Мусорный эксперимент в Казани: 15 процентов «товарных» отходов и один наказанный

В мэрии Казани подытожили результаты пилотного проекта по сбору мусора в Авиастроительном районе

Деловой понедельник в мэрии Казани перенесли на субботу. Темой дня стали итоги мусорного эксперимента – с 1 августа жителей Авиастроительного района попросили сортировать мусор на тот, что можно переработать и на тот, что нельзя. Не все оказались дисциплинированными – количество полезных фракций хоть и увеличилось в 2 раза, но составляет незначительные 15%. Подвели и водители мусоровозов, которые по привычке все контейнеры сваливают в один кузов. Подробнее в репортаже «Реального времени».

Разделить на сухие и влажные

Пилотный проект по раздельному сбору отходов в Авиастроительном районе стартовал 1 августа. На 109 мусорных площадках были установлены 428 контейнеров. Из них 193 с желтыми этикетками для сбора отходов, которые можно переработать и 235 с серыми – для сбора отходов, которые невозможно переработать.

За три недели, что проходил эксперимент, вывезли 11тыс. кубометров. Из них 4 тыс. кубометров – из контейнеров для переработки и 4,6 тыс. кубометров из контейнеров для неперерабатываемых отходов.

— По итогам мы отмечаем пока незначительное, но все же улучшение качества сортировки отходов, поступающих с территории Авиастроительного района. Если до 1 августа объем извлеченных полезных фракций не превышал 7-8%, как и в целом по городу, то сейчас этот показатель составляет порядка 15%.

В составе перерабатываемых отходов увеличилось количество ПЭТ бутылок и стекла. Отмечено, что в контейнеры с желтой этикеткой меньше поступает пищевых отходов, большая их часть идет в контейнер с серой этикеткой и это радует — людям понятна основная идея разделения на сухие и влажные отходы, — рассказал Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя Исполкома Казани, председатель комитета по вопросам ЖКХ.

«Водитель после больничного был и не знал, мы его вычислили и наказали»

До разделения мусора по отдельным фракциям – пища, стекло, бумага, разные виды пластика Казани еще далеко. Цель пока научить разделять хотя бы на сухие и влажные отходы, чтобы повысить товарность мусора идущего на переработку.

— Когда в один контейнер идет все подряд, после прессования в кузове мусоровоза, получается каша, из которой вытащить полезные фракции проблематично. Из бумаги получается непонятно что, стекло и пластик теряют товарность. И мы приняли решение, что делим пока на сухие и влажные, — говорит Гиниятуллин.

Содержимое «сухого» контейнера на мусоросортировочной станции повторно сортируется. Пластик, которые принимается на переработку и отделяется от пластика, который в Казани пока не перерабатывают. Шершавая макулатура – газеты, офисная бумага, отделяется от глянцевой, которую тоже пока не принимают местные переработчики — все, что нельзя переработать отравляется на полигон.

— Мокрая бумага, тряпки, пища – это не перерабатываемые отходы, но мы все равно везем их на мусоросортировочную станцию, отдельно разгружаем и сортируем, — сообщил Гиниятуллин.

Мусоровоз сначала делает рейс за сортируемым мусором, затем возвращается за другими отходами. Но был случай, когда водитель смешал все в кучу. Поэтому казанцев просят контролировать и жаловаться в управляющие компании и комитет ЖКХ.

— Если вдруг будет выявлена ошибка, то водитель будут наказан. Мы можем посмотреть, сколько раз он заезжал во двор и как грузил. 3 августа мусоровоз вывез все за один раз – там водитель после больничного был и не знал, мы его вычислили и наказали, — говорит Гиниятуллин.

Всем желающим чиновник пообещал устроить экскурсию на мусоросортировочную станции, чтобы те смогли лично убедиться, в раздельном сборе отходов.

Раздельный сбор придет в школы, а жителей просят сплющивать бутылки

1 сентября сортировка мусора придет во все школы Авиастроительного района, там расставят 103 урны для сбора пластика и бумаги. В дальнейшем эта практика будет распространена на все школы города.

В наследство от ЧМ по футболу остались 62 комплекта емкостей для раздельного сбора отходов, которые будут использоваться в парках и скверах и в местах массовых гуляний. 80 контейнеров для сбора батареек и ртутных ламп прибудут в Казань в ноябре, 10 из них будут установлены в жилых массивах Авиастроительного района.

Не все дома охвачены раздельным сбором мусора, а только те, что обслуживаются УК ЖКХ Авиастроительного района. С 1 января, когда за сбор будет отвечать региональный оператор, всем ТСЖ и УК придется наладить процесс.

В целом эксперимент в Авиастроительном районе признали успешным, но нужна разъяснительная работа. Например, было бы хорошо, если жители сплющивали ПЭТ-бутылки, прежде, чем выбросить их в контейнер, так они бы занимали в 4 раза меньше объема.

Юдинцам построят ледовый дворец и покажут Стаса Костюшкина

Обсудили на деловом понедельнике предстоящее столетие поселка Юдино. В честь юбилея 29 августа там состоятся торжества. Жителям микрорайона пообещали масштабные преобразования. Им построят ледовый дворец, ДК железнодорожников передадут в муниципальную собственность, договоренность об этом достигнута с РЖД. Построят подростковый клуб «Станция», реконструируют стадион «Локомотив», где 1 сентября откроется футбольное поле, а в будущем появится лыжная и биатлонная база.

В связи с празднованием жителям Юдино придется испытать неудобства – будет ограничено движение по улицам Бирюзовая, Лейтенанта Красикова и Черемховская. Наградой за терпение станет концерт Элвина Грея и Стаса Костюшкина, а потом салют.

Вспомнили в субботний выходной будничную тему — безопасность труда. За 7 месяцев этого года в Казани зарегистрировано 42 несчастных случая на производстве. Это на 26% меньше, чем в прошлом году. 14 несчастных случая были признаны производственной травмой, из низ 11 с тяжелыми последствиями и 3 со смертельным исходом. Больше всего травм получают на стройке, но 3 случая были в сфере услуг – на складах на работников падали палеты с товаром.