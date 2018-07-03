Сортируй, не сортируй — все равно получишь…

Почему в Казани исчезли пункты приема вторсырья

Приучившись сортировать мусор, не смогли найти по старым адресам павильоны для сбора вторсырья жители Казани. Вернее, павильоны стоят, но не работают. Разочарованные граждане, постояв у закрытой двери, несут пластик и макулатуру, которые могли бы пойти на переработку, к ближайшей помойке. Сбор и переработка вторсырья поддерживаются только на бумаге, бизнесмены, решившие заняться полезным делом, рассказывают, что сталкиваются со сложностями — начиная от выделения земли, заканчивая тем, что отдельные структуры буквально вставляют палки в колеса. Подробности — в материале «Реального времени».

Вторсырье есть, приема нет

Готовность сортировать мусор у казанцев есть, но нет возможности. Проникнувшись информацией о том, что пластик разлагается 400 лет и перспективой строительства МСЗ, на котором нельзя жечь все подряд, многие начали сдавать вторсырье. Но павильоны «Чистой среды», которые принимали макулатуру, алюминиевую тару, ПЭТ (пластиковые бутылки) и ПНД (упаковка от бытовой химии) закрылись. При этом на сайте компании есть информация с адресами пунктов приема и даже о стоимости, по которой берут вторсырье. Но в реальности контейнеры (находятся на рынках) не работают. Владельцы находящихся рядом киосков утверждают, что приема вторсырья нет давно. Завидя идущих с мешками горожан, они вскакивают с мест и в агрессивной форме требуют свой мусор не оставлять. Понять их можно — многие думают, что не сегодня, так завтра павильон откроется и вторсырье заберут. А в итоге завалы, созданные экоактивистами, приходится разбирать и нести на ближайшую помойку им.

На сайте «Чистой среды» написано, что она является ведущей в Казани организацией по приему и утилизации вторсырья, имеет пункты приема и они готовы сами выезжать по заявкам. Но ни один из телефонов не отвечает, не реагируют на обращения и администраторы группы в соцсети. При этом еще недавно «Чистая среда» продавала франшизу, но сейчас по телефону для потенциальных партнеров тоже невозможно дозвониться.

Готовность сортировать мусор у казанцев есть, но нет возможности

«Чистая среда» превращается в ТПК «Стимул»

«Реальному времени» руководитель «Чистой среды» Ян Наумов рассказал, что павильоны компании сейчас действительно закрыты, приема вторсырья у населения нет. Но хоронить проект еще рано. Перебои в работе временные и связаны они с реорганизацией компании.

ООО «Чистая среда», директором и учредителем которой является Зарина Наумова закрывается, а бренд переходит к ООО ТПК «Стимул». По данным «Руспрофиля», «Стимул» образован 20 декабря 2017 года, его директор Денис Горбачев, является также и директором ООО «Стения», занимающимся утилизацией отходов, и строительного ООО «Неострой». Учредители «Стимула» — Юлия Мамедова и Ирина Чернова, по ним никакой информации в справочнике юрлиц и ИП нет.

ООО «Чистая среда» была образована в 2015 году. В Казани они установили семь пунктов приема и фактически были первыми, кто начал скупать у населения вторсырье в розницу. Согласно бухгалтерской отчетности выручка компании за 2 года выросла с 4,3 до 6,6 млн рублей. А вот прибыль упала с 56 тысяч рублей до минус 1,5 млн. По тому же «Руспрофилю» 2016 год компания закончила с кредиторской задолженностью в 5,2 млн рублей.

— Мы обожглись — думали, что быстро будут отбиваться вложения, мы быстро извлечем прибыль… Сейчас мы видоизменяемся, учитываем все плюсы и минусы, — не вдается в подробности Ян Наумов.





«Проект хромает из-за проблем с оформлением земельных участков»



Сбор и утилизация вторсырья, несмотря на то, что декларируется правительством России как приоритетный вид деятельности, поддержку имеет только на бумаге.

— У нас есть Постановление правительства №385, по которому пункты приема вторсырья размещаются без аукционов и без арендной платы. И вроде бы земельные участки есть, и компании благое дело делают, хотят взять эту землю, но давать ее бесплатно никому неохота. Проект хромает из-за проблем с оформлением земельных участков, с подключением. Чтобы на полную мощность выйти, надо отрегулировать этот момент. У нас многие города хотят взять франшизу, но на местах все упирается в выделение земли, — говорит Наумов.

