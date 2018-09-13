Перегруженный проблемами «Ак Барс» дожил до овертайма в матче с могучими «ястребами»

«Авангард» заслуживал победы и добился своего

Игра и результат «Ак Барса» на казанском льду не впечатлили. На очереди у команды Билялетдинова сложный выезд, который стартовал вчера в Балашихе матчем против омского «Авангарда». Без качественного усиления игры рассчитывать на восхождение в таблице Востока КХЛ по итогам этого турне не приходится. Накануне все еще во многом «разобранный» «Ак Барс» дотерпел до овертайма, но все же уступил (1:2). Подробности — в материале «Реального времени».

Тяжелое турне без надежд на восхождение в таблице

Казанцы весьма неровно стартовали в новом сезоне КХЛ, одержав лишь две победы в четырех матчах на своем льду. Между тем выездное турне, которое стартовало для «Ак Барса» накануне матчем против «Авангарда», ожидается тяжелым. После омичей команде Зинэтулы Билялетдинова предстоит «зеленое дерби» в Уфе, потом небольшая передышка в Астане («Барыс») и битва с шикарно стартовавшим «Торпедо» из Нижнего Новгорода. «Авангард», «Торпедо» и СЮ занимают на Востоке КХЛ 2-е, 3-е и 4-е места соответственно. Да и «Барыс» располагается в зоне плей-офф, замыкая кубковую восьмерку. Сам «Ак Барс» после четырех встреч находился лишь на 6-м месте. Очевидно, что такой сложный выезд особых надежд на восхождение в таблице не давал. Во всяком случае, так виделось до игры.

«Авангард» же, помимо анекдотичной ситуации с хоккейной ареной в Омске, повлекшей за собой переезд команды на весь сезон в подмосковную Балашиху, запомнился блестящей работой в межсезонье на трансферном рынке. Во многом это связано с приходом Максима Сушинского на пост президента клуба. Легенда омского хоккея начал ударно, сразу пригласив на тренерский мостик Боба Хартли, имеющего опыт работы в НХЛ. Затем последовал организованный и массовый наплыв вполне себе звезд по меркам КХЛ в ростер «ястребов». В «Авангард» вернулся вратарь Кари Ряме, пришли нападающие Давид Деарнэ, Максим Тальбо, а также экс-игроки НХЛ Крис Верстиг, Коди Фрэнсон.

Особое внимание привлекают два новичка — Кирилл Петров и Алексей Емелин, хорошо знакомые казанскому болельщику. Первый давно хочет вернуться в Казань, но не может это сделать, о чем подробно рассказывал «Реальному времени» в эксклюзивном интервью в это межсезонье.

Якубову пора понять, что КХЛ — не ВХЛ, и тут надо уметь договариваться о контрактах со звездами. Фото ak-bars.ru

«Пунктик Якубова»

Второй же был готов подписать контракт с «Ак Барсом», но обжегся на «пунктике Якубова» и оказался в «Авангарде». Напомним, что лидер казанской обороны по прошлому плей-офф Василий Токранов так же, как и Емелин, не нашел общего языка с генменеджером «Ак Барса» по срокам контракта. Странно, что казанский клуб проигрывает конкуренцию за звезд уровня НХЛ основным соперникам по Востоку на таких деталях, как срок контракта. Наверное, высшему руководству «Ак Барса» пора вносить некие коррективы в менеджерские подходы в работе «барсов». Якубову же пора понять, что КХЛ — не ВХЛ, и тут надо уметь договариваться о контрактах со звездами.

Кстати, Алексей Емелин в победном для «ястребов» матче против нижнекамского «Нефтехимика» выделялся на льду. 32-летний защитник дважды блокировал броски «волков» и был в целом надежен. Казанцам же неплохо было бы отомстить за поражение «младшего брата» из Нижнекамска.

Гарипов пропустил уже четвертый матч подряд. Несерьезное повреждение?

Тем временем во вчерашней игре место в рамке казанского клуба вновь занял Александр Шарыченков — несмотря на не слишком удачную игру в последнем домашнем матче «барсов». Забегая вперед, бэкап Гарипова уже в первом периоде игры с «ястребами» зевнул несложный наброс от синей линии. Но речь не об этом. На выезд, по сообщению пресс-службы «Ак Барса», отправился и травмированный Эмиль Гарипов. Напомним, «Реальное время» первым сообщило о травме голкипера, проинформировав о, возможно, серьезном характере повреждения.

