он окончил Казанское духовное училище и уже после революции — Казанскую семинарию. В 1920 году Александр работал агентом Управления продовольственного комитета 5-й армии [14]. Эта армия в начале 1920 года отвоевала Красноярск у Колчака. Здесь, в Красноярске, 18 ноября 1920 года Александр Васильевич был арестован и обвинен в АСО (антисоветская организация). Дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого в 1921 году. Подробности этих событий неизвестны. Прокуратурой Красноярского края 5 октября 2000 года А.В. Братолюбов был реабилитирован.



Старший сын Братолюбовых Михаил Васильевич (21.05.1874 — не ранее 1917) после окончания Казанской духовной академии работал сначала помощником инспектора в семинарии, а потом, с 1906 года — преподавателем в Казанском духовном училище. Из архивных документов известен один факт, характеризующий возможности карьерного продвижения выпускников учебных учреждений в царской России, особенно интересный в сравнении с современным положением дел в этой области.

Наиболее известным из детей Братолюбовых был их средний сын — Сергей Васильевич (16.06.1882—27.02.1968), который вскоре после окончания Казанской духовной академии был пострижен в монашество с наречением имени Иоанн. Фото scpk.cerkov.ru



В 1902 году Михаил Братолюбов подавал прошение о назначении на должность преподавателя гражданской истории. Но, несмотря на имеющуюся письменную рекомендацию Архиепископа Арсения и поддержку мужа сестры И.А. Невзорова, обладающего определенным авторитетом в семинарии, Братолюбову было отказано. Это место занял выпускник Казанской духовной академии Алексей Калиновский, «имеющий более высокий балл по истории во время учебы в академии». Последнее упоминание о Михаиле Братолюбове найдено в документах Казанского духовного училища 1917 года.

Наиболее известным из детей Братолюбовых был их средний сын — Сергей Васильевич (16.06.1882—27.02.1968), который вскоре после окончания Казанской духовной академии был пострижен в монашество с наречением имени Иоанн. Это был человек необычного характера и сложной судьбы, прошедший многолетний ад сталинских тюрем и лагерей, выживший там, сохранивший Веру и силы служить церкви дальше. Благодаря некоторому ослаблению давления власти на духовенство в 1943 году Сергей Васильевич не досидел свой второй, 10-летний срок. Страдая многочисленными болезнями, приобретенными в лагерях, 60-летний священник вернулся в родные края и поселился в селе Верхний Услон. Однако долго отдыхать ему не пришлось. Российская православная церковь делала в то время попытки своего восстановления, и ей требовались служители. А их осталось по стране очень мало.

15 июля 1943 года архимандрит Иоанн был возведен в сан архиепископа. В последующие годы он занимал кафедры в Удмуртии и Башкирии, с 1953 года стоял во главе Ульяновской епархии. Благодаря своему несколько странному поведению и высокой требовательности архиепископ Иоанн приобрел немалое количество врагов. Но крайне аскетическая жизнь, высокие моральные качества, преданность Церкви давали ему не менее страстных поклонников. В 1959 году Сергей Васильевич был отправлен на пенсию, и вскоре прекратила существование и Ульяновская епархия, державшаяся на силе воле ее главы. Братолюбов остался жить в Ульяновске. Жил бедно и одиноко, умер 27 февраля 1968 года. Его могила находится вблизи Воскресенской церкви города Ульяновска.

Завершая рассказ о семье Василия Стефановича Братолюбова, хочется высказать надежду, что потомки этого большого семейства продолжают жить и помнят о своих корнях. Возможно, когда-нибудь удастся обнаружить их следы в нашей стране или за рубежом и узнать, как сложилась судьба детей и внуков протоиерея Василия Братолюбова.