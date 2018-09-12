Удмуртские короли экспорта. Команда Бречалова приобретет золотые аккаунты на Alibaba

Глава Удмуртии хочет усилить экспортное направление, особенно несырьевое

Рост экспорта для Удмуртии является одним из ключевых направлений, при этом власти республики ведут «довольно агрессивную политику». Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил глава республики Александр Бречалов. Насколько политика действительно агрессивна, для чего республика приобрела золотые аккаунты на Alibaba и кто уже торгует за рубежом — в материале «Реального времени».

«В этом направлении мы занимаем довольно агрессивную политику»

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал экспорт продукции предприятий республики одним из наиболее важных направлений для промышленности региона. Сейчас, по его словам, она уже присутствует в 77 странах мира, причем наблюдается устойчивый рост несырьевого неэнергетического экспорта из Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства УР. Такое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке на сессии «Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении».

— Экспорт для нас был и остается одним из ключевых треков. В этом направлении мы занимаем довольно агрессивную политику. Глава республики является главным продавцом на всех международных площадках. У каждого члена команды Удмуртии — персональный кейс с конкретным количеством проектов предпринимателей. Это дает свой результат в конкретных отчислениях в бюджет, — прокомментировал Александр Бречалов.

По данным статистики, за первое полугодие 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт Удмуртии составил 151,4 млн долларов, что на 93 процента больше показателей за аналогичный период прошлого года.

— Темпы роста 90 процентов за полугодие – это, в общем-то, достаточно хорошие цифры, — сказал «Реальному времени» первый вице-премьер правительства УР Александр Свинин. — При этом мы сегодня, конечно, недовольны физическим объемами экспорта и делаем с одной стороны некие системные вещи, в частности к 1 января 2019 года хотим сделать Удмуртию территорией чистой от лейкоза, чтобы можно было больше экспортировать продукцию сельского хозяйства.

Стоит отметить, что в 2017 году в целом по данным Удмуртстата экспорт составил 327,9 млн долларов США. Это в три раза меньше, чем в 2013 году. В основном продукция поставляется в страны дальнего зарубежья — на 244 млн долларов. В структуре преобладает продукция ТЭК — 126 млн долларов, однако объемы упали в два раза. На 54 процента в сравнении с 2016 годом увеличились поставки металлов — до 38 млн долларов. Произошел рост по экспорту древесины. Машин, транспорта и оборудования поставили в 2017 году на 55 млн долларов, что в два раза меньше, чем в 2016-м.

Три золотых аккаунта на Alibaba

По словам Александра Бречалова, структура экспорта региона представлена в большей степени промышленными товарами. Расширить возможности для продвижения продукции предприятий поменьше поможет активное использование электронных каналов торговли, считает он. По словам Бречалова, сейчас в партнерстве с Российским экспортным центром ведется работа по разработке и реализации ряда мер господдержки. Среди них — субсидирование затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции. Кроме того, планируется оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на Alibaba. В дальнейшем перспективным компаниям будет бесплатно предоставляться возможность пользоваться этими ресурсами.

Еще одним фактором роста может стать развитие приграничных складов в странах-импортерах, что позволит сократить во много раз срок доставки товара до покупателя.

— Мы делаем акцент не только на инструментах продвижения продукции, но главным образом — это наш ключевой трек — на маркетинг, упаковку тех товаров и услуг, которые у нас могут конкурировать в глобальном мире. И я считаю, что это может быть элемент нашей совместной работы и с Почтой России, и с Российским экспортным центром, и со всеми государственными площадками, которые предоставляют различные инструментарии для экспортоориентированных компаний, — сказал в заключение Александр Бречалов.

По словам Александра Бречалова, структура экспорта региона представлена в большей степени промышленными товарами. Фото forumvostok.tassphoto.com



В качестве одного из наиболее успешных интернет-экспортеров республики он в очередной раз назвал проект Hudway (безопасный навигатор для ночной езды). Ранее он был поддержан на краудфандинговой площадке KickStarter и сейчас продвигает свое приложение через платформу Alibaba. Также он упомянул компанию Gymnastics Fantastic, более известную в Ижевске под брендом «Танцующие». Она занимается производством одежды и товаров для занятий художественной гимнастикой, фигурным катанием, синхронным плаванием и танцами. При этом 50 процентов своих продаж осуществляет через электронные каналы, география продаж — 89 стран мира.

