«Ак Барсу» нужно что-то делать с меньшинством и большинством: казанцы увозят лишь очко из Астаны

Почему в неравных составах «барсы» совсем не чемпионы?

В своей первой выездной серии «Ак Барс» без очков со льда не уходит. Пусть и не максимальное количество, но свои баллы казанцы добывают. Другое дело, что они пока так и не вышли из зоны предсезонной тряски и не могут найти стабильную игру — невзрачная оборонительная игра в Балашихе чередуется с фееричным спасением в Уфе. Вот и игра с «Барысом» в Астане показала, что проблем у команды хватает, и главная из них — численное неравенство. По нейтрализации чужого большинства «Ак Барс» один из худших в лиге, а реализовать свое команде Билялетдинова если и удается, то по большим праздникам. Астану пробить не получилось, несмотря на многочисленные попытки, зато постоянные удаления не позволили казанцам удержать победный счет и увезти максимальное количество очков. Какие решения Билла можно назвать лучшими на старте сезоне, кто скрытый лидер «Ак Барса», почему Скабелка дрался в этом матче, как в последнем, и о чем голова тренерского штаба «барсов» должна болеть с удвоенной силой — об этом и других подробностях второго «кошачьего» дерби сезона — в материале «Реального времени».

Тренерам нужно было ставить хоккеистам голову на место

Перед игрой с астанинским «Барысом» сложно было даже представить, в каком состоянии пребывали «барсы» после зубодробительной победы в Уфе. Команда наверняка находилась в эйфории, а это то еще чувство — весьма коварное. То ли теперь любой соперник «Ак Барса» будет сметен и не замечен, то ли от чувства собственной всесильности игроки расслабятся и с менее принципиальным соперником сыграют, экономя эмоции. Наглядный пример, как можно «сдуться» к следующей игре, показал «Авангард», который выложил все свои эмоциональные и физические силы в матче с чемпионом, а на следующий день не смог забросить ни одной шайбы в ворота «Магнитки» у себя дома. Точнее, в Балашихе.

Поэтому главной заботой тренерского штаба казанцев было «остудить» команду, помочь ей оставить Уфу позади и готовиться к очередной рядовой игре в Астане.

Скабелке нужно укреплять свои позиции в «Барысе»

«Барыс» после победы в Нижнекамске выдал полосу из трех поражений, начавшуюся как раз в Казани. Тот нервный и крайне неровный поединок хоть и принес «Ак Барсу» такую нужную вторую победу в сезоне (после довольно неудачного начала сезона), подал тренерам казанцев и тревожные сигналы. Главным из которых, конечно, стала чрезвычайно ненадежная игра Шарыченкова и его первые ляпы. Впоследствии слабая игра бэкапа Эмиля Гарипова еще не раз попортит кровь команде и ее болельщикам.

Проиграв хотя бы еще пару игр, Скабелка мог поставить и себя в зону опасности



Так вот, астанинцы после Казани получили поражения от «Торпедо» и, в упорнейшей борьбе, от «Нефтехимика». Андрей Назаров в Астану ездит только за победами, и его хоккеисты это знают, иначе им просто несдобровать. Так что с трудом, но «Барыс» татарстанцы обыграли — 5:6. Лишь в последней игре команда Андрея Скабелки наконец вырвала два очка у «Торпедо».

Не сказать, чтобы при таком раскладе специалист имел неограниченный запас доверия от боссов астанинского клуба. Один экс-тренер «Сибири» уже был отправлен в отставку. Проиграв хотя бы еще пару игр, Скабелка мог поставить и себя в зону опасности.

Подъяпольский — в старте. Наконец-то!

К игре в столице Казахстана Билялетдинов, наконец, решился отказаться от услуг Шарыченкова в качестве первого сменщика Гарипова и дал шанс Владиславу Подъяпольскому, который едва не принес команде два очка вместо одного в Балашихе, а в Уфе и вовсе «вытащил» победу.

— Каково это — выйти по ходу такого матча? Коленки от волнения не тряслись? — спросили у Владислава журналисты после игры СЮ — «Ак Барс».

— А чего трястись? Надо было помогать команде. Чем смог, тем помог. Тренеры доверили место в воротах, надо было выходить и выигрывать, — по-простому раскрыл рецепт успеха голкипер.

А вот Александра Бурмистрова наставник решил оставить во втором звене, как и Ткачева — в четвертом. Вот только последнему на сей раз пришлось разыгрывать свои комбинации не с «трактороподобным» Клинкхаммером, а с Владиславом Карой, Данилом Воеводиным и Федором Малыхиным.

Билялетдинов, наконец, решился отказаться от услуг Шарыченкова в качестве первого сменщика Гарипова и дал шанс Владиславу Подъяпольскому

Первый период: Бурмистров и Подъяпольский радуют, Михеев — огорчает, как и остальные

Уже с первых минут матча на «Барыс Арене» стало понятно, что с задачей поставить хоккеистам голову на место тренеры «Ак Барса» справились. Пол Постма сходу создал первое же обострение у хозяйских ворот, прекрасно выверив передачу на пятак, но Азеведо чуть не успел. Зато уже в следующей атаке на 2-й минуте Александр Бурмистров сам вошел в зону и мощным щелчком пробил голкипера Сергея Кудрявцева — 0:1.

