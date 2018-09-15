Искандер Гиниятуллин о «мусорной» реформе: «Понятно, что расходы предстоят грандиозные...»

Исполком Казани просит Татарстан денег, чтобы создать инфраструктуру и нивелировать ожидающийся рост платы за вывоз мусора

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане, как и в других регионах России, ждут многократного повышения тарифа на вывоз отходов, что станет следствием «мусорной» реформы. Ляжет ли нагрузка в результате создания соответствующей инфраструктуры на жителей республики, решит правительство — исполком Казани попросил власти вложиться в крупные объекты, которые впоследствии останутся в государственной собственности. Ну а пока решение не принято, в столице Татарстана продолжают следить за пилотным проектом по сортировке мусора и призывают граждан вплотную заняться содержимым своих урн. Подробности — в материале «Реального времени».

Как в Казани детей за отходами следить учили

В попытке научить население Казани сортировать свой мусор исполком решил посвятить во внутреннюю «кухню» мусорного вопроса школьников. Вчера в Авиастроительный район привезли журналистов и учеников 9-го, экологического класса школы №54.

Первым пунктом экскурсии стали мусорные баки, которые с 1 августа стали разделять для сортируемых и несортируемых отходов. О результатах пилотного проекта в мэрии Казани рассказывали еще в конце лета, и спустя полмесяца мало что изменилось. Объемы вывозимого мусора остались прежними — на них пилотный проект не повлиял. Всего за полтора месяца на сортировочную станцию из Авиастроя отправилось 15 тысяч кубических метров отходов, из которых 6,5 тысячи из контейнера для перерабатываемых отходов и 8,5 тысячи — для неперерабатываемого.

Цифры по объему извлеченных фракций остались с конца августа прежними — если до сортировки они не превышали 7—8%, то сейчас показатель подрос до 15%.

Первым пунктом экскурсии стали мусорные баки, которые с 1 августа стали разделять для сортируемых и несортируемых отходов



Подробнее об этом говорил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, курирующий вопросы ЖКХ. Он рассказал, что специально для проекта были закуплены новые мусорные баки из пластика, которые заменили старые металлические. ООО «Чистый город» обновило и спецтехнику — вместо КАМАЗов мусор стали вывозить новенькие «Вольво» и ISUZU.

Как Гиниятуллин пояснил «Реальному времени», отечественные КАМАЗы с боковой погрузкой для современных контейнеров не подходят, поэтому выбор пал на иностранные мусоровозы. Мусорные баки эти машины должны вывозить каждый день, отдельно загружая сортируемые отходы и возвращаясь за несортируемыми.

Польза сортировки, исчисляемая ежами, и мусор, который увозят в мэрию

После мусорной площадки юных экологов и журналистов повезли на сортировочную станцию на улице Васильченко в Московском районе. Во время поездки присутствующим предстояло еще многое узнать от заместителя руководителя исполкома Казани. Вооружившись микрофоном, как заправский экскурсовод, он рассказывал, что один казанец в год оставляет после себя 420 кг отходов, а ежедневно из города на полигоны вывозится 1 600 тонн мусора.

В прошлом году на переработку отправили 5 тысяч тонн вторичных ресурсов, 1 200 тон из которых — это полиэтиленовые бутылки. Школьникам Искандер Гиниятуллин объяснял важность внедрения культуры обращения с отходами на… ежиках, кротах и дождевых червях.

— Продукты распада всего одной пальчиковой батарейки способны отравить землю на площади 20 квадратных метров. На этой площади живут один ежик, два крота, около тысячи дождевых червей. Не выброшенные в лес, а сданные на переработку 5 тонн батареек спасли ареал обитания 250 тысяч ежиков, полмиллиона кротов и 250 миллионов дождевых червей, — посчитал профит от сортировки и переработки отходов чиновник, правда, заметив, что не знает, что делать с 250 тысячами ежей.

Школьникам Искандер Гиниятуллин объяснял важность внедрения культуры обращения с отходами на… ежиках, кротах и дождевых червях

Отходя от темы лесных обитателей, Гиниятуллин напомнил, что в Казани пока установлен 51 павильон для приема вторичного сырья, полторы тысячи сеток для сбора ПЭТ-тары. Если вдуматься, все это позволяет подвергать рециклингу совсем несущественное количество мусора — ежегодно Казань продуцирует 500 тысяч тонн мусора, из которых только 5 тысяч отправляются на переработку, то есть всего 1%. Подтолкнуть школьников следить за содержимым своих мусорных ведер заместитель руководителя исполкома решил на своем личном примере. Он рассказал, что в его дворе контейнеров для сортировки мусора нет, но они с семьей разделяют его дома самостоятельно: на пищевые отходы, пластик и бумагу. То, что подвергается рециклингу, чиновник 2—3 раза в неделю сам отвозит в мэрию, где есть урны под эти виды мусора.

Кроме того, семья Гиниятуллина перестала брать в магазинах одноразовые пакеты и использовать одноразовую посуду, ведь период распада пластика исчисляется сотнями тысяч лет.

В планах сортировка до 30%, но пока максимум 15%

По приезде на сортировочную станцию «Чистого города» участников пресс-тура встретил ожидаемый тошнотворный запах мусора, причиной чего служат пищевые отходы. Технический директор ООО «Чистый город» Евгений Туз рассказал, что в сутки станция способна принимать 500 тонн мусора — на предприятии занимаются как первичной сортировкой, так и сортировкой уже разделенного на неперерабатываемые и перерабатываемые отходы.