Вторая проблема — переработка собранного вторсырья. Только 60 процентов собранных отходов перерабатывается в Татарстане. Макулатуру, например, Наумов собирался реализовывать Набережно-Челнинскому картонно-бумажному комбинату, но не смог договориться по цене.

— Татарстанским организациям, которые рядом находятся, они дают очень низкие цены, а тем, которые везут из других регионов — более высокие, хотя наоборот — надо своих поддерживать. Мне выгоднее вести в Волжск и сдавать туда, потому что с руководством челнинского КБК мы общий язык не нашли, — говорит Наумов.

Сбор и утилизация вторсырья, несмотря на то, что декларируется правительством России как приоритетный вид деятельности, поддержку имеет только на бумаге



Начнут принимать стекло и делать ячейки для яиц

Столкнувшись с этими трудностями, сборщики вторсырья решили освоить и переработку. «Пока будем делать то, что актуально для Татарстана, есть позиции, которые закупаются за пределами республики — это упаковка для яиц из макулатуры, подстаканники для Макдональдса».

Примерно 70 процентов собранного вторсырья в Татарстане — это макулатура. Остальное — разные виды пластика и металл. Вообще не принимается у населения на данный момент — стекло.

— Мы планируем принимать стекло от населения. Нашли контакты, куда реализовывать, по цене договорились, но не знаю, сможем ли выдерживать объемы — порядка 1000 тонн в месяц требуется набирать, — говорит Ян Наумов.

Когда реорганизация компании завершится, планируется установить 18 павильонов. По словам Наумова, договоренность с казанскими властями достигнута.

Примерно 70 процентов собранного вторсырья в Татарстане — это макулатура. Остальное — разные виды пластика и металл. Вообще не принимается у населения на данный момент — стекло



«Расставляли контейнеры, а они их убирали к себе в подсобку»

Кроме «Чистой среды» в Казани сбором вторсырья занимается компания «Эко-приоритет» — ей принадлежат металлические сетки для ПЭТ-бутылок. В Казани их установлено около 1 300, но этого мало. Жители замечают, что сетки всегда переполнены, их не вывозят вовремя, в итоге отсортированный мусор часто оказывается в контейнере с ТБО.

Ни одной площадки для раздельного приема мусора нет в Авиастроительном районе, Дербышках, мало в старой Казани, центре. Ранее в интервью «Реальному времени» руководитель «Эко-приориета» Богдан Сабуров объяснял это сложностями с логистикой, так как база компании находится в Столбищах. Так же он сталкивался с тем, что некоторые управляющие компании отказываются ставить на своей территории контейнеры для раздельного сбора, несмотря на просьбы жителей, готовых сортировать отходы.

— На «Азино-2» не можем зайти. Расставляли контейнеры, а они их убирали к себе в подсобку. Компания, наверное, хочет сама заниматься внедрением раздельного сбора. Но хотеть это одно, а заниматься — другое, — говорит Сабуров.

Кроме «Чистой среды» в Казани сбором вторсырья занимается компания «Эко-приоритет» — ей принадлежат металлические сетки для ПЭТ-бутылок



Хотя раздельный сбор выгоден, прежде всего, управляющим компаниям, которые сокращают расходы на вывоз ТБО. Если жители не будут выбрасывать в баки объемные пластиковые емкости, то и заполняться они будут медленнее.

Несмотря на то что сортировка ТБО в Казани находится в зачаточном состоянии, оба представителя «мусорного» бизнеса считают, что конкуренция очень высокая.

«В Казани кто только не занимается. Но нужно упор делать на сервис, потому что не каждый пойдет в ржавый контейнер, нужно чтобы чистота была, приемщик был красиво одет», — говорит Ян Наумов. Сетки для сбора пластика он считает убыточным бизнесом: «Нужно грамотно поставить, нужны машины, которые будут прессовать».

Сабуров же уверен, что его компания займет лидирующую позицию по сбору вторсырья: «Мы идем к этому, идем и к тому, чтобы занимать лидирующую позицию, когда придет региональный оператор».