Вообще, Александр в этом сезоне прибавляет от матча к матчу. Сначала он великолепно комбинировал с Артемом Лукояновым в игре с «Авангардом», создав вместе с партнером наибольшее количество опасных моментов в составе казанцев. А уже когда Билл понял, что пора с не слишком результативным вторым звеном что-то делать, и поставил Бурмистрова вместо Ткачева, результативность у Александра пошла по нарастающей. И решающий реализованный буллит в Уфе вкупе с шайбой в Астане тому наглядное подтверждение. Кажется, эта перестановка, как и решение выпустить Подъяпольского (он, кстати, стал ассистентом автора гола) в старте, пока стали самыми удачными ходами Билялетдинова на стартовом отрезке сезона.

Впрочем, после гола Бурмистрова шайбу к рукам прибрали хозяева льда, не однажды создававшие опасность у ворот казанцев. Несколько раз откровенно проваливалась пара защитников Абросимов — Батыршин, после чего астанинцы просто выскакивали на пятак, свободно расстреливая Подъяпольского. Владислав до последнего тащил, пока и его магия не прошла. В середине периода Артем Михеев вчистую проиграл борьбу за шайбу — пока Боченски и Кертис Волк разыгрывали свою комбинацию, он просто смотрел хоккей с лучшего места на арене. Собственно, с него комбинация хозяев началась, из-под него же Волк свою шайбу и забросил — 1:1.

Дальше лишь стараниями куражного Подъяпольского «барсы» не пропустили еще. Владислав пару раз спасал, выбрасывая клюшку в последний момент или садясь на шпагат. Остальная команда ему помогала мало. Заработав первое большинство в матче, тут же нарушили сами. А когда Подъяпольский после очередного сейва потерял клюшку, Андрей Педан вместо того, чтобы катнуть ее вратарю, просто перешагнул и поехал дальше.

Александр в этом сезоне прибавляет от матча к матчу

Секач — скрытый лидер «Ак Барса» прямо сейчас

Уже на старте второго периода Секач, который без набранных очков в этой выездной серии со льда не уходит, сам себе создал момент и сам же его реализовал. Иржи продавил защитника «Барыса» Джейси Блэйкера, а потом мягко, по-гроссмейстерски, усадил голкипера «Барыса» и отправил шайбу в ворота — 1:2

Казанцы заметно улучшили владение шайбой и таких вольностей, как в первом периоде, хозяевам льда уже не позволяли. Хотя у Подъяпольского по-прежнему работы хватало, и несколько раз он резким выбросом ловушки вылавливал броски чуть ли не в упор. А однажды перекрыл клюшкой опасную передачу вдоль ворот на «пятак».

Не последнюю роль сыграл чешский форвард и в третьем взятии ворот, случившемся за 3 минуты до конца второго периода. Иржи очень технично удерживал шайбу в зоне «Барыса», красиво развернулся с ней и увел игрока к борту, а потом выдал снаряд на открывшегося под бросок Азеведо. Канадец Кудрявцева пробил — 1:3.

Неплохой в целом период испортила целая серия удалений, апофеозом которой стало нарушение численного состава и пропущенная на последней минуте шайба от Патриса Кормье — 2:3. Пока что «убийство» чужого большинства у «Ак Барса» сильно уступает прошлогоднему — и это еще мягко сказано. Казанцы пропустили в меньшинстве семь шайб за стартовые семь матчей.

Секач, который без набранных очков в этой выездной серии со льда не уходит, сам себе создал момент и сам же его реализовал

С игрой в неравных составах надо что-то делать

Вообще, с удалениями в этом матче у казанцев была беда. Вот и в начале третьего периода Педан зачем-то «закусился» с Кормье, и оба сели в штраф-бокс, чтобы и там продолжить «собачиться» словесно. И даже в игре в формате 4 на 4 «Барыс» почему-то действовал опаснее и быстрее. Вот и шайбу свою они после удаления Кормье и Педана забросили — 3:3. Все преимущество гостей сошло на нет.

Да и с большинством у Казани по-прежнему серьезные проблемы. Когда «Ак Барс» в очередной раз получил возможность реализовать лишнего за 4 минуты до конца основного времени, ничем, кроме неплохого хождения шайбы по периметру чужой зоны казанская спецбригада не запомнилась. Так что «барсы» сами себе и обеспечили третий овертайм подряд в выездной серии.

Как и подряд третью серию буллитов, ведь и во время дополнительной пятиминутки «Ак Барс» имел возможность реализовать «4 на 3», и эта история тоже ничем новым не закончилась. Надо отметить, что и голкипер «Барыса» был хорош. Ну а в серии буллитов казахстанцы оказались на один точный бросок сильнее. Таким образом Скабелка подарил Астане первую победу над «Ак Барсом» за 3 года.

После этого матча тренерская головная боль по поводу игры в неравных составах (что в большинстве, что в меньшинстве) должна запульсировать с новой силой. Ведь возможностей реализовать лишнего у Казани хватало. В то же время, пропускать буквально в каждом матче в меньшинстве становится уже неприятной традицией для подопечных Билялетдинова.

Эрик Добролюбов, фото hcbarys.kz