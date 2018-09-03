Эмиль Гарипов пропустит неделю тренировок «Ак Барса». Со СКА он играл с травмой

Как стало известно «Реальному времени», основной голкипер «Ак Барса» не примет участие в матче против минского «Динамо».

Эмиль Гарипов получил травму во время предсезонных сборов и в матче Кубка Открытия против СКА играл с травмой позвоночника.

По информации «Реального времени», Гарипов отстранен от тренировок с командой и отправился на обследование. Возможно, хоккеисту потребуется операция и долгосрочные восстановительные процедуры.

Напомним, в стартовом матче сезона 2018/2019 казанцы уступили петербургскому СКА с разгромным счетом 1:6. Эмиль Гарипов отстоял весь матч. В Кубке Гагарина предыдущего сезона вратарь сыграл во всех 19 играх и отразил 94.4% бросков.