На сегодня из мусора выделяют порядка 20 фракций, в числе которых пластиковые бутылки, разделяемые по цвету и содержимому (тара из-под молочной продукции складывается отдельно, как и бутылки с бытовой химией), картон, стекло, полиэтилен и другие. Работает станция на испанском оборудовании.

Те, кто хоть немного интересуется темой сортировки мусора, прекрасно знает, что бытовые отходы с перерабатываемыми смешивать нельзя, не только из-за того, что это прибавляет работы сортировщикам, но и из-за влаги. Например, намоченная бумага или картон уже не подлежат рециклингу и отправляются на свалки.

На предприятии занимаются как первичной сортировкой, так и сортировкой уже разделенного на неперерабатываемые и перерабатываемые отходы

— Мы хотим добиться того, чтобы мусор, который поступает с районов, был по крайней мере сухим. Эти запахи, влага — все из-за того, что в контейнеры попадает влажный мусор, это пищевые отходы: овощи, фрукты и так далее, — пояснил «Реальному времени» Евгений Туз.

Вместе с тем он констатирует, что улучшения есть, правда, не глобальные. Если в исполкоме говорят о сортировке порядка 15%, то представитель компании приводит чуть более скромные цифры — от 12 до 15%. При этом, по словам Искандера Гиниятуллина, в планах у города довести эту цифру до 30%.

— Как сказал Искандер Анварович, хотим довести до 30%. Но 30% будет в том случае, если мы будем привозить сюда только первично отсортированный мусор. Тогда он будет богат на полезные фракции, и из него можно будет больше извлекать, — объясняет технический директор компании. В этом случае, по его словам, несортируемый мусор следует сразу отправлять на полигоны для захоронения.

Реализуется ли план с сортировкой 30% мусора, зависит от того, как его будут разделять сами жители и появится ли в других районах по примеру Авиастроя разные баки.

А пока практика пилотного проекта до конца года если и коснется других районов, то разве что ЖК «Салават купере», где соответствующего решения от властей ждет местное население.

— Если будет возможность, то продолжим дальше. От нас этого ждет «Салават купере», сейчас мы как раз находимся на стадии переговоров. Если решим, то, может быть, сделаем там, — рассказал Гиниятуллин.

Вместе с тем в целом по мусору предстоит еще колоссальная работа. Пока исполком отчитывается о сортировке отходов в одном районе Казани, в другом — в Кировском, а именно в Аракчино, находят выброшенные в лесопосадку очень похожие на отсортированный мусор блоки. По данному факту «Реальное время» направило запрос в мэрию города.

Помимо закупки 400 контейнеров, в которые компания вложила порядка 4,5 млн рублей, еще пришлось изменить трафик движения мусоровозов

Поможет ли правительство?

Но вернемся к «мусорной» реформе. Как известно, к 1 января выбранные региональные операторы по всей России должны будут создать инфраструктуру для обращения с отходами. Но даже тот же пилотный проект в Авиастрое обошелся «Чистому городу» в копеечку. Помимо закупки 400 контейнеров, в которые компания вложила порядка 4,5 млн рублей, еще пришлось изменить трафик движения мусоровозов, что, конечно, также сказалось на расходе топлива и других материалов. В масштабах всей республики речь о гораздо больших суммах, которые лягут нагрузкой на простых жителей. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин уже заявил о возможном росте тарифов для Закамья в четыре раза.

Искандер Гиниятуллин называть конкретные цифры не стал, пояснив, что их формированием занимается госкомитет РТ по тарифам, а комментировать слова министра он не может. Тем не менее он подтвердил, что «мусорная» реформа требует миллиардных вложений.

— Понятно, что расходы на это предстоят грандиозные, если не будет каких-то дополнительных вливаний извне, то единственным источником является тариф. Министр Ирек Энварович об этом говорил — что прогнозируется увеличение оплаты за обращение с отходами, — дал комментарий собеседник издания.

Вместе с тем он сказал, что в Казани подобная схема была реализована еще в 2006 году, когда в ходе отбора был определен единый подрядчик в системе обращения с отходами — ПЖКХ.

— По идее, региональный оператор в масштабах города Казани уже есть, и мы ситуацию уже поменяли кардинально — у нас появились контейнерные площадки в каждом дворе, современные емкости, современные машины, мусоросортировочная станция, мусороперегрузочная, построены современные полигоны, мы завершаем в этом году рекультивацию Самосыровской свалки, — перечислил Гиниятуллин.

По его словам, в Казани тоже не обошлось без повышения платы, но случилось это в 2007—2008 годах.

Гиниятуллин подтвердил, что «мусорная» реформа требует миллиардных вложений

— С тех пор размер платы за вывоз отходов в Казани удерживается на более-менее стабильном уровне, без скачков. В целом по России, по Татарстану я пока не готов назвать цифры, поскольку их просто не знаю. Но то, что на решение этих задач потребуются значительные суммы денег, — это однозначно, — отметил чиновник.

Вместе с тем Гиниятуллин рассказал, что они уже попросили финансовой поддержки у правительства Татарстана.

— Мы внесли предложение руководству республики о том, чтобы рассмотреть возможность финансирования по крайней мере крупных инфраструктурных объектов, которые в дальнейшем останутся в собственности республики и их можно будет делегировать уже новому региональному оператору, когда истечет срок действия контракта. Правительство сейчас над этим вопросом думает, — рассказал заместитель главы исполкома Казани.

Если соответствующее решение будет принято, то это позволит нивелировать нагрузку на тариф.

1 / 30 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов