Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за строительства Крымского моста

Правительство Украины разработало документ о новых санкциях в отношении России из-за строительства Крымского моста.

Как сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) Украины, санкции коснутся 19 компаний, которые были задействованы в строительстве моста. Среди них числятся «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Портгидрострой».

Уточняется, что меры властей Украины вводятся для прекращения экономических отношений этих компаний со странами Евросоюза и США».

Ранее сообщалось, что украинский Минюст планирует предложить ввести дополнительные персональные санкции против руководства России из-за ситуации с осужденными в России украинцами.