Перспективные рынки

Попытки выстроить отношения с Китаем для продвижения на местный рынок продукции из Удмуртии были при предшественнике Бречалова Александре Соловьеве. Он ездил с бизнес-миссией в эту страну. Тогда много говорили о компании «Иждрил-Холдинг», которой удалось заключить контракт на поставку оборудования в Китай. Но заслуг республиканской власти в этом фактически не было. На новые рынке перспективные компании выходят нередко самостоятельно.

Тогда многие эксперты отмечали, что Китай в первую очередь заинтересован в экспорте своей продукции на российский рынок. С тех пор практически ничего не изменилось, говорит председатель совета союза «Удмуртская торгово-промышленная палата» Виктор Любимов.

— Китай продвигает свою продукцию на другие рынки гораздо более агрессивно. Там имеются все необходимые меры поддержки для местных производителей — субсидирование, дешевые кредиты. Их мощная поддержка не сравнится с нашей. В России они покупают в основном сырье — нефть, газ, древесину. В последнее время высокую заинтересованность они высказывают в импорте из России продуктов питания. Как известно, населения там много, а местные продукты питания не очень качественны, поэтому они, в частности, активно привозят продукцию из Белоруссии. Нам тоже можно посотрудничать с Китаем в этом направлении, ведь у нас есть качественные бренды молочной продукции.

Действительно переговоры о возможных поставках «молочки», в частности, мороженого из Удмуртии велись во время поездки в Китай делегации из республике уже при нынешнем главе региона Александре Бречалове.

При этом эксперт высказывает сомнения, что удастся продвинуть в Китай промышленную продукцию. Ее Китай производит и сам и по более низким ценам. Возможно, интересны будут поставки ижевского охотничьего оружия.

Любимов отмечает, что большие перспективы имеет развитие поставок продукции удмуртских предприятий в страны, с которыми связи налажены десятилетиями — это СНГ и азиатские государства. Есть перспективы для работы в Африке, где уже достаточно мощно присутствует Китай, однако продукцию туда поставляют дешевую и низкого качества. При этом сильны еще ностальгические чувства по качественным советским товарам, так что российские производители могли бы занять нишу с продукцией умеренной стоимостью.

«Емкости внутреннего рынка ограничены»

Доктор экономических наук Раиль Галиахметов считает, что для предприятий Удмуртии работа на экспорт — это единственный вариант для собственного развития.

— Как известно, емкости внутреннего рынка ограничены. Численность населения республики не такая большая, при этом реальные доходы практически не растут, меняется структура потребления. За счет внутреннего потребления продукции предприятие не разовьешь. Нужно выходить и на другие регионы страны, и на другие страны, — отмечает Галиахметов.

Однако сейчас, по мнению эксперта, в компаниях не всегда хватает компетенции для работы с внешними рынками. Специалистов по маркетингу в этом направлении в Удмуртии, по сути, и не готовят, поэтому здесь необходима активная поддержка со стороны республиканских властей, считает Галиахметов. И если крупные предприятия давно имеют портфели заказов от партнеров из других стран и умеют с ними работать, субъектам малого и среднего бизнеса пока знаний и опыта не хватает.

Видимо, понимая эта, республика развивает партнерство с Российским экспортным центром. На ВЭФ было подписано соглашение, по которому в Удмуртии будет реализована программа «Акселератор экспортного роста». Она призвана помочь компаниям выходить на экспорт и предполагает экспертное сопровождение при создании проектов.

Подобные мероприятия в Удмуртии уже проходили, сейчас анонсируется экспортный акселератор для предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках Форума оружейников в Ижевске. Задача ставится по продвижению их гражданской продукции на внешние рынки.