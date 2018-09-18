«Эко-берег-2018»: архитекторов со всего мира пригласили благоустроить пляж «Локомотив»

В «безлюдную» набережную Казани от речпорта до Кировской дамбы обещают вдохнуть жизнь уже в 2019—2020 годах

Фото: Олег Тихонов

После благоустройства десятков парков, скверов и набережных по всему Татарстану в Казани дошли руки до Волжской набережной у пляжа «Локомотив». Правда, пока лишь в части подготовки предложений. Предыдущий вариант, представленный аспирантами КГАСУ, в итоге забраковали и решили найти другой, более подходящий с помощью конкурса, организованного в рамках международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег 2018». До 21 сентября конкурсанты из США, Великобритании, Канады, российских городов и, конечно, Казани должны представить итоговые проекты, за лучший из которых победитель получит 300 тысяч рублей и возможность дальше его прорабатывать. Подробности — в материале «Реального времени».

Лед тронулся?

Следом за международным конкурсом на создание проекта благоустройства набережной озера Кабан Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ решилось на еще один — на этот раз на разработку проекта благоустройства территории от Речного порта до Кировской дамбы. Проведут его в рамках международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег 2018», который пройдет с 4 по 6 октября. Провести его в Казани еще в прошлом году предложил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Благоустройство так называемой Волжской набережной обсуждают уже не один год, правда, к конкретным действиям пока это не привело. Еще в мае 2017 года в КГАСУ представили проект группы аспирантов вуза. Подготовить предложения по развитию и восстановлению этой территории поручил президент Татарстана. Но в итоге от проекта решили отказаться.

— Были подготовлены определенные предложения, но было высказано и огромное количество замечаний и предложений, в том числе в этом участвовала и Татьяна Георгиевна Прокофьева. Мы сами подходили к решению провести конкурс, но тут еще поступило предложение от Союза архитекторов России в лице Шумакова. Поэтому мы с удовольствием это приняли — именно в формате конкурса подготовить варианты, а не давать кому-то просто конкретное задание, чтобы было много идей, инновационных предложений и мы могли выбрать, — пояснил в ответ на вопрос «Реального времени» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Владимир Кудряшев рассказал, что на конкурс было подано 79 заявок, 11 из которых из других стран —: Китая, США, Великобритании, Италии, Турции, Болгарии, Канады, Австралии. Фото Максима Платонова



Приз в виде 300 тысяч и возможности участвовать в проекте (но не точно)

Прием заявок на конкурс закрылся 17 августа, конкурсные работы же нужно представить до 21 сентября. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев рассказал, что на конкурс было подано 79 заявок, 11 из которых из других стран — Китая, США, Великобритании, Италии, Турции, Болгарии, Канады, Австралии.

— Что отрадно и не может не радовать — 21 заявка из города Казани. Очень много еще заявок было подано из Москвы, — говорит замминистра. Другие российские города предложением также заинтересовались. Бороться за первое место будут еще команды из Санкт-Петербурга, Астрахани, Самары, Краснодара, Белгорода, Уфы, Владимира, Королева.

Список экспертов конкурса сформирован, но до конца еще не утвержден. В качестве председателя жюри предложили кандидатуру главы мэрии Казани, а оценивать работы точно будет главный архитектор города Татьяна Прокофьева и замминистра строительства Владимир Кудряшев. Предполагается, что в жюри также будут сидеть председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут, вице-президент Союза московских архитекторов Вячеслав Осипов, вице-президент Союза архитекторов Грузии Николас Абашидзе и президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов.

Финалистов конкурса ждут денежные призы — за первое место полагается 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч и за третье место — две премии по 100 тысяч рублей.

Победителю, по словам Кудряшева, будет представлено «преимущественное право» дальнейшей проработки проекта. Правда, окончательное решение примет руководство города, поэтому наверняка утверждать, что будут реализованы предложения, занявшие первое место, преждевременно.

На сегодня на проект не предусмотрено никакой конкретной суммы — в том числе из-за отсутствия проектных предложений. Фото Олега Тихонова

В ближайшем, но туманном будущем

Спикер называет проведение конкурса первым движением на пути к благоустройству Волжской набережной. При этом следующие шаги пока в конкретные сроки не сложились.

— Территория не простая и, наверное, потребует немалых финансовых вложений, поэтому, я думаю, мы будем над этим работать. Если это не 2019 год, то я очень надеюсь, что 2020-й, тем более республика будет праздновать столетие образования ТАССР, — рассказал заместитель министра в ответ на вопрос «Реального времени».

На сегодня на проект не предусмотрено никакой конкретной суммы в основном из-за отсутствия проектных предложений.

«Я думаю, что пляж в любом случае будет»

Сам Кудряшев называет зону от Речпорта до Кировской дамбы безлюдной и безликой, объясняя это наличием железной дороги, которая закрыла территорию от остальной части города.

— Проблемы в совокупности для нас были понятны, мы донесли их до участников конкурса в том числе в техническом задании и обозначили, что они должны нам предложить, — отметил замминистра.

Проектировщики обязательно должны продумать: функционально-событийное наполнение территории, причем для всех сезонов, решение транспортной и пешеходной доступности, экологические аспекты, предложения по экономике управления территорией. При составлении техзадания уделили внимание и столь любимому в последнее время в республике стилю и дизайн-коду обсуждаемой зоны. Пожелания собственников земель обещали также учесть, по крайне мере, они прописаны в техническом задании.

Кудряшев называет зону от Речпорта до Кировской дамбы безлюдной и безликой, объясняя это наличием железной дороги, которая закрыла территорию от остальной части города. Фото Максима Платонова

Каким может стать берег Волги пока можно лишь гадать. Даже до конца непонятно, останется там пляж «Локомотив» или же его уберут. В исходных данных его обозначили, но что с ним делать уже будет зависеть от фантазии разработчиков и решения руководства города. Впрочем заместитель министра уверен, что он там останется.

— Я думаю, что пляж в любом случае будет и не просто будет, а будет в более цивильном, благоустроенном виде, — считает Кудряшев.

Что точно не тронут — так это здание Речного порта, по крайней мере, в техническом задании такой задачи не ставилось.