«Книга Генри Форда — один большой лайфхак для деловых людей»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Каких современных писателей читают предприниматели, почему книга Айн Рэнд пользуется спросом спустя более 60 лет после первой публикации и чем покорила автобиография Генри Форда — бизнесмены о книгах, которые прочитали за последнюю неделю. Подробности в опросе «Реального времени».

Наиль Галявиев, генеральный директор ГК «Автолайф»:

— По рекомендации прочел книгу Сидни Финкельштейна «Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций». Всегда интересно почитать работы, касающиеся практики бизнеса, узнать о мерах, которые предпринимают в спорных ситуациях известные предприниматели. Интересно узнать об удачах, ошибках. Конечно, они описывают ситуации, касающиеся их времени, но иногда встречаются нестандартные решения и мысли. Вывод в том, что не надо бояться принимать нестандартные идеи, не надо ориентироваться на шаблон, идите своим путем.

Айдар Габдульбаров, генеральный директор «Мидас-Снаб»:

— Недавно прочитал книгу Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Мне запомнилась сюжетная линия, связанная с тем, как государство вмешивается в дела предпринимателей и принимает неконструктивные решения. Меня удивило, что книга, которая вышла в США в 1957 году, до сих пор актуальна. Также недавно прочел биографию экстрасенса Александра Литвина «Выше Бога не буду». Он победитель «Битвы экстрасенсов» шестого сезона на ТНТ. Александр Литвин рассказывает, как попал на передачу. У него три высших образования. Он пишет об интересных случаях из детства и юности, рассказывает, как постепенно открыл в себе дар ясновидения. Победа в «Битве экстрасенсов» Александру Литвину досталась тяжелой ценой: во время съемок передачи он потерял жену.

Петр Сафиуллин, руководитель фабрики мебели Yaratam:

— Из прочитанного за последнее время больше всего понравился Евгений Водолазкин, его «Авиатор», и новозеландская писательница Элеонор Каттон — «Светила». В «Авиаторе» рассказывается история о человеке, который открывает глаза в больнице и не помнит, кто он такой. Постепенно к герою возвращается память, и оказывается, что он пришел в себя после криогенной заморозки. Он был узником концлагеря, его заморозили в качестве эксперимента. И он единственный, кто смог выжить, и теперь пытается адаптироваться к современной жизни. Героя заморозили в 30-е годы ХХ века, а в 1998 году разморозили. Вторая книга — Элеонор Каттон «Светила» — про новозеландских золотоискателей. Сложно пересказать сюжет, потому что он многослойный, связан с астрологией. Каждая отдельная глава описывает состояние звезд и их влияние на сюжет. С одной стороны, это детектив, с другой — научный эпос, посвященный астрологии.

Виталий Костяков, генеральный директор компании «Рустехпром»:

— Сейчас я читаю Генри Форда — «Моя жизнь, мои достижения». Решил прочитать эту книгу потому, что Генри Форд, по моему убеждению, по сей день является образцом для предпринимателей. Он воплотил в жизнь бизнес, завязанный на хобби, и смог масштабировать его таким образом, что он до сих пор занимает лидирующее место на нашей планете.

В произведении понравилась искренность Генри Форда. Эта книга — один большой лайфхак для деловых людей. Мне понравилась мысль, что жизнь — это путешествие и мы всегда в движении. Отдыхаешь, значит, катишься по наклонной, потому что когда работаешь на себя, ответственность за успех или провал лежит на тебе самом. Нужно вращать эту планету, вдохновляя людей на работу во имя цели сделать мир лучше, а деньги в этом случае являются не целью, а следствием. Любому бизнесу нужна Миссия, без нее покорить земной шар не получится, и Генри Форд учит мыслить глобально. Рекомендую эту книгу всем, кто намерен расширить бизнес, выходя на новые рынки.

Сирин Зарипов, директор юридической фирмы «Альфа»:

— Последние пять месяцев читаю примерно по 1—1,5 книги в месяц. Из недавнего больше всего понравилась книга Тони Шей «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук». Ее мне настоятельно рекомендовал Игорь Манн и оказался абсолютно прав! Тони Шей описывает жизнь, первый предпринимательский опыт еще во время обучения в школе, лихие студенческие годы, зарождение и развитие интернет-ретейлера Zappos. Автор честно рассказывает про все взлеты и неудачи компании, которую впоследствии купил Amazon более чем за миллиард долларов.

Тони считает, что основная причина успеха — в правильных людях, корпоративной культуре и ключевых ценностях. Мне и моей команде очень близки такие приоритеты. Мы тоже любим приятно удивлять клиентов и вызывать вау-эффект, делая большее меньшими средствами. Уверен, что спустя время я снова вернусь к этой книге.

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