Пресс-служба «Ак Барса» же после небольшой паузы сделала заявление с акцентом как раз на его несерьезность. Между тем Гарипов, с учетом игры в Балашихе, пропускает уже четвертый матч, не попадая даже в заявку на игру. Это уже ставит под сомнение заявления клубной пресс-службы. Все это время роль второго голкипера исполняет Владислав Подъяпольский, на выход которого на лед вчера многие болельщики «Ак Барса» всерьез рассчитывали, а Билялетдинов обещал «подумать» после игры с «Барысом». Но не в этот раз. Отметим, что заявка на матч с «Авангардом» вообще не отличалась от состава на игру с астанинским клубом.

Заявка на матч с «Авангардом» не отличалась от состава на игру с астанинским клубом



Шарыченков перечеркнул усилия «Ак Барса» в первом периоде

Старт вчерашнего поединка остался за омичами — в одном из эпизодов гостей даже выручила штанга. Однако чуть позже барсы получили передышку в виде нежданного большинства. Кирилл Петров всегда по-особому настраивается на «Ак Барс» и зачастую «перегорает». На сей раз габаритный форвард нарушил правила на Лукоянове в средней зоне.

Первая попытка реализовать лишнего оказалась холостой. Однако невынужденные удаления стали фишкой «Авангарда» в первой половине периода. Андрей Стась зачем-то за чужими воротами толкнул в спину казанца Абросимова. И со второй попытки «барсам» удалось реализовать лишнего усилиями легионерского звена. Азеведо бросил, а Секач ловко сыграл на добивании на среднем пятаке — 0:1.

Судьи, естественно, бросились уравнивать штрафное время и даже немного перестарались, оставив «Ак Барс» втроем против пятерки «ястребов» после удалений Дмитрия Юдина и Альберта Яруллина. Казанцы титаническими усилиями отстояли минимальное преимущество своей команды, практически не позволив хозяевам всерьез потревожить своего голкипера. Но Шарыченков банально зевнул наброс от синей линии от Чудинова на финише периода и нивелировал усилия «Ак Барса» в первом периоде.

Опять невынужденные удаления

Второй период «барсы» начали в меньшинстве. Иржи Секач зачем-то обнял соперника на финише первого периода. Весь второй период атакующая игра казанцев по сути молчала из-за серии невынужденных удалений Батыршина, Юдина, Маркова. Однако что-то разладилось и у «ястребов», которые не сумели реализовать замечательный шанс выйти вперед в счете. Но хозяева за счет этих удалений к третьему периоду перебросали «барсов» в два раза (24—11). Особо сложных бросков, правда, по воротам Шарыченкова попросту не было.

Что-то разладилось и у «ястребов», которые не сумели реализовать замечательный шанс выйти вперед в счете



Уже на 2-й минуте третьего периода казанский голкипер, пожалуй, впервые в матче выручил свою команду, отразив сразу два броска (второй с добивания). И в целом именно «Авангард» играл с позиции силы, чтобы добыть победу. «Ак Барс» больше оборонялся без особых признаков адекватной контригры. И только Станислав Галиев отметился острым выпадом на ворота Бобкова в середине периода, как Роман Абросимов оформил седьмое удаление «Ак Барса» в этой встрече. И преимущество вернулось к «Авангарду». И даже по такой игре у Казани были шансы на победу, что называется, на классе. В меньшинстве Бурмистров был близок голу. Правда, сразу после этого удалился, выбросив шайбу за пределы площадки из своей зоны в совершенно безобидной ситуации. Самое смешное, что тут же «трюк» Бурмистрова повторил Клинкхаммер, практически на 2 минуты оставив «Ак Барс» втроем против пятерых «ястребов».

«Авангард» наиграл на победу, но добился своего лишь по буллитам

При всех бедах казанцев омичи банально «перегорели», не реализовав массу голевых моментов в отчетной игре. Причем винить они здесь могут только себя, точнее, собственную неточность и нервозность. Шайба в формате «5 на 3» все-таки побывала в воротах «Ак Барса», но и без видеопросмотра было понятно, что ее не засчитают — гол был забит рукой.

Основное время победителя так и не выявило, а в овертайме казанцы могли все решить в свою пользу, но не хватило точности при реализации большинства при игре «4 на 3». В целом «Авангард» заслуживал в этой игре победы и добился своего по буллитам, хотя вышедший на вторую половину серии послематчевых бросков Подъяпольский чуть не вытащил матч для «Ак Барса».

Артур Халилуллов, фото hawk.ru